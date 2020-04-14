Пусть в доме вкусно пахнет пасха! Уникальные рецепты пасх от кулинарных мастериц

15 апреля, 2020, 08:54

Татьяна Зинченко

Украинская пасха с косами, шоколадная, сырная, пасха, как панеттоне, пасха - краффин с маком, пасха, которая всегда удается, бабушкина пасха - вам будет из чего выбрать!

"Слава Богу, дождались Пасхи!", - говорила бабушка. Это означало, что мы перезимовали без голода и холода, проснулась земля и наконец наступила настоящая весна и открылись большие надежды на нетленность души.

А накануне она творила таинство выпекания куличей. Мы знали, что если она вытягивает цветастый терновый платок, новенький, специально припасенный для этого дня, закачивает рукава новой "кохты" и повязывает вышитый фартук с кружевом (мы говорили "гипюром»), начнется чудо выпечки солнечного хлеба. Мы, привыкшие гонять в эти весенние дни у пруда и рвать щавель или смотреть за цыплятами, чинно усаживались вокруг стола, потому что хотели это видеть. Бабушка в большую миску просеивала муку, и этот замедленный "снегопад" из сита в миску завораживал. Затем грела молоко коровы Смуглянки и крошила в него дрожжи. Дрожжи пахли странно и интересно. Месила опару. Жидкое тесто, похожее на сметану, очень привлекало нас - хотелось отведать ложкой. Но бабушка странным образом оказывалась каждый раз где-то неподалеку: сегодня работа завершилась, тесто будем месить завтра.

Несколько раз за ночь она вставала помешивать опару. В доме обильно и вкусно пахло тестом, даже во сне таким образом чувствовалось приближение особого праздника.

На второй день бабушка повязывала тот же платок и тот же праздничный фартук с "гипюром". Мы "материализировались" рядом с ней. Но уже не сидели сложа руки, а помогали: кто шел в курятник по свежие яйца, кто-то нес сахар, кто-то сухофрукты и орехи, а кто-то - сметану и масло. Бабушка добавляла друг за другом яйца, и мы переглядывались: ого, сколько яиц бабушка тратит! Белки она ловким движением отделяла в отдельную миску, а желтки - прямо в опару. Добавляла сметану и растопленное масло, обкачивала в муке сухофрукты и отбивалась от нас, потому что мы не прочь были попробовать такие вкусности прямо сейчас. Затем торжественно наливала миниатюрный гранчачок водки - и тоже в тесто. Мы морщились и улыбались.

А потом были длинные замесы. До сих пор не понимаю, где столько силы брала бабушка - столько месить! Но ее лицо при этом было таким вдохновенным, таким светлым, что она выполняет какую-то особую миссию ...

Месила несколько раз. Затем смазывала формы и клала тесто. "Почему так мало?" - мурыжили мы, а бабушка говорила: "Нельзя при тесте громко говорить, а тем более - мурижыть, ссориться. И закройте окна и двери, не делайте тесту сквозняков". Когда тесто в формах подходило, она ставила его в печь: хорошо протопленную и слегка уже охлажденную. Мы еле терпели до появления невероятного аромата, а затем врывались в дом с детской стремительностью, и уже бабушка не могла нас остановить. Она специально давала нам первую пасочку пробовать. Это было сказочно вкусно!

Фото Агнессы Куртяк

Агнесса Куртяк, кулинарная мастерица из Закарпатской области, присоединяется к детским воспоминаниям и дополняет их такими существенными моментами:

"Когда хозяйка шла месить кулич, то обязательно начинала замес молитвой. Затем замешенное тесто ставила в теплый угол, накрывала вышитым полотенцем, а сверху ставила святую вербу, чтобы пасочка хорошо выросла", а еще госпожа Агнесса рассказывает этот сакральный бабушкин рецепт:

На 1 кг муки нужно 3 яйца, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, 50 г масла, 2 пачки сухих дрожжах, до 600 г молока. Все хорошо замесить и дать тесту подойти. Формы хорошо вымазать жиром и выложить в них небольшие частицы теста, которые должны подойти к половине форм. Пасху украшаем, так как нам подсказывает сердце.



