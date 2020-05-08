257 лет до равенства, или Что такое gender gap

8 мая, 2020, 18:52

Несмотря на многолетние исследования и существенные достижения в области гендерного равенства, в наши дни все еще сохраняется разрыв в возможностях между мужчинами и женщинами

В то время, как базовые показатели здравоохранения и образования для женщин улучшаются, такие показатели, как политические права и более всего, экономические возможности, значительно отстают. Согласно докладу Всемирного экономического форума Global Gender Gap 2020 , мир сможет достичь гендерного равенства через 257 лет, однако, даже не все страны.

Чтобы прийти к такому выводу, экспертами были проанализированы 153 страны мира по четырем критериям: экономика, здравоохранение, образование и политические права. Каждая страна имеет свой показатель для устранения гендерного разрыва и уникальные проблемы для решения. Например, Пакистану и Ирану необходимо 500 лет устойчивого прогресса, прежде чем они увидят полное сокращение гендерного разрыва. Соединенным Штатам нужно 280 лет, а в Канаде и Швейцарии чуть больше 50 лет.

Так, во всем мире на рынке труда заняты всего 55% женщин (в возрасте 15-64 лет) по сравнению с 78% мужчин. В 72 странах женщинам запрещено открывать банковские счета или получать кредиты. Также, в 2018 году в США была отмечена существенная разница в оплате труда по признаку пола: женщины были должны работать 39 дополнительных дней в году, чтобы заработать равную заработную плату со своими коллегами-мужчинами. В Украине, по данным Госстата, заработные платы женщин меньше заработной платы мужчин на 22%. Среднемесячный доход женщин в IV квартале 2019 составил 9935 грн или 78,1% от дохода мужчин (12718 грн), что также указывает на разницу в оплате труда при одинаковых условиях.

Важную роль в этой неравности играют гендерные стереотипы, по которым в конечном итоге мужчины имеют преимущества при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. Также это можно объяснить профессиональной сегрегацией по признаку пола - когда женщины и мужчины концентрируются в различных секторах, причем секторы, в которых преобладают женщины, являются, как правило, менее прибыльными.

Ключевые причины, почему гендерное равенство на рынке труда важно для общества, следующие.

Невозможность финансового обеспечения семьи

Повышение заработной платы позволит женщинам с низким уровнем дохода обеспечить базовую поддержку своим семьям, включая питание, образование и уход за детьми, и тем более, снизит уровень бедности для одиноких матерей.

Низкие льготы

Начисление льгот от работодателя базируется на годовой заработной плате, которая у женщин является относительно низкой. Поэтому, соответственно, женщины имеют меньшее социальное обеспечение и медицинское обслуживание, предоставляемые работодателем. Отсюда также разрыв и в пенсионных доходах.

Зависимость семей от дохода женщин

Уровень безработицы среди взрослых мужчин за последний год вырос по сравнению с уровнем безработицы среди женщин, поэтому мужчины все чаще обращаются к женщинам как к источнику финансовой поддержки. Поскольку изменения экономики влияют на мужчин, сейчас самое время гарантировать женщинам обеспечение своих семей всем необходимым на уровне с мужчинами.

Снижение заработной платы женщин наносит вред обществу

Государственные социальные программы, финансируемые за счет подоходного налога и заработной платы, серьезно страдают от разрыва в заработной плате. Поскольку женщины имеют меньший доход, налоговые поступления, которые финансируют жизненно важные коммунальные услуги, в соответствии ниже, чем могли бы быть.

Несмотря на то, что гендерному равенству уделяется большое внимание в направлении устойчивого развития согласно 17 целей Организации Объединенных Наций, избежать разрыва сейчас все еще невозможно. Впрочем, многие компании уже на пути преодоления дискриминации по признаку пола, а их успехи отмечаются сертификациями, которые оценивают равенство оплаты труда женщин и мужчин.

Первой в мире многонациональной компанией, получившей глобальную сертификацию EQUAL-SALARY , стала Philip Morris International (PMI). Равная оплата труда не является конечной целью PMI - для компании это прежде всего, равные возможности. Именно равноправие имеет решающее значение для устранения разрыва в оплате труда между организациями, секторами и во всех сферах жизни общества. Одним из ключевых направлений совершенствования в PMI, является гендерный баланс в руководящих ролях. В 2014 году 29% руководящей команды PMI составляли женщины. За пять лет это число увеличилось до 35%, а в Украине эта отметка достигает 42%, что и дальше будет иметь прогресс.

В прошлом году Coca-Cola Company присоединилась к Bloomberg Gender-Equality Index (Индекс для продвижения усилий и инициатив). Это перечень компаний, которые публично демонстрируют свою приверженность к гендерному равенству и карьерному продвижению женщин. Главный драйвер бизнеса и ключевой элемент ценности Coca-Cola Company - вовлеченность женщин и уважение равенства.

Глобальная корпорация Procter & Gamble также считает необходимым создать инклюзивную корпоративную культуру и ввести лояльную политику гибкого графика. Приоритетом компании является одинаковое количество женщин и мужчин среди работников. В Украине в совет директоров компании привлечено около 50% женщин, половина из которых - работающие мамы.

Бесспорно, мир постепенно прогрессирует в достижении гендерного равенства. Достигнутые успехи в значительной степени являются результатом новых платформ для женщин, с помощью которых они могут высказываться, делиться опытом, баллотироваться на высокие должности, а также участвовать в политической и экономической жизни. Мы действительно уже наблюдаем это - женщины побеждают на выборах, занимают руководящие позиции, становятся лидерами общественных движений. Да, эти изменения уже достаточно заметны, однако миру нужно приложить еще немало усилий, чтобы достичь глобальной цели.