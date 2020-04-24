Играй, как доктор Хаус

25 апреля, 2020, 11:00

Термин "компьютерные игры" у широкой публики ассоциируются либо с мощными франшизами, типа The Elder Scrolls, либо с мобильными стукалками, от которых не приходитсяждать чего-то серьезного

Между тем, игры давно уже вышли за узконишевые рамки и не только предлагают сюжеты, которые ничем не уступят лучшим образцам кино и телевидения, но и позволяют "заглянуть" внутрь целых экономических отраслей и отдельных профессий. Благодаря эпидемии, наибольший интерес привлекли медицина и эпидемиология. Может ли что-то предложить игрострой? Вполне.

Больница на краю города

Телевизионные сериалы на медицинскую тему давно и прочно завоевали внимание. "Доктор Хаус", "Код черный", "Скорая помощь" - все они не только являются неиссякаемым источником цитат, но и имеют преданную фанбазу. Но кроме телесериалов есть еще и... компьютерные сериалы. Такой жанр называется "визуальной новеллой". Существует много их классов - они отличаются не только двигателем и графикой (как правило, упрощенной, почти мультяшной), но и тем, насколько сильно игрок может влиять на сюжет.

Самые распространенные - игры, где все события фиксированные, а интерес подогревается многочисленными мини-играми, как правило, "на время". В одной такой "новелле" может быть до 50 мини-игр, объединенных в непрерывное действие, так что игроку буквально невозможно оторваться от экрана. Это требует точного расчета действий, поэтому их даже выделяют в свой субжанр - "микроменеджмент".

Как и телесериалы, визуальные новеллы делятся на сезоны (как правило, одна игра - целостный сезон), а те - на отдельные эпизоды. Каждый эпизод, в свою очередь, состоит из актов - а в них "вписывается" цепочка мини-игр.

"Доктор Харт" появилась на голубых экранах... то есть, мониторах в далеком 2010 году, как спин-офф "козырной" визуальной новеллы Delicious, которая рассказывает о попытках девушки-повара открыть ресторан. Приключения веселой и позитивной Эмили О'Мэлли так понравились игрокам (на тот момент выдержала 5 сезонов), что цикл решили увеличить до "сериальной вселенной" - и первой запустили историю подруги Эмили - Эллисон Харт (Allison Heart), не менее находчивой девушки, которая решила стать врачом в маленькой клинике "Литл-Крик".

Как это обычно и бывает, первый блин оказался блинчиком. Упрощенная графика, штампованные сюжеты и слишком простые мини-игры, в которых без особого труда можно получить "золото", отнесли "Heart's Medicine" Season One 2 к категории детских игр. Игру надолго поставили на полку.

Отдадим должное разработчикам, во втором сезоне ( "Heart's Medicine: Time To Heal"), который вышел в 2016 году они показали совсем другую игру - со сквозным сюжетом, продуманными мини-играми, в которые не так уж и просто выиграть, а также запутанными отношениями между персонажами - для чего существует отдельная внутриигровая "энциклопедия" в форме "персональных дел".

На этот раз вместо коротких и простых эпизодов перед вами разворачивается настоящий ситком, в котором задействовано не менее десятка персонажей. Шесть больших "сюжетных арок" - в которых есть свой центральный персонаж и личная драма, которая разворачивается в своем отделении - в стационаре, отделении скорой помощи, радиологии и даже хирургии. Каждое отделение имеет свою специфику и свои отдельные мини-игры, имитирующие процесс лечения - смазка ожогов, корректировки капельниц, даже подбор лекарств и тому подобное. В дополнение каждый акт содержит "бриллиантовое" задание - которое можно выполнить только будучи внимательным и тщательно планируя каждое действие.

