Голограмма Голобородька. Как Ермак усиливает свои позиции с разрешения Зеленского

22 апреля, 2020, 12:36

Когда лучшие умы страны суммировали год Зеленского на посту президента, они упустили один момент. "Президент телевизора" не просто не представлял, какие вызовы его ждут. Он расслабился и просто копирует хужее, что имели предшественники

У Владимира Зеленского большие проблемы с правительством Дениса Шмыгаля. Чего только стоит свежее интервью премьера с ТЭС Ахметова о том, что в условиях глобального кризиса - "мы уже начали думать о развитии экономики". Или несколько наивная радость перед журналистами РБК-Украина с того, что два миллиона работников не смогут поехать работать за границу из-за карантина - и их можно привлечь на 6000 гривен на дорожные работы.

Во времена личного цугцванга, коллапса всей страны и правительства очень скромных амбиций - Зеленский не решил ничего лучше, чем опереться и усилить того, кто больше всего бьет по нему. Фактически Андрей Ермак сейчас формирует свое параллельное правительство - более послушное и понятное президенту чем Шмыгаль.

Всего за пару дней Ермак провел селекторное совещание с председателями ОГА по вопросам карантина и рынков, а еще вместе с секретарем СНБО и Арсеном Аваковым на вертолете облетели районы пожаров в Житомирской области.

Вчера вообще проводил совещание по вопросам региональной политики со всеми заместителями Офиса президента Украины, мэром Киева Виталием Кличко и народными депутатами.

А вот вишенкой на торте стало назначение экс-министра финансов Игоря Уманского своим спецсоветником. Того самого, который сетовал, что от "скруток" с НДС бюджет недополучает в среднем 5 млрд в месяц и вроде бы Шмыгаль тоже об этом знал.

По факту, это или Владимир Зеленский так за год устал и просто решил отдохнуть, чтобы не заниматься печальными совещаниями по поводу сгоревших сел Житомирщины и экономических последствий карантина, которые могут перерасти в голодные бунты летом - или же речь идет о том, что Ермак понемногу формирует собственный теневой Кабмин. А еще несмотря на коррупционные скандалы ему все-таки полностью доверяет президент - и он подменяет его, проводя различные совещания. Такими темпами в телеграмме ОПГ можно будет вскоре прочитать, как по поручению президента Зеленского Андрей Ермак проводит заседание Кабинета министров Украины и заслушивает отчет правительства, назначает послов и министров президентской квоты. И вообще в один момент никто и не удивится - куда же делся всенародно избранный президент из народа.

Подарив индульгенцию Андрею Ермаку после зарубы с Гео Лерос и признания подлинности записей с коррупцией Дениса Ермака - президент молчит как рыба, а также самоустранился. А Ермак усиливает свое влияние на неприглядную украинскую политику - не такую, которую ее ожидал киношный Голобородько.

Зеленский чувствует, как рушится его карточный домик. Как убивает его уникальный триумф ситуативная заговор с олигархами, личное непонимание глубины управленческого кризиса и слабое правительство, которое понятия не имеет, как преодолевать кризис 2020 года. Без Ермака он остался бы одинокими. А Зеленскому важно иметь своих людей у себя - даже тех, кого обвиняют в корумпции и тех, которые с восторгом смотрят на Москву и тамошние перспективы заработков на черной дыре ОРДЛО, подачи воды на военные базы Крыму и тому подобное.

Андрей Ермак сейчас примеряет на себя то камзол вице-президента, то премьер-министра. А сам президент все больше переходит в видеоформат, давая пацанам от олигархов все больше рвать когтями государство ради своих интересов. Если год назад Зеленский любил проявлять инициативу сам и возглавлять процессы - страна образца апреля 2020 года - это Украина Шмыгаля и Ермака. Где у первого главное - интересы бывшего шефа Рината Ахметова. А у второго - заработать и втянуть государство в сомнительные аферы, которые нам упорно навязывает Российская Федерация.

Полеты на вертолетах с министром МВД и секретарем СНБО, совещания с руководителями госадминистраций помогают Андрею Ермаку утвердиться в статусе единственного и незаменимого друга президента. И благодаря этому, очевидно - нас вскоре ждет многосерийный ситком о том, как младший брат Ермака абсолютно безнаказанно торгует должностями мало-мальски начальников.

Эпоха Голобородько закончилась - началась эпоха голограммы, которой руководят те, в чьих руках находятся серверы.