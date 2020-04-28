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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Кремль ставит на Ермака

Виталий Портников: Кремль ставит на Ермака


фото: inforesist
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главу офиса президента Украины Андрея Ермака на Родине готовы обвинить в государственной измене за то, что он "осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить нормандские договоренности"

Лавров сделал это заявление во время виртуальной лекции для студентов МГИМО в понедельник. Ранее во время телевизионного выступления глава российского внешнеполитического ведомства обвинял в блокировании работы Минской группы вице-премьера Алексея Резникова и вообще не упоминал о Ермаке. Теперь Лавров без всяких недоговоренностей сказал, на кого ставит Кремль.

Министр иностранных дел России начал настоящую "артиллерийскую подготовку" к виртуальной конференции министров иностранных дел стран "нормандского формата", которая должна состояться 30 апреля. И подготовка эта состоит в усилении жесткого давления на президента Украины Владимира Зеленского. Во время лекции для студентов МГИМО Лавров в очередной раз заявил, что ни о каком новом саммите "нормандской четверки" "речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется" украинской стороной. И одновременно дал понять, к чьим рекомендациям Зеленскому следует прислушаться, если он хочет, чтобы Путин обратил на него внимание. К рекомендациям Ермака.

Такое грубое протежирование может показаться далеким от канонов дипломатии и политики вообще. Но это только если не понимать логики российских царедворцев. В Москве до сих пор считают Россию единственным настоящим государством на постсоветском пространстве, а все остальные бывшие советские республики – просто географическими недоразумениями. И Лавров действительно считает, что провинциальный чиновник Ермак должен быть счастлив из-за кремлевской похвалы, а Резников, наоборот – задуматься о своем неправильном поведении.

Ну и заодно это сигнал участнику предстоящей встречи министров в "нормандском формате" - главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе. Чтобы он знал, как правильно себя вести, чтобы заслужить лавровскую благосклонность. 

 

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