Фото Агнессы Куртяк

Простой рецепт пасхи, которая получается всегда

"Каждый год на Пасху я пеку много куличей. Преимущественно два-три замеса, - начинает для нас очень интересен экскурс в замечательный мир солнечных хлебов Лилия Цвит, наша неизменная кулинарная просветительница и блогер. - Пробовала самые разные рецепты пасхи. Это пасха на опаре или безопарном, пасха на кефире, пасха с сухими дрожжами, пасха в хлебопечке, пасха с цукатами, изюмом, маком. И, наверное, как у каждой хозяйки, эти эксперименты с тестом для пасхи заканчивались по-разному, порой не очень удачно. То пасха не подрастет, то потрескается, то "западет" внутрь и станет "кривобока" и "горбатая", то слишком сухая, то подгорит, то тесто "забитое", как пластилин.

Но, благодаря всем этим удачным или не очень попытки, я все же изобрела для себя простой рецепт пасхи, которая удается всегда. Хочу поделиться им с вами.

Ингредиенты.

Молоко - 1 л, свежие дрожжи - 100 г, сахар - 2 ст., соль - 1/4 ч.л., ванильный сахар - 1 п. (12 г), масло - 3 ст.л., масло сливочное растопленное - 2 ст.л., желтки - 2 шт., яйца - 2 шт., муки - 1,25 кг. Это основные компоненты для вкусной пасхи. По желанию добавляете различные наполнители. Например, изюм, курагу, чернослив, цукаты ...

Как приготовить пасху

Молоко подогреваю примерно до 35-40 градусов. Растворяю в нем дрожжи. Последние советую использовать только свежие. Это очень важно! То есть это должны быть "живые" дрожжи. Что бы ни говорили о преимуществах сухих дрожжей, но они не дают такого дрожжевого запаха, как свежие и пасха на сухих дрожжах получается не та. Также обязательно обращайте внимание на срок годности дрожжей.

Далее добавляю сахар, которого в моем рецепте довольно много. У меня все любят сладкую пасху, но если вы предпочитаете менее сладкий вариант, то сахара можно добавить меньше. Также сразу добавляю и ваниль. Сахар размешивают в молоке, до полного растворения. Добавляю соль, перемешиваю. Теперь нужно добавить желтки, яйца, масло. Есть много рецептов, где к пасхе идет 10 и даже больше яиц. Но я не рекомендую добавлять их так много. Это тяготит тесто и поэтому пасха может потом плохо подрастать и не получится рыхлой. 2 желтка и 2 яйца - это максимум, на мой взгляд. Кстати, белки оставляем в холодильнике, чтобы потом украсить ими кулич.

Масло я выбираю нерафинированное. Оно имеет насыщенный подсолнечный запах, в общем добавляет тесту ароматности. Кроме того, нерафинированное масло имеет более темный желтый цвет, что также положительно влияет на цвет пояса. Далее добавляю сливочное масло, растопив его до жидкого состояния. Спрэд или маргарин не подходит. Это должно быть натуральное сливочное масло высокой жирности. Опять же, оно придает приятный сливочный аромат и вкус, хорошо взаимодействует в тесте. А вот с маслом и жиром категорически нельзя "перебарщивать". Оно очень тяготит тесто, а слишком жирное тесто не получится рыхлым и воздушным, которое нам нужно. Есть рецепты пасхи на масле, совсем без масла. Я считаю, что это тоже не хорошо. От хорошего масла в умеренном количестве пасха становится более сдобной и вкусной.

Затем добавляем 3 стакана просеянной муки и взбиваем тесто миксером 5-7 минут. Масса станет однородной и образуются пузырьки, как видим на фото. Я взбиваю жидкое тесто, чтобы все компоненты лучше соединились между собой и чтобы предоставить тесту воздушности. Моя бабушка в свое время, вымешивала тесто руками около часа, пока оно не отлипала от рук. При этом говорила молитвы "Отче наш ..." и "Богородице Дево ..". Как говорили, тесто нужно месить до тех пор, пока не скажешь эти молитвы 12 раз по 12. Конечно, хорошо вымешанное тесто становится гораздо пышнее. И эти традиции, безусловно, имеют логическое обоснование. Но если взбить тесто миксером, то это может заменить долгосрочное вымешивания руками. С помощью миксера делаем практически то же, только гораздо легче и быстрее. Добавляем остальную муку и вымешиваем еще немного руками. Тесто для пасхи должно быть достаточно мягким. Если тесто слишком густое и твердое, то и пасха получится твердой. Когда тесто готово, добавляем наполнители по желанию. Я больше люблю пасху с изюмом и лимоном. Это количество теста добавляю 150 г изюма и цедру с 1 лимона. Но не забудьте, что изюм надо предварительно хорошо промыть и высушить. Посуда для теста нужно брать большой, потому что оно вырастет в объеме в несколько раз. Прикрываем льняной салфеткой и ставим тесто в теплое место на 1,5 часа. Опускаем тесто руками и снова оставляем подрастать еще на 40-60 минут.

