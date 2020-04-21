Соль. Вкус, который создавал и разрушал государства

21 апреля, 2020, 11:49

"Еда без соли не имеет вкуса" - утверждала героиня немецкой народной сказки, которую сохранили для нас братья Гримм. Не знаю как там у немцев, а у украинцев есть незыблемый принцип - на кухне может не быть ничего, но соль должна быть всегда

Несмотря на все разговоры о том, насколько вреден этот белый порошок для нашего здоровья. Однако с помощью соли не только стряпали и делали запасы на зиму, а прокладывали пути, будоражили восстания, строили и разрушали великие державы. История человечества без соли точно была бы совсем другой на вкус.

На самом деле потребность человека в соли вполне естественна. Но пока наши далекие предки были охотниками, эту потребность они вполне удовлетворяли солью, которая находилась в мясе или крови подстреленных животных. А вот с переходом к земледелию и увеличением в ежедневном меню судьбы растительных блюд соль превратилась в отдельный продукт, который приходилось добавлять к пище.

Тем, кто жил на побережье морей или соленых озер, было, конечно, легче - блюда можно было просто поливать морской (или, соответственно, озерной) водой. Впрочем, даже в ней концентрация соли обычно не была большой. И носить или возить воду, даже на небольшие расстояния, неудобно. Поэтому люди начали собирать кристаллики соли, найденные ими на побережье. Ну, почти так же, как это делал коротышка Пончик в "Приключениях Незнайки на Луне". Или осадок, образовавшийся на дне озер - так называемую "самоосадочную соль", которой, скажем, славились Крым и таврийские степи. Собственно, именно за таким "самоосадом" ездили в свое время к Черному морю украинские чумаки.

Со временем, когда соли, собранной вручную уже не хватало, люди начали испарять кристаллическую соль из морской воды - используя энергию солнца (жители Севера, где солнце не было таким жгучим, соль, наоборот, вымораживали). Затем ее научились вываривать на огне - в керамическом или металлическом сосуде. Это значительно ускорило процесс. Наконец - и это было настоящей находкой для краев, далеких от морей, - соль начали добывать как ископаемые, вырубая в горах твердый минерал (знакомую нам всем "каменную соль" так и сейчас делают, например, в украинском Бахмуте) или доставая из глубоких колодцев насыщенный раствор (ропу, это уже традиционный галицкий способ солеварения).

Чем острее становилась потребность в соли, чем больше появлялось способов ее применения - тем более ожесточенная борьба шла за возможность производить, хранить и распределять нужный всем продукт. По распространенной версии, и первые города, окруженные стенами, возникали сначала как своеобразные хранилища, центры накопления богатств - зерна, металлов и соли. Неудивительно, что самое древнее в мире городское поселение, найденное на месте современного Иерихона, было расположено лишь в 12 километрах от Мертвого моря, которое и сейчас называют "самой большой солонкой планеты".

Уже вскоре потребность в соли превратилась в двигатель государственного строительства. И это произошло совсем рядом с Мертвым морем - в Древнем Египте.

Египтяне потребляли соль не только как приправу к ежедневным блюдам. А и как консервант, который защищает продукты от порчи и позволяет их сохранять месяцами, если не годами. К тому же жители долине Нила солили не только рыбу и овощи, но и ... мертвецов. Именно с помощью соли (хотя, конечно, не только ее) тела умерших превращали в мумии - без этого, по их убеждениям, покойники просто не могли упокоиться с миром. Поскольку жизнь в загробном мире для древних египтян была даже важнее временного пребывания в живых - к соли относились с чрезвычайным уважением.

В итоге все величественное здание "государства фараонов" было возведено на соляном фундаменте. Ведь именно в Древнем Египте была введена первая в истории государственная соляная монополия. Вся соль, добываемаяя в стране, считалась собственностью владельца. Ее собирали и хранили в государственных хранилищах, и именно из них, по воле фараона, получали соль для своих нужд храмы и отдельные города. Соль "дома обладателя" была частью содержания жрецов, сановников и вообще государственных служащих, ею платили также рабочим и крестьянам, которые выполняли повинности в пользу государства.

Конечно, излишки полученной платы подданные могли продать или обменять на другие товары. Так же, как и соль, собранную своими руками, - некоторые крестьяне привозили ее на рынок вместе с выращенными ими овощами. Частная торговля солью в розницу в Египте запрещена не была. Однако речь шла именно о небольших объемах, которые не могли повредить государственной монополии. Подданные фараона на самом деле не могли обойтись без "соли властелина" и уже поэтому находились под его абсолютной властью.

