Недоверие, хаос и паника. Как дезинформация влияет на людей и что с этим делать

23 апреля, 2020, 11:50

Виктор Кищак

“Американцы могут создавать бактериологическое оружие”, “Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию”, “Обнародованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории”

Нет, это не фразы из голливудского триллера про апокалипсис, как вы могли подумать. Это отрывки сообщений российских СМИ про исследовательский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который расположен на окраине Тбилиси. Эта лаборатория работает в партнерстве Грузии и США. Но деятельность центра почему-то наиболее беспокоит Россию, которая просто бомбит лабораторию дезинформацией и пропагандой.

“В сентябре 2018 года весь мир говорил о том, как Россия применила в Великобритании нервно-паралитическое вещество “Новичок”. В то же время, Россия говорила о лаборатории Лугара, как о месте, где США якобы готовили биологическое оружие против РФ”, - рассказывает Сопо Гелава, исследовательница грузинского Фонда развития медиа.

Если вы введете словосочетание “лаборатория лугара” в поисковую строку Googleили YouTube, то увидите, что большинство пугающих новостей про нее сделаны именно российскими медиа. Чтобы побороть эти мифы лаборатория Лугара открыла свои двери и показала, что происходит внутри.

“Лабораторию посетило больше российских журналистов, чем грузинских. И их допускали во все помещения и здания”, - рассказывает заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии Пата Имнадзе.

Но даже постоянные открытые экскурсии в лабораторию, не помогли тому, чтобы российские пропагандистские СМИ изменили свой информационный нарратив.

Например, российское новостное агентство Sputnikпренебрежительно и с недоверием описало “день открытых дверей” в лаборатории.

Конечно, ни одно из “громких” заявлений российских медиа про лабораторию Лугара не было правдой и все они были опровергнуты экспертами в сфере здравоохранения. Но нужного эффекта достигли - 20% грузин уверены, что лаборатория способствует распространению эпидемий. Вот таким образом работает дезинформация в эпоху постправды.

Дезинформация = недоверие, хаос, паника

В 2017 году Европейский Союз запустил ресурс euvsdisinfo.euдля борьбы с дезинформацией со стороны России. Его ведут на трех языках - английском, русском и немецком. На сайте есть база данных дезинформации, в которой собрано почти 8 тысяч примеров (начиная с 2015 года).

Половина дезинформационных меседжей были направлены на шесть стран - бывших членов Советского Союза. Азербайджан (31), Армения (80), Молдова (132), Беларусь (252), Грузия (345), Украина (3193). Именно их Россия давно хочет удержать в орбите своего влияния.

Многие из примеров дезинформации, которые применяют против этих стран, направлены на нагнетание паники, расшатывание внутриполитической ситуации, устрашение или подогревание военного напряжения (в случае с Украиной). Часто месседжи выглядят просто абсурдно, часто это откровенная ложь или перекрученная информация. Но от этого их эффективность не уменьшается.

“С наибольшим уровнем дезинформации Украина столкнулась во время аннексии Крыма Россией и вторжением на Донбасс. Это были гибридные инструменты пропаганды в медиа и соцсетях”, - рассказывает Кристина Зеленюк, политический обозреватель украинского онлайн-медиа “Сегодня”.

По словам армянского медиа-эксперта Самвела Мартирросяна, рынок дезинформации очень большой и на нем работают хорошие специалисты, которые постоянно ищут новые инструменты и методы манипуляции людьми.

“Сейчас можно посеять панику за несколько часов используя соцсети. Информация распространяется так быстро, что людям почти невозможно распознать дезинформацию”, - рассказывает Самвел.

В марте 2020 года Европейская служба внешних связей опубликовала специальный отчет“ Дезинформация о коронавирусе” в котором отдельным разделом упоминается “прокремлевская дезинформация”.

Только за февраль-март в базе EUvsDisinfoбыло зарегистрировано более 110 примеров дезинформации о коронавирусе, которые распространяли пророссийские медиа.Эти примеры соответствовали традиционной стратегии Кремля — сеять недоверие и хаос, усугублять кризисные ситуации и проблемы, вызывающие общественное беспокойство.Причем дезинформация для российской аудитории описывала вирус как форму иностранной агрессии, утверждая,что коронавирус происходит из секретных американских или западных лабораторий.Дезинформация для международной аудитории была сосредоточена на теориях заговора о «глобальных элитах», которые целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей.

Большое количество фейковых и манипулятивных новостей, которые транслируют шокирующие или конспирологические теории, постепенно меняют восприятие информации. Сначала люди просто не воспринимают дезинформацию, потом просто не верят ей, а потом, из-за частого вброса таких материалов, люди начинают уже сомневаться. Именно этой цели добиваются организации и страны, которые манипулируют информацией.

“Дезинформация является страшной угрозой, и она касается не только тех, кто малообразован или не разбирается в политике. По сути под ударом все”, - резюмирует Александр Старикевич, главный редактор белорусского онлайн-медиа “Солидарность”.

