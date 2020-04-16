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Espreso.tvОбществоТатьяна Черновол, Владимир Вятрович и Варшавское восстание

Татьяна Черновол, Владимир Вятрович и Варшавское восстание

Сегодня пойду в суд, где судья Вовк будет выбирать меру пресечения для Тани Черновол

В чем его вина? В том, что как и многие майдановцы в борьбе с вооруженным Беркутом призвала поджечь офис Партии Регионов. В это время у меня на руках рядом умирал майдановец в ожидании скорой. Люди из офиса регионов все ушли, за исключением одного человека, который почему-то там долго оставался, собирал компьютерные диски и затем умер. Его никто не убивал и не запрещал выйти. В тот же день кто-то поджег Дом Профсоюзов, где был штаб революции. В отличие от мужчины, скончавшегося в офисе регионов, журналисты Еспресо, которые вели оттуда трансляцию выйти не могли. Дом высокий, его подожгли снизу, а по верхним этажам бегала Альфа и расстреливала людей. Съемочная группа скрывалась от Альфы, не открывала дверь. Журналисты задыхались, звонили и просили помощи. Мы со Степаном Кубивым побежали внутрь, но лестницы горели. На одежду упал раскаленный металл. Мы едва вышли оттуда. А потом я долго убеждал пожарную машину приехать несмотря на запрет милиции. Не буду говорить, как. Так что те, кто штурмовал, поджигал Дом профсоюзов - точно убийцы, там погибли люди. Но их не судят. Судят Чорновил. Почему? Все просто. Потому что Татьяна - украинка. Украинка по духу, воспитанная, между прочим мамой россиянкой настоящей патриоткой Украины. Потому что осмелилась выступить против пророссийской власти, взять оружие в руки и поехать с мужем на фронт, где он и погиб. За то, что украинец обвиняют и Владимира Вьятровича. ГБР по обращению депутата Бужанского расследует, имел ли право Институт памяти накормить обедом участников крупной международной конференции, посвященной годовщине Голодомора. Ну, ясно: они подумали, что это очень ловко: "о Голодоморе хотите поговорить? Так чего тогда жрете? Ха-ха-ха!". Вся вина Вьятровича лишь в том, что он посмел быть украинском и не стыдиться этого. Когда с Чорновил и Вятровичем воюют маргинальные проплаченные российские лакеи- это выглядит смешно, как секс между насекомыми при запуске современной ракеты. Но когда это становится государственной политикой, то очевидным становится то, что эти антиукраинские насекомые захватили в государстве власть. Захватили, маскируясь и обманывая избирателя. Но есть определенные маркеры, которые выводят на чистую воду. И не всегда они связаны только с преследованием украинцев.
Вот, к примеру все беспокоятся о назначении министра энергетики, но молчат о назначении министра культуры. А выбор этого министра или министерши - очень яркий маркер !!! Как говорят: расскажите о роли личности в истории посетителю рынка в Ухане, который потом забыл помыть руки). Это будет украинский или антиукраинской министр? Кого позволит назначить Зеленский и зачем?

В 2004 году тогдашний мэр Варшавы Лех Качиньский прислушался к совету молодого историка Павла Коваля и поддержал строительство музея Варшавского восстания. Поляки во время Второй мировой восстали против нацистов, надеялись на поддержку Красной Армии, стояла под Варшавой. Но красные не помогли и позволили немцам уничтожить поляков, восставших и город Варшаву. Музей построили, а для Качиньского это стало важным шагом к избранию его президентом. Нации должны иметь правдивую историю, чтобы строить будущее.
Впрочем, первое, что вычеркнули слуги народа с бюджета-это строительство Архива национальной памяти, где планировалось предоставить доступ к архивам КГБ и Музея Революции Достоинства. В музей Голодомора средства значительно сократили. Хотели вычеркнуть, но помешали обращение мирового украинства. Хотя средства на реконструкцию и строительство многих спортивных и административных объектов оставили.

Конечно, борьба пророссийских маргиналов и постсоветских коньюктурщики с украинцами выглядит смешно. Как и их надежды на безграничную силу оккупанта. Но именно сейчас время снова мобилизоваться, отбросить эту смешную, но ядовитую гидру реванша, объективно оценить цели этой гидры, сделать выводы из собственных ошибок и двигаться вперед.

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