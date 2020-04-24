 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭлитная коррупция ЗЕ, камбэк Саакашвили и финские клубники для правительства Шмигаля

Элитная коррупция ЗЕ, камбэк Саакашвили и финские клубники для правительства Шмигаля


фото: president.gov.ua
Близкие друзья президента Зеленского все больше запутались в паутине коррупции, однако президенту до этого нет никакого дела

Чтобы общество меньше задавало вопросов, "где реформы" - власть реанимирует Михо Саакашвили. Ведь так легче говорить, почему обещанных реформ нет и за год. А пока Шмыгаль радуется, что украинские заробитчане будут сидеть дома за копейки - в Европе настоящая конкуренция за наших. Им готовы оплачивать чартеры и защиту - чтобы фермеры Великобритании и Финляндии не потеряли свой урожай.

Рябошапка разоблачает дружбу Баканова с Суркисами

Коррупционные скандалы в ближайшем окружении президента все больше разбивают любые надежды электората ЗЕ-команды, вот-вот и заживем безбедно и без олигархов.

Пока президент Владимир Зеленский лично просит депутатов принять "антиколомойський" закон о "Приватбанке "- клубок топ-коррупция уже опутал ближайшее окружение президента.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка публично обвинил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова в том, что тот сознательно помогает братьям Суркисам избежать сообщения о подозрении за организацию миллиардной схемы по "Приватбанку".

А сами Суркисы недавно отсудили у государства за "Приватбанк" до 250 млн долларов - хорошая помощь себе любимым во времена пандемии коронавируса и глубокого экономического кризиса.

Руслан Рябошапка был одним из ближайших сотрудников Зеленского в недавнем прошлом и одним из самых информированных в деле "Приватбанка" людей. То есть хорошо знает о схемах в окружении президента.

Однако сам Владимир Зеленский закрывает глаза на заигрывания ближайшего товарища из СБУ с Суркисами. Ведь в "Слуг народа", вероятно, более престижно ходить на день рождения к Суркисам скопом, чем выполнять свою главное избирательное обещание - бескомпромиссно бороться с коррупцией.

Если в Верховном суде примут решение в пользу Суркиса и Коломойского по "Приватбанку", то как раз Баканову и лично Зеленскому - вспомнят все.

Тем более в ЗЕ-президента уже есть первый негативный кейс. С еще одним другом - главой ОПГ Андреем Ермаком.

Не так давно депутат Слуги народа Гео Лерос и экс-советник Зеленского обвинил в торговле должностями младшего брата главы офиса президента Украины Дениса. Только вот Зеленский несмотря на аутентичность записи фактически наделил Андрея Борисовича дополнительными полномочиями.

А дело, которое завели НАБУ на Дениса Ермака - 23 апреля передали в Нацполицию. Где она имеет все шансы почить в бозе.

Воскресение Саакашвили

Имя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили длительное время ассоциировалось в Украине с громкими скандалами о "барыгах". А еще с прорывом границы в Шегинях, танцами с СБУ на крыше и неожиданной активизацией на телеканалах группы Рината Ахметова.

Но команда Владимира Зеленского решила воскресить Михо и предложить ему должность вице-премьер-министра - индийское кино и все.

Скандальный Саакашвили обещает не повторять ошибку с Петром Порошенко - и прекратить эмоциональные обличительные спичи про "воров и бариг". Уже в окружении Зеленского.

Однако уже можно иметь большую уверенность, что ключевой проблемы с кризисом управления такие кадровые резервы решить не смогут. Слишком большие у Саакашвили амбиции, слишком проблемное у нынешнего президента ближайшее окружение - потому Владимиру Александровичу, возможно, придется воспользоваться лайфхаком предшественника - забирать паспорт и ловить спецназом СБУ грузинского гостя по крышам ресторанов.

Сааашвили в разговоре с прессой перед фракцией "Слуги народа" заявил, что Зеленский официально поручил ему заняться переговорами с МВФ. По факту - гарант стремится переложить на чужие плечи не очень успешные переговоры и не портить отношения с Игорем Коломойским и частью однопартийцев, которые обслуживают интересы олигарха с 1 + 1.

Воскресение Сакашвили свидетельствует о глубоком кризисе жанра сценаристов 95 квартала во главе государства. Украинская власть окончательно не хочет делать никаких реформ - а просто хочет воспользоваться именем президента Грузии (2004-2013) для меркантильных целей.

Когда-то и в своем государстве Саакашвили был успешен. Ведь тогда для постсоветских стран складывались наилучшие условия - к ним был пик интереса от западного мира. Команда Саакашвили была подкреплена людьми глобального мышления типа Бендукидзе. Страны Запада в 2004-2007 годах не знали ни эпидемий, ни глубоких кризисов, ни проблем беженцев из Сирии - потому щедро давали деньги на воплощение смелых реформ.

В Украине образца 2020-го года нет ничего: ни средств, ни реформаторов. Еще и российская война в придачу.

Поэтому Михаила Саакашвили стремятся сделать "свадебным генералом" - чтобы на любой факап в нынешней власти всегда можно было сказать - у нас есть реформатор, с него и спрашивайте.

За пять лет в Украине Саакашвили настолько подмочил себе репутацию, что решил воспользоваться первым встречным предложением работы от "Слуг народа". Ради того, чтобы быть востребованным - он согласился на роль фигового листка в наспех собранном олигархическому правительстве.

К тому же во многих свеж в памяти эпизод шоу с пересечением границы и перекрытия Грушевского. Все это заставляет относиться к Саакашвили с улыбкой. Серьезно его воспринимать уже трудно.

Шмыгаль против работников

Премьер-министр Денис Шмыгаль на неделе дал интервью изданию "РБК-Украина", которое свидетельствует об одном. Можно мужчину вывести из кочегарки Ахметова, но кочегарку из него никогда.

Чего только стоят во времена кризиса, эпидемии и шестилетней войны заявления премьера: "Мы уже начали думать о развитии экономики". А еще больше "утешили" людей, которые на два месяца остались без заработков предложения - пойти поукладать асфальт на 6000 гривен в месяц.

Отдельно показывают полное непонимание Шмигаля, как на самом деле живут украинцы, радости о том, что 2 миллиона украинских заробитчан, которые ежегодно переводят по 12 млрд долларов чистой валюты домой - наконец осядут дома.

По факту людям предложили лайт-трудовой лагерь. Где предлагают всех пускать и никого не выпускать, довести средний класс к краю от безработицы и безденежные "я, а потом всех отправить на низкоквалифицированные работы по 6-8 тыс грн в месяц.

Это в то время, когда Дания, Финляндия уже стонут от того, что некому собирать урожай клубники и готовы вывозить наших работников на сезонные работы. В соседней Румынии несмотря на эпидемию в Британию летят чартеры сезонных работников - которые идут работать на фермы с соблюдением всех санитарных требований.

Европейские фермеры жалуются, потому что в супермаркетах не хватает свежих овощей и фруктов, потому что сейчас нехватка в 70 тыс рабочих рук. На добросовестных украинцев в этом плане большой спрос от Польши в Германию и Британию. Но нет, самолеты не летают. И правительство говорит - сидите дома.

Кстати, пока украинское правительство производит ерунды - об украинцах заботятся чужие. Так, финские фермеры официально попросили свое правительство организовать чартеры в Украине - и первые 200 сборщиков клубники поехали в Европу снова.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать