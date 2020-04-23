Карел Беркгоф: По этическим соображениям больше не могу публично поддерживать проект Мемориала "Бабий Яр"

23 апреля, 2020, 21:46

Бывший главный историк проекта Мемориального центра "Бабий Яр" Карел Беркгоф говорит о необходимости защищать свою профессиональную репутацию

Эспрессо публикует статью ведущего научного сотрудника NIOD, Институт исследований по истории войны, Холокоста и геноцида (Амстердам), в связи с последними скандальными событиями вокруг проекта Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

Нидерландский историк Карел Беркгоф. Фото: Реалист

Проект Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" ожидает очень сложное будущее. Это стало вполне очевидным для меня в ноябре 2019 года, когда я впервые столкнулся с новым руководством проекта. В начале марта того года я написал письмо на имя главы Наблюдательного совета мемориального центра, но, к сожалению, не получил ответа. Поэтому считаю нужным поделиться своими мыслями с украинским читателем, для которого это также является не теоретическим вопросом, а важной проблемой работы с одним из самых трагических мест памяти в Украине.

Я чувствую глубокую печаль из-за того, что было потеряно. Я привык чувствовать, что проект имеет определенные нравственные ориентиры, но это больше не так. Конечно, эти слова могут показаться слишком резкими. Чтобы объяснить их лучше, я расскажу, как присоединился к проекту, раскрою несколько действительно важных для меня ценностей и моральных норм, очерчивая свое понимание последних событий.

20 апреля 2016 года, после переписки по электронной почте, которая началась в декабре 2015-го, я встретился с Яной Бариновой, Геннадием Газиным и Александрой Никитиной в Нидерландском институте исследований по истории войны, Холокоста и геноцида в Амстердаме, где я работаю. Они рассказали о создании Мемориального центра Холокоста в Киеве, а также кого планируется привлечь к проекту. Ко мне как эксперту по истории Бабьего Яра обратились с предложением стать историком центра и его представителем в академических кругах.

Тогда я отметил для себя серьезный уровень задуманного проекта, а также привлеченных к его реализации людей. А поэтому согласился на сотрудничество, пообещав себе пересмотреть свое решение, если возникнет такая необходимость. Я дал согласие помочь проекту своими экспертными знаниями в области истории, а также связями среди ученых.

Война за Бабий Яр. Михаил Фридман и другие российские олигархи готовы вложить $ 100 млн в проект посреди Киева

В течение нескольких лет я почти всегда был уверен в своем решении. Было приятно наблюдать за тем, как команда проекта и его менеджмент, при содействии Наблюдательного совета, создали национальную и глобальную сеть поддержки BYHMC, действовали слаженно, несмотря на критику и делали конкретные, продуманные шаги.

Согласно контракту с февраля 2017 по январь 2020 я занимал должность главного историка BYHMC. Тесно сотрудничая, в частности, с Яной Бариновой, а затем с Екатериной Ковальчук и другими, я различными способами поддерживал эту инициативу.

Разрабатывал концептуальные документы, такие как "На пути к разработке концепции Мемориального центра Холокоста" Бабий Яр "(январь 2017 года). Убедил пятнадцать иностранных и украинских ученых присоединиться к написанию" Базового исторического нарратива "и руководил этим проектом до успешного завершения работы над им. После публикации в октябре 2018 текст получил положительные отзывы различных лиц, даже тех, от кого их не следует ждать.

Владея английским, украинским, русским и немецким, я представлял интересы BYHMC как на страницах различных публикаций, так и во время ряда встреч. Например, я председательствовал на первой экспертной встрече в феврале 2017 года, а затем - на заседаниях Научного совета.

Во время архитектурного конкурса я присоединился к разработке технического задания, а также участвовал в совещаниях экспертов. Разработал стандартные ставки вознаграждения для ученых, привлеченных к исследованиям BYHMC, а также устав будущей Научного совета, который должен был стать консультативным органом.

