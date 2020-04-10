Морковь. Цветные приключения

12 апреля, 2020, 09:28

"Сидит девица в темнице, а коса ее на улице" - это детская загадка, конечно, не о карантине. А о моркови. Ведь кьто из украинцев не знает, что самым ценным в этом овоще является сочный оранжевый корень, который обычно прячется в земле, только иногда "выглядывая" на поверхность, будто высматривая, не идет ли кто-то собирать урожай?

Однако так было не всегда. Ведь тогда, когда человек познакомился с морковью, корень у нее был тонким, горьким, да еще и фиолетового цвета. Именно так она и сейчас выглядит в диком виде на своей родине, в горах современного Афганистана. В древности эти края называли Бактрией. Можно, конечно, только удивляться, как такие невзрачные корешки вообще могли заинтересовать местных жителей. Если не знать, что они ими на самом деле и не интересовались. Потому что сначала употребляли в пищу вовсе не корешки, а сочную зелень моркови. А потом - и ее семена.

По мнению исследователей это произошло в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Вкус морковной зелени так пришелся бактрийцам по вкусу, что они стали не только собирать ее в окружающих горах, но и выращивать понравившееся растение сами. "Окультуренную" морковь у бактрийцев заимствовали и соседние народы. И уже через несколько столетий (скорость для того времени чрезвычайная) ее выращивали не только в Азии, но и в Европе. Семена моркови были найдены среди остатков неолитических поселков швейцарских Альп и на Британских островах. Возможно, с ней были знакомы и первые индоевропейцы, ведь ее название происходит от индоевропейского слова "Морком" , которым, однако, наши далекие предки обозначали любой съедобный корень не обязательно морковь.

Поскольку это вообще-то неприхотливое растение научились выращивать первобытные племена Западной Европы, казалось вполне логичным предположение, что с морковью должны быть знакомы и куда более близкие к ее родине цивилизации Ближнего Востока. Однако, к удивлению ученых, никаких упоминаний о ней в египетских папирусах, скажем, так и не найдено. Разве что несколько рисунков, которые отдаленно действительно напоминают знакомый нам корнеплод. Однако тогдашняя морковь, как мы уже знаем, была совсем не похожа на современную. А никаких других подтверждений, что это именно она, не осталось.

Так же о моркови не упоминают и месопотамские источники - по крайней мере до 8 века до нашей эры, когда в Вавилоне правил царь Мардукаплаиддин. В истории он остался в том числе и благодаря табличке с указанием 67 огородных растений, которые росли в его роскошном саду. Некоторые ученые уверены, что среди них была и морковь. Однако даже то, под каким именно именем она упомянута (если, конечно, действительно есть в списке), называть не решаются. Так что вполне возможно, что вавилоняне о ней тоже не знали.

фото: GettyImages

Следовательно, первым среди цивилизованных народов древности, который точно употреблял морковь, можно считать древних греков. И они же первыми обратили внимание не только на ее зелень и семена, но и на корень. Обратили как в буквальном смысле этого слова - его фаллическая форма была поводом для непристойных шуток (упомянутых, в частности, комедиографом Аристофаном), так и в кулинарном, то есть употребляли его в пищу. Интересно, однако, что греческая морковь была не оранжевой, как современная, не фиолетовой, как дикая бактрийская, а белой - способность этого растения менять цвет поистине впечатляет.

Что касается вкуса, то он оставался так же горьким - потому использовали ее в основном как заменитель редьки (и то лишь в случае ее отсутствия). А самый известный греческий врач Гиппократ советовал несколько раз вываривать морковь перед употреблением. Впрочем, горечь не мешала грекам считать, что морковь "притягивает любовь", - возможно, опять же, учитывая форму корня. А семена моркови использовали как лекарство и как "антидот" - известно, что его использовали для изготовления знаменитого противоядия, которое связывают с именем понтийского царя Митридата VI (этот властитель так хорошо научился противостоять ядам, что, когда решил покончить с собой, не смог отравиться и вынужден был воспользоваться мечом).

