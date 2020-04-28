Украина как Япония или Тайвань: как повторить восточное экономическое чудо?

28 апреля, 2020, 10:06

Николай Княжицкий

Знали ли вы, что автор реформ в Японии и Тайване родился в Украине, а восточное экономическое чудо началось с частной собственности на землю? Но сможет ли когда-нибудь Украина повторить успех самых богатых стран Азии?

Реформы, о которых мы очень часто говорим, звучат очень красиво, но что стоит за этими реформами, сложно понять. Вот то назначают вице-премьера по вопросам реформ, то говорят, что назначили еще каких реформаторов. А реформы где? Почему их не видно? Не видно, потому что непонятно, для кого и ради чего они делаются. А как на самом деле должны делаться реформы?

И здесь мы можем обратиться к опыту очень многих реформаторов от наших украинских до зарубежных. Хотя, как это ни парадоксально, сегодня хочу рассказать о зарубежном реформаторе, который также был родом из Украины.

С чего началось восточно-экономическое чудо? Как Япония, которая была разгромлена во Вторую мировую войну, вдруг не просто поднялась, а расцвела, стала одной из самых богатых стран мира? А что происходило в Тайване? Тайвань, который производит только какое-то небольшое количество продукции, который находится на острове, на самом деле составляет фактически 1% мировой экономики. Как так случилось, что эти страны вдруг стали такими большими азиатскими тиграми? А как это ни странно, все начиналось с земли, так как после Второй мировой войны надо было, чтобы граждане, население, как-то поддержали власть. Благодаря каким-то ценностям. Ценностями может быть только одно - частная собственность. Частная собственность на средства производства и частная собственность на землю.

Коммунисты, которые, придя после переворота к власти, кричали: "Землю - крестьянам", очевидно, что крестьян обманули и землю у крестьян отобрали. Но землю крестьянам надо отдать. Мы тоже очень часто об этом говорим, когда обсуждаем земельную реформу, не осознавая, что и для чего мы ее делаем.

Так вот, как это ни парадоксально, но толчком к тому, чтобы Япония или Тайвань стали такими сильными в экономической сфере, стала земельная реформа, потому что земельная реформа родила средний класс.

Когда вы посмотрите на тех, кто у нас занимается фермерством, сельским хозяйством, каким-то малым бизнесом на земле, то увидите среди этих людей очень многих интересных людей, которые ранее занимались чем-то другим, но которые просто являются предприимчивыми и, собственно, являются представителями этого среднего класса.

Вот есть такой известный в отрасли сельского хозяйства и специальной продукции, производимой небольшими партиями, но очень вкусной и очень чистой, господин Ложенко, который выращивает коз. Когда-то в Киеве висели портреты, что он знает по имени каждую свою козу.

Есть на Львовщине господин Кмить, который тоже когда-то был совладельцем крупного завода по производству минеральной воды "Моршинская", был главой администрации Львовщины, а затем сделал прекрасную козью ферму. (Просто козы мне интересны, я очень люблю козье молоко.) И они бывают разные эти фермы: от таких крупных, о которых я сказал, до небольшой фермы, которую сделал молодой парень в селе Яворове на Косовщине в Карпатах. Туда приезжает очень много туристов. Это действительно фантастическая ферма! Не такая большая, как у господина Кмитя, но такая, которая привлекает к себе очень многих посетителей. Так что различным сельским хозяйствам (я просто интересуюсь сыром, я вам об этом рассказываю) занимается много людей.

Есть мои друзья и знакомые, которые занимаются экологически чистой продукцией разной: пшеницей, морковью и картофелем на Ривненщине. Они все - настоящие фермеры. И они все оставили большой бизнес и пришли на землю, на земле можно действительно делать фантастические творческие вещи.

Так вот, чтобы это возродить - чувство собственника - и родить этот средний класс (это не бедные люди, некоторые из этих ферм являются достаточно большими, но некоторые действительно являются представителями среднего класса), так вот, чтобы дать возможность этому среднему классу развиваться, надо этому среднему классу эту землю дать в собственность.

Сколько им нужно? Очень много? Тысячи гектаров? 250 тысяч, так как предлагала власть Зеленского? Нет, конечно. Им нужно немного.