Готовое тесто набираем в формы. Формы для пасхи могут быть самыми разнообразными. Но, следует заметить, что все формы для пасхи нужно смазывать жиром, кроме бумажных. Я считаю, что лучшими являются чугунные формы. В них пасха выпекается равномерно и получается румяной, аппетитной и красивой. Хотя делаю пояса и в силиконовых формах и в жестяных нержавеющих формах. Последние, правда, наиболее "требовательные". Поэтому на дно формы застилаю пергамент, чтобы пасха не прилипла. По бумажным формам, то это очень удобно: их не нужно ни смазывать, ни потом мыть. Есть хозяйки, которые боятся использовать бумажные формы, если они немного помнулись. Но во время выпекания, когда тесто вырастет, все прекрасно выровняется. Еще должен сказать, что нужно обязательно предварительно примерить пустые формы в вашу духовку. Это поможет понять, сколько пасх и в каком порядке туда влезет. Потому что когда формы уже будут наполнены тестом, а духовка разогретой, сделать это будет гораздо сложнее. Кроме того, слишком манипулировать наполненными формами не следует, так тесто может "упасть" и пояса выйдут кривыми. Независимо, какая у вас форма, но наполнять ее тестом нужно только на 1/3. Тесто очень хорошо подрастает и увеличивается в объеме, поэтому это именно то, что надо. Я набираю тесто, смазав руки маслом, и разглаживаю его, загибая под низ и формируя шар, как видим на фото. Этот гладкий шар и ставлю в форму. Верх пасхи должен быть хорошо разглаженными, ровный, без явных выпуклостей, чтобы пасочка потом вышла равномерной и кругленькой.

Оставляем еще подрастать в форме примерно 40 минут. Когда пасха нарастет в форме, сверху смазываем разболтанным желтком комнатной температуры. Не следует наносить большое количество желтка, это может навредить. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Помните, что большие формы ставим дальше от дверцы духовки, маленькие - ближе. Потому что время выпекания маленьких пасочек значительно меньше, соответственно, вынимать их придется быстрее. Поэтому, если вы поставите пояса в духовку таким образом, что маленькие будут позади больших, то вынуть маленькие пасочки скорее не удастся. Или маленькие сгорят, или большие испортятся. Духовка должна быть хорошо разогретой. Тогда пасхи хорошо вырастут. Но через 15-20 минут убавляем температуру до 170-180 градусов, иначе они могут подгореть. Время выпекания очень индивидуален. В среднем это 1:00. Но все зависит от размера формы. Большие хлеба я выпекаю примерно 1 час 20 минут, маленькие - 30-40 минут.

Готовую пасху вынимаем из формы. Делаем это осторожно, чтобы не повредить. Охлаждаем и украшаем пасочку по желанию.

Украинская пасха с косами

"Я бы сказала, что это классическая пасха. Она выходит сдобная, влажная, душистая и румяная! Моя пасха сочетает в себе три различных вида жира, дает просто замечательное, нежное, воздушное тесто и особый вкус! А еще настоящая украинская пасха украшенная косами и изделиями из теста, как в древности ", - поощряет кулинарка Лилия Цвит к классике пасковыпекания.

Ингредиенты на 4 шт. по 800 г .:

Опара: молоко - 0,5 л, дрожжи - 100 г, сахар 3 ст. л., мука - 8 ст. л.

Тесто: желтки - 10 шт., сметана (домашняя) - 100 г, смалец (свиной жир) - 50 г, масло 82% - 150 г, масло нерафинированное - 50 мл, соль - 0,5 ч. л., сахар - 300 г, ванильный сахар - 1 п. 16 г, мука просеянную -1450 г, куркума - 0,5 ч. л., целым. цедра - с 1 шт., водка - 1 ст. л., сухофрукты - 400 г.

