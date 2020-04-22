Холодильник. Домашний Санта

23 апреля, 2020, 09:58

Рассказывая о продуктах с нашей кухни, мы, конечно, не можем обойти и того, благодаря чему мы их можем хранить

Есть, разумеется, те, которые не портятся и сами по себе - та же соль, например. Специи, чай и кофе лучше держать, конечно, в сосудах с крышками, но здесь дело скорее в запахе и летучих веществах. Сахар, крупы и муку таким же образом спасают от вредителей. А вот для других продуктов мы невольно ищем места в холодильнике .... но разве у древних людей были холодильники?

Первобытные охотники - как, собственно, и животные-хищники - вынуждены были съедать подстреленную дичь сразу. Остатки сгнивали. По крайней мере до тех пор, человек не научился их солить, коптить, вялить, мариновать - то есть сохранять в другой форме. На Севере добычу, возможно, и замораживали - но эту технологию просто невозможно было использовать в тех краях, где морозы хотя бы ненадолго отступают (не говоря о том, где их не бывает в принципе).

Впрочем, и на Юге люди, очевидно, довольно быстро поняли, что мясо, молоко и другие продукты, склонны быстро портиться, дольше хранятся в холоде - в глубине пещер, колодцев или подвалов. Или, по крайней мере, в посуде, завернутой в влажную ткань, ведь, испаряясь, вода его охлаждающей.

В умеренных широтах со временем научились обустраивать ледовни - то есть пещеры или погреба, обложенные внутри льдом, заготовленной морозной зимой или привезенной из гор. Иногда вместо него использовали уплотненный снег. Снег или лед покрывали слоем соломы или дерна, на который, собственно, и клали продукты. Правильно оборудованная ледник позволяло хранить их в течение всего года.

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В Персии в 4 веке до нашей эры начали строить настоящие охладительные камеры, построенные по тому же принципу. Называли их якчал - "ледяная яма" на персидском. Впрочем, это уже был не только яма. Ибо над подземной частью камеры - иногда достаточно большой, до пяти тысяч кубометров по объему, возводили высокие конические крыши для отвода теплого воздуха. Впоследствии начали достраивать и так называемые бадгир или «ветровые башни» - так же охлаждали внутреннее пространство камер.

Стены якчалив делали очень толстыми - иногда в два метра. Для их возведения использовали специальный раствор (сарудж), к которому добавляли белки яиц и козью шерсть. Благодаря этому "ледяные ямы" напоминали своеобразные "термосы", сохраняющих холод.

Сначала якчалы сводили для обладателей и знати, впрочем технология позволяла строить подобные "холодильники" и меньшего размера, для людей среднего достатка. С другой стороны - снег или лед правителям могли привозить прямо с гор. Возможно так делали уже персидские цари, и уж точно - их победитель Александр Великий, предписывающий хранить вино для своих воинов в погребах, заполненных снегом.

Такой же способ охлаждения напитков использовал и римский император Нерон - лед и снег для него привозили из Альп. Привезенного хватало не только владельцу, обычные римляне тоже охотно пили напитки, добавляя к ним снег. Император Гелиогабал вообще приказал насыпать в своем саду снежные горы, которые, тая, освежали воздух. Впрочем, этот обладатель был известен и тем, что засыпал придворных лепестками роз, - так даже современники странности воспринимали как неоправданное расточительство.

Средневековые европейцы не подобные выходки не решались. Поэтому вполне довольствовались подвалами и традиционными ледовнями. Некоторые королевские погреба, правда, были настоящим шедевром инженерной мысли - которым могли позавидовать и наши современники.

Снег и лед с гор, впрочем, тоже продолжали возить - это римскую традицию унаследовали, в частности, мусульманские властители. Впрочем, учитывая, что лед приходилось транспортировать на большие расстояния (в 760 году халиф аль-Махди приказал поставить его до самой Мекки), еще и верблюдами, чтобы лед не растаял в дороге, начали использовать специальные двустенные ящики - пространство между стенками при этом заполняли войлоком. Поговаривали, что и дворцы халифов были своеобразными "холодильниками", потому что имели двойные стены, промежуток между которыми заполняли снегом - конечно, привезенным издалека.

Впрочем, арабские ученые рассуждали и о том, как не тратиться на "ледяные караваны", а найти рецепт быстрого охлаждения "на месте". Сирийский врач Ибн Абу Усайбия в 13 веке гордился тем, что нашел индийский рецепт, по которому воду можно охлаждать ... просто добавляя к ней соль.