И в Японии, и в Тайване, о которых я начал рассказывать, это в свое время сделали. Просто выкупали землю у тех богатых людей, которые имели ее очень много и не обрабатывали, или государственную землю и продавали тем крестьянам, которые хотят и умеют с ней работать. Продавали недорого. В Японии, например, делали кредиты на 30 лет и давали огромные скидки. Таким образом, родился класс, средний класс, который умеет и понимает, и ценит частную собственность, а потом понимает и собственную национальную культуру, а тогда хочет поддерживать и защищать собственное национальное государство. И вот эта земельная реформа в Японии и на Тайване стала толчком к развитию экономик этих стран. С этого все началось, потому что появились люди, которые поддержали власть, умеющие мыслить стратегически как в земельных, так и в других вопросах.

Интересно другое: автору земельной реформы в Японии и на Тайване был некий Вольф Ладежинский, который на самом деле родился и вырос на Черкасщине. Затем работал в Соединенных Штатах Америки и как американский советник помогал разрабатывать эти реформы и был автором концепта, поэтому реформа делается для того, чтобы создать новый средний класс. Тот средний класс, который больше всего сейчас страдает. Тот средний класс, который сейчас в условиях карантина лишается работы или своих отелей, небольших магазинов в крупных городах. Это рыночный класс.

Представьте себе, если бы этим людям недорого государство помогло купить землю. Не много, не десятки тысяч гектаров, даже те сто, о которых мы написали в законе, который приняли, но государство должно помочь. Поэтому над этим нам нужно будет работать, потому что у нас, когда говорят о земельной приватизации, говорят о чем угодно, но не об этих крестьянах. Да, мы не приватизируем сейчас государственные и коммунальные земли - это ресурс именно для такой работы, - потому что, к сожалению, пока этого не сделано, то эти государственные, коммунальные земли, а очень часто и земли, которые нигде не учтены, не записаны ни в какой кадастр, будет использовать какой-то олигарх, и никто за этим следить не будет, и никто этого не проконтролирует, потому что земли этой фактически нет.

Итак, приватизация земли - это путь к созданию сильного среднего класса. Вот говорю с вами об этом здесь, в своей библиотеке, и как раз достал с полки книгу человека, которого очень люблю, вот - Евгений Чикаленко. Это его дневник. Я восхищаюсь этим человеком, который ну якобы не был никогда политиком, но был очень серьезным общественным деятелем, издавал газету "Рада", любил Украину, как он сам говорил, "до последней копейки в собственном кармане".

И вот открываю его книгу, и он тут пишет: "К земельному вопросу. Недавно гетманское правительство (то есть правительство Скоропадского, - Н.К.) выдало очень хороший закон, которым ограничивается право покупки земли, то есть теперь разрешается покупать частным лицам столько земли, сколько покупателю не хватает до 25 десятин. А кто имеет 25 десятин и более, то уже покупать не имеет права". Десятины - это гектары. То есть разрешается покупать не более 25 гектаров земли в одни руки. Не очень много, правда, но тогда и средства производства были совсем другие, не такие, как сейчас.

И далее Евгений Чикаленко пишет: "Насколько умно нужно подходить к той земле, потому что бывают земли, которые производятся или используются под какие-то специальные культуры, например, для сахарной свеклы для сахарных заводов, или используются как пастбища, чтобы овец разводить, и с этими землями надо действовать совсем иначе". Поэтому и говорил Чикаленко, что с его точки зрения такой нормой мог бы быть земельный ценз, который был бы установлен для выбора земства на государственную думу, то есть в Центральной Украине 50-150 десятин, а в степной - 250 десятин. По мнению Чикаленко, земля должна приватизироваться в центральной части от 50 до 150 гектаров, а в степной - до 250 гектаров. Смотрите, это как раз те нормы, которые сейчас действуют в большинстве стран Европейского Союза, абсолютно логичные и абсолютно правильные. Далее, если мы почитаем произведения Чикаленко, нам не надо будет ничего придумывать: он предусматривает все, даже предполагает, что могут быть такие земли, которые используются эффективно крупными агрохолдингами. Должен быть контроль за ними - если их используют, то слава Богу, но если нет, Чикаленко предлагает облагать их налогами. А кто-то выкупал эту землю в государственный банк. Одним словом, способов выйти из этой ситуации очень много.

Но вот сейчас после этого карантина, когда мировая экономика будет падать, именно сейчас правительство должно сделать все, чтобы поддержать людей возможностью взять в собственность и работать на своей земле, создавать фермерские хозяйства, создавать средний класс. Так делали бы не временные люди, которые сейчас у власти, а люди, которые являются государственниками. Верю, что произойдет так, что именно у государственников будет власть в Украине.