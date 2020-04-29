Красиво, быстро и полезно: топ-15 самых вкусных блюд мая

1 мая, 2020, 08:31

Татьяна Зинченко

Что кушать в мае: советы специалиста и лучшие рецепты кулинарных мастеров

Май - прекрасный месяц со своим цветением, теплом, ароматами и красками, это месяц весенних чар, что не может не радовать. Но он особенный, учитывая питание, потому что:

Мы все еще находимся на карантине, поэтому меню должно быть богато продуктами, которые способствуют укреплению иммунитета.

Все-таки еще нет всего разнообразия овощей, поэтому зимнее истощение организма и весенний авитаминоз так же актуальны.

Лето придет несмотря ни на что, причем менее чем за месяц, поэтому надо быть в форме или немного "подкорректировать" эту форму, если кто-то на карантине, например, набрал лишних килограммов или, наоборот, похудел.

Май богат на праздники: День труда, День матери, например, семьи или дни наших прекрасных городов, многих других, а на праздники мы стараемся готовить и более, и изысканнее.

Поэтому, учитывая все эти моменты, мы сделали подборку самых вкусных блюд мая. Нашими советчиками были эксперт-консультант по питанию, а также кулинарные мастера, рецепты которых пользуются большой популярностью в кулинарных сообществах и блогах.

Что говорят специалисты?

"В конце весны организм может испытывать недостаток в витаминах и микроэлементах. Поможет первая зелень, орехи и семена, нерафинированные масла. Хорошим дополнением к столу станет зеленый лук, молодой щавель, салат, редис, одуванчик и крапива. Сейчас редко есть возможность купить зелень в проверенных людей. Можно выращивать лук, укроп, петрушку дома на подоконнике ", - отвечает на вопрос Еспресо.TV " Что кушать в мае" Галина Марусяк, провизор, консультантка по здоровому питанию, редактор сайта Медфонд.

"С нехваткой витамина Д, который важен для работы иммунной системы и нашего здоровья в целом, поможет справиться солнце, которое способствует выработке его в организме. Но помним о безопасных часах, когда стоит загорать. Витамин Д содержится в рыбе жирных сортов ( сельдь, скумбрия), яичных желтках, кисломолочных изделиях. Эти продукты, а также мясо птицы, следует употреблять и как источники высококачественного белка.

Помогут усвоить все эти полезные вещества бактерии, населяющие наш кишечник. Они содержатся в кисломолочных продуктах, квашеной капусте и огурцах. Для улучшения работы кишечника употребляем также цельнозерновой хлеб, каши, чеснок, лук, свеклу, морковь; из фруктов - бананы и первые клубнику и черешни.

Пока еще продолжается карантин, стараемся также двигаться на свежем воздухе, употреблять достаточное количество жидкости, не употреблять очень калорийную пищу (сладости, жареное) ", - подытожила Галина Марусяк.

Галина Марусяк

Поэтому, учитывая все эти моменты, наш вкусный май будет выглядеть так:

1. Витаминный борщ - все краски весны!

Май с ним и ассоциируется - зеленым борщом, в котором все: и первый яркий щавель, и зубастая крапива, и шпинат. Берем все! Или только щавель или крапиву, кому как нравится (щавель имеет и свои противопоказания, поэтому важно не "переборщить").

Ингредиенты: 5 картофелин, морковка, луковица, 4 яйца, 400 г курицы, стручок болгарского перца, по пучку свежего щавеля и шпината, другая зелень (не жалейте), сметана для заправки и специи.



Варим куриный бульон: курятину помыть, порезать и бросить в кипяток. Как только закипит - снять пену и сварить до готовности.

Отдельно варим яйца. Нарезаем почищенный картофель кубиками и также добавляем в бульон, солим по вкусу.



Затем или сделать зажарку, или порезать лук и морковь мелкими кубиками и добавить в бульон без жарки. И в том, и в том есть свои преимущества.

С зажаркой борщ будет сытнее и по-своему вкуснее, а с приваренными овощами - легче и благоуханнее. Поэтому добавляем морковь-лук в выбранном варианте и варим борщ еще 5 минут.

Щавель и шпинат перебираем, моем, сушим, измельчаем и бросаем в борщ, сразу - и перец, порезанный соломкой, и специи.

Варить более 5 минут не надо, чтобы сохранить ценность зелени максимально. Подаем с половинками вареного яйца, миксом зелени (лук, укроп, петрушка) и сметаной.