Каждый больной имеет шкалу "сердечек", которые отражают его отношение к врачам. Больше сердец - большая награда и больше опыта. Если лечить больного быстро и профессионально, можно заработать "золотые сердца" - высшую благодарность. Чтобы жизнь медом не казалась, в сюжет вписаны "штрафы", которые затрудняют игру. Например, резко уменьшается скорость Эллисон (из-за усталости после аврала). Или нельзя дважды обслуживать одного и того же больного. Штрафы чередуются с юмористическими вставками, которые также оформлены мини-играми - из живого уголка сбежали морские свинки, которых надо переловить, пока они не упустили вообще все. Или в палату кладут сварливого больного, который на самом деле стремится привлечь внимание своего сына-врача. Все это сопровождается прекрасной звуковой дорожкой.

"Перезагрузка" оказалась удачной - в 2017 году вышел третий сезон ( "Heart's Medicine: Hospital Heat»), а четвертый ( "Heart's Medicine: Doctor's Oath") вышел на мобильных устройствах в 2018 году, а на ПК планируется в этом году - в нем Доктор Харт столкнется лицом к лицу с эпидемией.

В "сериальную вселенную "GameHouse Original Stories" входит еще один медицинский сериал - "Служба Спасения Животных" ( "Pet Rescue 911"). Героиня - рыжеволосая Эми Кейрси (Amy Cares) - выпускница ветеринарного колледжа, которая мечтает о карьере зооврача.

Непосредственная и упорная ветеринар также пришлась по душе зрителям... то есть, игрокам, и уже вышли два следующих сезона - Amy's Pet Clinic (2018) и Family Practice (2019). Причем в последнем сюжет тоже на уровне - герои не только лечат больных котиков и собачек, но и борются с таинственной биозаразой, которая неожиданно захватила маленький городок Снагфорд.

Оба сериала - как и "Доктор Хаус" - в своих названиях обыгрывают черты характера главных героинь. Да и вообще в них содержится немало аллюзий на медицинские телесериалы. Они понравятся не только тем, кто привык к традиционным "медицинским драмам" - они только на первый взгляд простенькие, а затягивают ...

Фармацевтический магнат

Хорошо быть врачом, когда в любой момент можно щедрой рукой взять лекарства из аптеки и за пару кликов вылечить больного. И даже делать это "на скорость" в перерывах между сюжетными вставками. А вот что делать, если лекарства нет? Докупить, а еще лучше - наладить собственное производство, чтобы не сильно зависеть от монополистов.

Именно так решили разработчики небольшой компании Twice Circled и создали игру Big Pharma (2015), которая подробно моделирует процесс изобретения и производства новых лекарств.

Это не просто бизнес-игра - это "экономическая стратегия немецкой школы". Так называют игры, в которых экономические отрасли моделируются до мельчайшей детали - один из древнейших жанров игростроя. Широкой общественности этот жанр известен по таким классическим игровыми сериями как Settlers (которая скоро будет отмечать 30-летие) и Railroad Tycoon (которой уже исполнилось 30 лет), а также фантастическому по своей гибкости "конструктору конвейеров" Factorio (2012), в котором можно смоделировать практически любое производство.

Big Pharma относится к производству лекарств очень серьезно. Каждый ингредиент имеет уникальные характеристики - положительные и отрицательные. Увеличение или наоборот, уменьшение его концентрации дает доступ к соответствующим лечебным свойствам. Например, от экстракта яда экзотического жука-дракона в одной концентрации бывает только тошнота, а в другой он быстро вылечит ангину.

На первый взгляд все просто - подбираем нужную концентрацию, штампуем таблетку, выбрасываем на рынок и довольно смотрим, как растут цифры прибылей.

Но это только для простых болезней - головной боли, кашля или насморка. Сложные болезни требуют сложных лекарств, а для них - экзотических ингредиентов и специальных биохимических процессов, которые еще надо открыть. Так что деньги не наскирдуеш в оффшоры, их надо вкладывать в фундаментальную науку - ведь рано или поздно простые болезни будет преодолены, и надо будет бороться с более серьезными болячками.