В прошлом году я инициировал создание трех направлений прикладных исследований, направленных на обеспечение продуктивной работы кураторов и дизайнеров будущего Мемориального центра. Среди предложенных проектов, на которые было выделено отдельное финансирование, - "Геолокация и визуализация Бабьего Яра", "Имена Бабьего Яра" и подготовка детальной информации о Дине Проничевой и Гене Баташевой, которым удалось спастись из Бабьего Яра. Результатом первого проекта, который я предлагал с самого начала, стало, среди прочего, создание 3D-модели Бабьего Яра.

А тогда, в конце октября - первой половине ноября 2019 года, совершенно неожиданные для меня радикальные решения и изменения перевернули BYHMC, который я знал, с ног на голову. Была создана новая должность художественного руководителя, который, очевидно, должен был контролировать весь проект, включая научные исследования.

Должность сразу же занял режиссер Илья Хржановский, ранее руководивший проектом "Дау" . До этого я никогда не слышал о нем, но проект вызвал ряд вопросов. Он включал съемку детей-сирот , казалось бы, с умственной инвалидностью, и по меньшей мере один случай реального сексуального насилия между непрофессиональными актерами. В съемках участвовали реальные российские неонацисты, которым, вероятно, заплатили за это. Сотрудницам ставили оскорбительные вопросы. Я даже нашел в Интернете утверждение о том, что условия труда имели признаки определенного культа.

Практически сразу после этого назначения, к моему удивлению, были приложены энергичные усилия к полной замены команды BYHMC. Почти все представители высокопрофессиональной команды (менеджеры и специалисты, ответственные за разработку контента), которым я доверял, или были уволены, или решили уйти сами. Среди них была и Яна Баринова, человек, который для меня и многих других была душой BYHMC. Быстро был организован переезд в другое здание.

Российский режиссер Илья Хржановский, ранее руководивший проектом "Дау"

Будучи в Киеве в те дни, я наблюдал растерянность и выразил свою обеспокоенность по этому поводу господину Хржановскому. Завершение разрушения почти совпало с назначением нового генерального директора. Это напоминало обычную чистку, тем более зловещую. Особенно учитывая то, что с сайта проекта исчезли любые упоминания о команде, которую я знал. На сайте BYHMC я не нашел ни одной благодарности тем людям, которые ушли из проекта, за то, что они успели сделать, за их достижения.

Учитывая это, моя роль главного историка казалась неуместной или по крайней мере нуждалась в пересмотре. Я узнал, что в дальнейшем за проведение всех исследований будет отвечать другой человек. (Ко всем изменениям мы с Яной Бариновой уже вели переговоры с авторитетным киевским историком, который, имея соответствующую квалификацию и ресурс, мог бы стать научным руководителем.) Когда я был в Киеве в ноябре 2019 года, мне мимоходом назвали имя совсем другого человека , который должен был возглавить проект "Имена Бабьего Яра". Наличие в организации главного историка, который был автором этого проекта, или была важна, или вообще прошла мимо внимания нового руководства. Наверное, мое мнение по этим вопросам, очевидно, не имело большого веса.

Стало ясно, какое значение в дальнейшем будет иметь " Базовый исторический нарратив ". Так, теперь его было хорошо напечатано (я должен был узнать об этом самостоятельно), хотя и с ошибками. Но вдруг конкурирующий проект по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, поддерживаемый основными оппонентами BYHMC из Института истории Национальной академии наук Украины, оказался по крайней мере столь же релевантным. К такому выводу я пришел после двух бесед с господином Хржановским.

Как историк я собираюсь придерживаться определенных ценностей, и для меня важно, чтобы те, с кем я сотрудничаю, их разделяли. Среди них - ответственность, вежливость, благодарность, профессионализм, добродетель, надежность, командная работа, открытость и великодушие.

Я выяснил, что в сентябре 2019 года, в презентации, господин Хржановский сделал ряд предложений по мемориализации трагедии Бабьего Яра. Они включали использование "психометрических алгоритмов", "онлайн-регистрацию" и "персонализированные анкеты".