2. Зеленый борщ с листьями ревеня

"Существуют различные вариации этого замечательного блюда, - говорит Екатерина Скрябина, кулинарная мастерица из Полтавы, идейная и практическая вдохновительница фестиваля "Полтавские галушки ". - Одна из них - зеленый борщ с листьями ревеня. Получается очень вкусный борщ с легкой кислинкой. Попробуйте, и вкус приятно вас удивит!

Ингредиенты: куриное филе 1 шт, картофель - 3-4 шт, морковь 1 шт., лук 1 шт., яйца 2 шт., листья ревеня 3 шт., петрушка и укроп -1/3 пучка, зеленый лук - 2 шт., лавровый лист - 1-2 шт., перец горошком - 3-4 шт., соль, черный перец по вкусу, растительное масло для пассеровки - 1 ст.л.

Куриное филе нарезать кубиками и залить холодной водой (2,5 л). Довести до кипения. Пену снять шумовкой. Добавить лавровый лист, перчик горошком и 1 ч.л. соли. Варить на среднем огне 10 минут.

В бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Варить 10-15 минут.

Натертую на терке морковь и нарезанный полукольцами лук пассеровать на небольшом количестве растительного масла. Добавить в борщ. Варить 5-7 минут.

Яйца сварить вкрутую (10-12) и залить холодной водой. Очистить от скорлупы и нарезать кубиками.

3. С салатом всегда праздник!

Салаты в мае - это все краски весны на тарелке! Готовить их - просто и приятно: берем все, что уже выросло и нам доступно (салат, петрушка, лук, черемша, пекинская капуста, свежие огурцы, зелень сельдерея и т.п.), рвем его лучше руками, не рвется - режем, добавляем цветов (редис, морковь, клюква, вареные яйца, цитрусовые и т.д.), затем смиксовать эти продукты по своему вкусу и заправить.

Заправка должна быть обязательно, потому что зелень, как и все витамины, лучше усваивается с жирами.

Это - лимонный сок, соевый соус, яблочный, бальзамический уксус. Не стоит бояться ароматной масла (любого, но немного), натурального йогурта, сметаны, семечек, орешков.

Лилия Цвит, наш неизменный гид по лабиринтам вкусного, кулинарный блогер и кулинарный практик из Дрогобыча, советует в мае готовить микс салатов.

"Микс салатов - это прекрасная основа для вкусного салата без майонеза. К нему все подходит, я предлагаю свои универсальные варианты, а также вкусные соусы, которые подойдут к любому салату. По этому принципу можно приготовить самые разнообразные салаты из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике. Простор фантазии не ограничен! ", - говорит она. Посмотрите, как это идеально просто:

А когда есть такая полезная и вкусная основа, Лилия Цвет предлагает ее разнообразить. Ее варианты такие:

* С сыром фета: микс салатов - 1 п. - 180 г, сыр фета - 270 г, курица копченая - 100 г.

Соус: оливковое масло - 70 мл, горчица "Французская" - 1 ст.л., соевый соус - 1 ст.л., кунжут - 2 ст.л.

* Салат с перцем: микс салатов - 1 п., филе куриное - 1 шт., перец - 1 шт., семена тыквы - 2 ст.л.

Соус: мед жидкий - 1 ст.л., масло - 50 мл, горчица острая - 1 ч.л., сок лимона - 2 ст.л.

* Салат с кукурузой: микс салатов - 1 п., Огурец свежий - 2 шт., Кукуруза - 100 г, сыр твердый - 100 г.

Соус: оливковое масло - 70 мл, лимонный сок - 2 ст.л., соевый соус - 2 ст.л.

4. Окрошка: вкусный симбиоз огурцов, редиса и укропа!

"Окрошка - любимое первое блюдо в моей семье, - рассказывает кулинарная мастерица из Запорожской области Марина Гармаш. Госпожа Марина хорошо знает не только вкусовые предпочтения своей семьи, а все вкусные" тренды ", потому что возглавляет кулинарное сообщество. - Иногда готовим даже зимой, для этого выращиваем зеленый лук на подоконнике. Люблю ее в разных вариациях приготовления. Предлагаем не менее вкусную на минералке и сметане. Если не будет минералки, подойдет кипяченая или бутилированная вода ".