И тут игра показывает свое истинное лицо. Некоторые лечебные свойства "открываются" только благодаря катализаторам - а у них, как правило, полно побочных эффектов. Чтобы их минимизировать, надо тщательно строить биохимический конвейер - а для этого разрабатывать новые машины, потому что каждый этап переработки стоит денег. А лекарства мало разработать, они должны быть доступны больным, поэтому в "исследовательском" разделе против каждого медикамента проставлена цена. Поэтому если хотите достойной прибыли - должны уложиться в смету.

Ошибок здесь не прощают. Ошиблись в концентрации, напортачил в биохимии, либо не "открыли" лечебного эффекта, она ехидно предложит вам назвать таблетку "фуфломицином" (Sugar Pill) и поставит отрицательную цену.

О, конечно, как и в реальной экономике, можно манипулировать рынком и даже мошенничать. Для этого предусмотрен отдельный режим - "Marketing And Malpractice". Только долго на этой лошадке не проедешь. Чем выше репутация, тем выше наценка, а как только вы начнете жульничать - снижение продаж будет еще приемлемым результатом.

Играть в BigPharmaне так трудно, как кажется. Она состоит из "задач" - от простых до сложных - в которых шаг за шагом игрока учат, как правильно строить конвейер и вести исследования. А потом "выпускают" в свободную игру - где можно самому определять, что, как и в каких количествах производить. Есть и сценарии, где нужно как можно быстрее разработать эффективные лекарства против смертельной болезни.

Игра так продумана, что может стать учебным практикумом и серьезным моделирующие пакетом. Ведь все ресурсы игры открыты и их можно "модить", то есть определять свои собственные наборы ингредиентов, причудливых машин и биохимических процессов.

"Принстон-Плейнсборо»: сделай сам

Врачом уже работали, производство лекарств налаживали, время браться и за строительство больницы.

Project Hospital (2018) чешской компании Oxymoron Games является симулятором больницы, который моделирует строительство и управление больницами - от маленького фельдшерского пункта до многопрофильного медицинского комплекса. Экономические симуляторы - это отдельный субжанр стратегий немецкой школы, где упор делается не на технологических цепочках, а на строительстве и менеджменте.

Разработчики заботливо оживили огромную медицинскую энциклопедию, с десятками различных диагнозов - каждый с собственной симптоматикой и процедурами. Причем однозначного диагноза не стоит ждать - необходимо подбирать комбинацию исследований, которая точно покажет - чем болен пациент. А для этого нужно различное оборудование.

Лечение должно соответствовать диагнозу. Для простых случаев хватит рецепта, но чаще всего требуется специализированное оборудование - которое нужно закупить и развернуть. Иначе придется советовать больному разве что попить чаю с аскорбинки. А в этой игре больной может и умереть, если его не лечить как следует...

Тут все и начинается. Необходимо спланировать расходы на диагностическую инфраструктуру и на лечебное оборудование. Для этого включается специальный "режим врача", который позволяет брать под контроль больных и врачей. Важно все: жалобы, анализы и процедуры, которые можно выполнить на всех этапах - от диагностики до лечения. Каждая деталь сопровождается обстоятельными подсказками и перечнем необходимого оборудования. Из них и вырисовывается план построения или развития больницы.

Например, приходят люди и жалуются на боли в пояснице. Что это - радикулит? Аппендицит? Почки? А может просто сколиоз и нерв ущемлены? Берем под контроль и смотрим, какая диагностика доступна для таких больных. Точный диагноз покажет рентген - а его в больнице как раз и нет. Итак, нам необходимы радиология и специалист-рентгенолог. Закупаем оборудование, разворачиваем (если негде, строим помещения) и нанимаем специалиста. Если, конечно, позволяет бюджет.

Вообще, диагностика и лечение больного здесь смоделировано до мельчайших деталей - несмотря на очень невзрачную графику, через некоторое время ловишь себя на мысли, что заглядываешь за кулисы реальной больницы.

