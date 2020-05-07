Виталий Портников: Балтийские президенты напоминают о правде

7 мая, 2020, 15:01

Портников Виталий

Накануне 75-й годовщины победы во Второй Мировой войне президенты Латвии, Эстонии и Литвы напомнили миру, что оккупация их стран продолжилась и после краха гитлеризма

Только это была уже не нацистская, а советская оккупация.

Напоминание балтийских президентов заставляет посмотреть на итоги Второй Мировой войны куда более реалистичным взглядом, чем тот подход, который насаждают в Москве и с которым готовы согласиться многие на Западе и в постсоветских странах. Во-первых, приходится вспомнить, что до 22 июня 1941 года советский режим был союзником нацизма и в согласии с Гитлером оккупировал и аннексировал как части отдельных стран Европы, так и целые государства. И это при том, что в аннексии стран Балтии не было никакой стратегической необходимости, так как на момент оккупации на их территории уже находились советские войска и военные базы. И само вступление СССР в войну на стороне демократического мира было вынужденным и произошло из-за "вероломного", как любила подчеркивать советская пропаганда, нападения Гитлера на СССР. То есть Гитлер подорвал веру Сталина в свое миролюбие! Какой идиот этот кровавый генералиссимус!

Во-вторых, приходится признать, что и после победы большая часть Европы свободы не получила, а балтийские страны и вовсе остались частью страны-оккупанта. При этом оккупация Сталина мало в чем отличалась от оккупации Гитлера – от репрессий против коренного населения и политических противников и до массового переселения "колонистов", которые должны были изменить демографический баланс в оккупированных странах. Кстати, сегодня те же методы в Крыму применяет достойный наследник нацизма и большевизма – клептократический режим Путина.

В-третьих, приходится вспомнить, что сам факт оккупации и аннексии был официально признан не только в самих балтийских странах, но и высшим руководством Советского Союза. Именно Государственный Совет СССР признал восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Причем постановление этого органа было одобрено как президентом СССР, так и президентом Российской Федерации – республики, которая поддержала восстановление независимости балтийских стран еще до решения руководства Советского Союза.

Таким образом, Путин и его окружение не просто пытаются нагло переписать историю Второй Мировой, но и отказываются от политических решений собственного государства. Что, опять-таки, происходит отнюдь не в первый раз. Но это не означает, что Путину и его соотечественникам не нужно напоминать о правде, о том, что происходило на самом деле.

И тем более стоит это делать в день годовщины победы во Второй Мировой войне. Президенты балтийских стран выбрали правильную дату.