Роман Безсмертный: От диктатуры "джокеров" нас спасает только их жадность

6 мая, 2020, 09:26

Антин Борковский

Политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о картельном сговоре в энергетике, ручном режиме безвиза и эпидемическом аркане

Итак, как говорили классики, "оказывается и так можно". Янукович нервно рыдает в Ростове, мы видим, одно из основных достижений, речь идет о безвизе, можно было поставить в так называемый ручной режим, будто бы украинцы должны отпрашиваться у премьер-министра или у каких-либо других органов, для того чтобы выехать за границу.

Этот сценарий начал реализовываться еще с начала избрания Зеленского президентом Украины и только из-за шторма реформ, который шел, все еще по инерции продолжало двигаться, поэтому те, кто ставили Зеленского, те, кто делали на него ставку, - они должны были терпеть Гончарука, они терпели прокурора, они говорили какие-то нужные слова. Но на самом деле с приходом Ермака в офис президента, с назначением Шмыгаля премьер-министром по всем направлениям есть попытка перевести управление в полное ручное менеджерство. А что касается таких масштабных вещей, которые бьют по правам человека, как запрет на выезд, вылет людей за границу - это начинают вылезать "цветочки". И, надо понимать, что эти "цветочки" закончатся очень серьезными "ягодками". Почему? Потому что, находясь в условиях эпидемии, энергетического кризиса, экономического кризиса, кризиса перепроизводства - потребление падает, людям просто не за что покупать вещи - попытки в ручном режиме управлять этими процессами будут только обострять ситуацию. И то, что мы на сегодняшний день видим на поверхности, на самом деле к осени превратится в серьезный конфликт.

Безвиз является самым большим врагом украинского олигархата, который привык использовать рабочую силу украинских граждан, которые за бесценок вынуждены были работать на тех или иных предприятиях. Но нынешняя ситуация мне напоминает бомбу или мину замедленного действия, ведь если прикрывать крышкой кастрюлю, которая кипит, то рано или поздно либо кастрюлю разнесет, либо снесет крышку. Речь идет о нескольких миллионах активных, половозрелых граждан, прошедших множество испытаний, и их уже так просто, извините, какому-то Шмыгалю не остановить, тем более в ситуации тотальной безработицы.

Еще в период предвыборной кампании президентской, когда мне приходилось бывать в восточных регионах, очень часто от сторонников нынешнего президента слышались предложения, чтобы закрыть выезд. И на мою аргументацию, что это нарушение основополагающих прав человека, так как право передвигаться - это естественное право...

Это нарушение нескольких статей украинской Конституции - права на труд, права на передвижение и так далее.

В том числе и международных конвенций к которым Украина присоединилась, начиная от свободного передвижения, заканчивая экономическими разного рода соглашениями - они запрещают административное вмешательство в такие процессы. Уже тогда было видно, что эти люди не понимают, что демократические инструменты могут управлять этими процессами. А это непонимание на что будет подталкивать? То на совещания с олигархами, которые будет проводить президент Зеленский, то на административные шаги по запрещению выезда людей. На самом деле все это свидетельствует о том, что в лице Зеленского, людей, которые его окружают, мы имеем носителей посттоталитарной философии с диктаторскими замашками. И только желание заработать на власти не дает им возможности перейти к диктаторскому режиму. Это во-первых. А во-вторых - они пошли на очень серьезные компромиссы с теми, кто вовлечен в команду. Ну, скажем, такие, как Аваков, с одной стороны, с другой стороны, они должны что-то отвечать обществу, поэтому появляются эти разговоры о Саакашвили. Но в то же время, когда мы говорим о Саакашвили - монополизируется энергетический рынок.

Очень важный момент. Как вы можете объяснить блокирование работы украинских атомных энергоблоков?

Это ситуация древняя, как человеческий род. Очевидно, что в Украине на сегодняшний день есть перепроизводство электроэнергии. Энергия атомных станций очень дешевая. Тогда вопрос, а на чем будут зарабатывать те, кто монополизировал энергетический рынок? Те, кто так щедро дотировал нынешнего президента во время избирательной кампании? АЭС административно выбрасывались из энергорынка до этого, они выбрасываются и сейчас. То, что сейчас просматривается, - это олигархический заговор, картельный сговор, причем в результате этого сговора удар наносится по государственному энергетическому сектору, который на самом деле может с горой обеспечивать украинских граждан, украинский бизнес дешевой электроэнергией атомных станций. Посмотрите, никто ничего не говорит об этих договоренностях, которых достигал Герус по импорту российской электроэнергии, поэтому берут и выключают 11 энергоблоков украинских атомных станций. Кстати, технологически - это очень сложный процесс. Если в цивилизованном мире, на сегодняшний день, те, кто обладают энергоресурсами, доплачивают гражданам, доплачивают бизнесу, то в Украине, в сговоре с властями, делают все, чтобы снять с граждан последнюю рубашку.

Насколько я понимаю, мы стремительно проторяем путь так называемой велюровой Беларуси. Автократизму, который, с помощью олигархического заговора и современных масс-медиа, пытается накинуть аркан на шею украинских граждан, для того чтобы вести их в направлении «светлого будущего». Но, как мы уже убедились в течение года, это будущее далеко не светлое.

