Андрей Курков: Если дышишь украинским воздухом и интересуешься культурой, то культура приходит вместе с украинским воздухом

23 апреля, 2020, 07:04

Николай Княжицкий

Президент Украинского ПЕН-клуба Андрей Курков в программе "Княжицкий"

Мы продолжаем беседовать с членами Украинского ПЕНа. Это цикл программ, который рассказывает о писателях, искусствоведах, журналистах, публицистах, литераторах, многих людях, которых объединяет эта уникальная общественная организация, которая занимается не только вопросами творческими, но и защитой прав человека в Украине. Наш сегодняшний собеседник - президент Украинского ПЕНа Андрей Курков.

Ну, к ПЕНу сейчас вернемся. Хочу вас спросить о судьбе романа, который вы пишете или дописываете, который писался в милой моему сердцу, а теперь уже, думаю, и вашим сердцам Гуцульщине совместно с Винничуком. Что это за роман?

Самое смешное, что роман дописан, мы сейчас редактируем, но мы до сих пор не нашли названия - ежедневно списываемся и обсуждаем варианты. Это исторически-приключенческий роман, который задумывался как пародия на Дэна Брауна, а вышел лучше Дэна Брауна - и литературно качественнее, и сюжетно более закрученный. И в нем есть Украина - и Львов, и Киев, и Украина времен Второй мировой, и настоящего.

Как работают вместе самый галицкий писатель всей Украины и русский писатель украинский? Как это происходит? Это на каком языке будет?

Сначала выйдет на украинском, потом, я надеюсь тоже здесь, выйдет на русском. А писалось ... Я писал и на украинском, и на русском, а потом все же перешел на русский, сам себя переводил и отправлял Винничуку. Он правил, редактировал, а теперь я его текст перевожу на русский. Это очень тяжелая работа. Потому что замечательный живой галицкий язык Юрия Винничука при переводе становится немного беднее, хотя я стараюсь, чтобы он оставался таким же живым.

Вот интересно, как можно русским диалектом перевести галицкий.

Ну, диалекты я не использую, но использую литературные слова, которые не так часто используются сейчас. Все равно это будет украинский русский язык, а не литературный русский язык Москвы.

Почему вы решили вместе это писать?

Мы давно дружим, чувствуем друг друга, чувствуем, как кто думает, фантазирует, пишет... Поэтому возникла идея о таком эксперименте - разовом, но очень интересном - написать вдвоем. Мы нашли способ писать вдвоем - не очень тяжелый и позволяющий работать на расстоянии. В романе две сюжетные линии. Одна происходит сегодня, а одна - в XII веке и в середине ХХ века. За прошлое отвечает специалист по древности Юрий Винничук, а сегодняшние дни пишу я. Это значит, что я писал 1, 3, 5, 7-ую главу, а он - 2, 4, 6, 8-ую. Потом, перечитывая, мы смотрим, где надо, чтобы перекликались эти линии, переходили сюжеты. Таким образом мы создали сеть смыслов. Есть вещи, которые с XII века перескакивают в мою линию, которая происходит сейчас в Киеве. То есть определенное отражение прошлого в настоящем.

Интересный метод. Вы много преподаете студентам, и не только в Украине. Сейчас вы приехали из Индии. Это метод сотрудничества, который вы сами для себя придумали.

Да. я уже последние лет десять пишу только те романы, для которых мне надо много нового узнать. То есть, я использую роман как средство самообразования и ввожу какие-то новые эксперименты. И этот эксперимент, я думаю, самый экспериментальный.

С Дианой Клочко мы говорили о людях, которых приняла украинская культура. Они не были ураинцами по происхождению, были людьми другой культуры, учились в других университетах, приезжали из Европы или из России, но потом украинская культура их затягивала. Я помню, что вы были самым популярным русскоязычным писателем, первым, кто издавался на Западе. В общем русскоязычным, не только из Украины. Затем, кажется в 2005 году, вы стали в России диссидентом и вас туда перестали пускать, запретили ваши книги. Теперь вы возглавляете очень авторитетную украинскую правозащитную организацию, которая объединяет чрезвычайно талантливых украинских мастеров, пишете вместе с Винничуком... Как с вами произошла эта диффузия, вхождение в украинский мир?

Ну, на самом деле я вырос в Украине, в Киеве. Мне было меньше двух лет, когда моя семья переселилась из Ленинграда к бабушке в Пущу-Водицу. Так что я киевлянин сколько себя помню. И если дышишь украинским воздухом и интересуешься культурой, то культура приходит вместе с украинским воздухом. Это украинская культура, даже если она создается на русском, крымскотатарском или еще каком-то языке. Человек, который здесь живет, не может не подпасть под влияние украинской ментальности. Происходит изменение ментальности - от коллективной российской или постсоветской к индивидуалистической украинской.

То есть, опять процитирую Диану Клочко, которая говорила, что есть имперская ментальность и есть республиканская. Украинский - республиканская. Вы даете немного другие дефиниции, но абсолютно справедливые - коллективная и индивидуалистским ментальность.

