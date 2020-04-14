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Espreso.tvОбществоПраво на ошибку

Право на ошибку

"Имею право на ошибку". В таких футболках пришли в Раду некоторые "слуги" в защиту учителей, которые на телеуроках путали океаны. Но оправдывали они себя

"Не мы такие, жизнь такая" - могли написать цитату из российского фильма "Бумер", которая стала типичной при описании советского менталитета.

Проснулся от запаха дыма. Читал вчера, что утром изменится направление ветра и дым чернобыльских пожаров понесет на Киев. Я не хочу обвинять власть в бездействии. Пожалуй, смелые пожарные делают сейчас все, что можно, как нас убеждают. А те, кто начал палить там траву и мусор, не подумали, что сухая без дождей земля не остановит пожаров. Имеют право на ошибку.

Нам идти сегодня защищать Татьяну Чорновол. Знаю, что придем мы с "ЕС" и другие майдановцы. Многие из них поддерживали Зеленского. Мне было понятно, что борьба оккупантов с Порошенко была вызвана тем, что на самом деле ему выпало быть первым Украинским президентом. Не потому, очевидно, что он с детства видел себя патриотом, который защищает украинские ценности. Он стал таким в том числе в силу исторических обстоятельств. Да, он делал ошибки. Имеет же право на ошибку. Но не ошибся в главном: стал первым по сути украинским президентом. И если бы граждане поддержали второго украинского президента, кем мог бы стать Яценюк, Вакарчук или даже Тимошенко или Гройсман, я бы выбор понял. Но люди странно проголосовали за президента не украинского, а снова президента УССР. Несамостоятельного, безответственного, такого, который снова надеялся: там в Москве все решат. "Главное прекратить стрелять". И самое смешное, что украинского президента не поддержали Яценюк, Тимошенко, Гройсман и даже Вакарчук. Нет, я не о том, что они должны были поддержать обязательно Порошенко. Пускай бы кого-то между собой, кого-то другого, но украинского. Этого не произошло. Имеют право на ошибку. Потому что, как ни странно, Чорновол преследуют именно как украинку, которая была одним из символов украинской революции.

И те, кто составлял бюджет, который выполнить невозможно, имеют право на ошибку. Заложили туда 150 миллиардов, которые ожидают принять от МВФ, хотя МВФ еще их не дал и дефицит в 300 миллиардов, которые вообще не знают, где взять. Это безответственность разве? Нет! Право на ошибку!

И не учителей защищают "слуги" в майках "Имею право на ошибку" - себя. Потому снимал эти уроки Квартал 95, разместил на каналах Медведчука и запихнул в них незаконно собственных депутатов и даже жену Зеленского!!! Но получили критику. И за это они боятся, прикрываясь учителями! Потому что это их ошибка!

А вот Зеленский в период эпидемии, экономической рецессии и войны - ошибка украинцев. Всех. И тех, кто голосовал за него, и тех, кто дал возможность ему выиграть. Это наша ошибка. Потому что пока мы не перестанем оправдывать себя: "Не мы такие, жизнь такая" или "имею право на ошибку", ошибаться будем постоянно.

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