Ингредиенты: минералка (среднегазированная) - 1 л, сметана - 250 - 300 г, картофель отварной - 500 г, яйца отварные - 7 шт, колбаса (сосиски, ветчина, купяче филе) - 300 - 400 г, редис - 10 - 12 шт ., свежий огурец - 3 шт., укроп, петрушка - по 1 пучку, зеленый лук - 2 - 3 пучка, соль, лимонный сок по вкусу

Картофель, колбасу (или мясо), яйца нарежьте небольшими кубиками. Свежий огурец для окрошки можно натереть на терке или нарезать также небольшими кубиками. Редиску натереть на небольшой терке. Измельчите укроп, петрушку, зеленый лук. В глубокой кастрюле соедините все ингредиенты, добавьте сметану, перемешайте. Добавьте воду (ее может уйти больше или меньше, все зависит от густоты которую вы больше любите). Добавьте по вкусу соль и лимонный сок (его можно заменить на лимонную кислоту). И отправьте окрошку в холодильник на несколько часов.

4. Ревень, он же румбамбар - квинтэссенция весенних ароматов!

Сочный, красный, душистый - он первый из весенних растений, из которых пекут такие вкусности, что не оторваться!

"Предлагаю пирог из ревеня. Это вкусный, нежный сырник на основе песочного теста с ощутимой сочной начинкой из румбамбара и яркими шариками с какао. Без лишней скромности скажу, что сырник с ревенем получился очень вкусный !, - комментирует еще один свой кулинарный шедевр Лилия Цвит . - Благодаря желе из киви ревень в пирога не разварился, а вышел однородной мягкой массой хорошего зеленого цвета и с легким ароматом киви. Шарики с какао впитали в себя лишнюю влажность из сыра и получились очень нежными. Кроме того, благодаря шарикам, простой пирог из ревеня имеет интересный и оригинальный вид в разрезе. Еще хочу отметить, что такой рецепт сырника универсальный для лета! Его можно печь с любыми летними ягодами или фруктами, меняя только вкус желе ".

Тесто. Мука и порошок для печенья размять с маргарином до крошки. Добавить сахар, яйцо и сметану. Замесить густое тесто. Разделить его так: 1/2, 1/4 и 1/4. Половину теста оставить в холодильнике. 1/4 ч. Положить в морозилку. И еще в 1/4 ч. Теста добавить какао и замесить тугое эластичное тесто.

Творожная масса. Творог взбить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить в него сахар, яйца, 2 п. ванильного пудинга, лимонную цедру и крукуму. Все хорошо взбить миксером.

Начинка из ревеня. 1 кг ревеня порезать тоненькими пластинками.

1/2 ч теста из холодильника раскатать и выложить в форму, сделать бортики. Посыпать тесто 1 п. желе со вкусом киви. Далее выложить измельченный ревень. Посыпать други пакетом желе с киви. Если любите более сладкую начинку, то можно еще добавить 2 ст. л. сахара. Затем посыпать также манкой, чтобы впитался сок из румбамбара.

С коричневого теста сформировать шарики диаметром примерно 2 см и выложить на ревень. Далее выкладываем творожную массу так, чтобы покрыть ею шарики.

Сверху натираем 1/4 ч. Теста из морозилки. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно час. Остудить в форме!

6. Шашлык: на улице или на кухне - везде вкусно!

Ну без них май - никак! Правда, в этом году их будем готовить в собственных дворах, у кого такие есть, или адаптируем рецепт для приготовления на кухне.

"Наш любимый шашлык - это шашлык из свинины, а именно из свиной шеи. Мариную мясо для шашлыка уже много лет по этому простому рецепту. Для шашлыков я выбираю свежую, а не замороженную, свиную шею. У нас еще ее называют каркивка. Мясо достаточно жирное, поэтому шашлык получается сочным. А благодаря маринада - мягким и ароматным. Это мой любимый рецепт шашлыка. Попробуйте! " - советует кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты: свиная шея - 2 кг, соль 1,5 ч.л., специи по вкусу, лук - 4-5 шт., уксус - 1 ст.л, вода - 0,5 стакана.

Мясо замочить в холодной воде на час. Воду слить, хорошо промыть каркивку в проточной воде. Порезать довольно крупными кусками, примерно 5х5 см. Выложить в посуду с крышкой. Посолить, перемешать. Добавить специи для шашлыка - у меня смесь трав, которую специально готовят на рынке. Перемешать. Потереть 2 луковицы на мелкую терку, добавить к шашлыку, перемешать. Еще 2 луковицы порезать грубыми кольцами, выложить на мясо. В полстакана холодной кипяченой воды добавить 1 ст.л. уксуса, перемешать и полить шашлык. Все перемешать еще раз. Накрыть крышкой и мариновать в холодильнике не менее 6 годин.Чим больше маринуем, тем лучше. Идельно - 1 сутки.