Мы просто не думаем о великом счастье жить без царя. И при этом критически относиться к любой власти. В России это невозможно. Там ты живешь при царе, от него зависишь и должен показывать свою лояльность. Здесь мы можем показывать лояльность государству, но не правительства или президенту.

Может в этом и проблема. Потому что часто в этом индивидуалистическом мире мы никому не показываем лояльность. Мы привыкли, что у нас всегда доминион ставил правительство в колонию, и жили здесь во внутренней эмиграции: они нами правят, потому что их нам прислали. А мы не делим ответственности с правительством за то, что происходит.

Ну, это надо исправлять. Это так же легко исправить, как нас учили платить налоги. Я помню замечательную ситуацию. Лет восемь назад один тогдашний депутат мне с гордостью сказал, что он не платит за газ, потому что он этим бандитам платить не собирается. На самом деле, у нас потенциал больше, потому что большее уважение к собственной свободе. Это значит, что мы понимаем: каждый имеет одинаковый уровень свободы, и мы должны уважать свободу другого, и государство должно уважать нашу свободу, нашу волю, нашу возможность не соглашаться со всем, что нам говорят.

Со многими нашими собеседниками, членами Украинского ПЕНа, мы часто вспоминали, как украинцы умели самоорганизовываться. Может не везде, в Галичине точно умели и во времена Австрии все это поддерживалось. Во времена СССР этого, конечно, не было. Сейчас, особенно после Революции Достоинства, с начала войны, люди снова почувствовали силу этих организаций. Этот цикл программ мы делаем с Украинским ПЕНом, который начал заявлять о себе. Мы всегда искали для себя такие авторитеты. В свое время "Группа 1 декабря", которая продолжает работать... К сожалению, очень много светлых людей уже отошло, которые в ней работали. И вот Украинский ПЕН. В чем уникальность этой общественной организации?

Уникальность в том, что ПЕН имеет репутационную ценность. То есть, мы не делаем ненужных заявлений, мы очень тщательно готовимся к каждому публичному акту, к каждому публичному действию, конференции. И мы пробуем выносить в публичное пространство те темы, от которых в принципе зависит наше будущее и нормальное будущее нашего общества.

Какие это темы? Какие самые болезненные темы вы сейчас чувствуете?

Ну, сейчас у нас, пожалуй, главная тема - наша реакция на большое празднование в Москве 75-й годовщины победы во Второй мировой. Потому что мы видим, что Москва и Путин лично начали очень агрессивно переписывать историю.

Мы видим, какая драматичная ситуация развернулась в эти дни, когда он не только пытается самостоятельно переписывать историю, но и втягивает в это другие страны. Мы видели извинения Яд-Вашема, который признал, что их фактически использовали в российской пропаганде. Конфликт с Польшей. Между прочим, можно по-разному относиться к Зеленскому, но его выступление в Польше, во время празднования освобождения Освенцима, было хорошим, когда он говорил о двух тоталитарных режимов, которые несут ответственность за начало Второй мировой войны. И это вызвало страшное неприятие в России и лично у Путина. Зачем они создают этот миф сейчас? Для чего он им нужен?

Он им нужен для внутренней политики, для консолидации общества вокруг полководца и царя. И он действительно связан с конфронтацией России, которая снова стала захватчиком, желающим увеличить свои территории, с Западом, который не очень добровольно и не так активно, как хотелось бы, но противостоит нападению на демократические европейские ценности: неприкосновенность границ, международное право. Кстати, даже в изменениях в конституцию они уже отметили, что внутреннее право выше международного. Они становятся отдельной планетой, которая, к сожалению, находится не на расстоянии в две тысячи километров от Земли, а рядом. Практически они становятся инопланетянами для цивилизованного мира. И возникает действительно опасность Звездных войн.

Мы уже видим, что российские спутники начинают следить за американскими. Эти скандалы становятся для нас очень серьезной опасностью. А в России возможно какое-то интеллектуальное сопротивление процессам, которые там происходят?

Оно есть, но оно маргинализированное, слабое. И оно только в больших городах, там, где практически все под контролем. В провинции никакого сопротивления нет. Люди взамен нормальной жизни приняли гордость за империю. Мы, со своей ментальностью, не можем понять, что происходит в головах у этих людей.

Как быть нам? Мы видим, что европейские страны, которые мы привыкли считать своими союзниками, тоже довольно меркантильны. Интересы их бизнес-элит начинают превалировать, они договариваются с Россией, Россия влияет на их политическую повестку дня, финансирует...

Конечно. Но наша задача, прежде всего задача МИД, постоянно напоминать о реальной ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, об аннексированном Крыме, организовывать семинары, выступления, конференции, приносить эту тему на конференции по безопасности, мы должны постоянно об этом говорить.

Как меняется состав Украинского ПЕНа в последние годы? Я вижу, что у вас сейчас очень много молодых людей, молодых писателей.

