Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись

17 апреля, 2020, 07:08

Игорь Бондарь-Терещенко

Методики, которые предлагают авторы этих книг действительно впечатляют

Например, можно ли улучшить память, тренируясь всего пять минут в день? Оказывается, что можно и не такое, а комплексы тренировок помогут улучшить работу вашего мозга всего за несколько недель.

Рюта Кавашима. Тренируй свою память. - Х.: Фабула, 2020

"В последнее время я все забываю, - напоминает автор этой книги знакомую многим ситуацию. - Не могу вспомнить имена людей. Не сойду ли я с ума в будущем?"

Безусловно есть люди, которые хотели бы улучшить работу своего мозга, и эта книга поможет справиться с любыми опасениями. Она имеет две цели: помочь узнать возраст своего мозга и научить тренировать мозг ежедневно. Поэтому несложные ежедневные упражнения улучшат память и помогут полноценно наслаждаться жизнью. Но можно ли улучшить память, тренируясь всего пять минут в день? "Да", - отвечает автор и доказывает это своей книгой. Доктор медицинских наук, ведущий специалист в области томографии, опираясь на результаты современных исследований, он разработал комплекс тренировок, которые всего за несколько недель смогут улучшить работу вашего мозга.

Дин Бернетт. Наш чудаковатый мозг. - Х .: Vivat, 2019

Автор этой книги, известный невролог, исследует человеческий мозг и приходит к интересным выводам о его влиянии на наше поведение. Например, каковы причины наших страхов и какая связь существует между предрассудками и теориями заговоров, в чем причины комплексов и фобий, почему людям нравится быть в ужасе и когда мозг дает сбой. Интересно и основательно написанная книга - прекрасное пособие для всех, кто задумывался, почему мозг иногда, кажется, саботирует их жизнь. Или почему мы вступаем в полемику с людьми, которые знают меньше нас? Почему можем, встретившись со знакомым человеком, не вспомнить его имени? Правда ли, что стресс может существенно повысить нашу производительность? Странные реакции и нелогичность поведения, избирательная память, фальшивые воспоминания - причины этого следует искать в нашем мозгу.

Дик Свааб. Наш творческий мозг. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2019

Эта книга - сенсация в научно-популярной литературе. Вопросы, на которые она отвечает, достойны внимания каждого из нас, ведь каждый имеет мозг, но не любой мозг - творческий. Так чем являются творческие способности с точки зрения нейрофизиологии? Откуда возникает креативность? Как окружение влияет на мозг и выбор профессии? Искусство - это лекарство для мозга или болезнь? Какую роль в таланте художников играют их мозговые заболевания? И какое отношение к этому имеют философия и уголовное право?

Автор - врач и ученый-нейробиолог с мировым именем, в 1978-2005 годах был руководителем Нидерландского института головного мозга при Нидерландской королевской академии наук, почетный профессор нейробиологии в Университете Амстердама - рассказывает о взаимодействии мозга со средой, поскольку именно это, его мнению, делает нас людьми. И не просто людьми, а уникальными личностями. Вот почему эта книга - как рентгеновский луч. Если готовы увидеть снимок собственного сознания - она для вас.

Год Хенсон, Форрест Хенсон. Несокрушимость. Как заложить прочный фундамент покоя, силы и счастья. - К.: КМ-Букс, 2019

Этот практическое пособие доктора философии, психолога, старшего научного сотрудника Научного центра Greater Good Science Center в Беркли содержит конкретные правила, практический опыт, личные примеры автора, эффективные способы взаимодействия с другими людьми - восстановление и углубление важных отношений. Подход доктора Хенсон базируется на науке о положительной нейропластичности. Он объясняет, как преодолеть негативность мозга, освободить болезненные мысли и чувства, и заменить их на сочувствие, трезвую самооценку, радость и внутреннюю гармонию и покой. В своей книге, с помощью своего фирменного стиля подачи материала - смеси неврологии и позитивной психологии - он показывает нам, как разработать двенадцать жизненных внутренних сил, закрепленных в вашей нервной системе. Тогда независимо от того, как и куда бросать вас жизнь, вы всегда будете чувствовать себя менее напряженными и уверенно искать возможности, оставаться при этом спокойными и сосредоточенными перед лицом проблем.

Кевин Хорсли. Память без ограничений. Мощные стратегии запоминания. - К.: Наш Формат, 2019

Автор этой книги все детство и юность страдал дислексией. Но уже через 10 лет после окончания школы побил мировой рекорд по запоминанию первых десяти тысяч цифр числа Пи. С помощью предлагаемых им инструментов, стратегий и упражнений по тренировке памяти, вы не только сможете работать более эффективно и креативно, но и поднимете уровень своей эрудированности.

В этой книге автор - профессиональный лектор международного уровня, тренер по мотивации и креативного мышления и неоднократный рекордсмен по запоминанию - предлагает собственную методику тренировки внимания и сосредоточенности, которая поможет превратить безликую информацию в хорошо структурированные данные, которые останутся в вашей голове надолго.