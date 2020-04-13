Картофель. Настоящий народный овощ

14 апреля, 2020, 09:21

Ажиотаж и паника, которые сопровождают эпидемии, часто делают недоступными для многих вчера еще привычные товары. Они либо исчезают с полок, либо становятся непомерно дорогими

Впрочем, есть продукты, на наличие которых украинцы могут положиться почти всегда. Хотя бы потому, что в трудные времена они их могут выращивать и сами. Был бы хотя бы клочок земли под огород. И каким бы ни был карантин - украинец всегда найдет время и место для картофеля. Не зря его называют "народным овощем".

Вот только, если почитать "официальную биографию" картофеля, мы почему-то увидим одних мудрых монархов, которые приучают суеверных подданных к культуре, несмотря на их сопротивление (ну, не понимают невежды собственного счастья) и, конечно, побеждают - или силой, или хитростью. И где здесь народная любовь? - спросит удивленный читатель. Впрочем, стоит только внимательнее присмотреться к фактам, и история становится совсем другой. Мы убедимся, что в большинстве случаев картофель распространялся усилиями обычных людей. А усилия власти чаще препятствовали, чем способствовали этому.

Но разве нас должно это удивлять? Ведь, в отличие от многих других продуктов, картофель всегда был пищей простонародья, для которого не было особой необходимости сообщать об изменении своих привычек и "кулинарных побед". Поэтому значительное количество письменных сообщений, по которым мы можем воссоздать историю этой культуры, фиксируют уже привычное состояние вещей, мог сложиться задолго до того, как на него обратили внимание авторы этих сообщений - путешественники, писатели или летописцы. Последние, правда, и так писали в основном о "деянии обладателей" - так шансы попасть на страницы их манускриптов картофель имела разве что тогда, когда не нее обратила внимание какая-то венценосная особа. Поэтому, собственно, впрочем, и создается впечатление, что судьбой этого овоща настойчиво занимались только монархи.

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На самом деле история картофеля началась задолго до появления письменности и возникновение первых государств. Древнейшие клубни, откопанные археологами на территории современного Чили, имеют возраст - не более, не менее - 15 тысяч лет. Конечно, это было дикое растение, еще не одомашнено людьми. Но его уже тогда употребляли в пищу. Сажать картофель для собственных нужд научились не позднее 8000 лет до нашей эры - об этом свидетельствуют находки вблизи перуанской столицы Лимы. Впрочем, местный климат, кажется, был не слишком для него благоприятным - надо было забираться выше в горы. Именно в Андах, у озера Титикака картофель начали выращивать в действительно больших объемах. Не позднее 4 века до нашей эры здесь появляются настоящие картофельные поля. Местные жители нашли и способ длительного хранения клубней. Их несколько раз вымораживали, разминали ногами и в конце получали высушенные картофельные шарики - чуньо, которые можно было не только держать про запас, но и брать с собой в дальние путешествия. Когда же надо было, чуньо перемалывали и делали из них лепешки и другие блюда.

За несколько столетий технологии выращивания картофеля и изготовления чуньо распространилась по всей Южной Америке. И для государств этого континента земляные клубни быстро превратились в главный продукт питания - в конце концов, ни один злак не мог расти в тех неблагоприятных условиях, в которых картофель давала достаточно высокие урожаи. Испанские конкистадоры, которые покорили Империю инков в 16 веке, ни пытались изменить пищевые привычки туземцев - наоборот, сами покупали чуньо для того, чтобы кормить местных рабочих - в частности, на серебряных рудниках Потоси.

Живя рядом с индейцами, колонизаторы постепенно и сами привыкали к местным блюдам. И не могли не оценить преимущества крахмалистых клубней, которые туземцы называли "папа". Уже вскоре испанские моряки начали брать картофель в путешествия Атлантическим океаном, потому что на обратном пути в Европу им надо было что-то есть - хотя бы до Канарских островов, где их ждала привычная еда. Так американская растение оказалось на этом архипелаге. Первое упоминание о Канарском картофеле датировано 1567 годом - но в этом сообщении речь идет не о ее завозе на острова, а вывозе - в Антверпен, который в те времена был крупнейшим рынком Европы. То есть на тот момент земляные клубни на Канарах выращивали уже давно, по меньшей мере несколько десятков лет.

