Падение. Что происходит с партией "Слуга народа"?

7 мая, 2020, 09:50

Николай Княжицкий

В интервью ZN.UA, которое вышло 26 апреля, ее лидер Корниенко предложил именно те инициативы, что вчера раскритиковал Зеленский: введение пятипроцентного барьера для партий, которые не попадут в местный совет, если в целом в стране не примут более 5%, и требование для региональных политсил иметь ячейки не менее, чем в 2/3 регионах страны. Это была идея власти

Что вчера сказал Зеленский?



"У отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий".



Надуманные барьеры? Но идея с барьерами принадлежала именно "Слугам"!!! Опять цитата из Корниенко:

"Все, что касается обсуждаемых предложений о 2/3 охвата страны для партии и пятипроцентном барьере на национальном уровне, - это попытка навести порядок и структурировать местный политический ландшафт. Более того, в статье 3 закона о партиях четко написано, что в Украине создаются только общенациональные партии, а региональные - запрещены. Но у нас, как грибы после дождя, растут партии мэров. В рамках одного города или региона. Когда мы говорим о такой тенденции в центральных областях страны, это еще полбеды. Но когда речь идет о пограничных районах (все мы понимаем, какие области имеются в виду), то это уже может быть совсем другая история. Например, я неоднократно слышал о партии "Полесье", которая зашла в облсоветы Киевской, Житомирской, Черниговской и Ривненской областей и пыталась формировать там политику в отношении Беларуси, например. Нам это нужно? То есть, я сейчас говорю о прививке от местного сепаратизма."



Так почему же "Слуги народа" так резко сменили позицию?



Получили рейтинги!!!



За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32 процента опрошенных, за "ЕС" и "ОПЗЖ" по 15, за "Батькивщину" - 12. Все партии растут, а "Слуги народа" стремительно падают!!! С января, когда "слуги" имели 42 процента, они потеряли 10 процентов!!!



Корниенко исходил из того, что "СН" все равно остается самой большой и с административным ресурсом сможет обеспечить себе победу. Но Зеленский и олигархи, которые его привели четко понимают: в "Слуги народа" перспективы нет, надо делать ставку на региональные проекты, финансируемые олигархами и местными князьками, которым просто позволяют воровать за поддержку власти. Определенную логику в действиях Зеленского увидеть нельзя. Свою партию создать не удалось, это был обычный временный проект. Но одного он не понял: для условного Кернеса абсолютно безразлично, звать россиян в Харьков бед "брендом" "ОПЗЖ", или под брендом некой "партии мэров", или условной сепаратистской "слободской партии". Для Зеленского тоже такой разницы нет.

"Европейская Солидарность" убеждена, что украинские партии создаются не путем манипуляций законом туда-сюда, как это предлагают Зеленский и его "партия", а в результате системной политической работы, последовательного отстаивания ценностей, которые разделяют избиратели.