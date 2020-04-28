Мемориал "Бабий Яр": психологические эксперименты Хржановского за деньги российских олигархов

28 апреля, 2020, 11:14

Николай Княжицкий

Я твердо убежден, что на историческую политику в Украине не должны иметь никакого влияния российские олигархи. Не денежным мешкам, которые являются спонсорами режима страны-агрессора, формировать взгляд на наше прошлое. Да, они могут вносить пожертвования в украинские проекты, но не влиять на их содержание. И те украинцы, которые терпят похожие проекты и легитимизируют их, поступают глубоко аморально

Теперь по концепту . Любой музей, особенно современный нарративный музей создается с целью рассказать историю. История о Бабьем Яре трагична. Наши дети и в Украине, и везде в мире должны сделать все, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Это была бы цель музея в любой демократической европейской стране.

Музей должен доступно и глубоко рассказать историю того, что происходило в Киеве и везде в Европе во время Второй Мировой войны. Нацисты людей убивали только потому, что они были евреями, цыганами, больными или украинскими националистами. Раньше это делал ленинско-сталинский режим, который до войны был союзником режима гитлеровского.

Цель музея рассказать правду о жертвах, их убийцах, объяснить, почему так произошло и почтить память погибших. Концепт такого музея пишется так, как сценарий художественного фильма. А сценарии бывают хорошими или плохими. Человек попадает в пространство музея и переживает путешествуя им рассказ об определенном периоде. Это документальный рассказ с фокусировкой на отдельных судьбах или событиях. Да, широко используются мультимедиа, видео, аудио, даже запахи или ощущения травы под ногами, когда это нужно. Но это история о трагедии жертв, когда говорим о Бабьем Яре.

В российско-олигархическом проекте Хржановского о жертвах ни слова. Они упоминаются, но проект не о них. Жертвами и палачами зачем-то должны стать посетители. Так как в его проекте "Дау. Наташа" ничего о Ландау. Имя физика стало лишь поводом для пиара молодого российского парня, который за десятки миллионов российских денег экспериментировал в Харькове. Так и десятки тысяч жертв Бабьего Яра для российских олигархов повод унизить украинцев, а для художественного руководителя заработать на собственных абсурдных психологических экспериментах. Потому концепт не б жертвах, а об этих экспериментах.

Автор концепта должен, как выглядит пойти учиться в медицинский университет, чтобы потом экспериментировать в психиатрической больнице. При чем тут Бабий Яр? Я понимаю историка Карела Беркгофа (хотя не согласен с ним в некоторых исторических трактовках), который с критикой покинул проект.

Я не понимаю членов наблюдательного совета, которые там еще остаются. Зачем? Чтобы позволять глумиться над памятью жертв молодым экспериментаторам, которые не умеют чувствовать чужую боль, ничего не знают ни о нем, ни об истории, ни о музейном деле, ни об Украине? Украинское государство и украинское общество обязаны прекратить эти аморальные спекуляции на памяти жертв.