Маринованное мясо насиляемо на шампур, чередуя с кольцами лука.

Если решите приготовить шашлык на собственной кухне - также вкусный выход! Лилия Цвит расскажет, как приготовить 7. Шашлык из куриного филе на шпажках "Я приготовила его с шампиньонами и болгарским перцем. Куриный шашлык в сочетании с этими овощами выглядел эффектно, ярко и аппетитно. Мясо хорошо промариновалось, поэтому было очень мягкое. Рекомедую приготовить это мясное блюдо на праздничный стол ", - говорит она. Ингредиенты: куриное филе - 1 кг, перец - 1 шт., uрибы - 300 г, майонез - 2 ст. л., томатная паста - 1 ч.л., соль, специи. Куриное филе промыть, порезать на кусочки, примерно 3х3 см. Поcолитm, добавить специи для курицы, майонез и томатную пасту. Все перемешать, накрыть крышкой и оставить мариноваться в холодильнике на ночь. Шампиньоны почистить, если они большого размера - порезать. Перец почистить, порезать кусочками, примерно 2х2 см. Нанизываем мясо на шпажки, чередуя с шампиьйонамы и пецем. Шашлыки выкладываем в форму, застеленную фольгой. Сверху плотно прикрываем фольгой или крышкой. Запекаем при 220 градусах 35-40 минут. Смотрите, как готовятся эти и другие рецепты, у видео Лилии Цвит. 8. Мамин пирог - на мамин праздник! "Самое вкусное всегда готовит только мама !, - уверена полтавская кулинарка Екатерина Скрябина. - К сожалению, оригинальных рецептов моей родненькой сохранилось очень мало. Я стараюсь их восстанавливать, опираясь на детские воспоминания. И я долго не могла решиться воспроизвести то, что мама любила готовить всего - пироги. У нее выпечка выходила лучшая во всем мире - ароматная, вкусная, легкая, как облако! Наконец, я решилась. Подобрала, на мой взгляд, самый удачный рецепт. Готовя, вкладывала всю свою душу. И вышел ... мамин пирог !

Радуюсь! Делюсь моей радостью с вами ". Именно в мае - День матери. Испечем? Ингредиенты: 250 мл молока, 10 г дрожжей, 5 ст.л. сахара, 450 г муки, 50 мл подсолнечного масла, 50 мл сливочного масла, 0,5 ч.л. соли, 10 г ванильного сахара, 1 яичный желток, 6 ст.л. варенье. Молоко подогреть и всыпать сухие быстродействующие дрожжи и сахар. Оставить в теплом месте на 10 минут. Добавить ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло и подсолнечное масло. Хорошо перемешать.

Небольшими порциями всыпать просеянную муку. Замесить мягкое и эластичное тесто.

Положить тесто в емкость, накрыть полотенцем и оставить на один час. Объем теста увеличится минимум вдвое.

Тесто разделить на две части: 2/3 - основа, 1/3 - для оформления пирога.

Большую часть теста выложить в форму для выпекания, предварительно смазанную подсолнечным маслом или застеленную пергаментом. Сформировать невысокие бортики. Выложить сверху варенье. (Я использовала сливовую нутеллу).

Другой частью теста украсить пирог. Смазать пирог желтком, накрыть форму полотенцем и оставить на 15-20 минут. Выпекать при температуре 180 ° С 35-40 минут. 9. Скумбрия в духовке - аппетитно и полезно! Вот еще один из несложных, но очень аппетитных рецептов полтавской мастерицы Екатерины Скрябиной. Ингредиенты: скумбрия, укроп (небольшой пучок), соль, черный перчик по вкусу, лимон. Скумбрию полностью разморозить, удалить внутренности, плавники, хорошо ее промыть. Просушить рыбу бумажным полотенцем или салфеткой.

Подготовленную скумбрию натереть внутри и снаружи солью и черным перцем. Внутрь положить порезанный мелко укроп. Лимон нарезать полукольцами. Положить на рыбу.