На каком этапе следует выбрать - что именно строим? Всего в игре семь специализаций: общая практика, кардиология, интенсивная терапия, гастроэнтерология, хирургия, нейрохирургия и травматология. Можно замахнуться на большой медицинский комплекс, в котором будет много отделений, а можно - создать небольшую профильную больницу с индивидуальным подходом.

Переключаясь между режимами врача и менеджера, можно рассматривать жизнь больницы под разными углами и находить оригинальные решения. А когда кажется, что уже все возможности раскрыты и все пути пройдены - есть еще многочисленные сценарии, написанные по мотивам реально существующих случаев. Например, в ваши руки передают депрессивную больницу, которая в долгах, как в шелках. Закрыть не имеете права, следовательно, закусите губу и поднимайте ее шаг за шагом.

Можно даже построить копию больницы "Принстон-Плейнсборо", из сериала "Доктор Хаус". В конце концов, вся игра построена вокруг концепции дифференциальной диагностики, то почему бы и нет?

Как и Big Pharma, Project Hospital конструктором, в котором можно создать свои сценарии - пригодны даже для моделирования развития и модернизации реальных больниц. А основательная теоретическая база делает ее неоценимым учебным инструментом, тем более, что для нее существует украинская локализация.

Играй, как доктор Хаус

Если и есть игра, в которой действительно можно почувствовать себя доктором Хаусом, то это Bio Inc. Redemption (2017) фирмы DryGin Studios. Без преувеличения уникальный образец, который даже трудно отнести к определенному жанру. Это и симулятор врача, и стратегическая игра, и даже психологический триллер.

Делится она на два режима - Жизнь и Смерть. Выберете первое - бороться за жизнь вашего пациента с неизвестной болезнью. Второе - будете пытаться убить человека быстрее, чем его спасет врачебное мастерство.

Так и спрашивают вас в начале - что выберете, Жизнь или Смерть? Давая сразу понять: шутки уже все закончились, и вам придется приложить все свои усилия.

Начинается, как всегда, с диагностики. Самого пациента не показывают - только его внутренние органы и жалобы, которые обозначаются красными дисками или шипастыми шариками. Собирая их, можно накопить достаточно "био-очков", чтобы запустить диагностический тест, или назначить лечение.

Необходимо собрать жалобы по крайней мере по двум-трем системам органов - сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной, иммунной и др. Это позволит сгруппировать симптомы по важности, и прикинуть, какая из систем отказывает. Далее можно запустить диагностический тест, чтобы уточнить - действительно именно там причина. После этого можно назначить лечение и следить, улучшится состояние.

Вариантов лечения здесь множество. Они разделены на три категории - медикаментозные, изменение образа жизни и реанимационные технологии (доступны, если функционирование системы органов падает ниже 20%).

Например, если больше отказывает нервная система, можно заподозрить клиническую депрессию. Это лечится или антидепрессантами, или изменением стиля жизни - скажем, йогой или путешествиями. Рядом с каждым типом лечения процент успеваемости. Но лучше не спешить ему верить, ведь диагноз может быть неверным. При болезни Паркинсона антидепрессанты ее только усилят ... и тогда уже йогой отбыться не удастся. Время полетит галопом и надо будет лихорадочно собирать био-очки, чтобы спасти пациента нейрохирургии.

Ошибок эта игра не прощает. Неправильно поставленный в начале диагноз может зарубить на корню все дальнейшие попытки спасти человека.

Сложность возрастает экспоненциально с каждым новым пациентом, и на высших уровнях можно столкнуться даже с натуральной эболой или мотабой. Но не стоит расхолаживаться, даже обычный грипп здесь может подкинуть пару-тройку осложнений в виде хронического бронхита или фиброза легких.

А играть на стороне вируса и совсем жутко. Уже первые минуты покажут, насколько человек слаб и внезапно смертен. И насколько героическим является труд врача, который часто один стоит между жизнью и смертью.

