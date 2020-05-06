Игорь Яковенко: Путин - последний главарь этой версии Российской империи

7 мая, 2020, 12:11

Антин Борковский

Журналист, бывший депутат Госдумы РФ от оппозиционной партии "Яблоко", в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о наложении двух кризисов в России и стремительной десакрализации Путина

Меня не покидает ощущение какого-то системного коллапса, и вспоминаю пророческие слова Ильи Кормильцева: "Костлявые дети пустыни стучатся в двери и просят объедков. Страна умирает, как древний ящер, с новым вирусом в клетках". Что-то подобное ощутимое, наверное, и в Украине, и в России. Но в России, вероятно, своя, более острая специфика.

В России это все немного обостряется критической концентрацией идиотов во власти. Вот то, что произошло в Москве, в частности, история с проверками на дорогах и проверками в метро: были созданы ужасные толпы на входе. Конечно, никакой социальной изоляции и дистанции не было, люди вплотную, сбившись в тесные кучи, стояли, дышали друг на друга, заражали друг друга. Это была вирусная бомба. Гигантская, многотысячная вирусная бомба, созданная усилиями Собянина и частично выполнена с помощью главы Московского столичного ГУ ВС Баранова. Понимаете, это бюрократическая тупая машина, которая действует сама по себе. Вот они приняли такое решение - и дальше оно было реализовано так, как оно было реализовано.

К тому же поражает не только это. Ну, сделали ужасную глупость, глупость, которую мог бы предусмотреть ребенок. Но после этого, ну, хотя бы попросите прощения, хоть как-то выйдите, скажите - да, кое-что мы не рассчитали. Нет, абсолютно, с чувством полной собственного достоинства выходит господин Песков и говорит, что причина - это безответственность москвичей. Понимаете, вот эта полная, патологическая безответственность усложняет ситуацию. Есть еще одна удивительная история. Есть у нас такой доктор Мясников, который был доверенным лицом Путина, доверенным лицом Собянина, и который еще в феврале говорил, что коронавирус - это полная фигня, что на самом деле шансов заразиться - 0,0, что все это - истерия СМИ.

"Это все придумал Черчилль в 18-м году".

Да-да. И главное, когда пандемия продолжалась, и в России, в частности, в марте он заявлял о том, что все это закончится в середине апреля, что все в порядке. Вот этот прекрасный человек предназначен главным по информации о коронавирусе, там создан некий информационный центр, который должен быть рупором, и должен отсеивать фейки по поводу коронавируса. То есть главный производитель фейков назначен главным по информации.

Есть определенная инерция - ментовская, гэбэшная, а с другой стороны, абсолютно, принципиально новые вызовы. Стая черных лебедей прилетела. Но, с другой стороны, мы, в Украине видим, как власть пытается использовать инструментальным способом это в тех или иных своих целях. Мы слышим, как идет переформатирование повестки дня. Опять начинаются голоса, "Майдан был государственным переворотом" и так далее, пытаются преследовать тех или иных участников Майдана. То есть, не все так просто. Потому что, казалось бы, что Путин закроется в бункере, и будет тихо или громко проповедовать те или иные свои вещи, но и дальше улавливаем не менее опасные сигналы.

Украина сейчас в российских СМИ немного отошла на второй план. На первом месте все же - пандемия. Ну, а дальше - Украина и Соединенные Штаты, они примерно - на одном уровне. Но я должен сказать, что в России вот эта повестка дня ура-патриотическая, вот эти заявления, что все, Соединенные Штаты уже все вымерли, Соединенных Штатов больше нет, вообще их уже больше нет, нет на карте мира такой страны, нет на карте Европы, есть Китай и Россия - две мощные страны, китайский дракон и русский медведь - вот именно они должны будут разделить мир. Мол, это уже будет не Ялта-2, а это уже будет Пекин-2 или Владивосток-2, во время которого эти два мощных зверя - дракон и медведь - поделят между собой мир. Ну, вот такое сейчас присутствует в российских медиа. Такое настроение.

Безумие таких настроений очевидно, потому что понятно, что страны демократии, европейские страны, США, несмотря на также огромные потери - там в конце концов тоже много глупостей наделали, и они это сами признают. Но там все будет восстановлено, там все зальют деньгами и падает этот благословенный долларовый дождь, марочный и фунт-стерлинговый - и все вырастет. В России этого всего абсолютно не происходит. Путин сидит, чахнет, как Кощей над златом, над своими восемнадцатью триллионами, которые он накопил, и дальше их собирает. Это невероятно. Сейчас в России происходит не попытка серьезно помочь гражданам и бизнесу, а попытки накопить в этих условиях еще больше резервов. Зачем? На какой еще черный день? Вот какой еще может быть день, чернее от этого? Ну, вот это просто инстинкт. Это глупость или жадность - чего здесь больше, трудно сказать. Но это происходит. Поэтому, конечно, Россию ждут очень тяжелые времена. Я еще раз говорю: я не очень уверен, что после всей этой истории Россия сможет сохраниться. Существуют различные сценарии, но один из этих сценариев очень тяжелый.