Амбассадоры критического мышления против фейков

Частота смены новостной повестки в цифровом мире настолько быстрая, что люди просто не успевают проанализировать события глубже. Из-за этого фейки и манипуляции воспринимаются как реальные новости. Работу по декодированию дезинформации забирают на себя медиа, организации разоблачающие фейки, информационные волонтеры.

“Но эта работа не должна находиться только в пределах маленькой группы людей. Ее результат должен распространяться на все общество. Мы должны учить общество”, - считает Самвел Мартиросян.

Эффективными помощниками в борьбе с дезинформацией могут быть молодые люди. Такого мнения придерживается Анина Тепнадзе, директор грузинской онлайн-медиа платформы On.ge.

По ее мнению, молодые люди знают больше про дезинформацию и они более скептичны. Потому могут учить правильному потреблению информации своих родителей и соседей.

“Но чтобы вовлечь молодых людей в это, им нужно дать месседж, что это действительно важно, что это не “не их проблема”, а это проблема всех. И молодые люди могут быть действительно хорошими амбассадорами правды”, - уточняет Тепнадзе.

Но чтобы купировать даже само восприятие дезинформации людьми, нужно обучение критическому мышлению еще с детского сада. Так считает Александр Старикевич.

Также, по его мнению, сложно работать с людьми, которые уже сформировали свое представления о мире. “У многих людей будет реакция “что вы меня тут учите, я сам все понимаю”. Но всегда будет часть аудитории, которая воспринимает объяснения, и с ними нужно работать”, - уточняет Старикевич.

Но есть и более радикальные методы борьбы с дезинформацией - законодательный уровень. Руководитель новостного департамента азербайджанского телеканала CBCСаадат Маммадова считает, что необходимо принять международное законодательство, документы или устав, чтобы решить проблему фейковых новостей.

“FakeNewsтеперь превращается в проблему национальной безопасности, инструмент, который может дестабилизировать мир, и пришло время рассмотреть его в контексте безопасности”, - утверждает Маммадова.

Блогеры против дезинформации

Рост популярности соцсетей привел к тому, что у медиа появились конкуренты, которые также собирают большие аудитории - блогеры. И для борьбы с дезинформацией последние могут быть хорошими помощниками.

“Часто люди доверяют больше блогерам, чем традиционным источникам информации. Учитывая эту степень доверия, лидеры мнений способны совместно останавливать волны дезинформации и слухов”, - считает Самвел Мартиросян.

Популярный влогер из Молдовы Дорин Галбен считает что социальные сети превратились в “гнездо” фальшивых новостей, и его необходимо деконспирировать.

“Наша (блогеров, - ред.) роль заключается в том, чтобы охватить как можно больше людей и говорить им о феномене фейковых новостей и о том влиянии, которое они могут оказывать на будущее страны и граждан”, - добавляет он.

Про ответственность лидеров мнений также говорит блогер из Азербайджана Сеймур Казимов. Он считает, что блогеры должны анализировать фейки и дезинформацию, и публиковать опровержения.

“Блогерам нужно публично демонстрировать примеры с фейковыми публикациями друзей/знакомых и тех, кого читает этот самый лидер мнений. Конкретные примеры всегда срабатывают лучше теоретических”, - считает блогер и гражданский активист из Беларуси Антон Мотолько. И сразу уточняет: “Первое, и самое главное - самим не стать источником распространения фейков. Есть золотое правило: если кажется что это фейк - не публикуй”.

Грузинский телеведущий и блогер Зура Баланчивадзе советует внимательно присматриваться к заголовкам новостей, это поможет определить их фейковость. “У фейковых новостей часто желтые заголовки или в них присутствует сильное преувеличение. Также проанализируйте сайт на котором видите сомнительную информацию и какой тип контента в основном этот ресурс публикует”, - добавляет блогер.

“Откровенную ложь легко заметить, а вот легкую ложь или манипуляцию с фактами - труднее. Консультируйтесь с экспертами по разным темам. Научитесь отличать факты от субъективных мнений. Не воспринимать все на веру. Всегда сомневайтесь, думайте и задавайте вопросы”, - резюмирует телеведущий и блогер из Украины Роман Винтонив.

Мы попросили у журналистов и блогеров из Армении, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Молдовы и Украины посоветовать людям, как не стать жертвой дезинформации. Из всех ответов удалось составить список правил, который поможет не попасться на крючок манипулятивной информации.

1. Всегда ищите несколько источников информации. Это могут быть и СМИ, и журналисты в соцсетях, и эксперты. Но обязательно источников должно быть несколько.

2. Не следует полагаться на информацию с малоизвестных сайтов. Поищите эту же информацию на доверенных, серьезных и профессиональных информационных сайтах.

3. В социальных сетях больше вероятности встретить фейки. Часто вбросы идут или от пустых свежесозданных аккаунтов в соцсетях, либо от аккаунтов, которые мимикрируют под известные новостные медиа, но являются подделками.

4. Не уверены в информации - не распространяйте ее, чтобы невольно не стать частью дезинформационного потока.

5. Доверяйте себе и прислушивайтесь к здравому смыслу. Думающим человеком сложно манипулировать.