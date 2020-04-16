Борис Бабин: Вода была бы в Крыму уже в марте, если бы не реакция общества

16 апреля, 2020, 07:09

Антин Борковский

Юрист, бывший представитель президента Украины в АР Крым в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о переносе Конституционного Суда в Харьков и "крымском кейсе"

Украина из турборежима "бешеного принтера" вошла в новый турборежим - карантинный, пандемический, коронавирусный. Но множество вопросов будут пытаться провести как-то по-тихому, во время основного коронавирусного хайпа.

Здесь мы имеем наложение двух факторов. Во-первых, это стремление центральной власти и высшей власти избежать ответственности за ситуацию, когда вместо режима чрезвычайного положения мы видим режим чрезвычайной ситуации и принятие соответствующих актов правительства, которые ограничивают права человека вопреки Конституции. Повторюсь: такие ограничения частично оправданы, но так, как они введены, они не могут расцениваться как правомерные с точки зрения юриста. Мы видим статистику, в судах почти 90 процентах всех случаев, попыток применения соответствующих уголовных мер, рассыпаются, потому что судьи не хотят брать на себя такую ответственность. Другой вызов - это то, что мы не сообщили определенным путем международные институты об ограничении прав человека. Мы должны были сообщить Совет Европы, а также ООН об отступлении от обязательств по Европейской конвенции и по международному пакту о политических гражданских правах. Мы этого не сделали, хотя имели все шансы. Такое заявление необходимо было сделать. Верховная Рада голосует, МИД отправляет соответствующие ноты. Мы молчим. И поэтому мы тем самым увеличиваем количество выигрышных дел против Украины. Их будет очень много в Европейском суде по правам человека.

Но, господин Борис, таким образом у нас фактически зашили в карантинные законопроекты огромный общественный конфликт - между правоохранителями и гражданами.

Здесь два конфликта. Правоохранители и граждане - это измерение, со всем уважением к гражданам, как правило, админправонарушений, которые рассыпаются в судах. Есть другое измерение - измерение убытков для бизнеса. Есть измерение ограниченных трудовых прав. Сегодня мы еще всего этого не видим, потому что иски будут значительно позже. И будут огромные иски против государства Украина. И мы проигрываем, потому что неверно ограничили законные права бизнеса, сотен тысяч предприятий, наемных работников этого бизнеса. Это - миллионы человек. Вы считаете, что они не будут судиться? Мы готовим себе правовой коллапс. Потому что иски дойдут до Европейского суда. Повторюсь: мы не прикрылись. Я понимаю почему: потому что это все будет не завтра, это все будет через 5-6-7 лет, совершенно другие должностные лица, другая власть будет с этим разбираться. И поэтому сегодняшняя власть этим совершенно не занимается.

У нас только звучало два основных слова. Это - "коронавирус" и "Конституция", точнее, те или иные неконституционные действия. И при этом мы видим инициативы, в частности, переноса Конституционного Суда вдруг в Харьков.

Это либо полезные идиоты, либо люди, которые имеют определенные убеждения, и они, возможно, действительно даже хотят чего-то хорошего, я этого не исключаю. А есть и другие - агенты влияния врага. И в этой гармонии двух начал возникают странные законопроекты. Например, в конце прошлого года, возможно, вы знаете, был зарегистрирован законопроект об изменениях в Конституцию Украины по поводу децентрализации, где забыли о Севастополе. Ну, не было там такого слова в целом. Начали оправдываться, начали что-то рассказывать. Очень долго рассказывали. Потом поняли, что, извините, так получилось, что они (я не хочу ругаться нецензурно в эфире) и они тогда изменили этот законопроект. Там появилось слово "Севастополь". А у меня большой вопрос: после того, как там появилось слово "Севастополь", мы об этом законопроекте ничего не слышали? Он куда-то внезапно исчез, ибо он неинтересен его реальным заказчикам. Им была неинтересна децентрализация и все эти нормы, которые там были прописаны. Там есть неплохие нормы. Им было интересно другое: им было интересно убрать одно слово из Конституции. Так же и сегодня мы имеем законопроект о Конституционном Суде. Конечно, он может иметь определенные нормы, которые либо можно одобрить, либо, знаете, начать такую очень длинную профессиональную дискуссию. Но, конечно, он - о другом. Потому первая статья касается переноса Конституционного Суда. Здесь есть несколько измерений. Первое измерение - самое простое - политическое наказание. Конституционный Суд заблокировал несколько законопроектов об изменениях в Конституцию. Это - фактически пощечина тем, кто рассказывал о лучших юристах в мире, о турборежиме и так далее. Оказывается, что это все некачественно. Нужно менять.

Или же менять Конституционный Суд.

