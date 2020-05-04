Мама-анархия. Как осенью страна может получить новое дыхание сепаратизма

4 мая, 2020, 12:14

В стране слишком много технологий. И ноль настоящих героев. Ни шестилетняя война, ни коронавирус с экономическими неурядицами так и не подтолкнули президента Владимира Зеленского и его ЗЕ-команду к решительным государственным действиям

Они все вместе еще не вышли из состояния эйфории прошлогодней президентско-парламентской кампании. Снимают видео, хайпуют на популизме - и понятно, что местные чиновники ответили "слугам народа" прежним.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который бросил решительный вызов карантину, не является ни героем, ни горячим бунтарем. Полтора месяца назад выходец "Батькивщины" был агрессивным сторонником карантина - призвал полицию жестко расправляться с нарушителями и настаивал, что "та демократия, происходит сейчас, она ни к чему хорошему не приведет".

А когда в воздухе запахло жареным - бунтами фермеров и мелкого бизнеса - господин Бондаренко уже бросает вызов Зеленскому, открывая в Черкассах все кафе и парикмахерские. Только вот по-настоящему отвечать Бондаренко не готов, потому что постановление, которым городская власть Черкасс, очевидно, превышая собственные полномочия, отменяет акты Кабинета министров, подписал заместитель городского головы. А мэр юридически вообще ни при чем - просто имеет бонусы "крепкого хозяйственника" на осенние выборы.

Два года назад новая "звезда на пять минут" уже хайповала на черкасских перевозчикам, которые повышали цены на проезд, когда озвучила любимую формулу постсоветских стран об эффективном управлении:" Я сожалею, что я живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял ". По иронии судьбы во времена живого Сталина Бондаренко бы самого посадили в черный автомобиль, а во времена диджитализации региональный популист может нарастить его до национальных масштабов.

А теперь о последствиях истории с Бондаренко и его коллегами по хайпу из Мукачево и Одессы, откуда центральной власти передали горячий самовольный привет.

Слабая вертикаль власти, постоянные коррупционные скандалы среди близкого окружения президента - без всякой реакции Зеленского - ослабляют позиции Киева и усиливают регионы. У власти был шанс сделать этот процесс цивилизованным и контролируемым - довести до ума второй этап децентрализации. Однако многообещающую реформу при Зеленском окончательно отложили в ящик, бюджеты регионов еще и изрядно потрясли ради борьбы с коронавирусом - а значит, есть все шансы, что в стране станет больше "бондаренко" и сепаратных историй. Мама-анархия при горячей поддержки РФ рулит.

На выжженном политическом поле нет новых политических сил, которые могли бы перерасти в мощную проукраинскую оппозицию. Есть лишь несколько окрепшая "Европейская солидарность", есть "Голос", который после самоустранения Вакарчука еще глубже погряз в политической анабиозе. Эти две силы будут иметь свое представительство в советах осенью 2020 года, однако в целом по стране есть серьезные проблемы с управлением и дальнейшим планом действий. И именно этим умело пользоваться различные шарии, портновы и региональные харизматы, которым все равно не только под каким политическим флагом, но и под флагом какой страны.

По факту именно сейчас, при Зеленском, который дважды получал бешеную поддержку народа, мы наблюдаем начало конца сильного центра и зарождения мягкого регионального сепаратизма. Без проукраинских авторитетов, без дискуссии о будущем Украины на карте мира и в целом разговоры о том, кто мы есть и куда идем - рано или поздно это выстрелит. Где-то в ногу. Где-то навозом в голову.

В 2004 году после съезда "регионалов" в Северодонецке Юго-Восточная автономия не в выстрелила, потому что никто не умел заниматься сепаратизмом профессионально. Хотя как раз тогда контролируемая покойным Кушнаревым Харьковщина имела опыт прекращения пересчета средств в центральный бюджет "пока в Киеве не станет спокойно".

В 2014 году Новороссия в Одессе, Николаеве и Запорожье накрылась медным тазом, потому что в каждом из этих мест находились группы "ультрас", активистов и проукраинской прослойки, которая понимал угрозы от шимпанзе во главе "народных республик" за российские деньги. В итоге "русский мир" ограничился совковым Крымом и депрессивным куском Донбасса - которым все равно, и еще и тетя в Самаре живет.

В 2020 году имеем подкошенный карантином средний класс, поставлен на грань выживания. А у врагов государства - есть свой мощный "телеграф", "железная дорога" и группа быдла, которое ничего не хочет решать. И полагается на Пиховшека, Червоненко и Миху Чаплыга. Нынешние "элиты" настолько продажны, что аж смешно, понимая, какими суммами ранее скупали голоса за государственные решения братья Клюевы.

Неизвестно даже во что выльется проект, о котором начали активно говорить - партия мэров, куда присоединятся мэры Днепра, Киева, Львова и менее крупные рыбы. Ведь, во-первых, мы не знаем, чьи уши могут торчать за спинами условного Кличко, Филатова и Садового. А второе - карантин настолько отучил граждан читать новости и анализировать действительность, что "зеленый пузырь" имени Зеленского еще полгода будет сохранять поддержку на уровне 40% +.

В стране так много политических технологий, что в недалеком будущем каждый прольет море слез, разбирая лично то, что "сделали все вместе". Коснется каждого, независимо - в политике или "вне".