У нас сейчас более 110 членов. Желающих вступить много, но мы очень тщательно обсуждаем каждую кандидатуру, потому что для нас, в принципе, порой главное не то, успешен ли писатель, пишет ли он гениальные книги или обычные, а его политическая и гражданская позиция, его готовность быть активным в организации. Мертвые души нам не нужны, хоть Гоголя мы любим.

Активным в организации... Что это значит? Чем вы занимаетесь?

У нас много проектов. Один из них называется "Мережива" (кружева, - ред.) Это поездки членов ПЕНа по маленьким городкам, по райцентрам Украины, где проводятся встречи с местными активистами, открытые дискуссии на политические и литературные темы, просто выступления.

А есть интерес у людей? Приходят люди?

Людей приходит много. В каждом райцентре сейчас большая группа активистов, которые приходят. И я надеюсь, что этот проект, это "кружево", приведет к созданию сети активистов, чтобы мы могли помогать, уже дистанционно, проводить какую-то публичную деятельность в маленьких городах, где обычно не так уж много чего происходит, где большинство населения спит, работает и ест.

Есть региональная разница между этими маленькими городами?

Конечно есть, большая.

В чем она заключается?

Во-первых, между регионами. Я ездил с этим проектом в Новоалексеевку. Это сейчас последняя железнодорожная станция перед Крымом, возле админкордона, и в Геническ. И можно сказать, что эти два населенных пункта, расположенные рядом, в 30 километрах друг от друга, совершенно разные. Совсем другая публика. В Новоалексеевке осели очень много крымских татар, для них очень важна крымскотатарская тематика. Геническ - бывшая территория влияния Партии регионов. Там гораздо труднее собрать людей, гораздо труднее достучаться до них. Но там мы встретились с очень интересными молодыми людьми, которые переехали в Геническ из Западной Украины.

А почему?

Ну, по семейным обстоятельствам, или родственным связям. Но они пытаются влиять на молодежь. Например, там одна девушка открыла "Языковую школу" - курсы иностранных языков. И через детей, которые начали ходить на эти курсы, сразу начала общаться с родителями, и возник новый спектр возможностей - общаться с более или менее молодыми людьми, которые там родились и выросли.

Языковая проблема ощущалась?

В Геническе преимущественно русский язык. Поэтому там, в принципе речь идет не о языке, а о смыслах.

Еще проекты помимо "Мережива"?

Есть еще "Дискуссионный клуб". Это политические и социальные дискуссии, тоже по большим и маленьким городам Украины. Ездит группа - трое-четверо - писателей. И еще у нас есть выездные заседания актива ПЕНа, когда семь-восемь человек проводят в городах встречи, дискуссии, конференции. Так мы ездили в последнее время в Житомир и Черкассы. Кроме того, у нас есть издательские проекты, но они очень специфичны. Мы два года назад объявляли конкурс на издание в переводах на иностранные языки книги Олега Сенцова "Жизня". Мы смогли ее издать в Англии, Германии, Польши и Франции.

Кто финансировал?

Мы находили гранты.

Институт книги присоединялся?

К этому проекту нет, но мы сотрудничаем. Мы помогаем продвижению украинской литературы, а они на книжных салонах размещают на своих стендах и информацию Украинского ПЕНа.

За последние пять лет украинская культура изменилась. Появилось украинское кино, создан Украинский институт книги, были закупки для библиотек, которые сейчас, к сожалению, уменьшены. Чувствуете ли вы эти изменения и не чувствуете ли угрозы, что мы можем потерять какие-то из этих наших достижений?

Мне кажется, риск большой. Но изменения были достаточно основательные и они повлияли очень сильно, прежде всего, на украинское кино. О нем сейчас постоянно говорят, его показывают на него приходят полные залы. С книгами у нас уже возникли проблемы. Проблемы с книгоиздательским делом всегда были, но сейчас будет провальный год, потому что государство решило не закупать книги для взрослых библиотек. Это означает, что книгоиздатели будут откладывать планы новых книг на следующий год, надеясь, что потом эта закупка возобновится. А главная проблема и главный риск, что мы только начали создавать национальный культурное пространство, и это может остановиться, а без национального культурного пространства мы не сможем консолидировать украинское население. То есть, не сможем объединить все регионы, не сможем создать культурный контекст, узнаваемый от Закарпатья до Сумщины и Черниговщины. Мы до сих пор не можем организовать в один день премьеру нового украинского фильма, чтобы она состоялась одновременно во всех областных центрах и крупных городах, тем более не можем так же сделать премьеру книги. Это значит, что мы живем культурно разобщенными.

В чем угроза этой разобщенности?

Если нет общего культурного контекста, приходит другая культура и накрывает этот регион. Потому что она ближе и активнее. И люди начинают говорить фразами, услышанными из иностранных фильмов, вместо того, чтобы говорить фразами, услышанными в наших фильмах.

Спасибо. И надеюсь, что нам удастся это остановить совместными усилиями различных общественных организаций, среди которых Украинский ПЕН - уникальный и интересный.