Незамеченные эпидемии

14 апреля, 2020, 08:33

Коронавирусная эпидемия захватила мир внезапно

Еще вчера это было просто внутренним делом Китая, за которым все следили, затаив дыхание. Даже сейчас многим сложно поверить, что над планетой парит страшный вирус - может и не очень смертельный, но способный поставить на колени системы здравоохранения даже в развитых странах. В то же время есть на свете страны, которые смогли придавить коронавирус в зародыше - Южная Корея, Сингапур, Тайвань. Секрет прост: у них уже были такие эпидемии. Просто мы их не заметили, а они сделали выводы.

Человечеству вообще свойственно замечать эпидемии только тогда, когда счетчик переваливает за сотни тысяч.

Классическим примером здесь может служить эпидемия "испанского гриппа" в 1918 году. Сложно поверить, но это была вторая волна эпидемического гриппа. Пока в маленьком французском городке Этапль не вспыхнула массовая эпидемия, которая затем расползлась по всей планете, "испанский грипп" диагностировали как обычную простуду или "атипичный бронхит" в течение двух, а то и трех лет.

reuters

История "испанского гриппа" широкой публике, к сожалению, известна фрагментарно. В лучшем случае благодаря работам американских конспирологов, которые ведут отсчет от вспышек в военных госпиталях в США. А между тем, все было гораздо сложнее.

Существует три независимых исследования - Джона Оксфорда (1999), Денниса Шенкса (2015) и американской группы исследователей Майкла Воробья, Джима Кокса, Дугласа Хилла (2019) - которые показывают идентичность многочисленных случаев "смертельного бронхита" за 1915-1917 гг. и "испанского гриппа ".

Ученые проверили около десятка гипотез, сравнили сотни диагнозов в различных странах начала XX в., а также построили точную карту распространения вируса "испанского гриппа". Нашли даже начальный штамм - это была целая детективная история, которая привела ученых к маленькому Аляскинскому поселению Бревиг-Мишн, в котором сохранилось кладбище одних из первых больных. В 1918 году оно полностью вымерли - с 80 поселенцев 72 умерли.

Городок нашли еще в 1951 году - когда еще молодой тогда шведский микробиолог Йохан Хултин решил найти начальный вирус "испанского гриппа". Бревиг-Мишн выгодно отличалось среди других таких же вымерших городов - мертвых там хоронили не просто в земле, а в вечной мерзлоте. Благодаря этому вирус вполне мог сохраниться в течение десятилетий. Однако, к сожалению, тогдашние технологии не позволили Хултину завершить исследования. Продолжить он их смог только в 1997 году, когда другой ученый - Джефер Таубенбергер, с Военного Патогенетического Института в Вашингтоне, тоже решил поискать источники "испанки".

Команда Таубенбергера отправилась в Бревиг-Мишн, где по указанию Хултина нашла кладбище, а там - тело женщины по имени Люси. В ее тканях был найден начальный штамм "испанского гриппа". Тогда ученые наконец смогли доказать, что "испанский грипп" циркулировал в Европе задолго до "официального старта" эпидемии. Его просто никто не замечал - и не только потому, что микробиология и вирусология тогда были в зачаточном состоянии. Этого не хотели сами люди, потому что с эпидемией необходимо бороться вместе, а это исключает такие любимые человечеством войны - как открытые, так и невидимые.

Сейчас человечество повторяет тот же урок. Символично даже то, что выводы из эпидемии "испанки" были сделаны лишь на рубеже тысячелетий. Ведь в двадцать первом веке состоялось уже как минимум три эпидемии, которые большая часть мира даже не заметила. Две из них вызвал коронавирус.

reuters

Кто вы, мистер Коронавирус?