Я - чума, я - разрушитель миров

Обзор был бы неполным без Plague, Inc. Evolved (2012) фирмы Ndemic Creations, уникальной глобальной стратегии, в которой перед игроком ставится только одна задача - смоделировать глобальную эпидемию, которая способна погубить населения всего земного шара.

На сегодняшний день не существует лучшего способа понять, как "работает" эпидемия, чем сыграть в эту игру.

Начинается все с возбудителя - можно выбрать из десятка различных вариантов. Бактерия, грибок, вирус или даже редкие прионы или нервные паразиты. Каждый можно модифицировать, добавив к ним генетические особенности, например, благоприятную температуру, резистентность и даже форму.

Дальше - страна, с которой начнется эпидемия. Можно самому "заразить", или положиться на случай. В любом случае все начнется с "нулевого больного" и единичных больных. Важно также выбрать степень сложности, которая отражает, насколько беззаботно ведет себя мир. В легком варианте никто не моет руки, а медицина финансируется по остаточному принципу. А "брутальная" сложность - ад для вирусов, потому что в ней мировое сообщество активно следит за новыми болезнями и при первом же признаке эпидемии включает контроль распространения, разработку вакцин и лекарств.

Заражая больных, возбудитель накапливает "очки эволюции". Они позволяют вручную управлять развитием болезни, моделируя различные варианты развертывания эпидемии. Можно, например, повысить заразность, или запутать врачей, "маскируясь" под симптоматику менее опасных болезней. Всего существует три группы "эволюционных особенностей" - способы передачи, симптоматика и уникальные свойства, которые зависят от типа возбудителя.

Каждая особенность повышает заразность, тяжесть и смертельность болезни. Благодаря этому можно получить или легкую сезонную простуду или страшную чуму, которая гарантированно убивает кого угодно. Можно и нынешний коронавирус смоделировать.

На определенном этапе количество больных начинает расти экспоненциально, и становится по-настоящему страшно, настолько это напоминает реальную жизнь. Иконки "биозаразы" показывают, как распространяется вирус сначала в одной стране, затем в соседней, а затем и во всем мире.

Реалистичность добавляют короткие новостные сводки - сначала от шуточных ( "третье место по смертности в стране X заняла гусиная фигня") до первых тревожных сообщений, а затем и криков о помощи, потому что в стране нет медицины, и уже не власть распоряжается - а болезнь.

После первой сотни смертей правительства начинают вводить меры предосторожности. Там закрывают границу, здесь повально диагностируют всех подозреваемых, в третьей стране начинают строить вирусологические центры, а мировое сообщество выделяет процент ВВП на разработку лекарств и вакцин. По каждой стране можно посмотреть, как она борется с болезнью, и насколько ее стратегия эффективна.

Можно потратить десяток-другой "очков эволюции" и показать непокорным странам, что не приматы здесь цари природы и сопротивление бесполезно.

Сто тысяч смертей включают мировой карантин. Миллион - прекращение всех войн и образование мирового чрезвычайного правительства. Миллиард - уже апокалипсис, когда остается только молиться.

Выигрыш в Plague, Inc. очень тяжелый психологически, даже если не принимать игровые события близко к сердцу. Маленькие самолетики вирусологов-сорвиголов, которые из последних сил пытаются что-то сделать... Новости об очередной стране, которая перестала отвечать... Огромное красное поле, которое растекается по мировой карте, как раковая опухоль ...

Лучше, чтобы это так и оставалось игрой, где в любой момент можно нажать кнопку "Выход" и все переиграть... Лучше промоделировать самые страшные сценарии в виртуальности и сделать выводы, прежде чем к ним силой заставит реальность.

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На этом, конечно, перечень интересных и полезных компьютерных игр не заканчивается. Их значительно и значительно больше, и они уже давно не служат легкомысленными развлечениями. Они учат и помогают в работе, веселят и пугают, позволяют заглянуть в другие профессии и даже ставят экзистенциальные вопросы.

Стоит только выбрать - и это того действительно стоит.