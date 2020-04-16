Пасха сердца. Нынешние особенности Воскресения Господня: небесные знаки и любовь

17 апреля, 2020, 11:14

Татьяна Зинченко

В эту, карантинную, Пасху наша основная миссия - проявить любовь к ближнему. Что советуют духовники, как будут праздновать Воскресение украинские семьи и что особого принесет этот праздник каждому, - в пасхальном дайждесте Еспресо-TV

19 апреля, на нынешнее Воскресение Господне, с небес, как и сотни лет до этого, будут падать небесные цветы. Так рассказывали нам наши предки: когда восходит солнце на Воскресение, оно по всему небу разбрасывает солнечные цветы. Это означает, что мы дождались Пасхи. И Сам Спаситель снова приходит к каждому, чтобы засвидетельствовать главное: жизнь побеждает, жизнь вечна, душа человеческая вечна. Это очень важно для каждого человека: знать, что его душа вечна, и не только знать как аксиому, а убедиться с помощью фактов, исторических исследований и проповедей святых отцов.

В "Библейских сказаниях" Зенона Косидовского, польского писателя и преподавателя Лос-Анджелесского университета, описываются пути Иисуса Христа. Когда-то эти рассказы заменяли "Библию", когда нельзя было ее свободно читать. Автор лично ездил, ходил теми путями - дорогами Иисуса Христа, которые описываются в Новом и Ветхом Завете и, что интересно и важно, - все описанные давно и собранные современниками свидетельство совпадают.

Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В кругу домашней Церкви

Однако в этом году наш Пасха - особая, карантинная. Мы не сможем встретить ее в церкви, не сможем привычно зайти в полночь через главные церковные ворота под пение: "Христос Воскрес! Христос Воскрес!". В этом году мы будем праздновать дома, созерцая трансляцию Богослужения онлайн.

"Нужно оставаться в домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса, отметил в обращении к мирянам Вселенский Патриарх Варфоломей. - Церкви будут оставаться закрытыми, а верующим следует оставаться дома и соблюдать ограничительные карантинные мероприятия".

Что это значит? Это означает, во-первых, что мы несмотря ни на что, мы дождались самого большого християнського праздника - Светлого Господнего Воскресения. И что, во-вторых, мы его должны встретить как можно светлоее, искренне, с любовью, в кругу семьи, в кругу домашней Церкви. Как всегда, надо подготовить дом: на этот раз к ней приедет Христос. Убрать дом к этому великому событию, одеть праздничную одежду, собрать пасхальную корзину и приобщиться к Божественной Пасхальной Литургии.

Участник литургии, а не сторонний наблюдатель

Конечно, это следует делать искренне и с открытой душой: во время литургии не отвлекаться на домашние дела или трапезу, не включать трансляцию "для вида", а по зову и желанием души. Помолиться за родных, позвонить им, чтобы разделить радость большого Воскресения. Радоваться, впускать в свою душу ту мощную струю любви и надежды, которые дарит нам Сын Божий. Это не так просто - почувствовать все величие праздника в самоизоляции, но это возможно, убеждают святые отцы, если в сердце живет любовь.

Сейчас это особенно актуально: во имя любви к ближнему своему береги и себя, и ближнего своего.

"Когда мы остаемся по своим жилищам, то это не из-за слабости, а из-за силу нашей веры, потому что тем самым мы подаем пример своим ближним, что мы заботимся о них, и свидетельствуем о том, что наши дома также является местом молитвы", - написал Глава УПЦ Епифаний в своем обращении.

Сила веры

"По вере вашей и будет вам", - пишется в Священном Писании. Силой своей веры мы можем горы свернуть, если захотим. Если с верой, молитвой посвятить свой пасхальную корзину дома, таинство освящения будет соблюдено!

"Отец семейства сам может святой водой окропить и лозу, и пасхальные блюда. Уверяю, они будут освящены силой и действием Святого Духа и особым намерением и молитвой Церкви! Поэтому даже в условиях суровых санитарных ограничений таким образом вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения.

Эти ограничения для многих из нас необычные, но они только одноразовые и временны! Они немного меняют привычный нам способ празднования Пасхи, но не нарушают его духовного содержания и не могут забрать у нас пасхальной радости. Подобные обстоятельства уже неоднократно возникали в истории нашей Церкви, и мы всегда умели, изменяя в соответствии с ними способы празднования праздников, глубоко переживать их духовную силу. Вспоминая времена преследуемой Церкви, времена подполья, отпразднуем эту Пасху, как тогда! ", - сказал Блаженнейший Святослав (Шевчук) Радио Свобода.