Европейские ученые до сих поискам подключились уже во времена Возрождения. Итальянец Маркантонио Зимара, очевидно, первым обратил внимание на охладительные свойства селитры. Испанец Блази Виллафранка написал целый трактат "Методы охлаждения", в котором рекомендовал использовать смесь соли и селитры, ссылаясь на то, что этот рецепт используется многими в домашнем хозяйстве. Итальянец Джанбатиста делла Порта в 1589 году доказал, что селитра со снегом способна даже заморозить воду.

Фото: gettyimages

Этот рецепт, между прочим, используют и сейчас - в так называемых "охладительных пакетах", содержащие ампулу с аммиачной селитрой. Достаточно по нему ударить, как ампула разбивается, и пакет быстро остывает - иногда на целых 15 градусов.

Шотландец Уильям Каллен пошел другим путем. В 1748 году он смастерил установку, в которой получал холод благодаря закипание в герметичной емкости диэтилового эфира. Через восемь лет он получил с ее помощью несколько искусственного льда. Почти одновременно с Калленом немецкие ученые пытались получить лед с помощью искусственного разрежения воздуха. Первый искусственный лед получили таким способом в 1775 году.

Впрочем, пока ученые экспериментировали, в реальной жизни все равно использовали естественный лед. Прежде всего потому, что он был в наличии в большом количестве хотя бы раз в год. Именно такой лед была использован изобретателем первого холодильника. Первого - поскольку именно на него был получен первый патент.

Сконструировал холодильник в 1803 году американец Томас Мур. И вовсе не потому, что хотел стать изобретателем. Просто ему надо было поставлять в Вашингтон сливочное масло, и свозить его к потребителю свежим. Для этого он изготовил из тонких железных листов емкость для масла, завернул ее шкурками кролика, поместил в кедровое ведро и засыпал льдом. По сути, это была та самая ледовня, но передвижная.

Промышленная революция, конечно, требовала не бабушкиных устройств, а настоящих машин для производства холода. Первые чертежи такой машины были сделаны соотечественником Мура - Оливером Эвансом в 1805 году. Действовать она имела технологии пары и сжатия. Но дальше чертежей дело у него не пошло. В 1810 году шотландец Джон Лесли попытался создать машину, которая использовала процесс поглощения сернистого газа водой. К разработке машины-холодильника присоединился даже изобретатель паровоза англичанин Тревитик. На практике удалось воплотить только разработку Эванса - ее в 1834 году использовал Якоб Перкинс, который таки создал механический холодильник. Вот только его изобретение так никого и не заинтересовал.

Вместо этого в употребление вошли шкафы-ледники, которые наполнялись все той же естественной льдом. Для теплоизоляции в них использовали опилки, бумага или пробку. Конечно, лед постоянно таял, поэтому конструкция шкафов предусматривала специальный поддон для воды.

Заготовка льда для таких шкафов была прибыльным бизнесом - в Соединенных Штатах ним заправляли так называемые «ледяные короли", которые заключали договора на поставку своего товара не только в отдаленные уголки Америки, но и к Индии и Австралии. Общий объем льда, который перевозили на одних кораблях достигал 255 000 тонн в год. И конечно, никто от доходов отказываться не хотел.

Поэтому когда американский врач Джон Горри, который работал во Флоридском больницы, предложил для облегчения состояния больных малярией охлаждать воздух с помощью компрессора, "ледяные короли" напряглись. Когда же в 1850 году продемонстрировал, как сконструированный им аппарат производит искусственный лед, против Горри развернули настоящую кампанию по дискредитации. Озадаченный и разочарован изобретатель заболел и вскоре умер. И только почти через полвека соотечественники признали его достижения и даже установили Горри памятник - как самому выдающемуся флоридцу.

Между тем машины по производству холода начали появляться одна за другой. Аппарат, созданный американцем Александром Твининг, был способен производить 50 килограммов льда в час и использовал для этого эфир. Холодильник француза Эдмона Карре - смесь воды и аммиака. Но главное - этими разработками заинтересовались промышленники, против которых "ледяные короли" были уже бессильны.

Англичанин Джеймс Харрисон не только сконструировал, но и первым смог продать свою холодильную камеру. Не в последнюю очередь потому, что жил в Австралии, где не было собственного природного льда, а покупать ее за океаном местным пивоварам было дорого. Правда, попытка Гаррисона установить камеру на корабле, чтобы поставлять австралийскую баранину в Европу, была неудачной. Разочарованный изобретатель бросил коммерцию и с головой погрузился в науку. Впрочем, в Гаррисона нашлись последователи, очень быстро наладили межконтинентальные перевозки мяса именно с помощью изобретенного им оборудования.

