Вадим Мосийчук: В Украине начинается "free fall", то есть свободное падение экономики

5 мая, 2020, 07:06

Антин Борковский

Финансист, бывший председатель Госрезерва Украины в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о коллаптичных последствия разбалансированной управленческой вертикали

Итак, ситуация в Украине понятно какая. Но есть определенные, так сказать, болезненные вопросы для нашего населения. В частности, речь идет о реализации так называемого социального пакета в Украине. Мало что делается, зато постоянно поступают сигналы об или уничтоженной управленческой вертикали, или о деньгах, которые должны прийти, но пока не дошли.

Лучше пусть будет плохая стратегия, но отличное ее исполнение, чем отличная стратегия и никакого исполнения. Это классика менеджмента. И, к сожалению, мы это сейчас и видим. Что касается меня, как человека, который пытается привлечь инвестиции в Украину, - я пробовал в карантин это сделать с иностранными инвесторами. Что меня пугает - то, что вера и доверие к Украине очень стремительно упала. Понимаете, эта кадровая так называемая чехарда, когда меняются постоянно люди - топ-чиновники, топ-политики на уровне даже министров, - она не несет уверенности. Если бы ситуация была более-менее стабильной, как, например, в прошлом году, летом или осенью, когда еще не было падение экономики, а оно началось в третьем квартале, то при стабильных условиях можно было бы делать ротации. Но мы падаем, и я боюсь, что мы сейчас идем в так называемый "free fall", то есть свободное падение экономики.

Если можно, немного детализируйте, что означает это свободное падение?

Фактически падение началось в третьем квартале. Безусловно, оно началось с управленческих решений на уровне государственных служащих, людей и политиков. Это понятно, потому что пришла новая команда. Но надо не только быстро менять людей на местах, но и что-то развивать. Скоро будет девять месяцев как полноценно новая команда работает, а мы до сих пор видим еще вакантные должности не только на уровне отдельных топ-чиновников, руководителей отдельных органов или администраций на местах, но и на уровне министерств. Что мы видим сейчас в энергетике? Та же ситуация: энергетика - это ключ не только к развитию, она держит экономику. А мы видим остановку не только отдельных теплоэлектростанций, угольных шахт, остановку атомных блоков, очень большие проблемы на рынке возобновляемой энергетики, где фактически денежные средства уже не поступают. И это уже коснулось не только крупных солнечных или ветровых станций, это коснулось непосредственно людей, которые устанавливали за свои кровные средства, поверив государству, солнечные станции, и сейчас эти средства уже не поступают по областям. То есть, если мы идем в этом углу, это означает свободное падение. Если идет остановка обращения денежных средств между субъектами хозяйствования, это фактически - паралич экономики, коллапс. И я боюсь, что мы фактически движемся к этому.

Ну, это с одной стороны. А основной вопрос - на кого менять? Я лично знаю нескольких министров, и я могу сказать, что, к сожалению, я далеко не уверен в уровне их компетентности. Вроде каждый человек может чем-то управлять, как кажется, но, если поставить стюардессу управлять "Титаником", то он пойдет ко дну значительно быстрее, чем доберется до какого-нибудь айсберга.

Вы абсолютно правильно говорите. Я на самом деле, пообщавшись в сентябре с тогдашним министром экономики, уже тогда сказал, что фактически экономика будет падать. Фактически пошло ограничение оборота денежных средств. Кредитные ресурсы полностью не задействованы. За последний месяц многие банки свернули, сократили кредитные портфели, особенно малому, среднему бизнесу, некоторым крупным бизнесам. Порезали кредитные лимиты. И это, безусловно, не будет способствовать не только восстановлению или стабилизации экономики на тех минусовых показателях, которые мы увидим по результатам первого квартала, но это наоборот - усложняет ситуацию. Это и называется свободным падением. Можно, например, предложить банкам выдавать кредиты и компенсировать 80 процентов этого риска, то есть через процентную ставку. 20 процентов банк берет на себя. Это его и заработок, и риск. Можно использовать это через привлечение государственных программ, например, в той же ІТ-индустрии. Если кто-то думает, что ІТ-индустрия выстоит, - я глубоко сомневаюсь. Я общался с несколькими айтишниками, работающими на экспорт в США, так у них уже через месяц ситуация будет такая же, как у малого и среднего бизнеса была в марте. Все работают дома, ограничения заработных плат, и - торможение покупки ІТ-услуг в Украине от американских контрагентов. Я думаю, что в августе мы увидим ситуацию в аграрной сфере, не слишком оптимистичную. Потому что такой показатель очень интересен. Вы видите, цена на нефть упала. Это временно, безусловно. Сейчас она стабилизировалась на уровне 10-20 долларов за баррель, и будет, думаю, где-то на таком уровне до конца года. Но при таких ценах нет смысла добавлять этанол в топливо по всему миру. Крупнейшим потребителем этанола является Китай. Этанол производится из кукурузы. Поэтому мы видим: цены на кукурузу с начала года упали на 10-20 процентов, в зависимости от качества.

А, по вашему мнению, как повлияет на ситуацию в Украине падение рынка нефти?

