Виталий Портников: Цинизм – вот что помешало карантину

4 мая, 2020, 14:33

Портников Виталий

Конфликт мэров украинских городов с президентом Владимиром Зеленским – это не только отражение "усталости" от карантина и непонимания – или, вернее, понимания его последствий для экономики в целом, для малого и среднего бизнеса и местных бюджетов

Это еще и свидетельство продолжения деградации и разбалансирования украинской управленческой машины и государства в целом. Это разбалансирование началось со дня избрания Владимира Зеленского президентом Украины и будет продолжаться до последнего дня его правления. Это – тоже короновирус, только политический. И его последствия для страны могут быть еще более серьезными, чем последствия страшной эпидемии.

Как правило, когда мы говорим об этом разбалансировании, мы упоминаем о непрофессионализме президента и его команды, непонимании ими основополагающих политических законов, неумении управлять. Все это есть, конечно же. Но самая главная причина – вовсе не некомпетентность.

Самая главная причина – это цинизм, абсолютный, всепоглощающий цинизм, который присущ и власти, и многим ее сторонникам.

Судите сами. Население и так не очень верит в опасность короновируса и проклинает карантин, который лишает людей доходов. Не будем забывать, что мы живем в не очень развитой стране с малограмотным, но самоуверенным населением, склонным к конспирологии. Население все время пытается понять, кто же придумал проклятый короновирус, чтобы на нем нажиться. И вдруг оказывается, что точно также думают и представители самой власти, которые не отказывают себе в обедах в ресторане в то время, когда все остальные должны сидеть дома. Ну уж раз представители власти не боятся короновируса, то чего бояться всем остальным – и терять доходы?

Людям просто не приходит в голову, что среди представителей власти могут быть точно такие же безграмотные невежды, как и среди тех, кто за таких "слуг народа" голосует. Они уверены, что раз работает "Велюр", значит, во власти не боятся короновируса. Значит, просто зарабатывают деньги. Почему им можно, а мне нельзя?

То, что во власти – "новые лица", которые попали туда совершенно случайно, то, что уровень компетентности депутата или министра ничем не отличается от уровня компетентности и знаний избирателя, граждан не волнует. Они не понимают, что такое профессионализм. Они уверены, что их голосование волшебным образом сообщает компетентность.

Так один обед буквально уничтожает усилия по предотвращению эпидемии, начинает нивелировать достигнутые результаты. Никому не объяснишь, что мы имеем дело с глупостью и цинизмом – тем более, когда президент грозит мэрам, а не собственным соратникам, которые нарушают карантин. И теперь мы можем надеяться уже не на усилия власти, не на понимание общества, а на то, что фактическое нивелирование карантина не приведет к увеличению количества тяжелых больных и умерших. Просто надеяться на чудо. Как это у нас и принято.

Потому что если не будет ни чуда, ни карантина в его разумных пределах, то тогда погибнут и тысячи людей, и экономика. А Украина превратится в нищий "чумной барак" Европы.