В 1862 году брат Эдмонда Карре Фердинанд представил на выставке в Лондоне аппарат, способный производить 200 килограммов льда в час. Одновременно шотландец Александр Кирк создал первую воздушную холодильную машину, которая работала по замкнутому циклу с использованием регенерации тепла. После определенных усовершенствований его машина смогла получать температуру ниже -40 ° C. Неудивительно, что за эту разработку схватились компании, специализировавшиеся на поставках масла и рыбы.

Немецкие пивовары профинансировали создание холодильной машины свои соотечественником Карлом фон Линде. Благодаря его изобретению 1879 - компрессора, который использовал аммиак, можно было строить огромные холодильные камеры, уже больше напоминали склады. Правда, все эти машины работали на угле или дровах, и это значительно сужало возможности для их использования. Проблему в 1893 году решил американец Элиу Томсон - с тех пор холодильные камеры смогли использовать электричество.

Только удовлетворив интересы промышленности, изобретатели наконец взялись за удовлетворения бытовых нужд. В 1895 году француз Марсель Одифрен запатентовал первый домашний холодильник. Но прошло пятнадцать лет пока был сделан работающий экземпляр - к тому же не во Франции, а в Соединенных Штатах. Он был громоздким и стоил больше тысячи долларов, что тогда равнялось стоимости двух автомобилей. Неудивительно, что фирма-разработчик этого чуда техники изготовила всего 40 штук холодильников и обанкротилась.

Впрочем, путь был проложен. И за год серийное производство холодильников начал американский промышленный гигант "Дженерал Электрик". Свою модель он назвал в честь первопроходца - "Одифрен". В ней отсутствуют сложные детали и потребитель мог менять их чаще чем раз в полгода. Неудивительно, что на рынке "Одифрена" продержались целых 17 лет.

В 1918 году фирма "Кельвинейтор" предложила покупателям холодильники с устройством регулирования температуры. С 1926 года холодильники начали изготавливать и в Европе - на 16 лет позже США.

Технологии быстро совершенствовались. К делу подключился даже Альберт Ентштейн, который вместе со своим бывшим студентом Лео Силардом предложили собственный вариант конструкции холодильника, получивший название "Эйнштейновского". Впрочем, для истории холодильника куда важнее оказался вклад датского инженера Кристиана Стинструпа.

Поместив установку и двигатель в герметичные ящики, он создал действительно долговечный, безопасный и почти бесшумный агрегат. Понятно, что разработка Стинструпа сразу же купил все тот же "Дженерал Электрик" и уже через год, в 1927 году выпустил новую модель, "Монитор-топ", что по популярности опередила все предыдущие. "Мониторов" по всему миру продали более миллиона.

С 1930 года вместо опасного аммиака в холодильниках начали использовать фреон. На этот раз "Дженерал Электрик" уступил первенство конкуренту - «Вестингауз». Зато в 1939 году взял реванш, представив первый холодильник с отдельной морозильной камерой.

В том же 1939 году серийное производство холодильников было начато и в Украине - на Харьковском тракторном заводе. За несколько лет моделей ХТЗ-120 (т.е. 120-литровых по объему) успели выпустить несколько тысяч единиц. Производство прекратили только с приближением в Харьков фронтов второй мировой войны.

А уже послевоенная эпоха стала для холодильников время настоящего триумфа. Утверждение "государства всеобщего благосостояния" как ведущей экономической модели не только для США, но и для Европы стимулировало настоящий потребительский бум. И больше всего это повлияло именно на рынок бытовой техники. Ее производством занялись даже компании, ранее специализировавшиеся на строительных машинах, как немецкий "Либхер", или весах, как итальянский "Аристон".

Фото: gettyimages

Уже вскоре холодильники получили функцию размораживания. В 1957 году была введена технология "Ноуфрост". С каждой новой моделью холодильные аппараты экономили все больше электричества. С 1973 года начали выпускать многокамерные и многофункциональные холодильники. А в 80-х годах добавились модели с электронным управлением.

За это время холодильник превратился для нас в привычный атрибут дома - и кухни первую очередь. Что-то вроде домового или домашнего Санты, готового в любой момент - а не только на новогодние праздники - поделиться со своими "подопечными" вкусными подарками. Кто-то начинает с общения с ним свое утро, кто-то уже мечтает оснастить его умным замком, чтобы лишний раз не заглядывать в холодильник ночью. Главное же - чтобы было что в него положить. И во время карантина, и после. В этом мы, в конце концов, ничем не отличаемся от наших далеких предков.