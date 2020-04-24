Элитная коррупция ЗЕ, камбэк Саакашвили и финские клубники для правительства Шмигаля

24 апреля, 2020, 13:57

Близкие друзья президента Зеленского все больше запутались в паутине коррупции, однако президенту до этого нет никакого дела

Чтобы общество меньше задавало вопросов, "где реформы" - власть реанимирует Михо Саакашвили. Ведь так легче говорить, почему обещанных реформ нет и за год. А пока Шмыгаль радуется, что украинские заробитчане будут сидеть дома за копейки - в Европе настоящая конкуренция за наших. Им готовы оплачивать чартеры и защиту - чтобы фермеры Великобритании и Финляндии не потеряли свой урожай.

Рябошапка разоблачает дружбу Баканова с Суркисами

Коррупционные скандалы в ближайшем окружении президента все больше разбивают любые надежды электората ЗЕ-команды, вот-вот и заживем безбедно и без олигархов.

Пока президент Владимир Зеленский лично просит депутатов принять "антиколомойський" закон о "Приватбанке "- клубок топ-коррупция уже опутал ближайшее окружение президента.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка публично обвинил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова в том, что тот сознательно помогает братьям Суркисам избежать сообщения о подозрении за организацию миллиардной схемы по "Приватбанку".

А сами Суркисы недавно отсудили у государства за "Приватбанк" до 250 млн долларов - хорошая помощь себе любимым во времена пандемии коронавируса и глубокого экономического кризиса.

Руслан Рябошапка был одним из ближайших сотрудников Зеленского в недавнем прошлом и одним из самых информированных в деле "Приватбанка" людей. То есть хорошо знает о схемах в окружении президента.

Однако сам Владимир Зеленский закрывает глаза на заигрывания ближайшего товарища из СБУ с Суркисами. Ведь в "Слуг народа", вероятно, более престижно ходить на день рождения к Суркисам скопом, чем выполнять свою главное избирательное обещание - бескомпромиссно бороться с коррупцией.

Если в Верховном суде примут решение в пользу Суркиса и Коломойского по "Приватбанку", то как раз Баканову и лично Зеленскому - вспомнят все.

Тем более в ЗЕ-президента уже есть первый негативный кейс. С еще одним другом - главой ОПГ Андреем Ермаком.

Не так давно депутат Слуги народа Гео Лерос и экс-советник Зеленского обвинил в торговле должностями младшего брата главы офиса президента Украины Дениса. Только вот Зеленский несмотря на аутентичность записи фактически наделил Андрея Борисовича дополнительными полномочиями.

А дело, которое завели НАБУ на Дениса Ермака - 23 апреля передали в Нацполицию. Где она имеет все шансы почить в бозе.

Воскресение Саакашвили

Имя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили длительное время ассоциировалось в Украине с громкими скандалами о "барыгах". А еще с прорывом границы в Шегинях, танцами с СБУ на крыше и неожиданной активизацией на телеканалах группы Рината Ахметова.

Но команда Владимира Зеленского решила воскресить Михо и предложить ему должность вице-премьер-министра - индийское кино и все.

Скандальный Саакашвили обещает не повторять ошибку с Петром Порошенко - и прекратить эмоциональные обличительные спичи про "воров и бариг". Уже в окружении Зеленского.

Однако уже можно иметь большую уверенность, что ключевой проблемы с кризисом управления такие кадровые резервы решить не смогут. Слишком большие у Саакашвили амбиции, слишком проблемное у нынешнего президента ближайшее окружение - потому Владимиру Александровичу, возможно, придется воспользоваться лайфхаком предшественника - забирать паспорт и ловить спецназом СБУ грузинского гостя по крышам ресторанов.

Сааашвили в разговоре с прессой перед фракцией "Слуги народа" заявил, что Зеленский официально поручил ему заняться переговорами с МВФ. По факту - гарант стремится переложить на чужие плечи не очень успешные переговоры и не портить отношения с Игорем Коломойским и частью однопартийцев, которые обслуживают интересы олигарха с 1 + 1.

Воскресение Сакашвили свидетельствует о глубоком кризисе жанра сценаристов 95 квартала во главе государства. Украинская власть окончательно не хочет делать никаких реформ - а просто хочет воспользоваться именем президента Грузии (2004-2013) для меркантильных целей.

Когда-то и в своем государстве Саакашвили был успешен. Ведь тогда для постсоветских стран складывались наилучшие условия - к ним был пик интереса от западного мира. Команда Саакашвили была подкреплена людьми глобального мышления типа Бендукидзе. Страны Запада в 2004-2007 годах не знали ни эпидемий, ни глубоких кризисов, ни проблем беженцев из Сирии - потому щедро давали деньги на воплощение смелых реформ.

В Украине образца 2020-го года нет ничего: ни средств, ни реформаторов. Еще и российская война в придачу.

Поэтому Михаила Саакашвили стремятся сделать "свадебным генералом" - чтобы на любой факап в нынешней власти всегда можно было сказать - у нас есть реформатор, с него и спрашивайте.

За пять лет в Украине Саакашвили настолько подмочил себе репутацию, что решил воспользоваться первым встречным предложением работы от "Слуг народа". Ради того, чтобы быть востребованным - он согласился на роль фигового листка в наспех собранном олигархическому правительстве.

К тому же во многих свеж в памяти эпизод шоу с пересечением границы и перекрытия Грушевского. Все это заставляет относиться к Саакашвили с улыбкой. Серьезно его воспринимать уже трудно.

Шмыгаль против работников

Премьер-министр Денис Шмыгаль на неделе дал интервью изданию "РБК-Украина", которое свидетельствует об одном. Можно мужчину вывести из кочегарки Ахметова, но кочегарку из него никогда.

Чего только стоят во времена кризиса, эпидемии и шестилетней войны заявления премьера: "Мы уже начали думать о развитии экономики". А еще больше "утешили" людей, которые на два месяца остались без заработков предложения - пойти поукладать асфальт на 6000 гривен в месяц.

Отдельно показывают полное непонимание Шмигаля, как на самом деле живут украинцы, радости о том, что 2 миллиона украинских заробитчан, которые ежегодно переводят по 12 млрд долларов чистой валюты домой - наконец осядут дома.

По факту людям предложили лайт-трудовой лагерь. Где предлагают всех пускать и никого не выпускать, довести средний класс к краю от безработицы и безденежные "я, а потом всех отправить на низкоквалифицированные работы по 6-8 тыс грн в месяц.

Это в то время, когда Дания, Финляндия уже стонут от того, что некому собирать урожай клубники и готовы вывозить наших работников на сезонные работы. В соседней Румынии несмотря на эпидемию в Британию летят чартеры сезонных работников - которые идут работать на фермы с соблюдением всех санитарных требований.

Европейские фермеры жалуются, потому что в супермаркетах не хватает свежих овощей и фруктов, потому что сейчас нехватка в 70 тыс рабочих рук. На добросовестных украинцев в этом плане большой спрос от Польши в Германию и Британию. Но нет, самолеты не летают. И правительство говорит - сидите дома.

Кстати, пока украинское правительство производит ерунды - об украинцах заботятся чужие. Так, финские фермеры официально попросили свое правительство организовать чартеры в Украине - и первые 200 сборщиков клубники поехали в Европу снова.