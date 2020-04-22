Думать, как дельфин, бегать, как Мураками - 5 книг с полезными лайфхаками

24 апреля, 2020, 07:01

В нынешних условиях полезные книги - это те, которые лишают тревоги и неуверенности, даря либо счастливое забвение от остросюжетного чтива, либо делясь жизненной мудростью

И неважно, кто именно предлагает спокойствие и уверенность в своем повествовании, даосский мудрец или молодая мама, японский классик литературы или украинский школьный учитель - все это бесценные знания, которые помогут выжить.

Харуки Мураками. О чем я говорю, когда говорю о беге. - К.: Yakaboo Publishing, 2020

Автор этой книги, один из самых известных в мире современных писателей, недаром считает, что честно писать о беге и честно писать о себе - практически то же самое. Неудивительно, что он предлагает считать свое творение чем-то вроде мемуаров о беге.

На самом деле, как узнаем дальше, кроме облаков и реки, о которых думает бегун, нас ждут интереснейшие размышления о многих важных вещах. И не только о литературе или джазе, знатоком которого считается автор.

"Для меня бег - это одновременно и тренировки, и метафора, - отмечает он. - Бегая ежедневно, участвуя в различных соревнованиях, я понемногу поднимаю планку, повышаю требования и расту над собой. Именно поэтому я изо дня в день так добросовестно работаю - чтобы выйти на более высокий уровень. Я отнюдь не выдающийся бегун. Скорее обычный, то есть вполне посредственный. Но это не важно. Важно то, улучшились мои показатели по сравнению с предыдущим днем. В забегах на длинную дистанцию единственный соперник, которого нужно победить, это ты сам, тот, который был раньше".

Максим Роменский. Переговоры с дельфинами. - Х.: Фабула, 2020

Эта книга написана переговорщиком, который не знает ни одного языка программирования, но много лет помогает айтишникам договариваться с клиентами и между собой. А что делать, спрашивается автор, когда разработчик ведет себя по-свински?

"Именно тогда у меня возникла метафора, которая до сих пор определяет мой подход к переговорам в IT-индустрии, - вспоминает он. - Передо мной была стая дельфинов. Очень умных, изящно владеющих логикой, общающихся на непонятном языке, любящих играть, но абсолютно неспособных сосредоточиться на чем-то таком, что их не интересует. В этих случаях они просто уплывали. Весь мой опыт работал ровно до тех пор, пока им было интересно. Если нет - эти дельфины с лэптопами моментально с комфортом располагались на дне и переставали меня замечать".

Следовательно, эта книга - трезвый взгляд на современные реалии IT-индустрии, которая поможет всем, кому приходится регулярно общаться с IT-отделами, поставщиками и даже отдельными программистами, и прежде всего - руководителям уровня Team leader и Project manager. На основе реальных кейсов вы узнаете о том, что делает переговоры в IT-среде особыми, какие поведенческие алгоритмы их сопровождают и какую технику можно использовать в тех ситуациях, когда переговоры явно заходят в тупик.

Энтони де Мелло. Мудрость за одну минуту. - Х.: Фолио, 2019

Эта книга булa нaпиcaнa нe для тoгo, чтобы поучать, a чтобы пpoбуждать. Нa ее cтраницах живeт Мудpоcть, которая может открыться каждому, но для открытия которой мaлo только cлов. Читая эти пpитчи и рассказы Мaстера, нa каждую из которых нужно нe большe минуты, можно неожиданно открыть для ceбe Мoлчаливое Учeние (иногда в печатных cлoвax, a иногда - в пустоте между строк), осознать его спрятанную зa эмoциями и мыслями глубину и постичь мудрость, cилу и кpacоту настоящего Пpoбуждeния. Вообще в этих историях, рассказанных от имени Мастера, или Учителя, говорит не один человек. Это и индийский гуру, и дзэнский монах, и даосский мудрец, и еврейский раввин, и христианский священник, и суфийский мистик. Это Лао-цзы, Сократ, Будда, Иисус, Заратустра и Магомет. Мастер мог жить и в VII веке и в XXI-м. Его мудрость в равной степени относится и к Западу, и Востоку. Но разве так важны исторические экскурсы, ведь история - лишь перечень событий, а не сама Жизнь.

Игорь Хворостяный. Украинский язык: лайфхаки. - Х.: Ранок, 2020

Даже в условиях карантина обучение еще никто не отменял, и привычные экзамены не исчезнут, а разве что наберут иной формы. Поэтому данное руководство в форме полезных советов (лайфхаков) предназначено для изучения украинского языка и подготовки к внешнему независимому оцениванию. Он содержит теоретический материал, примеры выполнения типичных для ВНО тестов, а также задания различных уровней сложности для групповой и индивидуальной работы.Теоретический материал приведен в сжатом и доступном формате. Предусмотрено самостоятельное планирование учебной деятельности. Практические задания направлены на выработку речевых компетенций, развитие критического мышления и творческого подхода к обучению. Издание рассчитано прежде всего на учащихся 9-11 классов, однако может быть ценным для учителей и репетиторов, всех заинтересованных в овладении украинским языком.

Анна Быкова. Как подружить детей с эмоциями. Советы "ленивой мамы". - К.: Book Chef, 2019

Известная своей активностью "ленивая мама", автор этой книги, на этот раз намерена порадовать не только молодых мам советами по воспитанию и развитию ребенка, но и привлечь детей к чтению и ознакомить их с человеческими реакциями на различные ситуации, которые случаются в жизни. Из этой книги-тренинга по распознанию эмоций родители и дети узнают об основных эмоциях, которые у них возникают, научатся различать их у родных и друзей, а заодно попытаются нарисовать свои ощущения разными красками и даже избавиться от тех эмоций, которые приносят неприятности.



"Главное для родителей - понять, что не может быть правильных и неправильных ответов, - подсказывает автор. - Так же, как не может быть правильной или неправильной эмоциональной реакции на любое событие. Каждая эмоция имеет право на существование. Признавайте любой ответ ребенка, исследуя его особенности восприятия и эмоционального реагирования. Старайтесь больше узнать об эмоциональном мире ребенка, чтобы лучше понимать его. Объясните ему, что любой ответ правильный, здесь не может быть ошибок".