Последствия будут отрицательные - это однозначно. По двум причинам. Первая причина в том, что Украина не только импортирует, она и добывает, перерабатывает нефтепродукты, а также газ. Цена на газ является производной от нефти. И где-то 3-6 месяцев цена на газ будет коррелировать с ценой на нефть. То есть, фактически цену на газ где-то в начале третьего квартала мы будем иметь значительно меньшую, чем в начале этого года. По чему это ударит? Это ударит по "Нафтогазу", безусловно. Фактически, если "Нафтогаз" был налогоплательщиком номер один в государственный бюджет, я думаю, что он и останется, безусловно номер один, но налогов уже будет значительно меньше. Это ударит по частным добытчикам газа. Это ударит по марже на бензоколонках, с одной стороны. С другой стороны, вроде кажется, что цена на нефть и нефтепродукты должны уменьшить себестоимость логистических цепочек. Большие цементные компании, которые производят бетон, уже снизили цены на 25-30-35 процентов, в зависимости от региона. И фактически это могло бы способствовать толчку для строительства. Для Украины это - переориентация на внутренний рынок, кредитование в гривне, под ставки не более чем 3-5 процентов годовых, решение ключевых проблем в тех секторах, я озвучивал, а не вести так называемый оппортунистическое подход, когда "может нас пронесет, и может завтра будет лучше и поэтому мы должны с уверенностью, с верой смотреть в завтрашний день".

Но не пронесет! Если и пронесет, то в том, худшем смысле. В то же время я слышу эти странные, возможно, популистские, возможно, нужные заявления о так называемом базовом доходе и о необходимости в выплате пяти тысяч гривен. Я не знаю как это повлияет на внутреннюю макроэкономическую стабилизацию в стране, но в любом случае мы понимаем, что фидбэк от этого будет мощный.

Любое единовременное пособие неопределенному кругу лиц является равноценным сжиганию денег. Почему? Потому что мы не знаем, куда пойдут эти деньги. Возможно, человек, который получит эти деньги, пойдет их отдаст своему соседу, которому он задолжал. А тот сосед положит под подушку. Все. Деньги вышли из экономики. Или погасит банковский кредит, который был такой же - 5000 гривен - кредит до зарплаты. Все, деньги ушли в никуда. То есть, мы не получим мультипликатора. Почему в других странах предлагаются механизмы, когда именно незащищенным слоям населения - пример - Соединенные Штаты - 600 долларов платят безработным, которым уже другого способа выжить нет. В других странах по 300-500 евро в месяц. Но это социально незащищенные люди. То есть, чтобы они вовсе не стали нищими. В других секторах экономики, которые дееспособны, которые готовы завтра выйти, работать и у них должен быть огонь в глазах, им нужны программы стимулирования. Хороший антикризисный шаг, когда были задекларированы налоговые каникулы для отдельных групп бизнеса - малого, среднего в основном. Но я столкнулся с этой ситуацией: один очень близко знакомый мне человек сначала обрадовался, а потом, когда попытался получить, то ему сказали нести эти бумажки. Не можете занести, потому что они не работают в налоговой, отправляйте почтой. Вот человек был вынужден идти в Укрпочту, в отделение, во время карантина простоять в очереди 35 минут, чтобы отправить этот конверт в налоговую. То есть, понимаете, декларируется одно, а фактически имплементация совсем другая.

И Европейский Союз, и Международный валютный фонд выставили четкие условия для получения транша.

Международный валютный фонд в этой ситуации нам крайне необходим. Потому что без него надо признать, что мы - в дефолте. Но сам Международный валютный фонд - это не панацея. Ну, он выставил эти условия. Хотя, я лично считаю, что во время эпидемий, при той ситуации, что происходит в Украине с наполнением бюджета, с проблемой в энергетике и т.д., вообще ставить какие-то условия - это аморально. Надо сотрудничать. Но не следует ставить на то, что после того как Международный валютный фонд нам даст деньги, то все будет хорошо, и к нам придут другие инвесторы - в этом я очень-очень сомневаюсь. Экспортно ориентированная экономика, которая у нас была еще до этой эпидемии и до финансово-экономического кризиса, она уже так работать не будет. Она нас вытянула в 2009-м году. Она нас вытянула в 2014-15 годах. Но сейчас она не вытянет. Почему? Потому что большие страны дали установку - а это уже и есть фактически стратегия крупному бизнесу - пересмотреть логистические цепочки. Мы помним, что Меркель уже сказала, что необходимо пересмотреть вопросы производства некоторых товаров в Китае. Вы понимаете, это же вообще, в нормальной ситуации такое невозможно было даже представить. Но это посыл лидера Германии своему бизнесу. Такие же посылы должны быть и в Украине. Что мы делаем? Или мы дальше, например, экспортируем просто кукурузу и пшеницу, или все же мы перейдем к тому, что необходимо создавать дополнительную стоимость и перерабатывать, поставить фактически уже конечную продукцию. У нас - несколько государственных банков. Почему мы их не задействовали еще? Почему эти государственные банки не предлагают сейчас очень быстрые оперативные онлайн-процедуры по выдаче кредитов? Я сам столкнулся с ситуацией, когда в одном из крупных банков, так называемых системных, было трудно вытянуть энное количество денег, несмотря на то, что я человек небедный. В целом ситуация свидетельствует, что желание не только вкладывать в банки, но и вообще инвестировать, - как минимум, уменьшается. Это касается значительно более широкого перечня проблем. И на самом деле это "свободное падение" потенциально может произойти уже в конце второго квартала.