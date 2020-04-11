Почему власть преследует участников Революции Достоинства?

12 апреля, 2020, 10:04

Николай Княжицкий

Почему сейчас вместо того, чтобы бороться с эпидемией коронавируса и спасать экономику, действующая власть устроила "расправу" над патриотами Украины, участниками Революции Достоинства?

Я сейчас во Львове на днях. Привез сюда и Ивано-Франковщину, и во Львовскую область защитные костюмы для врачей, которые сталкиваются с ужасной болезнью Covid-19. Ужасной потому, что люди от нее умирают, не ожидая этого, почти так же, как умирали украинцы на фронте, почти так же, как умирали на Майдане.

Не случайно вспоминаю о Майдане, потому что позавчера утром поехал к Татьяне Черновол, поехал после ее сообщения о том, что у нее происходит обыск. Незаконный обыск, ее личный, которого не было в решении суда, обыск ее дома, где разбудили детей в шесть утра - это методы работы нашего ГБР. Словом, ужасная картина.

Но еще ужаснее она стала, когда я увидел подозрение, которое они незаконным способом Татьяне предъявили. Ей инкриминируют умышленные убийства, целый ряд статей, которые угрожают пожизненным заключением, но кроме того, участие в незаконных действиях или в незаконных массовых собраниях. Имеется в виду Майдан.

Никогда после Майдана сам Майдан не называли незаконным массовым собранием украинские государственные органы. Мне кажется, впервые. Впервые и должно это стать в последний раз, потому что подозрения такие, как Черновол, это подозрения каждому из нас. Это подозрение вам - тем, кто сейчас смотрит этот мой блог, это подозрение мне, это подозрение украинским политикам. Причем всем политикам: и тем, кто находится со мной в "Европейской Солидарности", и тем, кто находится в "Слуге народа" и был на Майдане. Потому что искренние, честные, патриотичные люди есть почти во всех политических силах. Почти. Вы сами знаете, в каких их почти нет или и нет вовсе.

И подозрение Черновол - это очень печальный звонок. Печальный звонок нашему будущему. Очевидно, что это подозрение формировалось и писалось в России. Нигде иначе оно писаться не могло. "Кто принял такое решение?" - часто меня спрашивают. И этот Бабиков и принял, адвокат Януковича, который работает в ГБР, другие люди, которые туда были назначены через окружение Зеленского, которое подсунуло ему на подпись фамилии этих людей. Или Венедиктова, которую он назначил. А им разницы нет, им все равно. Нет, они сами не давали команду посадить Черновол. Я почему-то в это не верю. Позвонили из России, сказали: "Давай пожоще. Пусть знают эти бандеровцы и негодяи". Сказали люди, которые ненавидят украинскую государственность и Украину в целом.

Когда я пишу этот блог, я вспоминаю не только о Тане, но и о беркутовцах, которых мы якобы обменяли, хотя они граждане Украины, и отдали в Россию, о всех тех, кто избежал наказания, потому что тогда, 18 числа, я сам был на Липской, я видел, как убивали людей, кто-то умирал у меня на руках, кого-то мы с коллегами спасали. Я видел Таню Черновол, видел многих других героев Майдана из разных политических сил. Людей, которые сейчас имеют разные взгляды. Тогда мы все были вместе. И сейчас тоже должны быть все вместе для того, чтобы не допустить этого ужасного реванша. Нет, не реванша сил Януковича - реванша агрессора.