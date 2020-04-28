Андрей Пионтковский: Какие реформы вы собираетесь делать, президент Саакашвили, вместе с Ахметовым и Коломойским?!

29 апреля, 2020, 07:05

Антин Борковский

Политолог, который пребывает в Вашингтоне, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о ядовитой чаше, которую олигархи преподносят Саакашвили, путинском преемнике и дилемме Аденауэра

Насколько я понимаю, мы сейчас видим, возможно, закат Путина и его окружения...

Путин и его окружение - это разные вещи, потому что окружение видит закат Путина, а Путин последний об этом узнает. Наиболее вероятная ситуация в подобных исторических аналогиях - это государственный переворот, при котором к власти приходят те же люди, которые были и при Путине. Так было после падения Сталина, например, это классический пример. Что положительно, что эти люди вынуждены быть большими реалистами и отказываться от наиболее одиозных авантюр предыдущего лидера. Я думаю, что эти люди, которые придут к власти, они не являются большими друзьями Запада или Украины, но они вынуждены будут как-то модерировать свою внешнюю политику.

Как вы думаете, как Кремль будет пытаться сейчас играть с Украиной?

Посмотрите на последнюю договоренность о создании консультативного совета. Вот была, казалось бы, у Зеленского возможность соскочить с этой иглы, каким-то образом отмежеваться. Но, смотрите, он все время защищает Ермака. Он защитил его от обвинений в торговле должностями, он находится в определенной физиологической или наркологической зависимости от этого человека и позволяет реализовывать курс. Я, наверное, несколько опережаю Ваш вопрос, но я лично знаком с Михеилом Саакашвили, более того, у меня единственный паспорт, который сейчас есть, это паспорт Грузии, я гражданин Грузии, мне и еще некоторым российским гражданам, Саакашвили своим указом предоставил гражданство в 2006 году, когда мы выступили против грузинских погромов, помните? Когда грузин на улице ловили, заставляли составлять списки грузинских школьников и так далее. Так вот, Михаил Саакашвили, услышьте меня, я бы хотел, как гражданин Грузии, призвать отказаться от той чаши с ядом, которую преподносят, предлагая стать вице-премьером Украины по реформам. Простите, по каким реформам? Михеил Николаевич идет вице-премьером к премьеру, который является ставленником Ахметова, и назначает его туда президент, который является ставленником Коломойского. Какие реформы вы собираетесь делать, Михеил Николаевич, с Ахметовым и Коломойским? И, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, вот у вас такой депутат в "Слуге народа" - Дубинский. Он уже выступал несколько раз с восторженными отзывами о назначении Саакашвили. То есть, это согласовано с Коломойским. Саакашвили берут, чтобы он своей репутацией реформатора и борца противника Путина прикрывал политику капитуляции Путину. Даже в своем последнем интервью Саакашвили сказал, что у него хорошие связи с международными экономическими структурами. Что это значит? Это означает, что он будет пробивать транш у Международного валютного фонда. Так не надо его пробивать, в МВФ готовы завтра его выписать, если будет принят антиколомойский закон. Михеил Николаевич, не губите свою политическую карьеру и свое имя, участвуя в таком сомнительном мероприятии.

Насколько я вас правильно понимаю, Саакашвили им нужен как некое геополитическое и пропагандистское алиби. В течение нескольких месяцев он будет перекрывать те или иные информационные потоки, а в это время мы будем постепенно швартоваться к временно оккупированным территориям и их бандитским администрациям.