Согласно презентации, взрослые посетители мемориального центра будут осуществлять путешествие, "в основе которого будет лежать этический выбор". Будет использоваться технология распознавания лиц, чтобы применить к ним метод "умного направления". Они "будут обязаны принять участие в экспериментах" и "по результатам пройденных опросов" встретиться с двойниками [голограммами] из прошлого ". Будут действовать зоны виртуальной реальности," в которых посетители будут оказываться, в частности, в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных , которых заставляли сжигать трупы ". Будет подаваться еда," адаптирована к профилю каждого отдельного посетителя ", которую можно будет потреблять лишь" в некоторых условиях, например, абсолютной тишины ".

Из интервью с новым генеральным директором в декабре прошлого года стало понятно, что эти идеи живы: "Мы собираемся создать посетителям такое погружение, которое позволит почувствовать дух времени и что тогда [до, во время и после Холокоста] чувствовали люди", - сказал [Макс] Яковер изданию theБабелю . По его словам, в музейных выставках будут использовать большие массивы данных (Big Data), дополненную и виртуальную реальности, голограммы и технологии Deep Fake "

Как такие планы могут соотноситься с темой Холокоста и воплощаться на месте бывших массовых убийств? Где здесь чувствительность и сдержанность?

"Информация, которую транслируют выставки, публикации и образовательные проекты об исторических событиях, должна вызывать эмпатию по отношению к жертв амкак конкретным лицам и группам людей, которых целенаправленно преследовали. Интерпретации не должны вызывать желание мести, чувства ненависти и обиды между различными группами жертв", - Международный устав мемориальных музеев, пункт 6.

"Интегрирование исторических событий должно происходить на уровне современных исторических исследований и учитывать академические принципы дискурса и множественные перспективы", - Международный устав мемориальных музеев, пункт 7.

"Мемориальные музеи, расположенные в исторически аутентичных местах совершения преступлений, создают мощные возможности для организации исторического и гражданского образования, но здесь есть и большие риски. Именно поэтому мемориальные музеи должны ориентировать свою образовательную работу скорее на общие принципы, чем на согласие по содержанию. Это предусматривает, что зрителя не пытаются поразить или озадачить, сохраняется уважение к субъективного взгляда индивида, а спорные вопросы подаются как противоречивые ", - Международный устав мемориальных музеев, пункт 9.

"Мемориальные музеи несут ответственность за защиту достоинства жертв от всех форм эксплуатации", - Приложение к Международному уставу мемориальных музеев Критерии для обеспечения надлежащего функционирования мемориальных объектов.

Я не видел никаких объяснений от Наблюдательного совета по полному изменению состава управленческой команды, кроме короткого онлайн-интервью с членом Совета господином Михаилом Фридманом, в котором он говорил о необходимости нового, "более творческого" этапа с "людьми, которые будут сфокусированы именно на этом ". В конце концов, я понимаю, что это не сфера моей компетенции. Однако меня удивляет позиция Наблюдательного совета.

"Основополагающие решения мемориальных музеев по содержанию, образованию, дизайну должны приниматься главным образом путем открытой неиерархической плюралистической дискуссии с участием выживших, исследователей, педагогов, политиков и заинтересованных социальных групп". Международный устав мемориальных музеев, пункт 5.

"Члены наблюдательного совета, как все вместе, так и по отдельности, несут ответственность за вопрошания всей информации, которая им необходима для надлежащего выполнения своей роли. Наблюдательный совет может запрашивать информацию в правление, других работников организации и внешнего аудитора". Кодекс управления институтами культуры [Нидерланды], пункт 4.5.

Имея опыт трехлетнего сотрудничества с Благотворительным фондом "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "" в качестве главного историка, пока, после окончания срока действия моего последнего контракта, я больше не выполняю никаких официальных функций.

Я действительно благодарен за невероятный опыт, который получил в течение этих четырех лет, а также за сотрудничество с выдающимися профессионалами. Ради большего дела - памяти жертв Бабьего Яра, я готов был быть соавтором и координатором работы над книгой "Атлас Бабьего Яра".

Но я отклонил приглашение в роли советника возглавить Научный совет, и письменно заявил в марте, что больше не могу осуществлять публичную поддержку BYHMC по этическим соображениям, а также учитывая необходимость защищать свою профессиональную репутацию.

Карел Беркгоф, ведущий научный сотрудник NIOD. Институт исследований по истории войны, Холокоста и геноцида, Амстердам

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