Роман Безсмертный: Сейчас накручивают пружину, которая может выбросить Зеленского и правительство не только из кабинетов, но и из Украины

15 апреля, 2020, 07:06

Антин Борковский

Украинский политик, дипломат в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о карантинной правовой вакханалии, лазаренковской олигархической "шахматке" и замене правительства

Роман, ситуация с государственным аппаратом, государственным управлением нашей страны у меня вызывает множество вопросов. Эти хаотичные движения, хаотичные обещания, на мой взгляд, свидетельствуют о самом страшном - некомпетентности и неготовности действовать в кризисной ситуации.

Знаете, есть одно простое правило - не знаешь, как делать, делай так, как прописано в законе. Сейчас мы часто слышим, как президент Украины, премьер, министры, депутаты используют термины эпидемия, пандемия и так далее. Я их приглашаю открыть закон о правовом режиме чрезвычайного положения. Там четко расписано, там есть значения этих слов, что должен делать президент, парламент, правительство, как это вводится. То есть, если мы возьмем проблему эпидемии, проблему кризиса и, я уже не говорю о том, обратите внимание, что забыли в настоящее время, что идет война. На самом деле - это перечень проблем, это перечень ужасов, который способен прикопать не одну власть. А в такой реакции, не случайны сейчас прогнозы, что нынешнее правительство продержится не далее, как до мая месяца. И это очевидно, и понятно.

Вместо того, чтобы выполнять свои функции и реализовывать действующее законодательство, вместо того, чтобы принимать шаги для решения процесса вхождения Украины в эпидемию, потому что мы только входим в этот процесс - на сегодняшний день, надо принимать решения, касающиеся, с одной стороны, локализации пламени эпидемии, с другой стороны - надо готовить экономику, бизнес страны к работе в условиях эпидемии, потому что когда я сейчас слышу, что пик достигнем с Пасхи до середины мая, то это мы только выйдем на пик, а дальше, если нет инструментов, как противодействовать эпидемии - это значит, что число жертв будет держаться на одном уровне, оно не будет падать. То есть надо готовить государство жить в условиях эпидемии. А теперь добавьте к этому рецессию, повальные неплатежи, которые усложнят еще ситуацию с карантином. А, не дай Бог, вспышки на линии фронта, ну и это полное бессилие при нынешних шагах, которые предпринимаются. Полицейские вынуждены выполнять неконституционные, незаконные функции. Граждане, находясь в условиях защиты Конституции, которая говорит о верховенстве права в Украине, они добиваются реализации своих прав.

В связи с тем, что ни действия граждан не обеспечиваются, ни условия выполнения своих функций полицией не обеспечиваются - продолжается то, о чем мы неоднократно говорили. То есть государственные чиновники, занимающие кабинеты, фактически разжигают конфликт между государственной машиной, представителями государства и гражданским обществом. Растет пропасть. Эта пропасть конфликта между обществом и государством - это ключевой и первый признак угрозы национальной безопасности.

Еще несколько дней такой правовой вакханалии и появления, не дай Бог, тех или иных столкновений, тех или иных агрессивных реакций, то в стране могут попробовать ввести так называемое чрезвычайное положение. Возможно нас к этому ведут?

То анекдотичное угрожающее совещание, которое состоялось у президента с олигархами, свидетельствует вообще о космичности представления государственной машины глазами самого президента Зеленского и непонимании того, как можно противодействовать эпидемии, рецессии, как надо организовывать сопротивление противнику на войне. Ведь, обратите внимание, мы находимся на уровне статистики смертей на фронте, которая была еще в 2017-2018 годах. То есть, напряжение не спадает. Что меня беспокоит - это разговоры, которые начались в Украине, что Путин способен смягчить или как-то изменить свою тактику в войне с Украиной. Да Путин будет использовать пандемию и рецессию для того, чтобы увеличивать давление на Украину. Эти последние назначения, приведшие к тому, что начали открываться уголовные дела против Порошенко, против других должностных лиц вчерашней власти, они изолируют теперь президента Зеленского от внешнего контура, от партнеров клуба друзей Украины, поставят его в ситуацию, когда в условиях крайней опасности он туда даже обратиться не сможет за помощью или хотя бы за словом, каким бы его могли поддержать в этой ситуации. На самом деле, ситуация - неприятная. Что разваленное внешнеполитическое ведомство, что узурпированные господином Ермаком функции в реализации внешней политики, что закрытый Минский переговорный процесс - это свидетельствует о том, что все больше и больше на киевские холмы влияет кремлевская власть.

У меня ощущение, что, возможно, нас готовят к так называемой Варфоломеевской, в политическом смысле, ночи. С другой стороны, мы видим, что президент Зеленский стремительно теряет контроль над своим монобольшинством, превращая его, извините, в стерео неизвестно что. В то же время, мы видим, что ключевой фигурой продолжает оставаться Ермак и нет какой-то адекватной реакции на так называемый Ермак-гейт.