Да, менять КСУ, добавлять туда новых членов. Также желательно, чтобы этот Конституционный Суд был более подконтрольным. А теперь простой вопрос: кого представляет сегодня генеральный прокурор? Откуда госпожа Венедиктова? Кто был ее отцом в Харькове? Кто у нас сегодня министр внутренних дел? Кем он раньше, как говорится, до революции работал в городе Харькове? Мы видим здесь существенное усиление определенных, как говорится, групп влияния, которые связаны с Харьковом. И, конечно, наличие в городе Конституционного Суда, по их мнению, улучшит их политическое будущее. Но это только первая составляющая. Вторая составляющая плохая. На самом деле, конечно, кроме таких политических клубов, кроме харьковского лобби, которое, возможно, мощное сегодня, есть еще лобби государства-агрессора. Они учатся на ошибках. Они знают, что в 2014 году они не смогли сформировать ни одного органа власти Украины, который был бы подконтрольным россиянам. Беглый президент оказался неспособным, прямо говоря, на любые действия, кроме подписания фейковых писем. Верховная Рада была в Киеве и она абстрагировалась от возможной коллаборации с врагом, потому что "зеленые человечки" далеко, а Майдан - рядом, дураков нет. И при таких условиях россияне в условиях коллапса пошли не лучшим путем, пошли попытки аннексии Крыма, ОРДЛО и так далее. Сегодня они имеют определенные планы. И, возможно, в этих планах есть такая ситуация, где в городе Х внезапно появляется какая-то народная республика и, по странному стечению обстоятельств, в этом же месте находится Конституционный Суд Украины, и туда спешно прибывает в новом красном мундире генеральный прокурор Украины. Что они там будут решать?

А, по вашему мнению, что сейчас происходит с так называемым крымским кейсом? Потому что в свое время было множество так называемых оговорок по Фрейду о крымской воде, а сейчас у нас появляется, точнее актуализируется проблема Чонгара и возможности передачи инфраструктурных моментов в управление, в принципе, частной структуре.

Понятно, что многие в разных политсилах, даже очень-очень патриотических, хотят торговать с Крымом. Или хотят поддерживать там на плаву собственный бизнес. Это аксиома. Но в условиях определенного социального возмущения соответствующие торги должны быть незаметными для общества. Здесь как раз кейс воды очень прост: ее невозможно скрыть. Если вы подадите воду по каналу, это скрыть от общества невозможно. Если бы это было возможно скрыть от общества, уже месяц вода была бы в Крыму. Это совершенно точно. Но чисто общественный резонанс эту ситуацию (хотя, как говорят, и деньги занесли) уже притормозил. Я не знаю, дадут воду или нет. Но то, что ее притормозили и должны были дать в марте, а ее в апреле еще нет, это уже, как говорится, научный факт. Можно нас всех поздравить с этой маленькой промежуточной победой. Но в отношении товаров в Крым, все понимают, что это труднее проконтролировать. И еще, когда я был постоянным представителем президента в Крыму, я эти разговоры постоянно слышал. Даже удивитесь, если я буду зачитывать перечень уважительных "патриотов", которые об этом постоянно кулуарно общались. Главная идея какова - сделать на админграницах хаб с перегрузкой товаров в Крым. Идеальное место - это Чонгар. Оно такое, знаете, медвежий уголок, режимная территория, журналисты туда не ездят. Местных там очень мало. Районы там такие, мягко говоря, криминогенные, неконтролируемые центральной властью. Там можно делать, что угодно. Там, в принципе, что угодно и происходит. Но не в промышленных объемах. И поэтому это - идеальное место для такой тортуги, для огромного черного передела товаров. Многие хотели зайти на этот участок и косить там, как в том старом фильме, траву, но за последние месяцы в условиях новой власти произошло несколько изменений, важных, на мой взгляд. Ну, во-первых, мы имеем бывшего прокурора АРК, который является родным братом главного директора фирмы "Socar-Украина", который при прокуроре господине Рябошапке стал заместителем генерального прокурора. Все мы помним ту фотку с шаурмой президента и господина Богдана - главы Офиса на фоне заправки "Socar". Не "Окко", не "Shell", а именно "Soсar". Все уже тогда поняли, что будет дальше после этой фотографии. Ну, поняли те, кто анализирует ситуацию. Далее, кроме заместителя генерального прокурора появилось еще местное лобби. Обращаю внимание: в конце 2019 года было расформировано Черноморское управление государственной пограничной службы, которое отвечало за украинское направление. И все соответствующие пограничные отряды и КПВВ подчинены Одессе, Одесскому управлению. Напомню, что господин Мамедов ранее был прокурором города Одессы. Также был заменен глава СБУ АРК на человека, который долгое время работал в Одессе, у которого, по официальным декларациям, миллионные состояния. То есть, мы абсолютно четко видим, что сегодня на уровне Офиса генерального прокурора, на уровне СБУ, на уровне пограничников есть огромный зеленый свет. Осталось только формализовать ситуацию, когда физически можно начать огромный бизнес, как говорят, даже с перегрузкой нефтепродуктов через специально пепеброшенный нелегальный трубопровод. К сожалению, это, по-моему, на сегодня реальность. Мы понимаем, что, например, господин Мамедов остался заместителем генерального прокурора и при госпоже Венедиктовой. Мало кто обратил внимание, но после назначения госпожи Венедиктовой был телефонный звонок между президентом Азербайджана и президентом Украины, где они обсуждали инвестиции азербайджанских компаний в Украине и их постоянство. Я сегодня знаю только одну большую азербайджанскую компанию, которая инвестирует в Украину. Это - "Soсar", брат директора которого, напомню, является заместителем генерального прокурора. Уже у второго генерального прокурора подряд. Я думаю, он будет покровителем всех генеральных прокуроров, которые будут при президенте Зеленском. А мы можем констатировать, что идет подготовка к соответствующему хабу, будет усилен грузооборот с Крымом, но из-за определенной степени толерантности украинского общества и из-за удаленности этих районов, и в связи со скрытностью этих фактов, я не думаю, что будет какой-то общественный резонанс.