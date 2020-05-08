Наша Галя и другие люди - 5 книг о "настоящей" жизни

9 мая, 2020, 08:48

Игорь Бондарь-Терещенко

Почти все авторы этих книг убеждают нас, что жизненные пути людей четко определяются еще в самом начале, то есть дети, видя родителей, решают, какими будут - счастливыми, оптимистами, победителями или неудачниками - и, решив так, в дальнейшем реализуют свое решение

Зато в других книгах живут и действуют "другие" люди, у которых либо "генетика", либо отсутствие "хорошего примера" формирует совсем другой, бунтарский характер.

Люко Дашвар. # ГАЛЯБЕЗГОЛОВЫ. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

На самом деле "головастых" персонажей в этом романе хватает - и молодой вор в начале истории, и хозяйка салона красоты, где работает 25-летняя героиня, а также ее собственный муж-студент, который просаживает все деньги в подпольном казино. Зато бытовую "безголовость" - бездомного котенка подобрать, маме копейкой помочь, выручить коллегу с работы - оказывается, надо еще поискать. "- Господи, да пусть такие дураки мне хоть раз в неделю встречаются... - говорит одна из баб в романе".

"Милосердие обходит души тех, кому все вокруг - мрак", - подтверждает автор. Ее новая книга - это якобы популярная ныне социальная проза, когда люди стремятся читать "о себе", а хорошую Галю воспринимая "на контрасте" либо с окружающей жизнью , либо с собственными душевными стремлениями, если, конечно, они не атрофировались. С другой стороны, главной мыслью романа, которая звучит с каждой страницы, а именно - на милосердии, на самом деле, держится все - не обойти и не забыть после прочтения этой городской истории о испокон веков «народной» душе украинского мира. Коррупция, измена и даже убийства случаются в этой истории, чей финал остается открытым, как, впрочем, упомянутая искренняя душа главной героини

Клод Штайнер. Сценарии жизни людей. - Х.: Фабула, 2019

В этой книге речь идет о давлении, с которым мы все сталкиваемся в наших жизненных путешествиях и механизмы его преодоления, которые передаются от поколения к поколению. По теории, сценарии или жизненные пути людей четко определяются еще в самом начале их жизни, то есть дети, видя родителей, решают, какими будут - счастливыми, оптимистами или несчастными, скупыми или расточителями, победителями или неудачниками - и, решив так, они проведут остаток своей жизни в попытках реализовать свое решение. И сценарий этот будет разворачиваться до конца, если только не будет принято сознательное решение изменить свою жизнь.



Психотерапия, рассмотренная в этой книге, может помочь людям почувствовать себя свободными и наделенными возможностью создать производительный, самостоятельный и оптимистичный план жизни, опирающейся на реалии сегодняшнего дня. Поскольку мы живем в мире стереотипных отношений и банальных сценариев, то автор дает конкретные советы, как преодолеть вредное воздействие сценария, выйти за пределы стереотипных гендерных ролей.

Елена Фавилли, Франческа Кавалло. Сказки на ночь для девушек-бунтарок. - М .: Книголав, 2019

Эта необычная книга включает сто рассказов о жизни cтa чрезвычайных женщин, проиллюстрированные сотней ярких портретов. Некоторые из этих женщин жили давно, некоторые - наши cовременницы. Некоторые по происхождению из богатых семей, некоторые в детстве бедствовали. Некоторые известны нa весь мир, a o некоторых пытались специально забыть. Но каждая из ниx пo-cвoему изменила мир. Иx тaлaнты поражают, иx поступки вдохновляют, иx достижения и открытия - важная чacть истории человечества.

В целом этот сборник рассказов предназначен вдохновлять девушек. В книге содержатся истории o 100 выдающихся женщинах: от Елизaвeты I дo Cepeны Вильямc. Иллюcтpaции для издания cоздали 60 художниц из pазныx уголков планеты. Интересно, что этот проект собрал наибольшее количество финансирования среди книжных проектов зa всю историю кpaудфaндинга.

Львов. Шоколад. Камяницы. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2020

Всех героев этого сборника, которые живут и любят в разные эпохи, на самом деле объединяет одно - необычные львовские здания. Кафе и дворцы, заброшенные фабрики мармелада и проклятые имения, ратуши, вокзалы, музеи - все это создает своеобразную энциклопедию города Льва, созданную созвездием популярных украинских писательниц, которые в своих рассказах приоткрывают тайны истории создания галицкой столицы - Татьяна Белимова ("Как-то в августе"), Анна Хома ("День всех святых"), Наталья Лапина ("Дочь палача"), Наталья Лещинская ("Граница без теней"), Алла Рогашко ("Ротации"), Любовь Долык ("Тайник для мечты"), Светлана Горбань ("Тайна дворца"), Тала Владмирова ("Сказка о мармуляде"), Елена Чернинька ( "Чоколядовая драма давно прошедших зим"), Ника Никалео ("Вилла на Кресте"). И тайны, которые скрывают старинные здания, порой влияют на время настоящее, например в первом же рассказе, где рассказывается весьма актуальная история о последствиях эпидемии, которая завершается неожиданным образом."- Ну… - розводить руками Тарас. - Нема зла, щоб на добре не вийшло. У всьому можна знайти позитив. Ти виросла загартованою. Маєш круту роботу, щомісяця літаєш за океан. Багато хто і не був у тій Америці й навіть не мріє туди потрапити. От я не був і не знаю, чи колись мені світить там побувати, а ми ж з тобою однолітки. Так що ти - молодчина! Характер, щоправда, трохи паскудний, але й це можна виправити…Ескулап витирає мої сльози паперовою серветкою, гладить по голові, напуває водою зі склянки, наче маленьку дівчинку, і дбайливо підтикає ковдру. Нарешті важкий сон зморює мене, а може, це Тарас Григорович перебрався на Морфея та веде потаємною стежиною до свого царства. Хтозна…"

Елена Любченко. Переписать жизнь: как и что менять, чтобы стать счастливым человеком. - К.: Книголав, 2020

Автор этой книги рассказывает, где искать причины, когда кажется что все отлично, но ощущение счастья все равно нет. Она объясняет важность внутреннего удовлетворения, баланса и адекватного понимания счастья для гармоничной и осознанной жизни. Также приводит примеры из своей психологической практики, разбирает на реальных кейсах причины беспокойства и плохого настроения, дает советы, что делать в подобных ситуациях. Ведь часто многие испытывают пустоту внутри себя, когда на первый взгляд жизнь казалась идеальной. Если хоть на минуту вы задумывались над этим, то эта книга - ваш спаситель в мире трудных решений и эмоциональных качелей, и самое время переписать свою жизнь с чистого листа.