По сути, понятие коллективный Зеленский, как слуга народа, с самого начала - это какофония. Кто хочет, тот и поет, что хочет. В результате фрагментарного, конъюнктурного большинства создалась определенное однопартийное большинство в парламенте и во власти, которое не является ни составленным идеологически, ни программно и так далее. Поэтому не случайно, что в этой ситуации возникает необходимость ставки президента Украины на субъективный фактор - избрание кого-то одного. Сначала такой фигурой был избран Богдан и, обратите внимание, как общество сразу четко определило объект и начало атаковать. С одной стороны, мы видим какофоничность украинской власти, с другой - силу гражданского общества. Второй такой фигурой избран Ермак. На самом деле, Зеленский делает себя заложником сначала одного, потом другого. Третье, что плохо, он разрушает институциональную модель власти. Обратите внимание, Украина - это парламентско-президентское государство, но мы живем не просто в президентской, мы живем, по сути, в единоличной системе, где один человек продавливал законы и привел к тому, что какофония эта распространилась на хоть какое-то корпоративное единство в зале Верховной Рады, что приведет к парламентскому кризису и политическому параличу - это уже очевидно. Следствием этого будут не только внутренние экономические сложности, неспособность противостоять эпидемии - это повлечет за собой конфликт с финансовыми донорами, с экономическими союзниками, с провалом рынков и так далее. Поэтому, очевидно, что надо будет, начиная с конца мая месяца, говорить о техническом правительстве, которое хотя бы вывело страну на нулевую отметку. Потому что мы окажемся в ситуации, когда доходами бюджета мы не сможем обслуживать расходы, я не говорю уже даже о государственных программах.

Теперь о так называемых бывших партнерах, политических союзниках и так далее. Во-первых, с моей точки зрения, это - не партнеры, во-вторых, это - не политические, а, в-третьих, это - не союзники. Это люди, которые шли, как и любые олигархи, с одной целью - посадить зиц-президента и нажиться на этом. И то, как они начали действовать после того зловещего совещания у президента Зеленского только доказывает, что они добивались лазаренковского разделения Украины по принципу "шахматки", когда раздали регионы. Такое впечатление, что мы вернулись в императорские времена, когда император делил наделы для проживания сановников и так далее, и так далее, своих соратников и прочего.

Вся подлость ситуации хорошо в свое время была описана Тарасом Григорьевичем Шевченко: "присплять лукаві і в огні її, окраденую, збудять". Мы понимаем, что нас уверенно толкают в сторону дефолта. Мы понимаем, что те или иные стратегические чиновники не справляются с ситуацией. И мы можем оказаться в кризисе, когда тот или иной Володя Ульянов-Ленин, который будет, правда, работать не на немецкий, а на российский Генштаб, зажжет этот огонь, который до того, в силу тупости многих украинских деятелей, очень хорошо подпитываля бензином, и мы видим, что этот бензин разливают у нас прямо на глазах. А президент делает вид, что ничего не происходит и что можно отложить все решения или до мая, или до июня, а может в июле что-то там у нас породится.

То, что сейчас делает и президент, и правительство - оно накапливает столь отрицательный потенциал отношения общества, гораздо быстрее, чем осенью общество может снести такую власть. Я постоянно анализирую тезис, который вы назвали, - способность использовать ситуацию для того, чтобы навязать обществу тоталитарный режим. Знаете, для того, чтобы такие вещи могли реализовывать Зеленский, Ермак, чиновники - они должны обладать хотя бы внутренней мужеством, а они - трусы по своим внешним психофизическими параметрами, они даже не могут реализовать волевые решения, касающиеся выполнения написанных норм законов. Отсюда, это еще один эмоциональный компонент, который против них настраивает эту минусовую энергию. С моей точки зрения, карантин - это не ослабление внутренней энергии общества, это накручивание пружины, которая, при сохранении нынешней тенденции, может так выстрелить, что ни президент Зеленский, ни нынешнее правительство, они не успеют оглянуться, как будут за пределами не только властных кабинетов, но и за пределами Украины. Есть еще одна вещь, которую нельзя обойти. Обратите внимание, в Европейском Союзе из-за угрозы эпидемии, казалось бы, должен происходить разбег в разные стороны и центробежные процессы, но там наоборот началось сплочение - выделять бюджет общий, принимать решения, потому что все же говорили о том, что сейчас будут установлены границы внутри Европейского Союза. Когда ЕС, граждане всех государств увидели, что такое я эпидемия - они начали объединять государственные усилия для того, чтобы совместно этому противодействовать, чего не скажешь, сегодня, об украинской власти. Обратите внимание, как мы привозили в Украину украинцев, которые находились за рубежом, как координировались действия с соседними государствами, то есть, на самом деле, мы еще в этом отношении, изолировав Министерство иностранных дел от процесса, не сдали экзамен на профессионализм защиты прав граждан.

Что тут говорить, если у нас почти десять миллионов медицинских масок, которые передавались из госрезерва Украины в Министерство здравоохранения, дальше где-то неизвестно где, не попали, насколько я понимаю, ни к медикам ни в сети аптечные. И, насколько я понимаю, это только мелкое проявление этих макропроцессов самодеструкции.

Да. К сожалению, это очень неприятный факт, как и то, что, на сегодняшний день, государство, которое имеет более сорока заводов, не может обеспечить себя антисептиками, при этом оно отправляет гуманитарную помощь этих же веществ, но не может обеспечить себя соответствующими масками, оно не может обеспечить себя соответствующим оборудованием в этой ситуации. Ну, и последней каплей является то, что сегодня фактически государством заблокирована работа институтов, которые способны разрабатывать препараты, которые способны анализировать ситуацию, давать аналитику по ситуации в мире. Здесь уже речь не идет о том, чтобы организовать государством этот процесс, скажем подготовки условий для того, чтобы обеспечить потребности в масках, антисептиках и так далее. Речь идет о том, чтобы действовать с использованием локальных возможностей, так, как сейчас делают львовяне, как делают в Чернигове, Харькове, когда местные инициативы, когда волонтеры, объединяясь с властными структурами, делают все для того, чтобы защищать граждан Украина.