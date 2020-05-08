 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество257 лет до равенства, или Что такое gender gap

257 лет до равенства, или Что такое gender gap

Несмотря на многолетние исследования и существенные достижения в области гендерного равенства, в наши дни все еще сохраняется разрыв в возможностях между мужчинами и женщинами

В то время, как базовые показатели здравоохранения и образования для женщин улучшаются, такие показатели, как политические права и более всего, экономические возможности, значительно отстают. Согласно докладу Всемирного экономического форума Global Gender Gap 2020 , мир сможет достичь гендерного равенства через 257 лет, однако, даже не все страны.

Чтобы прийти к такому выводу, экспертами были проанализированы 153 страны мира по четырем критериям: экономика, здравоохранение, образование и политические права. Каждая страна имеет свой показатель для устранения гендерного разрыва и уникальные проблемы для решения. Например, Пакистану и Ирану необходимо 500 лет устойчивого прогресса, прежде чем они увидят полное сокращение гендерного разрыва. Соединенным Штатам нужно 280 лет, а в Канаде и Швейцарии чуть больше 50 лет.

Так, во всем мире на рынке труда заняты всего 55% женщин (в возрасте 15-64 лет) по сравнению с 78% мужчин. В 72 странах женщинам запрещено открывать банковские счета или получать кредиты. Также, в 2018 году в США была отмечена существенная разница в оплате труда по признаку пола: женщины были должны работать 39 дополнительных дней в году, чтобы заработать равную заработную плату со своими коллегами-мужчинами. В Украине, по данным Госстата, заработные платы женщин меньше заработной платы мужчин на 22%. Среднемесячный доход женщин в IV квартале 2019 составил 9935 грн или 78,1% от дохода мужчин (12718 грн), что также указывает на разницу в оплате труда при одинаковых условиях.

Важную роль в этой неравности играют гендерные стереотипы, по которым в конечном итоге мужчины имеют преимущества при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. Также это можно объяснить профессиональной сегрегацией по признаку пола - когда женщины и мужчины концентрируются в различных секторах, причем секторы, в которых преобладают женщины, являются, как правило, менее прибыльными.

Ключевые причины, почему гендерное равенство на рынке труда важно для общества, следующие.

Невозможность финансового обеспечения семьи

Повышение заработной платы позволит женщинам с низким уровнем дохода обеспечить базовую поддержку своим семьям, включая питание, образование и уход за детьми, и тем более, снизит уровень бедности для одиноких матерей.

Низкие льготы

Начисление льгот от работодателя базируется на годовой заработной плате, которая у женщин является относительно низкой. Поэтому, соответственно, женщины имеют меньшее социальное обеспечение и медицинское обслуживание, предоставляемые работодателем. Отсюда также разрыв и в пенсионных доходах.

Зависимость семей от дохода женщин

Уровень безработицы среди взрослых мужчин за последний год вырос по сравнению с уровнем безработицы среди женщин, поэтому мужчины все чаще обращаются к женщинам как к источнику финансовой поддержки. Поскольку изменения экономики влияют на мужчин, сейчас самое время гарантировать женщинам обеспечение своих семей всем необходимым на уровне с мужчинами.

Снижение заработной платы женщин наносит вред обществу

Государственные социальные программы, финансируемые за счет подоходного налога и заработной платы, серьезно страдают от разрыва в заработной плате. Поскольку женщины имеют меньший доход, налоговые поступления, которые финансируют жизненно важные коммунальные услуги, в соответствии ниже, чем могли бы быть.

Несмотря на то, что гендерному равенству уделяется большое внимание в направлении устойчивого развития согласно 17 целей Организации Объединенных Наций, избежать разрыва сейчас все еще невозможно. Впрочем, многие компании уже на пути преодоления дискриминации по признаку пола, а их успехи отмечаются сертификациями, которые оценивают равенство оплаты труда женщин и мужчин.

Первой в мире многонациональной компанией, получившей глобальную сертификацию EQUAL-SALARY , стала Philip Morris International (PMI). Равная оплата труда не является конечной целью PMI - для компании это прежде всего, равные возможности. Именно равноправие имеет решающее значение для устранения разрыва в оплате труда между организациями, секторами и во всех сферах жизни общества. Одним из ключевых направлений совершенствования в PMI, является гендерный баланс в руководящих ролях. В 2014 году 29% руководящей команды PMI составляли женщины. За пять лет это число увеличилось до 35%, а в Украине эта отметка достигает 42%, что и дальше будет иметь прогресс.

В прошлом году Coca-Cola Company присоединилась к Bloomberg Gender-Equality Index (Индекс для продвижения усилий и инициатив). Это перечень компаний, которые публично демонстрируют свою приверженность к гендерному равенству и карьерному продвижению женщин. Главный драйвер бизнеса и ключевой элемент ценности Coca-Cola Company - вовлеченность женщин и уважение равенства.

Глобальная корпорация Procter & Gamble также считает необходимым создать инклюзивную корпоративную культуру и ввести лояльную политику гибкого графика. Приоритетом компании является одинаковое количество женщин и мужчин среди работников. В Украине в совет директоров компании привлечено около 50% женщин, половина из которых - работающие мамы.

Бесспорно, мир постепенно прогрессирует в достижении гендерного равенства. Достигнутые успехи в значительной степени являются результатом новых платформ для женщин, с помощью которых они могут высказываться, делиться опытом, баллотироваться на высокие должности, а также участвовать в политической и экономической жизни. Мы действительно уже наблюдаем это - женщины побеждают на выборах, занимают руководящие позиции, становятся лидерами общественных движений. Да, эти изменения уже достаточно заметны, однако миру нужно приложить еще немало усилий, чтобы достичь глобальной цели.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

8 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать