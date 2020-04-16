Виктория Войцицкая: "Наш рынок электроэнергии все еще монополизирован"

16 апреля, 2020, 12:15

Виктория Войцицкая, финансистка и депутат Верховной Рады прошлого созыва, рассказывает о росте цен на электроэнергию и объясняет, почему новый парламент так медленно принимает решения и нужна ли стране реструктуризация долгов

Разговор состоялся в программе "Еспресо.Капитал" на Еспресо ТВ, ведущий - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Госпожа Виктория, на этой неделе вы написали очень интересную колонку о росте цен на электроэнергию в марте аж на 11%. Речь идет о тарифах для бизнеса, а не для обычных граждан. Почему обычных людей, не бизнеса, это должно интересовать?

Действительно, мы видим очень неприятную тенденцию, когда во всем мире снижается цена на электроэнергию, вообще на энергоресурсы, а в Украине она растет. Хочу сказать, что по сравнению со средней ценой февраля она выросла вообще на 37%.

Почему мы говорим, что это очень важно? Так, для населения цена не выросла, она остается стабильной. Но когда население идет в магазины и покупает продукты питания или любые другие товары или услуги, то платит как раз непосредственно за рост цены на электроэнергию, когда покупает товары и услуги. Потому что любой производитель, когда получает счета за электроэнергию увеличены, вкладывает потом это в цену конкретного товара или услуги.

Но это капитализм, это, возможно, рыночная цена? Какая сложилась на рынке цена, такая и есть, что делать.

К сожалению, Украина будто стремилась сделать условия именно действительно на рыночных началах, когда определялась цена на столь важный товар как электроэнергия. Мы этой цели не достигли. Наш рынок электроэнергии все еще монополизирован.

И если мы сравним украинский рынок и наших соседей, то увидим, что один из основных игроков - компания ДТЭК продает украинцам и украинскому бизнесу электроэнергию по цене 30-35 евроцентов за мегаватт, а в то же время - в Венгрию и Польшу по цене от 20 евроцентов и немного больше. Чем завинили украинцы? Непонятно. Почему украинская электроэнергия стоит дороже, чем та, которую продает ДТЭК в европейские страны? Непонятно до сих пор. А что на самом деле понятно - что наши органы контролирующие не контролируют как раз злоупотребления этого одного монополиста.

Мне кажется, здесь необходимо некоторое объяснение. Вы говорите, что есть монополист, компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, но есть другие производители электроэнергии - "Энергоатом", например, или зеленая энергетика, где много игроков. Почему именно его вы называете монополистом?

Потому что в действительности рынок состоит из нескольких составляющих. И когда мы с вами говорим о компании ДТЭК, которая владеет более чем 70% тепловой генерации, то мы должны помнить, как потребляется электроэнергия в течение суток.

Ночью у нас более-менее устойчиво идет потребления. Это тогда, когда работает так называемая база, а именно "Энергоатом" обеспечивает большинство объема этой постоянной базовой электроэнергии. Потом мы с вами просыпаемся, включаем электроприборы, и у нас растет потребление. Атомные электростанции не могут работать, поднимая и опуская свои мощности. Только маневровые мощности таких электростанций, как тепловые, большинство которых принадлежат как раз господину Ахметову и его компании ДТЭК, определяют, будет ли у нас электроэнергия и сколько она будет стоить в эти часы нагрузки. И они, к сожалению, действительно злоупотребляют своим положением. Базу обеспечивает "Энергоатом", "зеленые" у нас также очень не устойчивы. И в "зеленых" у нас, кстати, также компания ДТЭК в генерации играет основную роль и снимает дополнительные сливки с рынка, потому что мы все платим очень высокий зеленый тариф. То есть, этот человек и его компания зарабатывают на нас дважды, очень выгодно.

Но мы слышали, что в компании ДТЭК сейчас проблемы и они даже ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации своих долгов. Возможно, компания действительно в сложной ситуации и ей просто необходимы эти деньги, чтобы выжить?

Прежде всего мы должны с вами говорить о том, что должна выжить вся страна, все украинцы и вообще украинский бизнес, особенно малый и средний.

Если для выживания одной компании, одного человека мы все должны скинуться на электроэнергию, в десятки раз и на сотни процентов дороже, чем в Европе, мы не выживем, как Украина. Это первое. Второе: мы должны с вами помнить, что недавно банк ПУМБ, принадлежащий так же господину Ахметову, выплатил почти 2 млрд гривен дивидендов. То есть, в банковской системе каким-то образом по конкретной части банковского бизнеса деньги нашлись и почему они не были направлены на то, чтобы поддерживать свои же собственные предприятия, только в энергетической отрасли. Я вижу здесь определенную неискренность и цинизм по отношению как к украинцам, украинскому бизнеса, украинской экономики и государства, так и по отношению к внешним каких инвесторов. Когда вышли и сказали: вы знаете, коронавирус, эпидемия, сложные времена - мы не будем платить по своим долгам. Мне кажется, что это просто такой циничный бизнес украинский, который позволяет себе так себя вести.

Ну бизнес есть бизнес, я понимаю. Но вы упомянули о простых людях, которые сейчас вынуждены экономить. Госпожа Виктория, а вы на чем стали экономить?

Безусловно. Здесь вопрос не только в экономии, а вообще в дисциплине. Потому что когда заходишь в магазин, понимаешь, что наверное не стоит находиться в закрытом помещении, как бы там толком не обрабатывали и как бы люди не держали бы дистанцию. Просто для собственной безопасности и безопасности других людей. То есть покупка теперь это четко по плану, по перечню - зашел, купил и вышел. Нет никакого времени, чтобы рассматривать думать - стоит или не стоит. Поэтому с точки зрения покупательной дисциплины поменялось отношение к самим покупкам.

А государство, если посмотреть в макроразмере, должно экономить или, наоборот, больше тратить? Некоторые говорят, что надо напечатать денег, залить деньгами все и всех.

Есть такая прекрасная украинская поговорка: не было счастья, да несчастье помогло. Мне кажется, у сегодняшней власти, у правительства есть прекрасная возможность выйти к людям и сказать: мы проанализировали всю структуру нашей большой бюрократической машины, она неэффективна, слишком богатыми являются расходы, которые нам не нужно нести. Мы будем оптимизировать и урезать ненужные расходы. Ну условно. Например, надутые бюджеты Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры. Недавно видела, как хотели купить на десятки миллионов гривен новые автомобили для МВД и СБУ. Слава Богу, спохватились и решили этого не делать. Поэтому, да, конечно, государство должно подумать о том, что надо жить по возможностям, а не использовать наши с вами деньги, налогоплательщиков, просто потому, что является бюджетная статья, является бюджетное учреждение и на нее надо выделить деньги. Безусловно надо экономить. Поможет ли печать денег? У меня большой вопрос. Просто съесть может потом все это инфляция.

Вы работали в парламенте, знаете все внутренние правила, все процедуры работы. Почему этот парламент так медленно принимает решения? Мы помним, сколько рассматривали земельную реформу. Теперь снова куча поправок в банковский закон, который необходим нам для МВФ.

Это обусловлено простой вещью на самом деле. Нежеланием сегодняшней власти понять, что уже монобольшинства нет и надо идти и договариваться с другими адекватными депутатами, депутатскими группами и фракциями. Даже если там есть люди, которых лично, условно, Зеленский как президент, не слишком жалует. Я говорю конкретно о случае господина Порошенко и его фракции "Европейская Солидарность".

Что надо делать? Надо идти перед тем, как подавать законопроект на регистрацию (а если речь идет о спасении страны и необходимость получить результат - проголосовать закон надо как можно скорее), надо собрать группы, людей из разных фракций, и договариваться по тексту, который выносится и кстати может быть проголосован за основу и в целом. Этого нет. Есть разобщенность, есть разные клановые интересы, в том числе и в рамках так называемой монобильшости, которая уже не монобильшисть. Поэтому мы и видим эту неэффективность, которая может закончиться и развалом парламента IX созыва. Кто его знает, может ли Украины себе позволить такую ситуацию, когда будут месяцами или полгода рассматривать этот банковский законопроект. Конечно, у нас этого времени нет.

То есть, следовало бы создать коалицию, как это предусматривает украинское законодательство, включить туда представителей разных фракций, групп? Возможно опять новое правительство сформировать? Или какой выход из ситуации?

Мы сейчас с вами находимся на этапе, где идет тушение пожара. Формализация того, кто будет выполнять ту или иную роль в этом спасения леса, дома, здания, страны - я думаю, что это можно отложить заранее. А сейчас просто надо сказать: мы этот меч войны закапываем в следующих времен, когда у нас будет такая возможность, мы объединяемся ради спасения страны и даже без формализации в виде новой коалиции, нового коалиционного соглашения. Просто фокусируемся на необходимых стране сегодня законах. Производим тот текст, где будет 226 голосов, выносим его в зал, голосуем за основу и в целом, несем в Офис президента, подписываем и получаем необходимую помощь от Международного валютного фонда. Ибо без нее мы банкрот.

Есть уважаемые люди, например, олигарх Игорь Коломойский, который в интервью изданию "Новое время" сказал, что необходимо провести реструктуризацию долгов Украины. Как вы к этому относитесь? Надо к этому стремиться?

Долговая реструктуризация звучит так очень спокойно, не напрягает никого. А на самом деле это означает, что страна говорит тем, у кого занимала деньги: мы не можем вернуть их, у нас нет возможности.

То есть речь идет об объявлении дефолта, да?

Так, фактически мы говорим о дефолте. Мы говорим о том, что все сохранения, все те деньги, которые люди хоть как-то трудно собирали, они обесценятся, поскольку курс будет не 30 и не 40, а может быть 50 и выше. Мы с вами вернемся в лихие 90-е, а вы помните, какие это были сложные времена. И мы точно не хотим такой судьбы для страны. Поэтому не надо верить так называемой реструктуризации.

Рефинансировать долги - да, можно. Но для этого нужно получить деньги МВФ. А для этого, в свою очередь, осталось только одно: подписать закон о земле, разблокировать его подписания. А второе - принять закон по банкам, в том числе и тот, что касается невозможности возвращения бывшим владельцам Приватбанка, которые выкачали наши с вами 5,5 млрд долларов из этого банка.