На способность соли укреплять государственную власть достаточно рано обратили внимание и китайцы. Даже древний иероглиф, обозначавший на их языке соль, сочетал изображение сосуда для ее производства и царского надзирателя. Очевидно соляная монополия существовала у большинства китайских государств, а впоследствии ее изобретение начали приписывали легендарному императору Юю из династии Ся, которой на самом деле могло и не существовать.

Впрочем, китайцы догадались с помощью соли не только контролировать соотечественников, но и пополнять казну. Первым эту идею теоретически обосновал и воплотил в жизнь Гуань Чжун - философ, который руководил правительством (такие объединения случались в истории Поднебесной) в царстве Ци на меже 7 и 6 веков до нашей эры. По его совету соль подданным обладатели продавали по твердой цене. Но цена эта была намеренно завышена и разница шла в доходы государства. Более того - по той же цене продавали и дешевую соль, которую Ци покупало у соседних государств. Гуань Чжун знал, что обойтись без соли жители царства не могут, потому будут платить за нее столько, сколько потребуют.

Рецепт Гуань Чжуна взял на вооружение первый китайский император Цинь Шихуанди, который в конце 3 века объединил под своей властью всю страну. Монопольная высокая цена на соль позволила ему не только контролировать своих подданных, но и наполнить казну, создать и вооружить огромную армию и построить Большую стену, которая должна была защищать Китай от нападений кочевников - гуннов.

Правда, страна была истощена, начался голод, во время которого погибли миллионы, и преемника Цинь Шихуанди скинули с престола. Новый император, основатель династии Хань, контроль за ценами на соль отменил, и китайцы вздохнули с облегчением. Впрочем, меньше чем за столетие государство снова почувствовало острую потребность в деньгах, и соляную монополию восстановили, хотя налоги уже не собирали с такой жестокостью, как раньше.

Похожим путем двигались и на Западе. Хотя мы не можем сказать наверняка, когда и как это произошло. Возможно, уже в Египте в начале 2 тысячелетия, а может, уже во время персидской эпохи был введен первый "налог на вкус" - то есть на соль. Соль была нужна каждому из подданных властелина, поэтому каждый вынужден был платить и налог.

Древние греки ни монополии на соль, ни соляных налогов не знали. Впрочем, стоило Александру Македонскому завоевать персидские владения, как налог - так называемый "галике" - был установлен (а скорее, восстановлен) в государствах, созданных его полководцами - диадохами. По крайней мере, мы знаем, что в птолемеевском Египте и селевкидском Вавилоне (что потом сократился до Сирии) его точно взимали с подданных.

Некоторые исследователи видели в этом определенную закономерность - мол, соляная монополия и налог на соль существуют только в деспотиях, зато там, где государством управляют сами граждане, как в Греции эпохи Перикла и Платона, их не бывает. Определенная логика в этом, конечно, есть. Хотя бы потому, что поддержание соляной монополии, не говоря уже о сборе налога, обычно требует большого количества занятых этой рутинной работой людей. А чем больше чиновников и бюрократии в целом, тем деспотичнее власть.

Впрочем, солью научились манипулировать и в древних республиках, в том же Риме например. Легенда, правда, приписывает создание соляной монополии еще царю Анку Марцию, получившему земли у устья реки Тибр и устровшему на них знаменитые солеварни Остии. А после того, как царскую власть в Вечном городе скинули, отменили и монополию.

Однако в эту легенду верят не все. Зато мы точно знаем кто и зачем устанавливал завышенные государственные цены на соль уже при республиках. Первым это сделал Марк Ливий в 204 году до нашей эры, чтобы собрать средства для ведения войны против Карфагена. За что, собственно, и получил от граждан насмешливое прозвище Салинатор, т.е. "солельник". Возможно, сначала это воспринималось как крайняя мера. Однако его не стали отменять. Через века римские легионеры уже и получали за службу плату солью из государственных запасов - "салариум", как египетские военные эпохи фараонов.

Итак, соляная монополия существовала и в Риме. А создание большой бюрократии удавалось избегать благодаря тому, что сбором налогов во времена республики занимались не чиновники, а сами граждане, "откупали" это право у государства. Налогоплательщикам от этого было не легче, наоборот - гораздо труднее. Впрочем, римские граждане налогов не платили, поэтому на стоны подданных могли и не обращать внимания. А жители покоренных Римом эллинистических государств могли просто не почувствовать разницы, ведь и соляные налоги, и откупщики существовали у них и до прихода римлян.

