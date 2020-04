Выжить несмотря ни на что. Как Россия использует коронавирус и пожар возле ЧАЭС в войне с Украиной

14 апреля, 2020, 15:01

Каждый день как на пороховой бочке, каждое утро как предчувствие чего-то хуждшего, чем было вечером. Горящая зона отчуждения, где от худшего сценария страну спас только дождь и героизм пожарных. Эпидемия, карантин и борьба олигарха по имени Игорь Коломойский за то, чтобы довести страну до дефолта

Все это могло бы показаться кошмаром, если бы не было реальностью.

Той отвратительной реальностью, где президент-комик прячется улиткой от черных будней и позволяет себе написать в Facebook, когда черные клубы дыма появились уже над реакторами ЧАЭС, что все от контролем, "внимательно слежу".

Это произошло в тот момент, когда о пожаре в Чернобыле уже написали Die Tageszeitung, The New York Times, ABC News и газета The Guardin, которой так хотел понравиться президент.

Все это могло бы показаться кошмаром, если бы радовские ноунейм из "Слуги народа" не пофлешмобили на фоне тотального коллапса государственного управления, войны с Россией и эпидемии в футболках "Имею право на ошибку".

Все это можно было бы простить, если бы наш враг с Севера не пользовался нашим коронавирусом, войной и тлеющим радиационным Рыжим лесом в своих интересах. И для этого в ход идут все средства - религия, медиа клоаки, щедро спонсируемые российскими деньгами и игра на чувствах невежественных и забембаных проблемами выживания украинцев.

Возьмем для примера Киево-Печерскую лавру, где COVID-19 уже заболела сотня монахов, несколько умерло, а одиозный владыка Павел лежит в тяжелом состоянии в Александровской инфекционной больнице. Еще в марте обитель УПЦ МП в унисон с батюшками РПЦ из Москвы рассказывала, что коронавирус - это чушь и надо чаще обниматься и целоваться во время эпидемии. Теперь Лавра стоит в оцеплении полиции, а сам Павел просит денег сколько кому не жалко, чтобы поддержать обитель в трудные времена.

Только вот уважаемые монахи Киево-Печерской лавры и и других церквей в праздник Вербного воскресенья чихать хотели на то, что экономика может не выдержать карантин до июня. А бабушки без масок на причастии в Ривне, Днипре, Измаиле и еще по меньшей мере 15 городах, где зафиксировано сознательное игнорирование карантина филиалами РПЦ на Вербное воскресенье - это прямой удар по медицинской системе. Ведь кто будет лечить украинцев от коронавируса, если воспаление легких подхватит врач-инфекционист.

Не хочется наговаривать, но сознательные призывы к пастве не бояться эпидемий и собираться в толпы - как-то уж совсем точно ложатся на планы России добить Украину, если не оружием, то уж копейкой. Ведь параллельно прощупыванию верующих украинских бабушек - РФ договорилась с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти - и российский рубль сразу окреп.

Или же списки заболевших коронавирусом в Киеве. Здесь Россия стремится посеять ненависть и насилие среди киевлян, чтобы те поджигали двери соседям, у которых есть члены семей с подозрением на вирус. Не потому ли списки с адресами под эгидой "мы защищаем здоровье киевлян" появились в газете "Вести", издании, которое никогда не скрывало, что оно работает на российские деньги. А сам Тарас Козуб появлялся на эфирах 112 Украина и NEWSONE в компании Михаила Добкина и Руслана Коцабы.

Россияне только и ждут погромов и столкновений между украинцами. Так автор этих строк специально посмотрела "Вести с Дмитрием Киселевым". Так вот для того, чтобы россияне меньше спрашивали у своей власти, почему Путин не справляется с коронавирусом, а число больных уже более 20 тысяч - российскому быдлу на карантине предлагают насладиться кадрами с жительницей села Колинковцы с Буковины. Это та самая дама, которая становилась в прямом эфире на колени, чтобы возмущенные односельчане не трогали ее детей. Простые россияне даже во времена эпидемии не должны забывать, кто их враг и кого они будут убивать после подписания военного договора. А украинцам - о столкновениях с радостью потом расскажут пророссийские медиаресурсы. Ведь на каналах Виктора Медведчука радостно раздувают слона даже из мухи. Например, там регулярно жалуются, что власть не обеспечила русскоязычное население в борьбе с COVID-19 брошюрами на их языке. А славная партия ОПЗЖ все сделала и раздала жаждущему "русского" слова электорату.

Даже тема горящих лесов в зоне отчуждения стала поводом для того, чтобы россияне смачно поржали над управленческим коллапсом руками неучей и самодуров. И "Страна юа" и "Вести юа" смаковали все подробности горения Рыжего леса и давали прогнозы, что вот-вот и взорвутся реакторы или сгорит хранилище радиоактивных отходов. И вот, уже после драматических переживаний и волонтерских усилий по помощи спасателям - российские СМИ типа "Ленты ру" уже смеются, что если бы не дождь, то пожарные могли бы и не потушить огонь. Чем снова сеют раздор, злость и чувство беспокойства в головах украинцев.

В конце концов СБУ было бы неплохо расследовать возгорания и в зоне отчуждения, и в Долине нарциссов, и сегодня - на киевской электростанции на Ревуцкого, потому что может быть так, что эти пожары не просто так там возникли. Вот например, мнение председателя общественного совета по Государственному управлению агентством Украины по управлению зоной отчуждения Александра Сироты, который все 10 дней был со спасателями на пожарах. Тем более очень странно, когда мыслители местного разлива типа Пальчевского на каждом канале в непростые дни зомбируют население тезисами, что "ткань нашей государственности трещит по швам".

Российская Федерация профукала эпидемию коронавируса на своей территории - ситуация с заболеваемостью на территории Украины намного лучше. Однако цель нашего мышебрата у ворот - максимально положить Украину на лопатки, пользуясь эпидемией, войной, пожарами в заказниках и угрозой нового Чернобыля.

Неслучайно в свежем выпуске "Вести с Дмитрием Киселевым", любимый лысый пропагандист Кремля экскаватором катался по безвольному Владимиру Зеленскому.

"Что у Зеленского дальше? Страх. Досидит ли хоть один срок, ведь не знал он, во что ввязывался" - так смеялся в Вербное воскресенье Киселев. Вместе с ним над Украиной смеется и вся Россия. В которой с деньгами за нефть шансы выпетлять из коронавируса намного больше, чем у нас.