Этот, так называемый, велюровый менеджмент - это вещь очень опасная, на большое расстояние от нее пахнет таким рашизмом. Обратите внимание, как так на авось машут в России на эпидемию, еще большие Лукашенко вытворяет чудеса, несмотря на то, что кладбище покрыты новыми могилами. Более того, просматривается попытка использовать эпидемию для того, чтобы еще больше насадить жесткое администрирование, накинув уздечку на общественный сектор, на политические силы в Украине. Дело очень опасное и оно граничит с переходом к системе тоталитарного менеджмента в сегментах, секторах и так далее. Посмотрите, как ограничили ресурсы для местного самоуправления, как сворачиваются даже минимальные источники, которые были в бюджете местного самоуправления и так далее. На самом деле идет такой процесс реинкарнации той эпохи Януковича, только он имеет такую клоунскую окраску.

Я нехотя провожу параллели с фильмом "Джокер", когда человек с огромными внутренними проблемами напяливал маску и после этого пытался изменить ход истории. Последствия были плачевны для всех фигурантов. Я вижу возвращение российского фактора и публично, и непублично во внутреннюю украинскую политику. Потому что министр иностранных дел России Лавров, который несет ответственность за ложь и преступления кремлевского режима, в том числе и преступления против Украины, сейчас начинает давать то ли советы, то ли ультиматумы Украине, кого ей слушать. Это просто нонсенс. Речь идет о лавровском пиаре для Ермака.

Очевидно, что подобными вещами Россия навязывает Украине внутренний дискурс. Посмотрите, как мы, на сегодняшний день, в большинстве своем рекламируем вещь, которую выбросил из своего нутра президент Зеленский, что в его голове, мол, война закончилась. Мы все меньше и меньше публично говорим, что есть война, хотя там ситуация не улучшилась, она ухудшилась с того момента, когда президентом стал Зеленский. Второе, как все больше нам навязывают кадровую политику с Востока. Эти вещи связаны Ермак-Козак, высказывания Лаврова и все остальное - это попытка завязать ситуацию в Украине на определенную тему. Все качается как на весах. С одной стороны Саакашвили - болтовня, которая ни к чему хорошему не приведет, а с другой - глупая болтовня Лаврова о Ермаке, в действиях которого есть признаки государственной измены. Вы просто попали в десятку, когда сравнили эту ситуацию с "Джокером". То есть, ты видишь, как больной менеджмент с больной головой пытается управлять сорокамиллионным государством, в результате это приводит к бесконечным жертвам: на фронте, в результате эпидемии. Когда джокер убивал людей, он кайфовал от этого, а здесь имеем удовольствие от издевательства над обществом, от издевательства над государственной машиной. Я анализирую ситуацию с министерством иностранных дел. Там масса толковых людей, которые способны обеспечивать этот процесс. В результате, появляется лицо, которое ставит подпись "согласен, Ермак", ну это удар ломом по голове, потому что представить себе, что в цивилизованном государстве лицо без полномочий, которое имеет другие государственные полномочия, совершает такой шаг - я не знаю, как это объяснить с точки зрения государственной машины. При этом министр - в стороне от этого процесса, вице-премьер - в стороне, комитет Верховной Рады - в стороне. Отсюда джокерство и хайпование, можно рисовать рожицы, одевать клоунские кафтаны, но не достигать результата, который приведет к тому, что общество будет укрепляться, что оно будет инкорпорироваться в Европу. Вы знаете, господин Антон, я не знаю, кто в Европе с такими явлениями будет работать. Европейцы, как и американцы, они, когда это видят, они от этого отгораживаются. Заявления Януковича о сотрудничестве с ГБР, преследование майдановцев, преследование бывшего президента, я уже не говорю о том, что есть слухи о том, что могут возбудить дело против командующего военно-морским флотом. Потихоньку то, о чем говорила Москва предыдущие пять лет, оно становится инструментом власти против украинского общества. Бессмыслица какая-то, честно говоря.

Возможно стратегия заключается, чтобы обрубить украинские союзнические связи, для того чтобы в европейских столицах сказали: "стоп, ребята, с вами опасно иметь дело, то, давайте, вы будете находиться в так называемой серой зоне российского влияния и Россия будет все больше вас поглощать, потому что мы вас не считаем надежными партнерами ".

Дело в том, что в международном плане, если взять конъюнктуру сегодня мировую, ситуация очень выгодная для Украины. И это вместо того, чтобы укреплять антипутинский союз, вместо того, чтобы добиваться малых и больших побед в противостоянии с Россией, а сегодня эта возможность есть, потому что конъюнктура на рынках на сегодняшний день, особенно в энергетическом, продовольственном, позволяет Украине прессинговать. И вместо того, чтобы использовать эти вещи и атаковать ими на международном плане, мы видим, как все делается, чтобы провернуть это против собственного народа и снизить температуру противостояния с агрессором. Эта инициатива встречи министров иностранных дел - это очередное лоббирование украинским политическим руководством каких-то российских интересов. Я настолько сейчас остерегаюсь результатов, которые внутренне могут там появиться. Дай Бог, чтобы она хотя бы закончилась ничем. Для меня фигура Ермака - это очень опасная фигура, которая приносит Украине, к сожалению, проигрыши на международном рынке.