Если можно, немного детализируйте. Потому что, насколько я понимаю, идет кумулятивный эффект социального кризиса. Я действительно не знаю, что делается в Москве, и какие различия в настроениях в столицах и в регионах, но, по информации, доходящей до меня, люди начинают просто выть.

Проблема здесь вот в чем. Дело в том, что пик коронавируса и пик обнищания - впереди. То есть, в России в целом на сегодня у примерно 60-70 процентов населения вообще нет никаких сбережений. В условиях, когда резко упали доходы, фактически они исчезли у значительной части людей, то ситуация, когда люди приходят в такое состояние, что им просто не за что кормить семьи, эта ситуация, очевидно, появится. Придет полностью, во всем своем объеме. Насколько это совпадет с тем моментом, когда можно будет отменить карантин, это - вопрос. Если к этому времени отмена карантина не будет смертельной угрозой, то можно считать, что Россия проскочила это узкое горлышко идеального шторма, который существует на сегодняшний день. Здесь все зависит от того, что и как произойдет в этом многожильном кабеле, в котором продолжаются встречные процессы. Сейчас - решающий момент. То есть, продолжается один процесс - это нарастание пандемии. Продолжается другой процесс - это реальное сокращение, т.е. исчезновение доходов у людей, которые вынуждены сидеть на карантине, и у тех, что находятся в условиях утраченной работы. И вот когда эти два процесса сойдутся в своей пиковой точке, это - вопрос. Если пиковая точка этих процессов будет разведена во времени, то Россия проскочит. Такой шанс есть. Если это сойдется, то будут очень серьезные проблемы. Потому что, понимаете, при всей покорности, при всей запуганности россиян, тем не менее в ситуации, когда просто не на что будет кормить семьи, у людей уменьшится страх. То есть, уменьшатся два фактора: это, во-первых, зомбирование телевизором просто исчезнет, это - очевидно. И, во-вторых, уменьшится страх перед полицейским насилием. Сравнивать Россию с Украиной вообще невозможно, потому что в России 350 тысяч только нацгвардийцев, вооруженных бронетехникой и другим. Еще большое количество фсо-шников. То есть, ресурсы подавления в России неизмеримо большие, чем в Украине.

Я нехотя вспоминаю 1917 год. И мы понимаем, что было много казаков, было много полицейских, и все равно началось большое брожение. И началось, наверное, это брожение с десакрализации роли и места царя в этом процессе. И сейчас, насколько я понимаю, эту десакрализацию, т.е. ментальное свержение народного всероссийского дуче, мы видим.

Вы понимаете, в чем еще одна проблема России. Дело в том, что все процессы, которые происходят в общественном сознании, они латентные. Я очень критически отношусь к Андропову, не разделяю этого восторга по поводу "гения кгб-шного", но он сказал великую фразу в разгар своего всевластия: "Мы не знаем страны, в которой мы живем". Меня еще тогда это поразило. Удивительно: человек, стоящий во главе Советского Союза, сказал, что мы не знаем страны, в которой мы живем. Так вот, эта фраза актуальна и сегодня, очень актуальна, потому что мы совсем не понимаем, что происходит сейчас в общественном сознании, насколько продвинулась вот эта десакрализация, о которой вы говорите, мне кажется, она дошла до очень серьезной стадии. То есть, я так думаю, что имидж Путина если не обнулился, то на самом деле находится в очень серьезном провале. Потому что так, как он ведет себя, он, по сути, ничего не делает. Он, по сути дела, ничего не делает ни с чем. И все попытки - ежедневно его показывают по телевизору, когда он со своего бункера несет какую-то полную ахинею, я не думаю, что они сильно способствуют укреплению его имиджа. Если обнуление имиджа Путина совпадет с моментом серьезного ухудшения состояния граждан, то тогда действительно возможны серьезные изменения. Пока Путин еще держится на паническом страхе не граждан, а элиты. Вот элита панически его боится. Пока еще боится. Ходят разные слухи, всякие эксперты говорят о том, что появляется новый капитан, в лице Собянина и так далее. Я к этому отношусь очень критично. Пока, я думаю, что основная масса силовых структур к Собянина относится довольно отстраненно. Он все же чужой для них. И вот здесь, я как раз хочу сказать, как мне кажется, довольно важную вещь: я думаю, что Путин - это, на сегодняшний момент, последняя точка сборки, которая в состоянии удерживать Российскую империю. Последняя. Потому что после Путина варианта такого вселенского разводящего найти будет очень трудно. Человека, который будет выступать в роли третейского судьи между Кадыровым и федеральными силовиками, невозможно такого придумать. Просто невозможно. И поэтому я думаю, что Путин - это последний главарь вот этой империи. Последний. Мне сложно представить, как после путинской России сохранится Российская империя. Я думаю, что она будет существовать, то на этой территории будет существовать в других границах.