С превращением Римской республики в империю, впрочем, сбор налогов таки взяло в руки государство и "сбор за соль" числился среди них уже при правлении первого императора Августа. Сохранился и эдикт о наказании контрабандистов, продавали соль по цене ниже государственной (иначе бы у них ее и не покупали бы), изданный в на рубеже 4 и 5 веков императорами Гонорием и Аркадием, то есть уже после разделения единого римского государства на западное и восточное. Этот эдикт без изменений вошел в кодекс известного "императора Востока" Юстиниана, который правил уже в следующем, 6 столетии. Поэтому Византия сохранила и укрепила монополию, которая приносила казне огромные доходы.

Арабские завоеватели, захватившие в 7 веке Сирию и Египет, а затем и всю Северную Африку и Испанию, отменили большинство византийских налогов. А те, что сохранили, были прямыми, т.е. платили их "подушно" и "поземельно". Впрочем, так продолжалось лишь несколько веков. Чем больше становилась потребность в деньгах, тем изобретательнее были налоговики халифов.

Советник лучшего ее с них, Гаруна ар-Рашида, Абу Юсуф написал целый трактат - "Китаб аль-харадж" (т.е. "книга о налогах"), в котором рекомендовал вместе с фиксированными налогами с лица собирать и косвенные - в том числе и "сбор за соль". И к этим советам, в итоге, прислушались. Правда, у подданных нововведения вызвали возмущение, что порой приводило к беспорядкам. Духовенство не раз объявляло, что косвенные взыскания "противоречат установкам ислама". Под его давлением налог на соль отменяли. А потом вводили снова - как только обладателям срочно были нужны деньги.

Арабский халифат и государства, которые возникли на его месте после распада единого мусульманского государства, не были в этом исключением. В том же Китае во время правления династии Тан доходы от соляного налога составляли половину поступлений в государственную казну. Но злоупотребления в конце концов привели к всеобщему восстанию. Во главе которого стал торговец солью (а по законам того времени - контрабандист) Хуан Чао. Восстание в конце концов подавили, но и династия Тан просуществовала после этого недолго. Ей на смену пришла династия Сун, которая так же пополняла казну с помощью соляной монополии.

В Западной Европе, впрочем, общей монополии на соль в эпоху раннего средневековья не существовало, хотя бы потому, что не было власти, которая могла бы следить за ее соблюдением в пределах бывшей империи. Отдельные соляные промыслы контролировали обладатели соответствующих земель. А на доходы от торговли солью, ранее принадлежавшие римскому императору, претендовали ... епископы местных общин (в том числе Папа Римский, но не как глава церкви, а как епископ города Рима).

Потом, правда, у многих епископов это право отобрали сами городские общины - "соляной сбор" упоминается в хартиях городов, получали права "свободных коммун". Часто, впрочем, жадность городских властей была отнюдь не меньше, чем корыстолюбие монархов. В итальянских городах, скажем в той же Флоренции, цены на соль выросли настолько, что местные жители даже хлеб научились печь без соли.

Первым западноевропейским монархом, который решился ввести налог на соль в пределах своих владений, был обладатель Прованса, Сицилии и Неаполя Карл Анжуйский. И это произошло уже в конце 13 столетия. Человек авантюристического склада, который и государство свое сшивал, как одеяло - из отдельных лоскутков, Карл мог себе позволить эксперименты, в том числе и налоговые. Тем более что в деньгах нуждался просто отчаянно.

Показательно однако, что даже для названия нового налога его изобретатель выбрал иностранное по происхождению слово "габелла" (от арабского "кабала" - "взыскание, налоговое обязательство", от него происходит и украинское слово "кабала"). Впрочем, подданным эксперименты Карла все равно не понравились, в Сицилии против своенравного правителя вспыхнуло открытое восстание - известное под названием "Сицилийская вечерня", и о габелле забыли.

Но, как оказалось, лишь на несколько лет. Когда деньги стали нужны родственнику Карла, французскому королю Филиппу IV Красавцу, он вспомнил о "полезном" изобретении - ввёл его в собственных владениях под названием "габель" как временный, чрезвычайный сбор, который, однако, с тех пор взимали с французов веками. К тому же это был не просто налог. Чтобы королевские подданные не избегали его (как это делали уже упомянутые нами флорентийцы) их еще и обязывали покупать определенное количество соли в год. С тех пор доходы казны были гарантированы.

Пример Филиппа IV, конечно, понравился и другим европейским владельцам. Однако английские короли применить его так и не решились (особенно болезненно их подданные относились к посягательствам на их свободы). А эксперимент с габелью бургундского герцога Филиппа III Доброго (прозвище которого отнюдь не предусматривало такие сюрпризы для подданных) завершился в 1449 году крупным восстанием в Генте, крупнейшем городе тогдашних Нидерландов. Бунт подавили, но налог на соль решили не вводить. От греха подальше.