За это время картофель уже успел попасть из островов и до самой Испании, где его выращивали как на юге - в Андалусии, так и на севере - в Стране Басков. Ревностные католики, правда, предпочитали не называть растение именем "папа", поэтому, по аналогии с бататом, именовали "патата". Если андалусийцы увидели в "американской гостье" замечательный корм для скота, то баскские моряки оценили его преимущества как провианта. Они обычно брали клубни с собой, когда плыли за треской к берегам Ньюфаунленд и Лабрадора. А на обратном пути часто заходили в гавани Ирландии. И познакомили таким образом с картофелем местных жителей (мы же помним, как это произошло чуть раньше с Канарами). Знакомство произошло не позднее 1585 года. Уже из Ирландии, скорее всего клубни попали и в соседнюю Англию, хотя сами англичане настаивают, что их привез из своего кругосветного путешествия Фрэнсис Дрейк - версия, которая на самом деле не имеет никаких подтверждений.

Уже в 1558 году блюда из картофеля вспоминают уже и в Нидерландах. А в 1565 году испанский король Филипп II направил несколько картофелин папе римскому Пию IV- в надежде, что они спасут его от смертельной болезни. Подарок не помог. Зато картофель быстро распространился Северной Италией, куда ее из Испании занесли не королевские посланцы, а монахи и моряки, многие из которых служили в испанском флоте. Местные жители воспринимали "американскую гостью" как разновидность трюфелей - "тартуфоли". Отсюда происходит и немецкое название клубней - "картофель", и украинское - "картошка".

На популярность новой культуры во время путешествий Северной Италией обратил внимание знаменитый ботаник Шарль де Леклюза (известный по латинизированной форме фамилии как Клузий), который в одной из своих работ вынужден признать, что распространялась она для ученых почти незаметно. Клузий и его коллеги-ботаники бросились "исправлять ситуацию". Всю первую половину 17 века выходили описания и ботанические атласы, которые должны были познакомить европейцев с удивительным растением.

Образованная шляхта и прогрессивно настроенные монархи были поражены тем, какое богатство буквально валяется у людей под ногами. И с энтузиазмом взялись распространять картофель в тех европейских странах, где его раньше не знали. Однако неожиданно для себя столкнулись с трудностями. Ведь крестьяне, которые до этого были не знакомы с разрекламированным растением и не видели, как с ним справляться, массово ... травились. Иногда они и не догадывались, скажем, что плоды картофеля, при всей их схожести с помидорами, на самом деле ядовиты. Так же, как и зелень, которой пробовали кормить скот. Некоторые пытались экспериментировать с клубнями, перемалывали их в муку и выпекали из нее хлеб - но тот выходил серым и несъедобным, и вкус картофеля казался слишком горьким.

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Неудивительно, что многие сельских хозяев быстро разочаровались в картофеле и к призывам его выращивать в дальнейшем относились как к странным "барским прихотям". Обладатели раздражались, пытались действовать силой, бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм в 1651 году даже приказал отрубить носы и уши тем, кто откажется сажать клубни, - но тщетно. На несколько десятилетий картофель превратился в "благородное растение", которым разве что засаживали клумбы перед дворцами ради хороших цветов.

Вспомнить о странных клубнях заставил ... голод. Войны в Европе в те времена вспыхивали одна за другой, и каждая сопровождалась грабежом мирного населения, мародерством, осквернением полей и уничтожением хлебных запасов. Неудивительно, что жители стран, по которым прокатывалась война, оставались не только без средств существования, но и без еды. Спасти от голода мог именно картофель - сытный, неприхотливый и одновременно почти незаметный - войско могло расположиться прямо на картофельном поле, но при этом оставить урожай нетронутым. Исследователи обратили внимание, что распространение этой культуры в некоторых краях происходило именно во время военных конфликтов, или сразу же после них. Так произошло, например, в Эльзасе, Лотарингии, а в конце 17 века - в Южных Нидерландах. После же войны за испанское наследство и Северной войны, которые происходили одновременно на западе и на востоке Европы, наступила очередь Северных Нидерландов, Швеции и Германии.