Запекать в фольге 25-30 минут при температуре 180 градусов. 10. Эта долгожданная клубника В мае появляется первая клубника, и многие ждут этот месяц как раз из-за этого. Ее мы охотно едим просто так (некоторые, как и автор этих строк - прямо с грядки), готовим с ней десерты, выпечку, салаты. В конце концов - это просто красиво! Вареники с клубникой

Это - клубничная классика! Быть такого не может, чтобы хоть раз в сезон клубничный сезон мы не сварили такие вареники. "Вареники с клубникой получаются сочными, нежными и ароматными", - напоминает нам об этом замечательная кулинарная мастерица Марина Гармаш и делится многократно проверенным рецептом с родственными секретами.

Ингредиенты: Тесто: 1 ст. кефира, 1 ч. л.сахара, 1,5 ч.л.соли, 1 желток (можно не добавлять), 1 ст. л. масла, 2, 5 - 3 ст. муки. Начинка: клубника, сахар.

Замесить тистодо гладкости, накрыть перевернутой миской или завернуть в пищевую пленку. Дать отдохнуть 30 минут. Раскатайте тонко, вырежьте стаканом кружочки, на кружочек положите 0, 5 - 1 ч. л. сахара и клубнику. Слепите вареники. Как только вареники всплывут, варите 4 - 5 минут. Выложите на тарелку, сверху, если хотите, посыпьте вареники сахаром. 11. Клубника со сметаной - лакомство детства "Думаю такой вкус многим знаком с детства, - продолжает свой вкусный экскурс в мир клубничных сладостей Марина Гармаш. - Такой легкий десерт часто готовила нам бабушка, особенно он был актуален утром, до теплого чая и блинов. Сейчас клубнику со сметаной готовлю и я своим деткам. Иногда применяю ее в качестве прослойки для бисквитных тортов, для домашнего чаепития. Нежный вкус сметаны прекрасно сочетается с ароматной ягодой, что позволяет раскрыть ее удивительный вкус и аромат ".

Нужно: сметана (домашняя) - 5 ст. л., клубника-300 г, сахар - 3 ст. л.

Ягоды клубники промойте под проточной водой, положите на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Удалите чашелистики. Разделите ягоды на две части. Одну часть нарежьте на небольшие кусочки. Остальную часть разомните с помощью пестика для картофеля. В сметану добавьте сахар, половину порезанных ягод, и измельченные ягоды. Перемешайте. Клубнику со сметаной можно подавать сразу на стол, или же дать ему настояться в холодильнике 15-20 минут.

12. Клубнично-творожный десерт: сладкая детская радость

"Многие детки отказываются есть полезный сыр. Уверяю вас, ваши дети обязательно попросят добавки. Вы можете использовать любые ягоды, на ваш вкус. Да и готовится он в считанные минуты. Рекомендую!" - комментирует следующий свой рецепт Марина Гармаш.

Требуется: творог - 500 г, молоко (холодное, кипяченое) - 500 мл, сметана - 3 ст. л, клубника - 350 г, сахар - 4 ст. л.

Вскипятите и охладите молоко. Добавьте в глубокую миску сыр и сметану. Залейте холодным, кипяченым молоком. Взбейте массу с помощью погружного блендера до однородности. Клубнику промойте, удалите чашелистики. Положите на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем добавьте в клубнику сахар. Взбейте до полной однородности с помощью погружного блендера. Отправьте клубничную массу в молочно - творожную смесь. Снова взбейте до однородности. Расфасуйте творожный десерт по небольшим банках с крышечкой. Можно положить кусочки клубники по желанию. Уберите в холодильник для охлаждения на пару часов. Такой десерт можно готовить с вечера. А утром подать его к завтраку. Невероятно нежный, ароматный и очень полезный. Приготовьте его своим детям, порадуйте себя и близких.

Кексы с клубникой

У мастерицы невероятных пляцков львовянки Вероники Степанченко есть хороший рецепт полуничных кексов, которые ей охотно помогают готовить два ее сыночки: и детям интересно, и маме приятно. Поэтому кексы для мам с детьми от львовской кулинарной мастерицы.

Потребуется: 200 г сметаны, 2 яйца, 180 г сахара, ванильный сахар, 10 г разрыхлителя, 320 г муки (2 в.)

В формы накладываем 2/3, теста, сверху - кубики замороженной клубники (можно другие замороженные ягоды).

Кстати, майстииня отмечает (я, например, этого не знала), что свежая, сырая клубника будет проваливаться внутрь, поэтому нужно порезать на кубики и заморозить любую ягоду перед тем как печь.

Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Вкусные шпинатные прихоти

Мы уже говорили о первых лиственных овощах, фактически составили им оду. Однако шпинат нужно выделить отдельно - очень полезный и не менее вкусный. "Очень люблю шпинат, это - один из моих любимых листовых овощей, - рассказывает львовская хозяйка Оксана Дорош, - кулинарный блогер и автор многих замечательных авторских кулинарных шедевров. И делится очень вкусным рецептом.

13. Галета со шпинатом - удивите оригинальностью!

То, что надо этой замечательной пои: легкая, сочная, красочная выпечка!

Начинка: шпинат -1 пучок, сыр 100 г, помидоры 1 шт., масло сливочное -1 ст.л., чеснок (зубцы) - 1-2 шт., Перепелиные яйца - 2-3 шт., Белок - 1 шт.

Тесто: мука - 200 г, творог -100 г., масло сливочное - 50 г., желток - 1 шт., разрыхлитель теста - 0.3 ч.л., щепотка соли.

Для теста разотрите творог, слегка размягченное сливочное масло и желток. Добавьте муку с солью и разрыхлителем. Перемешайте ингредиенты. Должно получиться мягкое и эластичное тесто, а если не получится, то откорректируйте его добавлением муки или, наоборот, чего-то жидкого (молоко, вода).

Тесто раскатайте в круглую заготовку толщиной около 5 или 7 мм.

Для начинки шпинат помойте и нарежьте его. На сковородке растопите масло, додайты измельченный чеснок и через 2-3 минуты додайты нарезанный шпинат. Потушить его нужно буквально примерно 3 минуты. Положите на поверхность, отступив от края 3 см, начинку из шпината,

Затем посыпьте натертым сыром и сверху выложите нарезанный дольками помидор. Полейте белком и выбейте яйца.

Подверните края теста наверх так, чтобы покрыть ими часть начинки.

Запекать галету нужно при 180-200 градусах в предварительно разогретой духовке. Ориентируйтесь примерно на 20 минут.

14. Французский соус со щавелем

О щавеле мы уже говорили, но, как оказалось, - мало. У Оксаны Дорош есть замечательный рецепт соуса со щавелем, который легким, как говорят, движением руки превратит любую мясную или рыбное блюдо во вкусное совершенство. За ним нужно: щавель - 150 г, сливочное масло - 80 г, сливки или сметана 200 мл, луковица - 1 шт., бульон 50-100 мл.

Щавель порезать. Лук измельчить и припустить на 30 г сливочного масла. Положить еще 50 г масла, выложить щавель. Огонь сделать маленьким и накрыть кастрюльку крышкой. Когда щавель изменит цвет, крышку снять, перемешать и влить бульон. При добавлении бульона дать покипеть, чтобы выпарить излишки жидкости. Добавить сметану или сливки и довести до кипения. Перемешать, добавить соль и перец.

15. Оригинальные голубцы с молодой капустой

Молодая капуста также радует глаз своей весенней насыщенностью, и это очень хорошо. Оксана Дорош предлагает очень интересный весенний вариант наших любимых голубцов с такой капусты.

Ингредиенты: капуста, куриное филе - 100 г, соевый соус - 2 ст. л., кабачок - 1/2 шт., горошек зеленый - 3 горсти.

Соус: лук - 3 шт., Сливки 20% - 200 мл., Мука - 1 ст. л., сливочное масло - 2 ст. л., шпинат - 2 ст. л., соль, розмарин.

Большие листья молодой капусты снять и залить кипятком на пару минут, чтобы стали мягкими

Филе нарезать и замариновать в соевом соусе и розмарине. Кабачок порезать тонко.

На лист капусты выкладываем строкой кусочки курицы. Затем в ряд выкладываем кабачок и зеленый горошек. По желанию можно подсолить, но хватает и соевого соуса. Заворачиваем наши голубцы.

Готовим соус: лук режем кубиком, доводим ее до прозрачности на сковороде со сливочным маслом. Затем всыпаем немного муки и перемешиваем. Вливаем сливки и делаем минимальный огонь.

Даем шпинат, солим и через минут 5 снимаем с огня.

Заливаем соусом голубцы и отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 20-25 минут.

В целом, говорят наши кулинарки, май - это месяц, который больше всего вдохновляет на творчество, кулинарное в частности. Каждая хозяйка очень просто может создать в это время такое блюдо, которое станет "изюминкой" семейного стола и передаваться следующим поколениям. Кулинарные мастера советуют держать эту вкусную связь поколений, разнообразить его своими рецептами. Творите: май - чтобы творить! Приятного аппетита!