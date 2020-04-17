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Espreso.tvОбществоПолитический стриптиз ГБР

Политический стриптиз ГБР


фото: dbr.gov.ua
И.о. директора ГБР Александр Соколов честно сказал журналисту "УП" в интервью о своем первом появлении в СМИ в среду с видеообращением: "Я не медийный человек... Я не хотел..." Но, мол, отдел по СМИ ГБР сказал временному руководителю ГБР: "ограниченность времени, Чорновол, нас все атакуют..." Пришлось выходить из информационной тени

"Решили, что я буду выходить, давать какие-то комментарии или буду тренироваться на людях, перед камерой, потому что это объективно нужно, чтобы не выглядеть, как идиот". No comments.

До этого бывший контрразведчик Соколов вообще не светился в информационном пространстве.

О деле Татьяны Черновол и других действиях ГБР, которые действительно вызвали бурю критики в СМИ и со стороны национал-демократической оппозиции, Соколов несколько раз повторил: все будет в рамках закона, никакой политической целесообразности. Но основные положения интервью Соколова убедительно опровергают эту декларативную "аполитичность".

На самом деле оно напоминает сеанс политического стриптиза в рамке, заданной недавней начальницей Соколова, а ныне генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая сначала назначила экс-адвоката Януковича своим первым заместителем в ГБР, а затем потребовала отмены закона об амнистии майдановцев.

О Бабикове, который защищал в суде Януковича, Соколов рассказывает с едва скрытым восторгом: "Бабиков - сам прокурор по образованию, проработал и следователем, и прокурором. У него стажа работы следователем 22 года. Поэтому он видит нюансы и тонкости принятия тех или иных процессуальных решений. И поэтому, когда Бабикову давали какое-то направление, он проводил все в жесткие рамки и говорил, что действуем только так".

Действительно, какой невероятный потенциал прокурорского опыта пропадает сейчас: Пшонка, Ринат Кузьмин, Шокин, Потебенько ... Сколько достойных с непревзойденным знанием «нюансов и тонкостей» и склонностью к «жестким рамкам»!

А конфликт интересов у адвоката Януковича Бабикова, по мнению Соколова, отсутствует. И.о. директора ГБР утверждает, что первый заместитель ГБР Бабиков доступа к делам Майдана, в частности, к делу Черновол, не имеет, а всю работу с управлением Майдана в ГБР ведет сам Соколов.

Во-первых, хотелось бы посмотреть, как сотрудники ГБР не пускают своего начальника Бабикова к делам Майдана и не слушают его указаний.

Во-вторых, по свидетельству того же Соколова, все идет к тому, что Бабиков вскоре станет и.о. директора ГБР сроком на 60 дней, поскольку для назначения полноценного директора ГБР еще и комиссию не начали создавать. И что, возглавив ГБР, Бабиков сам себя отстранит от дел Майдана? Это даже организационно невозможно. Неудивительно, что генерал спецслужбы Соколов недоговаривает подобные вещи.

А чего стоит комплиментарное мнение Соколова об одиозном экс-смотрящем от Януковича за судьями Андрея Портнова, который забрасывал украинские суды исками на П.Порошенко и «бешеных националистов», заслуживает пространное цитирование: "Ну смотрите, на самом деле он же, кто бы что ни говорил, довольно неплохой юрист. Его юридическая группа существовала всегда, даже когда он в 2014 году уехал, а потом приехал. Поэтому он свои позиции аргументирует, и исходит с позиции судов, пересудов ... Например, приходят от него материалы. Мы в ГБР не видим состава преступления. Через неделю-две приходит решение суда, что мы должны в реестр внести. А теперь закрыть, не проводя следственных действий, мы не имеем полномочий ".

Видите, просто заставляют бедное ГБР расследовать портновские иски. Тем более что у Портнова каким-то образом оказываются материалы дел ГБР. И Соколов сокрушенно вздыхает: главная проблема Киева, информация утекает.

Одно странно: почему руководитель главного сейчас следственного органа государства делает вывод о том, что нужно открывать дела против Порошенко и Черновол, а не против Портнова, который до сих пор открыто ориентируется на Москву, покупает секретную информацию и «стимулирует» судей, как в недобрые времена Януковича ? Кстати, как так получилось, что именно друг Портнова одиозный судья Вовк рассматривал вопрос об избрании Татьяне Чорновол меры пресечения?

Соколов еще очень много наговорил о деле Черновол, но если слить "воду", то в сухом остатке его мнение сводится к следующему: дело неоднозначное, и «сумасшедшая активистка» могла и «замочить» несчастного программиста или электрика из штаба ПР (Соколов точно не знает? - авт.) А утренний обыск - дело нормальное, слава Богу, маленьких детей, которые при этом присутствовали, никто не трогал. А спецназ был необходим: другие "сумасшедшие нацики" могли и «навалять» людям с ГБР "при исполнении".

И что касается гневного заявления Авакова, который посоветовал Бабикову "убираться в Россию к Януковичу", - "нам Аваков не указ".

С таким откровенным ретранслированием кремлевских темников и тезисов того же Портнова энд его друга Шария то и спорить стыдно. О незаконности открытия дела против Чорновол и отсутствии самого состава преступления «умышленное убийство», о фальсификации ГБР очередности событий Революции Достоинства достаточно сказали хорошо знакомые с делом экс-прокуроры С.Горбатюк, Ю.Луценко, адвокат семей героев Небесной сотни Е.Закревская, ведущие юристы, политологи, аналитики.

Достаточно отметить, что Соколов обошел вопрос о том, кто послал погибшего программиста в задымленное помещение штаба ПР собирать жесткие диски, найденные при нем.

Психолог Лариса Волошина считает действия ГБР попыткой признания незаконного характера всей власти в Украине с 2014-го по 2019 год, что ставит под сомнение все ее решения. А так называемый закон об амнистии майдановцев собираются отменить с помощью судебного решения. «Если в нем будет сказано, что события 18 февраля не мирные собрания, а массовые беспорядки - это будет изменением правового определения событий на Майдане».

Между тем судья Вовк со злорадством объявляет Татьяне Чорновол круглосуточный домашний арест - не функциональный в условиях пандемии, но такой символический! А Соколов вызывает на допрос депутата "ЕС" Вятровича за то, что тот 2 года назад... организовал международный форум, посвященный годовщине Голодомора.

Не нужно иметь большой аналитический дар, чтобы констатировать: ГБР, Соколов и его негласный руководитель Венедиктова сегодня работают на раскол украинского общества, на дискредитацию украинской власти и лично президента Зеленского в глазах как самих украинцев, так и международного сообщества. И бенефициар здесь один - путинский Кремль.

Поэтому не выглядит таким уж художественным преувеличением заявление экс-премьера Яценюка перед началом судебного заседания по мере пресечения Чорновол: "Дела, начатые против активистов Майдана, есть не что иное, как работа российской агентуры в Украине".

В связи с этим автора очень волнуют следующие вопросы: Соколов, который с 2014 был контрразведчиком, просто быстренько перекрасился в российский триколор по указанию «старших товарищей»? Или все 5 лет работал вовсе не на украинскую контрразведку, а на совершенно другие спецслужбы? Версию «не ведает, что творит» приходится отбросить как малореальную.

И какова здесь позиция украинской власти и Зеленского? Ведь во время войны тот, кто против Украины, ее свободы и суверенитета, автоматически оказывается на стороне врага.

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