И опять же - это не было решение центральной власти. В той же Германии император просто не имел власти, чтобы проводить подобные кампании. И в отдельных немецких княжествах преобладала частная инициатива. Если же за дело брались обладатели - они уже не столько угрожали подданным, сколько поощряли их. Прусский король Фридрих II (правнук упомянутого ранее Фридриха Вильгельма) начал с того, что на деньги купил лучшего ирландского картофеля и предложил его крестьянам бесплатно. Те, правда, отказались, нагло заявив монарху, что эти клубни даже собаки есть отказываются. Раньше за такое наглецы могли завершить жизнь на виселице, но Фридрих II вместо показательных казней устраивал ярмарки, на которых угощал всех желающих блюдами из картофеля - после голода, который только отступил они шли, как говорится, "на ура".

Впоследствии появилась легенда, что король приказал засадить картофелем свои собственные земли, запретил выкапывать на них клубни и для убедительности выставил охрану. Мол, после этого завистливые местные крестьяне начали похищать картофель тайно, ночью, когда часовых (по королевскому распоряжению, разумеется) отправляли спать. Легенда эта больше напоминает анекдот, который к тому же рассказывали и о других "картофельных энтузиастах", но жители Пруссии в голодные годы не раз благодарили Фридриха II и до сих пор приносят картофелины на его могильную плиту.

Картофель действительно пришелся по вкусу немцам и быстро вошел в их повседневную жизни. Война за баварское наследство (это уже конец 18 века) в истории осталась уже под названием "картофельной" - потому что солдаты во время нее не столько воевали, сколько потребляли провиант, который теперь ассоциировался именно с картофелем (похожая история за несколько веков до того случилась на Галиции, но у нас говорили о "куриной войне").

Именно благодаря немцам новая культура распространилась и в странах Восточной Европы. Кому из украинцев неизвестный шевченковский образ "мудрого немца", что сажает "картофель" прямо на месте разрушенной Сечи? Восточноевропейцы и сейчас используют для клубней названия, похожие на немецкий "картофель". Или же называют их "бранденбуркамы", "брамборамы" или как-то иначе в честь Бранденбурга. Да что там восточные европейцы! Даже итальянцы, которые познакомились с картофелем гораздо раньше, часто называли клубни "Саксон" или "немецкими трюфелями".

Конечно, это не мешало и созданию собственных легенд. Так, поляки с удовольствием рассказывают, что в их страну первый картофель прислал сам король Ян III Собеский - после победы под Веной в 1683 году (это к рассказам о рождении в то же время и в том же месте круассанов и кофе с молоком - не сражение, а какой-то "фестиваль изобретателей"). И что показательно - даже в легенде монарх не навязывал его подданным, те же начали выращивать клубни по королевскому примеру.

Говорят, что Фридрих II как-то пошутил над Вольтером, угостив его картошкой и спросив, "растут ли такие фрукты" на его родине. Прусский король знал о чем говорил. Потому что французы действительно называли клубни вовсе не овощным именем "земляных яблок". И при этом почти не выращивали их в своей стране - по крайней мере для употребления в пищу. После нескольких экспериментов 17 века, которые завершились отравлениями, картофель вызвал у них почти мистический ужас. А парижские судьи в 1748 году вообще его запретили - ссылаясь на то, что "по общему признанию" он может вызвать безумие и проказу. Друзья Вольтера, вольнодумцы, которые работали над знаменитой "Энциклопедией" этих предрассудков явно не разделяли. Но Дидро все же замечал, что от картофеля нет никакой заметной пользы, а те, кто его употребляют, подвержены метеоризму.

Бросить вызов стереотипам решился одиночка - военный врач Антуан Огюст Пармантье. Во время Семилетней войны он попал в прусский плен, все это время питался картофелем, с ума не сошел и не заболел проказой ... Чем не повод перетащить соотечественников на сторону полезного растения? Пармантье выступал с докладами, проводил эксперименты, сам сажал клубни, угощал блюдами из картофеля тех, кто не верил в него ...