Коронавирусы известны медицине давно. От 15 до 30% всех простуд и острых респираторных заболеваний как у взрослых, так и у детей вызываются именно коронавирусами. Как правило, они слабые сами по себе, и просто открывают ворота для сопутствующих болезней - таких как пневмония или бронхит. К 2020 году было известно шесть человеческих коронавирусов - HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HKU1, SARS-CoV и MERS-CoV. Нынешний правильно называется SARS-CoV-2, и он на самом деле является макроштамом SARS-CoV, который вызвал эпидемию в Азии в 2002-2004 гг. - такой вывод сделали ученые, обработав около 1500 образцов коронавируса со всех континентов.

Почему "макроштам"? А потому, что коронавирус относится к РНК-вирусу - это своеобразные "идеальные хищники" вирусного мира. Они размножаются с помощью РНК - то есть, только одной нити генного кода. Именно это позволяет вирусу значительно быстрее "перенастраивать" практически любую клетку на воспроизведение себя любимого (и поэтому такие болезни протекают очень быстро), и это же резко ускоряет мутагенность, поскольку без контрольной нити генного кода копирование всегда будет неточным. Большинство таких мутаций будут незначительными. Но одна клетка способна воспроизвести до миллиона вирусных клеток, а если заражен весь организм - то и миллиарды. То есть, каждое поколение вирусов на самом деле порождает новый штамм, а реально - несколько родственных штаммов. Поэтому РНК-вирусы классифицируются на макровиды и макроштамы - поэтому включают в себя много разновидностей.

Коронавирусы появились сравнительно недавно, древние штаммы найдены в остатках VIII тыс. до н. э. Определили это с помощью особой методики определения MRCA (Most Recent Common Ancestor - наиболее Ближнего Общего родственников). Если коротко: происхождение определяют при сравнении современных вирусов и генома ископаемых, которых можно найти в древней мерзлоте или в наглухо закупоренных воздушных карманах под землей - так же, как Люси, найденная Хултином и Таубенбергером. Это не такое уж и редкое событие. Керновка льда высоко в горах Тибета, например, которую в 2015 году осуществляла международная группа микробиологов, принесла в копилку науки 33 группы древних вирусов, 28 (групп, не отдельных видов) из которых были неизвестны науке до того.

Так вот, древнейший общий предок всех коронавирусов появился примерно в VIII тыс. до н. э. От него откололись четыре отдельные семьи, назвали по буквами греческого алфавита - альфа-коронавирусы (MRCA 2400 гг. н. э.), бета-коронавирусы (MRCA 3300 гг. н. э.), гамма-коронавирусы ( MRCA 2800 до н. э.) и дельта-коронавирусы (MRCA 3000 до н. э.).

SARS-CoV, MERS и SARS-CoV-2 принадлежат к семейству бета-коронавирусов. Все они очень вирулентные и способны вызывать эпидемии, если их вовремя не остановить.

reuters

"Нулевые пациенты" и суперраспространители

Первой "настоящей" и наиболее исследованной на сегодня является эпидемия 2002-2003 года, вызванная SARS-CoV, "отцом" нынешнего коронавируса.

Как и Covid-19, он происходит из Китая, из провинции Гуандун. Болезнь быстро распространилась на материковом Китае, Гонконге и в Тайване. Причем больше всего пострадали последние два. Смертность там достигла рекордных показателей 17% и 21% соответственно. Даже несмотря на то, что больных было очень немного, такой страшный процент отрезвил правительства и заставил их разработать стратегии контроля вирусов - которыми сейчас мы так восхищаемся.

Эта эпидемия также заставила тщательно отследить, как распространяется вирус. Ключевую роль в этом играют два типа людей - "нулевые пациенты" и "суперраспространители".

Нулевым пациентом называют первого больного. В 2002 году им стал мелкий фермер из пригородов Фошань, китайского мегаполиса с населением около 7,2 млн человек. Благодаря ему вирус попал на многолюдные рынки, а там его подцепил Цзю Цзюафень - рыбак, который 31 января 2003 года начал эпидемию, ведь был так называемым "суперраспространителем".

Сейчас уже точно известно - коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, но при этом человек будет заражать других людей. Их и называют "суперраспространителями" - потому что они, не зная о своей болезни, контактируют с большим количеством людей, и собственно начинают эпидемию.

