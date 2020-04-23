Виталий Портников: Кремль попытается надавить на Зеленского

23 апреля, 2020, 14:04

Портников Виталий

К чему может привести встреча глав дипломатических ведомств, которая запланирована на 30 апреля в привычном уже на время карантина «виртуальном» формате? Ответ на этот вопрос очень прост – ни к чему

Не трудно заметить, что после встречи в Париже никаких реальных подвижек в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе не просматривается, затормозились даже обмены, которые до последнего времени были главным политическим козырем президента Владимира Зеленского. Меняют очень немного людей, среди них нет военных. Вопрос об освобождении активистов в Крыму вообще завис. И удивляться этому не следует. Путин относится к украинским пленным и заключенным как к заложникам. И обменивает их тогда, когда ему нужно освободить какого-то конкретного человека или группу людей. Например, Цемаха, чтобы не было никаких свидетельских показаний в Гааге. Или "беркутовцев" - чтобы показать, что Кремль не оставит в беде тех, кто стреляет в собственных сограждан. Если Украине некого отдавать – то и обмены не нужны.

И урегулирование на Донбассе не нужно. Напротив, Кремль воспользовался ситуацией для того, чтобы полностью перекрыть линию разграничения, превратить ее в настоящую границу, лишить живущих под оккупацией украинцев возможности посещать свободную часть страны.

Это и есть реальное свидетельство российских намерений. А «прогресса» в российском понимании можно достигнуть только тогда, когда стороны выходят на классический «договорняк», как это было в истории с консультативным советом Ермака и Козака. Только для этого договорняка нужно, чтобы рядом не было западных посредников.

Тогда зачем нужны переговоры министров? Об этом четко сказал президент России Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Российская сторона хочет в очередной раз попытаться надавить на Киев, заставить Зеленского прописать в Конституции особый статус оккупированных территорий. Не для того, чтобы их отдать, вовсе нет. А для того, чтобы повысить градус дестабилизации в нашей стране на фоне пандемии и экономического кризиса.

Путин продолжает идти к своей цели – уничтожению Украины – даже в условиях возможного краха самой России. Какова цель Зеленского в этой ситуации, неизвестно даже самому Зеленскому.