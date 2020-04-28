Перевод более 5 тісяч наличных - нельзя без идентификации: в Украине заработал новый закон о финмониторинге. Что он меняет
Об основных изменениях, которые внесет закон в жизнь Украинской, рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
С 28 апреля 2020 вступает в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как отметила Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят.
Ведь все клиенты банков уже идентифицировані, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.
"Изменения в основном касаются неидентифицированных операций. Но это не запрет их проводить, это скорее дополнительные требования", - сказала она.
Также предусмотрен переходный период до конца года для введения новых правил. То есть, новые требования к информации об отправителях и получателях переводов не начнут действовать сразу с 28 апреля, а будут внедряться в течение года.
Что изменится для украинцев:
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Порог для проверки финансовых операций увеличили со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн
Согласно новым требованиям, к пороговым финансовым операциям относятся те, которые осуществлены на сумму 400 тыс. грн и более, а для субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги в сфере лотерей или азартных игр - на сумму 30 тыс. грн и больше.
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Признаки подозрительных операций сократили с 17 до 4
Обязательно уведомлять Госфинмониторинг обо всех операциях от 400 тыс. грн финансовые учреждения должны, если это:
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наличные деньги;
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перевод средств за границу
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операции политиков;
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операции клиентов из стран, которые работают "в антилегализационной сфере" вроде оффшорных зон.
Сумма учитывается в гривне или эквиваленте в другой валюте, банковских металлах и других активах.
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Высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно
Например, речь идет о политиках или олигархах. То есть тех, кто может проводить операции на крупные суммы. Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и "белого" бизнеса, платящего налоги - будут проверять меньше, обещают в Нацбанке.
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Расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента
Теперь в перечень добавляются почтовые операторы, риэлторы, юристы, представители игорного бизнеса и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги.
Всем, кого это касается будет дано достаточно времени для адаптации до конца этого года.
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Открыть банковский счет можно без обязательного прихода в банк
Новый закон предусматривает дистанционную идентификацию клиентов. Это означает, что теперь, чтобы открыть счет в банке не нужно идти в отделение. Удостоверить свою личность вы теперь можете либо через видеосвязь либо через систему BankID. Документы можно сфотографировать или отсканировать и отправить в банк по электронной почте.
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Денежные переводы более 5 тыс. грн можно осуществлять только с идентификацией особы
Будет устанавливаться только особа отправителя и получателя средств. Ранее это требование касалось переводов от 15 тыс. грн.
Соответственно, для того, чтобы перевести в виде наличности более 5 тыс. грн (но до 30 тыс. грн) через терминал нужно будет указать фамилию, имя и отчество получателя.
Во время перевода средств с карты на карту ничего не меняется.
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Требование об идентификации при переводе средств не коснется:
- оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
- оплат для погашения кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
- переводов для оплаты товаров и услуг, проводимых с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы, ограничения на платежи или снятие наличных определено только лимитами самой карты, которые можно менять)
- все имеющиеся переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн; сверх этой суммы необходима идентификация лица;
- снятие средств со своего счета.
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