Начнем с приготовления опары. В большую миску наливаю теплое молоко. Добавляю 3 ст. л. сахара от общего количества и перемешиваю. Тогда добавляю дрожжи. Если у вас сухие дрожжи, то добавляем их после муки. Дрожжей нужно много, потому что тесто будет насыщен и жирное. Добавляю 8 ст. л. муки от общего количества и замешиваю жидкое тесто, как на блины. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 30 минут.

А тем временем приготовим сдобу. Нам нужно мягкое масло. Для пасх желательно брать с жирностью не менее 82%. Также, я добавляю к пасхе смалец. Он делает тесто очень нежным, а на вкус совсем не ощутим. А еще даю домашнюю сметану, которая предоставляет невероятного сливочного аромата. Насыпаем сахар и ванильный сахар. Количество сахара можем корректировать в соответствии со своим вкусом. У меня пасха довольно сладкая. Еще добавляем сюда 0,5 ч. л. соли. Добавляем 10 желтков и перемешиваем все миксером, чтобы сахар немного растворился.

Опара уже готова, видим, что образовались пузыри. Вливаем сюда сдобу. Добавляем просеянную муку, куркуму и начинаем замешивать тесто. Рекомендую муку добавлять в три этапа, чтобы лучше понять консистенцию теста. Ваша количество муки каждый раз может меняться, в зависимости от качества и объема продуктов. Поэтому рекомендую обращать внимание именно на консистенцию теста.

Теперь смазываем рабочую поверхность маслом и вымешиваем тесто 15-20 мин., Каждый раз доливая масло. Тесто станет нежное но не прилипать к рукам. Опять поворачиваем его в миску, смазываем пищевой пленкой и оставляем подходить в тепле на 1,5 часа. Оно хорошо подходит и становится воздушным. Смазываем руки маслом и еще раз вымешиваем тесто. Теперь добавляем 1 ложку водки, цедру с лимона и пропаренные сухофрукты. Посыпаем еще 2 ст. л. муки, чтобы убрать лишнюю влажность. Все перемешиваем. Тесто снова смазываем маслом и оставляем тесто подходить на 1 час.

Формы для пасхи я смазываю и окучивают пергаментом. Руки смазываю маслом и отрываю кусочек теста, формируя шарик. Наполняю формы тестом не более чем на 1/3. Украшаю косами из того же теста. Когда пасха подойдет в форме и увеличится примерно в 2-3 раза, смазываю ее желтком.

Выпекаем при температуре 160 градусов примерно 1 час, маленькие пасочки - 30 минут. Но ориентируйтесь на свою духовку. Готовые пасхи вынимаем из формы и остужаем на решетке.

Пасха в шоколаде!

"Скажу честно, когда пасха пеклась, шоколадный запах был на весь дом! Мои малыши не могли уже дождаться, когда ее попробуют. И, в результате, наши ожидания были превзойдены. На вкус шоколадная пасха еще лучше, чем на вид. Мягонькая , рыхлая и пышная. Шоколадный вкус ярко выраженный. Словом, лучше один раз попробовать! " - говорит Лилия Цвит о следующем своем кулинарном шедевре.

Ингредиенты: молоко - 0,5 л, дрожжи - 50 г, сахар -1 стакан, ваниль - 2 п., Мука - 4 стакана, яйца - 2 шт., какао - 100 г, шоколад - 100 г, масло - 50 г , творог - 100 г, изюм - 100 г.

Дополнительно: желток - 1 шт., шоколад - 100 г, молоко - 2 ст. л.

Растворить свежие дрожжи в теплом молоке (30-40 градусов). Добавить сахар и ванильный сахар, перемешать до растворения. Добавить 2 стакана муки и замесить жидкое тесто. Оставить опару на 30 минут в теплом месте. Затем добавить сыр, яйца, масло, растопленный шоколад, какао и другие муки. У меня тесто унесло 4 стакана муки. Хорошо вымесить. Тесто должно быть не прилипать к рукам и быть мягким. В конце добавить 100 г изюма. Прикрыть тесто салфеткой и оставить в теплом месте на 1,5 часа.

