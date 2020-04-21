Виталий Портников: Мы живем среди живых мертвецов

21 апреля, 2020, 11:38

Портников Виталий

Когда главной положительной новостью о динамике цен на нефтяных рынках становятся сообщения о том, что эта цена вновь поднялась выше ноля, то следует признать, что мы оказались в совершенно новом экономическом пространстве и в совершенно новых политических реалиях

Украины это касается в первую очередь просто потому, что Украина – сосед России. И Россия, к тому же, оккупирует часть ее территории, дестабилизирует ситуацию в нашей стране, поддерживает пророссийских политиков и благоволит популистам и авантюристам.

Для России снижение нефтяных цен не может не оказаться фатальным. Разговоры о том, что эта страна успешно переживет энергетический кризис благодаря резервам, не выдерживают никакой критики. Это – не энергетический кризис. Это – глобальный экономический кризис. Советский Союз, между прочим, погиб благодаря именно энергетическому кризису. Если бы не плановая экономика и не дефективная идеология, если бы не имперская структура, он мог бы и выжить.

Выжить во время глобального экономического кризиса стране, все благополучие которой построено исключительно на нефти и газе, будет еще труднее. Сейчас начнется настоящая борьба за выживание. Выживут сильнейшие. Россия к ним явно не относится. Уже ценовая война последних недель была войной за вытеснение России со скукоживающегося нефтяного рынка. А сейчас уже и рынка-то никакого нет.

Понятно, что проблемы будут не только у россиян. Проблемы будут и у американских нефтяников – вот только добыча нефти не является определяющим фактором для экономики США. Проблемы будут и у монархий Персидского залива – вот только себестоимость нефти там ниже, а ресурсов больше. А вот Россия…

Когда сенатор Джон Маккейн назвал Россию «бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну», многие считали это просто красивым образом. Но это так и есть, мы еще убедимся в справедливости слов сенатора. Крах путинской России – это вопрос времени. Понятно, что это не произойдет за несколько дней, месяцев, может быть, даже лет – хотя кто знает. Но теперь можно с уверенностью сказать, что это произойдет.

Что будет происходить с нами? Уберется ли Россия из Крыма и Донбасса, как быстро прекратит войну – вот первый вопрос, на который захотят получить ответ читатели. Отвечу честно: Кремль будет держаться за оккупированные территории столько, сколько у него хватит сил. И у нас, и в Грузии, и в Молдове. Зато начнут происходить совершенно другие, на самом деле куда более значимые для будущего нашей страны события.

В России начнут экономить на доброжелателях. На пропаганде. На политических проститутках. Мы с удивлением увидим, как начнут скукоживаться пророссийские партии, пророссийские телевизионные каналы, как начнут исчезать пророссийские пропагандисты из социальных сетей. Как у многих любителей «русского мира» резко начнет остывать любовь к России – потому что за нее перестанут выплачивать гонорары.

Так жители западных стран в 80-е – 90-е годы с изумлением наблюдали за исчезновением международного коммунистического движения вместе с его активистами, газетами, демонстрациями в защиту мира. Еще вчера коммунисты претендовали на власть даже в таких странах, как Франция или Италия, а сегодня они спешно распродавали имущество и объявляли себя демократами. А все потому, что у международного отдела ЦК КПСС окончился бюджет. Нужно просто перестать платить.

Кстати, к западным политикам-популистам на российском содержании – левым и правым – это сейчас тоже относится. Многие из них исчезнут, будто бы их и не было никогда. Но вернемся в Украину. В Украине мы уже живем среди живых мертвецов. Деятельность большинства наших игроков – от олигархов до депутатов – которые строили свою карьеру на примирении с Кремлем – потеряла всякий смысл. В этом аквариуме они не поймают больше ни одной рыбки. Даже мечта менеджеров "95 квартала" о продаже замечательных сериалов в Россию не имеет никакого значения. Больше им не удастся продать ни одно произведение искусства – не заплатят.

Деньги теперь можно будет найти – нет, не найти, а заработать или одолжить только на Западе. И, конечно, в нашей стране – если грамотно выстроить ее экономику в период экономической пандемии.

Именно поэтому я и говорю о живых мертвецах. Гораздо раньше, чем вы думаете, в нашей стране будет другая власть и другие общественные настроения. Гораздо быстрее все, кто смогут, переквалифицируются в патриотов. Гораздо проще, чем кажется, скукожатся наши олигархи. Украине легче будет стать Украиной – и только так мы преодолеем начавшуюся в эти дни эпоху тотальной бедности.

А то, что мы наблюдаем сегодня – и в нашей власти, и в Кремле – это судороги прошлого. Это агония. К будущему все это никакого отношения не имеет.