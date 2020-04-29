Малороссы или европейцы? - 5 книг о мифах и реальности

1 мая, 2020, 07:03

Игорь Бондарь-Терещенко

Авторы этих книг отвечают на вопросы о том, актуален ли сегодня вопрос о ментальности украинцев и не грозит ли нам попадание в очередной "плавильный" котел

Ведь кто есть кто при нынешнем геополитическом раскладе определяется на популистском, "народном" уровне, зато история ментальности как отдельная дисциплина исторической науки, как и раньше, не имеет академического признания.

История европейской ментальности. Под редакцией Петера Динцельбахера. - Л .: Летопись

Историю европейской ментальности от античности и до наших дней исследована в этой книге сквозь призму формирования и развития основных концептов человеческой жизни: религиозности, сексуальности и любви, болезни, возраста, смерти, страхов, коммуникации, "своего" и "чужого", пространства и времени и тому подобное. Доступное изложение материала привлечет к чтению всех, кто интересуется культурно-историческим развитием европейских народов.

При этом нам напоминают, что термин "ментальность" недавно обвиняли во всеобщности, отсутствии достаточной дифференцированности и широкой глобальности, поэтому сейчас ведут речь о кризисе или даже о нескольких кризисах истории ментальности.

"Снова и снова появляются работы, которые действительно можно охарактеризовать лишь как "ментально-исторические", - напоминает послесловие, - которые, однако, обходят это понятие и ведут взамен речь о "истории культуры и истории идей", о "формах" или "укладах жизни", об "исторической антропологии" и т. д .. А то, что в некоторых публикациях иногда происходит еще и несоответствующее употребление термина с целью привлечения внимания, не свидетельствует о каком-то своеобразии этого слова ".

Ярослав Полищук. Поиски Восточной Европы: Тени прошлого, миражи будущего. - Черновцы Издательство 21

Автор этой книги не зря значит, что обычно отечественные гуманитарии ставят в центр своих исследований Украину, лишь попутно прибегая к более широким контекстам, зато сам он попытался выйти за пределы этой традиции. Поэтому в центре внимания сейчас - Восточная Европа как идеологический конструкт, сложившийся в ХХ в. и в настоящее время продолжает искать свойственную для него сущность.

"Характеристики Восточной Европы множественные и часто противоречивые, они существенно менялись в зависимости от политической конъюнктуры ХХ в., - напоминают нам. - Тем более, что Западная Европа, пережив страшную Вторую мировую войну, потерпела небывалую исчерпанность идей и идеологий, погрузилась в опасную саморефлексию, размышляя над ошибками и преступлениями прошлого". Таким образом, как убеждаемся, символические границы Европы сегодня стремительно смещаются, а ее пограничья обозначают Украину как континентальный форпост, который в перспективе будет влиять на европейскую идентичность.

Александр Стражный. Украинский менталитет. Иллюзии-мифы-реальность. - К .: Дух и Литера

Проблема, рассматриваемая в этой книге, необычная прежде всего потому, что она выходит за пределы традиционного, шаблонного представления о мироощущении украинцев. Таким образом, автор по-своему отвечает на вопрос - кто такой украинец, чем жители Украины отличаются от европейцев и россиян, "какие карты в колоде украинской ментальности козырные, а какие масти биты". Прочитав эту книгу, вы по-другому будете смотреть на людей, лучше понимать логику их поступков. Оригинальная систематизация материала, диалогический стиль автора и положительный заряд, который несет эта книга, делают ее не только полезной, но и увлекательно-интересной.

Я. Калакура, А. Рафальский, М. Юрий. Ментальное измерение украинской цивилизации. - К .: Генеза

В этой книге освещается сущность ментального измерения украинской региональной цивилизации, ее феномен, исторические истоки и основные этапы развития от древнейших времен до современности. Изложена теоретико-методологическая, историософская и историографическая основа цивилизационного осмысления ментальности украинского народа.

Исследуется эволюция ментального образа украинцев под влиянием зарождения письменности, принятие христианства, формирования казачества, развития книгопечатания, университетского образования, науки, межконфессионального диалога, усвоения духовных ценностей эпохи Ренессанса и Просвещения, историософии Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Грушевского и др. Значительное место отведено анализу региональных культурных, духовных, психоповединкових особенностей менталитета украинского на материковой территории и в диаспоре. Исследуются разрушительные последствия для украинской ментальности репрессивной политики имперских и коммунистического режимов, голодоморов и воинствующего безбожия, показаны формы самозащиты менталитета украинцев, их сопротивление ассимиляционным процессам.

Олег Криштопа. Последние украинцы Польши. - Брустуров: Дискурсус

Многих героев этой книги депортировали в 1947 году в рамках акции "Висла" на север и запад Польши - до тех пор немецкие земли. Таким образом, украинцы, которые испокон веков жили на своих землях, после Второй мировой войны оказались отделены от соотечественников украинско-польской границей. Поэтому автор книги проехался Польшей, чтобы пообщаться с украинцами, для которых Украина является более мнимой, чем реальной, является скорее краем воспоминаний, чем намерений. В этой книге они рассказывают о том, что пережили во время переселения, как берегли свою идентичность в чужой стране, каким было и есть отношение к ним поляков. Где они чувствуют свой дом? Вырастут ли их внуки украинцами? Чем отличаются от украинцев в Польше - эмигрантов последних волн?

"- Мы сделали бумаги, но родители не захотели, - рассказывает один из героев книги. - Есть другие примеры, когда люди перетащили туда родителей, а те скоро умерли. Посадили их круг блока бетонного ... А то почти как дерево пересадить большое. Не примется ... "