Так и произошло в 2003 году. Цзю Цзюафень обратился в больницу с "хронической простудой", и в течение дня заразил 30 медсестер и врачей. А те, в свою очередь, передали вирус своим пациентам в ближайших больницах. Болезнь так и осталась в пределах Фошань, если бы не врач Лю Жэнь-Лун, работавший в Городской Больнице имени Сунь-Ят-сена. Он даже не знал, что болен, а поэтому спокойно улетел в Гонконг. Там он встретился с семьей, обедал в ресторане, контактировал с огромным количеством людей. А через пару дней его состояние резко ухудшилось и его положили в реанимацию. Лю Жэнь-Лун не выжил ... но было поздно. Практически все 1700 гонконгских больных коронавирусом подцепили его именно от него.

Более того - вот Лю вирус перекинулся на Вьетнам, ведь один из его соседей по отелю, Джонни Чен вернулся домой в Ханой и принес с собой болезнь. К счастью, он вовремя попал в руки Карло Урбани - врача с ВОЗ, который понял, с чем имеет дело. Урбане погиб, но успел сделать тревожное предупреждение на медицинской конференции в Бангкоке.

Тогда и оказалось, что все это время Китай скрывал информацию о истинном числе больных и только под давлением мирового сообщества был вынужден сказать правду.

reuters

К счастью, это не привело к катастрофическим последствиям. Эпидемию смогли вовремя подавить до июля 2003 года. За это время она успела добраться до Канады и США, а в единичных случаях даже в Европу. Мировая медицинская система выдержала, потому что основной удар на себя приняли азиатские страны.

Именно после этих событий у них были введены специальные стратегические органы для борьбы с такими эпидемиями. Ведь все понимали - она будет далеко не последней.

Готовность номер один для всего мира

И что интересно, не слишком ошибались. Уже в 2015 году в Южной Корее вспыхнула новая болезнь - так называемый MERS (Middle-East Respiratory Syndrome), который тоже был вызван коронавирусом.

Суперраспространителем на этот раз стал 68-летний турист из Саудовской Аравии. Как и Цзюафень, он считал, что просто простудился. Но южнокорейские медики уже были обучены тяжелым примером, и на всякий случай отправили его результаты на дополнительное тестирование.

20 мая 2015 года результаты теста показали - в страну попал новый вид коронавируса. Что самое страшное - это произошло в Сеуле, многомиллионном туристическом и транспортном хабе.

Немедленно был создан Стратегический Центр в министерстве здравоохранения. Начали по определению, в каких больницах работают врачи, которые контактировали с "нулевым пациентом". Всего их было три - один из них был корпоративным госпиталем "Samsung". Позже обнаружили, что болезнь успела расползтись на 24 городские больницы, просто ее вовремя удушилы усилением дезинфекции.

На начальном этапе корейские власти не извещали население об эпидемии, но тут же сообщила странам, с которыми имели постоянные контакты - Гонконг, Филиппины и Китай. В результате за пределы страны MERS так и не вылез - единичных больных вовремя обнаружили и изолировали.

В самой же Корее действовали активно и быстро. Проследили контакты всех врачей и обнаружили примерно 1600 потенциальных суперраспространителей. Их всех посадили под надзор. Школы и публичные места недалеко от их проживания закрыли. Вскоре число поднадзорных увеличилось до 2500 человек, из которых заболело 186. Тридцать шесть спасти не удалось. Но на этом эпидемия закончилась - уже в июле коронавируса в Южной Корее не было. Они успели задушить эпидемию в зародыше.

Сегодня, глядя на счетчик больных и смертей, становится страшно. Уже более ста тысяч умерших и эта цифра растет на 3-4 тыс. в день.

Миру было дано два предупреждения, и даже пример того, как можно быстро и малой ценой остановить занесенную извне болезнь. Однако он просто не захотел видеть, ведь это где-то там далеко, к тому же так легко прошло.

Томас Джефферсон писал: "Как дорого нам обошлись катастрофы, которые даже не состоялись".

Провороненные катастрофы обходятся еще дороже.