Это значит проведение выборов на оккупированных территориях под контролем оккупантов. Вот что такое формула Штанмайера. Это старый трюк Москвы. Это не формула Штанмайера - это формула Сталина. Это известное предложение Сталина Аденауэру об объединении: давайте, господин канцлер, берите ГДР, проведем там выборы, объединимся, но там сохранятся все наши структуры и Социалистическая партия Германии. Аденауэр на это ответил: "Спасибо, но мне лучше часть Германии, но полностью, чем вся Германия, но вместе с вами". Этот трюк, разрастание раковой опухоли тогда на территории всей Германии, тогда не удался. А вот разрастание ОРДЛО на территорию всей Украины - это то принимается украинским руководством. Зеленскому пока верит часть людей с патриотическим мировоззрением, самообманывается определенными его лозунгами. Иногда он может пойти к Савику Шустеру и что-то сказать, даже слово «оккупация» звучит. Так вот, чтобы сохранить доверие этих людей и продолжать их обманывать, для этого им и нужен Саакашвили. Вот, смотрите, как вы можете обвинять нас с Ермаком в капитуляции и измене, если мы назначаем врага Путина. Такой сигнал уже работает в Вашингтоне. К примеру, AtlanticCouncil, - организация, которая, наверное, наиболее активна по защите Украины. Там Волкер работал, сейчас Хербст, Вершбоу. Они начинают задавать вопросы по политике Ермака, а вот им, пожалуйста... Кстати, на этот понедельник AtlanticCouncil была назначена online- конференция с Ермаком. Я даже на нее записался, в 10 утра она должна была начаться, чтобы поставить Ермаку несколько приятных вопросов. Все собрались и за пять минут до начала конференции объявили, что Ермак почему-то отказался. Саакашвили бросают заполнить такую пропасть на Западе и внутри Украины, продолжая обманывать людей, что Зеленский сохраняет какие-то патриотические полномочия.

Андрей Андреевич, а какие вопросы вы бы хотели поставить Ермаку?

Я бы спросил, почему он в течение лет осуществляет программу по присоединению Украины к ОРДЛО и почему он врал послам Волкеру и Тейлору показывая им фотографии, что это, мол, его брат погиб на Донбассе и поэтому он ненавидит Порошенко и не может ему этого простить, что он развязал гражданскую войну, в которой погиб его брат Ермак.

Удивительно, но Запад не собирается, с одной стороны, разрушать кремлевский режим, с другой - Запад уклоняется от снятия санкций. А это значит, что многотриллионный дефицит российского федерального бюджета пополнить будет нечем.

Два года назад я очень подробно занимался вопросами российского триллиона в связи с санкциями. Мы же выяснили вместе с американцами, что в США находится один триллион российских активов, принадлежащих официальным лицам России, включая Путина, но они фигурируют не под фамилиями Путина, а под разными ролдугиными. Примерно такая же сумма была зафиксирована в Великобритании. Все эти фонды фактически находятся за границей и контролируются мафией Путина. В этом самая большая непоследовательность сейчас в США. Благодаря усилиям многих людей они сейчас готовы на геополитическую поддержку Украины, но они не готовы на общий шаг, которого требуют американские законы по борьбе с отмыванием капитала, нажитого преступным путем. Конфискация этого триллиона и обещание передать эти деньги в руки настоящих владельцев, то есть первому постпутинскому, посткриминальному правительству России. Эта мера на фоне обнищания российского народа произвела бы огромное влияние на умы внутри России.

Но сам Путин последнее время производит впечатление скорее жалкое, чем грозное. По вашему мнению, уже определена фигура преемника?

Коллективный наследник. Понимаете, фамилия человека - не важна. Коллективный наследник определился - это так называемая мобилизационная группа, я назову фамилии - Патрушев, Сечин, Бортников, Ковальчук, Сергей Иванов. Это откровенные негодяи и откровенные воры, но после снятия Путина они будут проводить такие же изменения, я надеюсь, во внешней политике России, как проводили Берия, затем Хрущев после устранения ими Сталина. Никто не мог прийти на смену Гитлеру, кроме Гиммлера, а в случае государственного переворота - на смену Сталину, кроме Берии. Такая же ситуация. Но это не значит вполне благоприятных для внешнего мира изменений во внешней политике, хотя причины устранения Путина послужат для осознанием этими людьми полного провала его внешнеполитического курса.