Мария Репко: "Карантин не является лекарством от коронавируса"

24 апреля, 2020, 12:07

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, рассказывает об идее адаптивного карантина

Такой более гибкий карантин позволит одновременно и сдерживать распространение коронавирусной болезни, и сохранит украинскую экономику от падения. Разговор состоялся в эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Как карантин отразится на украинской экономике?

Можно очень приблизительно оценить 1 месяц карантина в 3-5% утраченного ВВП. Что это значит? В первые месяцы экономика может потерять даже меньше, потому что фирмы еще имеют какой-то запас мощностей, накопленную ликвидность, и они еще способны выплачивать людям зарплаты, платить аренду и переждать этот период. Но если карантин затягивается на второй месяц, на третий и далее - то все меньше фирм способны производить расходы и не закрываться.

Как вы оцениваете эффективность карантина?

Компании Appleта Киевстар уже показали свои цифровые данные: эффективность средняя. Если сравнивать с другими странами, украинцы стали меньше выходить гулять, меньше ездить на общественном или своем транспорте, но вся активность сохранилась. И это нормально.

Центр экономической стратегии предлагает другое решение. В чем оно заключается?

Карантин не является лекарством от коронавируса. Карантин - это лишь способ выиграть время для того, чтобы система здравоохранения приспособилась к новым требованиям, к большему количеству потенциальных больных. Соответственно, мы считаем, что карантин не должен держаться в экономике длительное время.

Вирус с нами, скорее всего, надолго. Потому что если вакцину сделают, то не раньше, чем через несколько месяцев или даже больше года. А больше года жесткий карантин не выдержит никто.

Поэтому карантин должен быть адаптивный. Жесткие ограничения должны вводиться в так называемых черных зонах, где распространение вируса среди людей очень быстрое и неконтролируемое. Например, это может быть один поселок или один город или один район, где в больницу обращается очень большое количество людей с вирусом, и нет возможности отследить, где они заразились.

То есть, по вашей идее, например, Тернопольская область могла быть в такой черной зоне карантина, а какая-то другая соседняя - в желтой?

Николаевская, например, в желтой или красной, ограничения там могли быть гораздо слабее.

А с медиками вы советовались по такому сценарию?

Мы советовались с медиками. Один из соавторами нашей записки является Павел Ковтонюк, бывший заместитель министра здравоохранения. Также мы всегда даем наши записки на так называемые peerreview, и эту записку читал Владимир Курпита, который был главой Национальной службы здоровья. Поэтому мы уверены, что с медицинской точки зрения эти рекомендации поддержаны. Более того - Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз сейчас публикуют очень похожи рекомендации.

С чего надо начать переход к адаптивному карантину?

Я бы начала с широкого тестирования. Снимать ограничения без информации о распространении вируса - опасно. Я бы начала с того, что собрала информацию о распространении вируса, убедилась, что больницы нормально экипированы для того, чтобы была необходимая защита у медиков, чтобы было необходимое количество палат и прочее. А потом бы думала, какие ограничения снимать в первую очередь.

Прямо сейчас первоочередными для меня выглядят ограничения по деятельности рынков. Они должны отвечать требованиям, но должны работать. Соответственно, должен быть какой транспорт до рынка, так сельскохозяйственные предприятия, фермеры не могут поставить на карантин землю и урожай. И этот урожай мы теряем, покупая турецкие продукты, потому что украинские, собственно, гниют где-то на огородах, потому что люди их не в состоянии вывезти. Это первоочередная, на мой взгляд, требование.

Рассчитывали ли вы, какой экономический эффект будет от внедрения вашей версии карантина?

Это невозможно сосчитать, потому что это карантин адаптивный. Он будет очень зависеть от того, как будет распространяться болезнь. Если закроется одна область, экономический эффект будет один, если закроется 10 областей, экономический эффект будет значительно больше. Отрицательный. Но этот адаптивный вариант карантина, когда закрывается не вся экономика, а только в местах, где есть вспышка вируса или распространение жертв вируса не контролируется, он принесет меньше вреда для экономической деятельности, чем широкое закрытия вообще всего.

Вы просчитывали, сколько надо будет принять законодательных изменений для того, чтобы этот адаптивный карантин заработал. Или действующая законодательная база уже готова для этого?

Очень трудно это сказать, потому что на самом деле для того, что сейчас происходит, законодательная база не готова. Конституция Украины предусматривает свободное право на собрания и свободное право на передвижение. И только введение чрезвычайного положения может дать власти полномочия эти права как-то ограничить. Сейчас у нас чрезвычайное положение не введено. Это тоже одна из очень больших проблем на самом деле, потому что сейчас верховенство права не соблюдается. И конституционные юристы уже говорят, в частности, Харьковская правозащитная группа, это проблема. Что возможно экономически или социально это не проблема, но вообще для развития верховенства права, развития власти права в Украине с этим нужно что-то сделать.

А бизнес как относится к вашей идее?

Бизнес в основном поддерживает. Мы разговаривали с Союзом украинских предпринимателей, разговаривали с несколькими другими представителями бизнеса и пока не услышали каких-то негативных отзывов. На самом деле говорить об этом еще немного рано, потому что бизнес действительно хочет облегчение, это совершенно понятно, потому что их просто закрыли и не дают возможности работать и людям к ним приезжать. Но не понятно, введет ли Правительство вообще такой формат карантина.

Как чиновники относятся к этой идее? Общались ли вы с кем-то?

Мы представляли эту идею советнику премьера и людям из команды президента, они это видели. Что будет введено, что будет внедрено, а что не будет - мы пока не знаем.

Мне эта идея очень нравится. Но есть сомнения относительно того, что наша власть способна на такие тонкие настройки.

У нас выхода нет. Ибо или будут заболевания, если снять карантин, или, если карантин останется на очень длительный период времени, будет серьезный экономический кризис и безработица. Формата 90-х.