Христос придет к каждому!

Еспресо-TV поинтересовалось мнением мирян по празднованию Пасхи:

Вероника Степанченко, львовянка:

"В этом году Пасха в нашей семье, и в конце концов для всех, будет особенной! Поэтому я и моя семья прилагают особых усилий, чтобы были не только праздничные блюда, но и праздничное настроение. В этом году не мы пойдем в храм, на встречу с Воскресшим Христом, Который придет в каждый дом, в каждый дом, ко всем кто его ждет дома, в сердце, в душе ...

Самое главное - вера! Вера в то, что с Богом все преодолеем! Что впереди будет победа над тревогами, страхами. В этом году каждый, пожалуй, имел свою Крестный путь, но как он его прошел - с жалобами или с верой в Бога?

Каждый, наверное, колеблется: идти ли освящать пасхи? Будет ли грехом пропустить Пасхальную службу? Я, конечно, - тоже, но понимаю, что должны заботиться о здоровье и жизни друг друга. Поэтому будем дома смотреть пасхальную онлайн-службу и святить пасху ".

Татьяна Ситниченко, жительница Киевской области:

"Мы с дочерьми уже украсили пасхальное дерево и напекли пасочок. У нас будет хорошее семейный праздник. Верим, что все, что связано с карантином, быстро пройдет, и мы снова сможем ходить в храм ".

Марина Гармаш - жительница Запорожской области:

"Пекла с детьми пасочки - малым понравились. Придется еще печь, но это хорошо! Люблю создавать семейный уют, ощущение семейного праздника и в будни, а на Пасху - и подавно! Поэтому - по мере своих возможностей подготовимся и будем праздновать в кругу семьи. Праздник должен быть обязательно!" .

Фото Марины Гармаш

Лилия Цвит - жительница Дрогобыча:

"Очень ждем этого особого праздника всей семьей. В этом году мы будем праздновать необычно, но по-особенному. От души творю пасочки. Знаете, сейчас размышляю, насколько важными для детей являются родные. Так, вспоминаю, как бабушка ждала меня из школы, чтобы я помогла украшать пасху на праздник. Тогда я действительно чувствовала себя мастером. Якобы без меня пасха не спечется ".

Знаем, что Лилия пекла пасочки для благотворительного фонда, что еще раз подтверждает о любви и доброте, которые мы должны проявлять к ближнему своему.

Немного пасхальной истории

Еще 8 тысяч лет назад наши предки-трипольцы отмечали Большой день в прямом смысле этих слов. Это означало, что на земле воцарилась весна полностью, что день стал длиннее ночь, что воскресала жизнь. По верованиям трипольцев, жизнь на зиму замирала, а весной воскресала. Веснянки, гаивки, ритуальные хлеба, бабки - хлеб солнца, чтобы было хорошим к человеку. Тогда же наши предки заложили глубинные символы в писанку как маленький прообраз вселенной, символ жизни, символ обновления, бесконечный цикл жизни на земле.

А с принятием христианства, в конце первого тысячелетия, праздник Пасхи приобрело значительно более глубинного содержания: как праздник победы жизни над смертью.

"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес"

По Святому Писанию, Христос воскрес рано утром, и Воскресение Его сопровождалось большим землетрясением - ангел небесный отвалил камень от двери гроба Господня. На рассвете женщины-мироносицы пришли к гробу с ароматными маслами, чтобы по обычаю помазать ими тело Иисуса, но увидели отваленный камень и пустой гроб. Ангел и сказал им:

"Вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь - Он воскрес, как сказал" (Мф. 28: 5 - 6).

Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Важно, чтобы память о Христе была в сердце каждого. Сейчас, особенно в праздничные дни, ее надо освежать рассказами о событиях из Нового завета, чтением библейских рассказов о каждом дне Страстной недели. Важно осознать Воскресение как событие космического масштаба - независимо от конфессии. Сегодня людям земного шара нужна надежда. И земные деяния Сына Божьего дают такую надежду. Ступая на небеса, Иисус оставил людям веру и надежду. Давайте ее примем, и Пасха состоится несмотря ни на что для каждого из нас - в нашем сердце и душе. А это и есть наш храм.

Христос воскрес! Светлых праздников!