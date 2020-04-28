Реконструкторы на марше

28 апреля, 2020, 14:06

Приближение 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны обнаруживает симптомы российского "победобесия" на всем постсоветском пространстве. Триумф путинского проекта восстановления СССР, к которому должно быть приурочено помазание на пожизненное правление "спасителя отечества", вышел несколько смазанным

В условиях коронавирусной инфекции и краха "энергетической супердержавы" разделить радость имперского реванша с Кремлем согласились лишь марионеточные режимы оккупированных территорий соседних государств. Но их энтузиазм должен компенсировать недостаток политического веса.

Сначала нынешние правители половины Донецкой области решили "на время празднования 9 мая" переименовать свою "столицу" из Донецка на Сталино, а потом и их южноосетинские собратья предоставили городу Цхинвали на этот период гордое имя Сталинир.

Поведение имперских "реконструкторов" на оккупированных территориях нашего государства дает очень четкую симптоматику того вируса, который на самом деле поразил часть жителей Крыма и Донбасса, а также в латентной фазе присутствует в других регионах, захватил некоторые отечественные политические партии и распространяется через некоторые телеканалы. Вирус имперскости.

Понимание природы этой болезни должно помочь нам в решении ключевого сейчас вопроса национальной безопасности: что делать с Донбассом?

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, как мы понимаем причины и предпосылки его оккупации. Вопрос территории понятен и однозначен - украинская земля должна быть возвращена в состав Украинского государства. Но возвращение людей является намного сложнее проблемой.

Кто эти люди, которые приветствовали кадыровских боевиков на улицах Донецка, блокировали движение украинских военных, сдавали оккупантам местных патриотов и хлопали в ладоши при поднятии российского флага над государственными учреждениями? И что должна делать с ними Украина после восстановления своего суверенитета над оккупированными территориями?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы признаться самим себе в том, что на Донбассе и в Крыму имело место настоящее гражданское противостояние. Но не в том смысле, что одни граждане Украины противостояли другим гражданам Украины, а таким образом, что украинское гражданство вступило в непримиримое противоречие с гражданством другого государства - той бывшей империи, которую пытается воскресить руководство нынешней РФ.

Понятно, что вирус имперскости мог распространиться до угрожающих масштабов только в условиях российского военного присутствия. Своеобразный «карантин», который организовала оккупационная администрация в Крыму, Донецке и Луганске, парализовал все защитные механизмы украинского гражданского общества, которое и без того было в этих регионах достаточно слабым. Поэтому украинские граждане в этой войне идентичностей должны были или спасаться бегством, или скрыть свои убеждения.

Но при этом так же очевидно, что никакая реинтеграция этих зараженных территорий невозможна без должной "дезинфекции". "Граждане империи" не могут считаться гражданами украинской республики, формировать ее органы власти, пользоваться ее ресурсами и институтами. Потому что их целью является уничтожение нашего государства и нашей независимости.

Мы, граждане Украины, не можем сегодня уничтожить вражескую нам империю. Но мы имеем все права и все возможности разграничить с этой империей наши территории. И именно это является главной целью нашей политики национальной безопасности, в отношении которой цель восстановления территориальной целостности является производной.

Многие страны в современном мире пережили территориальные потери. Например, наши европейские соседи Венгрия, Польша, Словакия, Румыния имеют опыт потери территорий в пользу бывшего СССР. Япония до сих пор добивается возвращения Курильских островов. Одна из самых мощных государств современности, Китайская народная республика, в ближайшей перспективе не может даже мечтать о восстановлении своего суверенитета над Тайванем. Но это не мешает этим странам быть сильными, авторитетными и успешными.

"Возвращение" оккупированной части Донбасса как анклава имперского реванша в тело Украины является самоубийственным актом для Украинской республики. Искусственное подавление тех "антител" украинского гражданского патриотизма, которые противодействуют вирусу, является преступлением против национального иммунитета.

Такая позиция, конечно, дает мало шансов для реализации "мирного плана" президента Зеленского. Она практически не оставляет пространства для выполнения ни Нормандских, ни Минских, ни Парижских договоренностям. В частности, и потому, что позиция Москвы в этом вопросе значительно жестче украинской. Если мы говорим: живите своей империей, только нас не трогайте, то их позиция - покоритесь нам, или умрите. Любое противодействие империи, а тем более вооруженная защита своего суверенитета, в глазах Кремля и всего многомиллионного имперского сообщества является страшным преступлением, которое они своей внутренней речью называют "фашизмом".

Иллюзия о возможности компромисса между вирусом и здоровой клеткой может возникнуть только в очень наивного человека. И обычно таким людям не доверяют лечить больных (и управлять государством).

Итак, краткий вывод по плану реинтеграции Донбасса, следует из сказанного выше.

Никакие условия, которые позволяют сохранять доминирование на Донбассе имперской идентичности и ориентированной на Москву власти, для Украины неприемлемы. Ни "народная милиция", ни самозваные "представители Донецка и Луганска", ни "особый статус", ни "сохранение связей с Россией", а тем более открытая российско-украинская граница не могут быть приняты в качестве цены за реинтеграцию.

Частичное снятие западных санкций из России под предлогом "неуступчивости" Украины в исполнении Минских соглашений является меньшей ценой, чем снятия карантина с пораженных имперским вирусом регионов. Ослабленная падением цен на нефть и внутренними проблемами Россия не сможет резко увеличить свое давление на Украину даже при условии ослабления поддержки нашего государства Западом.

Военное давление России и возможное восстановление боевых действий на фронте является меньшей ценой, чем дестабилизация государства и расползание конфликта на новые регионы, которые станут следствием распространения враждебного вируса на всю территорию Украины. Обострение внутренних конфликтов создает гораздо более благоприятные условия для полномасштабного военного вторжения РФ, чем нынешнее противостояние на Донбассе.

Украинская гражданская идентичность должна быть безусловным фундаментом любых дискуссий и легальной деятельности в политической, информационной и идеологической сфере в нашем государстве. Все мысли и позиции являются приемлемыми, если они основываются на национальных интересах и безусловно признают независимость и суверенитет Украины. Внутренняя политическая конкуренция не должна выходить за пределы "ринга": тот, кто перешел на сторону империи, должен быть изъят из игры.

Пока идет война империи против республики, восстановление имперских символов и нарративов в публичном пространстве Украины может свидетельствовать либо о временной локальной победе вируса, либо о смерти национального организма.