Формы для пасхи смазать жиром. Руки смазать маслом и выкладывать тесто в формы, наполняя их на 1/3.

Оставить пояса подходить в формах еще на 20 мин. Смазать взбитым желтком.

Выпекаем куличи в разогретой духовке при 200 градусов. Большие - примерно 1:00, маленькие - 40 минут.

Горячие куличи вынимаем из духовки. Растапливаем 100 г шоколада с 2 ст. л. молока и смазываем наши куличики. По желанию украшаем орешками, кондитерской посыпкой, кокосовой стружкой и тому подобное.

Очень простой рецепт вкусной творожной пасхи, с которым может справиться даже ребенок

Так полагают госпожа Лилия, поэтому как раз можно привлечь и детей - праздник будет еще ярче и роднее. "Скорая пасха без дрожжей? Да! Это возможно! Все смешали - и готово! Такой рецепт пасхи подойдет для тех, кто не любит, не имеет времени на дрожжевое тесто, но хочет порадовать родных домашней пасхой. Почему бы и нет? Главный ингредиент здесь - любовь, а не дрожжи ", - говорит она.

Ингредиенты на 4 шт. диаметром формы 9 см и высотой 10 см:

творог - 300г

масло (маргарин) - 250 г

яйца - 4 шт.

сахар - 250 г

ванильный сахар - 1 п. 16 г

мука - 550 г + - 50 г

сода - 1 ч.л.

уксус - 1 ст.л.

изюм - 200 г

цедра цитрусовая - 1 ст.л.

Для глазури ::

шоколад - 100 г

масло - 30 г

молоко - 2 ст.л.

Очень вкусная и красивая! Пасха - краффин с маком

"Современная и оригинальная пасха с маковой начинкой. В этом году пасха краффин является абослютным трендом в сети, - сообщает кулинарный блогер Лилия Цвет. - Конечно, я также не смогла остаться равнодушной к новому рецепту пасхи. И была в безусловном восторге от него! Какой же вкусный этот краффин! Тесто влажное, мягкое, нежное ... у меня сразу появилась идея испечь куличи краффины с маком. Посмотрите, какая красивая вышла пасха с маком в виде краффина! Интересные и оригинальные узоры извне и внутри, с которых аппетитно выглядит маковая начинка. И самое главное, что начинка у краффини чувствуется очень хорошо, потому что ее здесь действительно много. Как всегда, я внесла в рецепт краффина некоторые свои изменения. Есть много важных нюнсив, которые я пыталась максимально передать вам в видео ".

Ингредиенты на 2 шт. по 500 г:

тесто:

мука - 350 г

сахар - 75 г

сухие дрожжи - 11 г

молоко - 110 мл

яйца - 2 шт (110 г)

масло 82% - 40 г

соль - 2 г

ваниль -16 г

масло - 50 мл

начинка:

мак - 75 г

сахар - 50 г

какао - 20 г

масло - 120 г

изюм - 100 г

Красота, как панеттоне!

"Предлагаю вам попробовать рецепт пасхи, которая на вкус очень похожа на изысканное панеттоне, - говорит Лилия Цвет. - Здесь особый способ приготовления теста - это заварная сдоба, благодаря которой тесто становится влажным и мягким. Как и в рецепте панеттоне, здесь есть много натуральных ароматов, предоставляет насыщенного запаха. Также интересен процесс брожения теста, происходит постепенно в несколько этапов. Поэтому тесто долго не черствеет. И в завершение хочу сказать, что я даже попыталась замораживать эту пасху! ".

Ингредиенты:

Для опары:

50 г дрожжей

150 мл молока

150 г муки

Для сдобного теста:

200 г масла 82%

150 мл молока

3 желтка

200 г сахара

500 г муки

Дополнительно к тесту:

2 белка

щепотка соли

150 г муки

наполнители:

200 г изюма

30 мл коньяка

цедра с 1/2 лимона

цедра с 1/2 грейпфрута

4-5 шт кардамона

1/2 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. мускатного ореха

1 п. (16 г) ванильного сахара

Есть такая очень хорошая поговорка: "Если Божья ласка - пусть удается пасха!". Пусть удаются ваши пасочки. Вкусного, ароматного, светлого праздника!