В конце концов упорный энтузиаст произвел такое впечатление на королеву Марию Антуанетту, что та согласилась носить картофельные цветки на своем платье и распорядилась включить вареные клубни в дворцовое меню. А Людовик XVI заверил Пармантье, что Франция "никогда не забудет человека, который нашел пищу для бедных". Запрет на картофель сняли ... и началась революция, которую один из исследователей назвал "большой победой картофеля над рожью". В этом есть большая доля правды - потому что пищевые привычки французов действительно изменились, а крахмалистые клубни превратились в пищу сотен тысяч рабочих, ремесленников и крестьян - "пища революционеров". В трудные времена их высаживали просто в саду Тюильри, они спасали жизни солдат во время наполеоновских войн - одним из таких солдат был будущий французский писатель Стендаль, который, по его собственным воспоминаниям, встал на колени, когда после долгих дней голода увидел картофелины.

Слова Людовика XVI оказались пророческими. Картофель стал не просто "пищей для бедных" - он позволил выжить им во время промышленной революции и вызванного ею демографического бума, когда население начало расти быстрее, чем производство продовольствия. Экономист Томас Мальтус считал это ловушкой для человечества, выбраться из которой невозможно. Но картофель, с ее способностью "прокормить двух вместо одного", опроверг эти прогнозы.

Даже когда хлеб становился недосягаемым по цене, у рабочих оставались кусочки огорода, которые кормили их и их семьи. К тому же приготовление картофеля требовало гораздо меньше времени. Некоторые исследователи доказывают, что благодаря ему увеличилась рождаемость, сократился уровень детской смертности, а европейские государства смогли накопить человеческие и промышленные ресурсы, благодаря которым несколько веков господствовали над миром.

Впрочем, в чрезмерной зависимости от картофеля была и "темная сторона", которая грозила катастрофой. В конце концов, именно это и произошло с Ирландией. Большинство населения этого острова в середине 19 века составляли мелкие арендаторы и рабочие, которые просто не имели возможности питаться чем-то другим, кроме клубней, которые они выращивали на своих огородах. К тому же, почти весь картофель в Ирландии был одного сорта, доступного для людей, но одновременно и уязвимого. Поэтому когда в 1845 году растение поразила болезнь - вызвана принесенной из Нового Света вместе с удобрениями и посевным материалом фитофторой, это почти сразу привело к катастрофе.

Вследствие неурожаев, голода и болезней население острова за несколько лет сократилось на полтора миллиона человек. До сих пор, когда говорят о "Большом голоде", в англоязычном мире все, даже без уточнений, понимают, что речь идет именно об Ирландии.

"Большой голод" со всей наглядностью продемонстрировал, что не только картофель становится полезнім людям, но и людям надо защищать такое полезное для них растение. И не только от болезней. В 60-х годах 19 века у картофеля появился новый опасный враг - колорадский жук. Все проверенные до того средства для борьбы с вредителями оказались против него бессильны. А достижение цивилизации - железной дороги и пароходы - ненасытные насекомые использовали не хуже людей.

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Колорадский жук размножался бешеными темпами и казалось, что его просто невозможно остановить. Пока против него - совершенно случайно - не применили медный купорос. Чудо-средство взяли на вооружение крестьяне всего мира и использовали до мировой войны. Когда выяснилось, что жук к нему приспособился.

После чего началась настоящая "гонка вооружений", главной задачей которой было находить новые средства борьбы с колорадским жуком до тех пор, пока переставали действовать старые. Это способствовало изрядному развитию химической науки и промышленности, но обработанные очередным ядом картофельные поля сами по себе начали превращаться в угрозу для людей - потребителей картофеля.

Сегодня популярной становится идея органического земледелия. Ученые утверждают, что современные технологии позволяют обеспечить здоровой и питательной пищей миллиарды людей - намного больше, чем когда-либо прежде в истории человечества. Главное - правильно распорядиться тем, что у нас есть.

И не может быть никаких сомнений в том, что картофель в этом непременно поможет. По крайней мере до тех пор, пока у нас будет оставаться хоть клочок земли, в которую можно будет закопать удивительные клубни, открытые жителями Южной Америки 15 тысяч лет назад.