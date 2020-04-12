Будь искрой, если мечтаешь видеть костер! Пласт - поколение выдающихся украинцев

12 апреля, 2020, 11:16

Татьяна Зинченко

Сегодня - впервые за свою 108-летнюю историю пластуны отметят День первой пластовой присяги онлайн всей страной. Поздравим свою молодую надежду!

Они - молодые, веселые, умные и трудолюбивые, не видят преград ни в каких обстоятельствах и готовы к вызовам времени. Патриоты, охранники своей земли, языка и веры, они - пластуны. В эту организацию приходят совсем маленькими или достаточно взрослыми: ни возраст, ни другие факторы не играют большого значения. Главное в ней - правда, сила, вера и воля

Через саморазвитие в Пласте, что сами пластуны называют Большой Игрой, уже сегодня воспитывается будущее поколение выдающихся украинцев. Умение вести за собой, быстро сориентироваться в экстремальных условиях, брать на себя ответственность - то, чего учатся пластуны уже с детства и что так необходимо уметь в наше время.

12 апреля 1912 года первый пластовой кружок во Львове присягнул на верность Богу и Украине. С тех пор пластуны ежегодно отмечают создание организации. Несмотря на карантин, сегодня молодежная организация празднует в безопасном для всех формате - онлайн. Впервые за 108-летнюю историю Пласта событие такого масштаба состоится онлайн и ее совместно организуют четыре крупнейших ячейки Пласта в Украине.

День Первой пластовой присяги 2020, Онлайн

По случаю очередной годовщины пластунов приветствовал митрополит Епифаний:

"Желаю вам преодолевать жизненные вызовы, становиться лучше, развиваться, совершенствоваться и приближаться к Богу", - сказал он.

В своем обращении митрополит Епифаний рассказал об эмоциях со встречи с пластунами прошлым летом, о духе братства и дружбы, царящая в организации. Это именно то, что объединяет пластунов во всем мире: совместные приключения, дружба, взаимопонимание.

Наши, украинские, скауты - поистине молодая надежда

Это движение - симбиоз спортивного, умственного и духовного развития молодежи. Скаутские организации существуют почти во всех странах мира, однако они часто имеют некоторые различия в своей структуре и системе воспитания.

Наша Национальная скаутская организация является неполитической и внеконфессиональной молодежной организацией. Ее цель - способствовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, лидеров общества на идейных принципах "Пласта" и на принципах христианской морали.

"Пласт" как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. 12 апреля 1912 года во Львове воспитанники одного из основателей Пласта, Александра Тисовского, впервые приняли Пластовую присягу. Эту дату традиционно считают Днем рождения украинского "Пласта". Учредителями организации были Александр Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола.

"Пласт" - крупнейшая молодежная организация Украины: 137 очаг Пласта действует в 23 областях Украины. Объединяет 8 тысяч пластунов разного возраста - от самых молодых 6-летних пластунов в старших пластунов-сеньоров, которые помогают в воспитательной работы.

"Пласт" ежегодно организует многочисленные лагеря, в том числе международные, каждый из которых имеет свою специализацию (морской, военный, спортивный, туристический, воспитательно-учебный и др.). Кроме лагерей, проходят акции разного направления - спортивные соревнования спартакиады, соревнования по пешему туризму "Тропами героев" и "Осенний рейд", международный скаутский мероприятие "Вифлеемский огонь мира" и многое другое-интересного.

Среди воспитанников "Пласта" - Любомир Гузар, Ярослав Ажнюк, Кэтрин Винник, Богдан Гаврилишин, Настя Станко, Борис Гудзяк, Соломия Бобровская, Любомир Романков. Пластуны были активными участниками Революции Достоинства.

Украинский Тризуб и трехлистная лилия

Трехлистная лилия - символ мирового скаутинга. Она есть в символике украинских организаций в различных вариациях: переплетение трехлистной лилии и украинского Тризуба у пластунов, переплетена лилия с гербом города для региональных скаутских организаций. А еще любого украинского скаута можно узнать по платку на шее. Платок также имеет свою историю, которой пластуны дорожат.

Быть верным Богу и Украине

Пластун-сеньор труда (пластовой курень Щезники) Евгений Янкевич отмечает, что главная обязанность пластуна - быть верным Богу и Украине. А на это у молодого поколения находится и сила и смелость, и желание. Евгений Янкевич рассказывает, что патриотическое воспитание происходит в соответствии с возрастов воспитанников - в форме игры, соревнований, дискуссий и т.п., то есть тех форм, которые детей особенно интересуют. Пластунов знакомят с украинскими традициями, историей, учат украинских современных и народных песен.

"Пластунов воспитывают на принципах христианской морали и общечеловеческих ценностей, рассказывают о добре, человечность, учат беречь природу и помогать немощным. Именно они получают" Вифлеемский огонь "и несут его" в люди ", - добавляет Евгений Янкевич. - Старшие пластуны входят в отдельные шалаше, изучают историю, культуру, фольклор, боевые искусства и т.п. ".

Поддержим надежду!

С каждым годом количество пластовых ячеек и пластунов растет, что не может нас не радовать. Так, в Украине уже более 9 тысяч пластунов в 146-ти ячейках. Однако, не все дети могут быть приобщенными к нашей организации. Мы можо помочь дать возможность почувствовать "большую игру", поддержав их: https://is.gd/plast_donate_ua

Скоб, дорогие друзья! Пусть преодолеваются вызовы! Горите Игрой!