Большинство европейских властителей позднего средневековья на самом деле вполне удовлетворялись доходами от солеварен и соляных разработок, которые им принадлежали. И только в 16 веке, когда началась эпоха абсолютных монархий, попытки ввести налог на соль по французскому образцу возобновились. С вполне предсказуемыми последствиями. Если Папе Римскому Павлу III в 1540 году еще удалось победить в "соляной войне" с подвластным ему итальянским городом Перуджа, то налог на соль, введенный испанским королем Филиппом II в Нидерландах (не везло им же с Филиппом), наконец спровоцировал революцию и войну этой страны за независимость.

Предприимчивых голландцев, впрочем, больше возмущали другие фискальные новации монарха - та же алькабала (что "габеллу-габель" напоминала только по названию, потому что была налогом с продаж). А после победы революции в новообразованной республике Соединенных провинций одним из первых ввели ... налог на соль.

Голландцы (так по привычке называли всех жителей новой республики, а не только одноименной провинции) вообще предпочитали косвенные налоги, то бишь акцизы. Они считали, что акцизы поощряют торговлю и предпринимательство. Даже если вели к общему повышению цен и ложились тяжелым бременем на бедные слои - налог на соль, скажем, был иногда вдвое больше ее начальной цены.

Вслед за голландцами акцизы ввел во время революции 17 века и английский парламент. Как ни парадоксально, но в этом местные монархи оказались последовательными защитниками "английских свобод". Неудивительно, что налог на соль перестали взимать после реставрации династии Стюартов. И снова начали собирать после Славной революции королем Вильгельмом III. Впрочем, этот король был голландцем, поэтому не видел в акцизах ничего плохого. А вот английским промышленникам соляной акциз не нравился. Они даже добились его отмены в начале следующего, 18 столетия. Но премьер Уолпол его за несколько лет восстановил.

В России попытки ввести налог на соль по голландскому образцу привели в 1648 году к Соляному бунту, во время которого недовольные расправились с инициаторами налоговых новаций во главе с дьяком Назарием Чистым. Царю Алексею пришлось созвать Земский собор, чтобы успокоить подданных. Однако сын Алексея Петр I акциз на соль таки ввел. В 1701 году.

Собственно, в том или ином виде этот налог в 18 веке начали взимать и в большинстве европейских монархий. Потому что он полностью соответствовал модным по тем временам идеям меркантилизма, который объявлял государство "большой кладовой" и поощрял стремление обладателей к накоплению даже за счет собственных соотечественников. Подданные, однако, и в дальнейшем относились к такому способу решения государственных проблем, как к вымогательству.

Неудивительно, что требование отказаться от налога на соль было лозунгом величайших революций конца 18 века - Американской и Французской. Впрочем, радость по поводу отмены в 1790 году ненавистной габели во Франции продолжалась недолго, акциз на соль через пятнадцать лет восстановил уже Наполеон.

Соляные налоги в развитых странах просуществовали еще долго - в некоторых из них до 21 века. И отменили их уже под давлением промышленников, которым соль была нужна для производства, и профсоюзов, требовавших отказа от "налогов на бедных", какими на самом деле были акцизы.

Впрочем, даже в 20 веке соль использовали в качестве политического оружия. Большевики, скажем, поторопились сразу после своего прихода к власти монополизировать ее добычу. И даже после отказа от политики "военного коммунизма" Ленин требовал отпускать ее крестьянам, в том числе и украинским, только после того, как они отдадут хлеб.

В Британской Индии налог на соль в 40 раз превышал начальную ее стоимость - в свое время его ввели для защиты от конкуренции соли, которую везли из метрополии, однако в конце он превратился в символ унижения индейцев и произвола колонизаторов. Неудивительно, что именно с борьбы против этого налога Махатма Ганди в 1930 году начал свою знаменитую кампанию неповиновения.

"Соляной поход" сторонников независимости длился почти месяц и в конце концов они достигли Индийского океана возле гуджаратского городка Данди (помните "Ганди приехал в Данди" из "Золотого теленка"? - так он не приехал, а пришел пешком). Ганди демонстративно поднял из прибрежного песка кристаллы соли, и тем самым демонстративно нарушил закон. Уже через несколько дней начались аресты. Но о требованиях индейцев узнал весь мир. Который в итоге стал на сторону Ганди.

Закон вскоре пересмотрели. Однако самостоятельное движение британцам остановить уже не удалось. В 1949 году Индия получила независимость. Что с тех пор навсегда будет иметь вкус гуджаратской соли.

А вы знаете, откуда происходит соль на вашей собственной кухне?