Сладкая морковь известна уже с римской эпохи. Хотя, возможно, римляне в этом случае ни при чем - над совершенствованием вкуса веками работали именно греческие садоводы и завоеватели просто "пришли на готовое". Собственно, и самый известный рассказ о "сладковатом съедобном корне" принадлежит греку Диоскориду, который, правда, жил уже во времена императора Нерона. Римские авторы - Колумелла, Апиций, Плиний Старший - также оставили немало сообщений о морковь, однако они часто называли ее одним именем с пастернаком - тоже белым корнеплодов, разве что большим по размеру. Покончить с неразберихой пытался личный врач императора Марка Аврелия, пергамец Гален, но без большого успеха - два растения путали до средневековья.

Известно, что морковью любил лакомиться император Тиберий, которому привозили ее в Рим аж из долины Рейна. А преемник Тиберия, Калигула, как-то устроил оргию, участников которой кормили только блюдами из моркови - любознательный властитель таким образом решил проверить, действительно ли этот корень "притягивает любовь". Впрочем, не стоит считать, что ели ее только императоры. Изображение моркови сохранились на рисунках и мозаиках в Остии, Помпеях и северо-африканском Фисдрусе - подтверждая, что морковь была доступна для всех слоев общества.

С распадом Римской империи ежедневное меню западных европейцев существенно обеднело. Но моркови упрощение вкусов вряд ли коснулось - справиться с ее выращиванием вполне могли и вчерашние варвары. Более того - она стала разнообразней - с 5 века известна морковь уже и привычного для нас оранжевого цвета. По крайней мере такой ее изображали авторы византийских "изданий" классического труда Диоскорида. Впрочем, вполне возможно, что на самом деле речь шла о корнях желтого цвета, а на иллюстрации просто "сгущали краски". Сладкую морковь вспоминали Исидор Севильский и Павел Эгинской - уважаемые энциклопедисты раннего средневековья.

В 8 или 9 веке в Арабском халифате, под властью которого оказались огромные территории от Атлантического океана до границ Индии, появилась еще и красная морковь - как результат скрещивания римской ее разновидности с белым корнем с фиолетовым бактрийским (подданные халифов могли позволить себе смелые эксперименты - потому что в это время в самом разгаре была так называемая "арабская сельскохозяйственная революция"). Полученный гибрид оказался сочнее и слаще обоих предшественников. Конечно, как для средневековья, с его стремлением к мистике и поучительной символике, такая версия "перекрашивания" могла звучать слишком прозаично. Поэтому сразу же появились народные легенды-объяснения, которые утверждали, что белый корень на самом деле обрел цвет крови христианских мучеников, погибших от рук "неверных".

фото: GettyImages

В Византии, по сообщениям Симеона Сета, выращивали и красную, и желтую морковь - последняя, очевидно была прямым потомком "римской". О таком же цветовом разнообразии, но уже в мусульманской Испании, писал в 12 веке и андалузский ученый Абу Закария Ибн аль-Аввам. Желтая (или даже зеленая - все зависит от фантазии переводчика с арабского) морковь, по его словам, была менее вкусной и питательной, но доступной для бедных, которые часто употребляли ее "вместо хлеба".

Впрочем, именно такой морковью, скорее всего, веками питались жители стран к северу от Испании - другой у них просто не было. Но в том, что ее роль в овощном рационе западных европейцев была определяющей, сомнений нет. При этом речь шла не только о корне, но и о листьях - не зря морковь в средние века получила поэтическое название "кружева королевы Анны". Ее упоминал и знаменитый "Капитулярий об имениях" Карла Великого (в отличие от римлян - однозначно отличая ее от пастернака), и англосаксонские тексты времен Альфреда Великого. Желтой морковью питались и викинги, которые с 9 столетия наводили ужас на весь континент, не обходя и страны, находившиеся под властью мусульман.

Возможно, кстати, что именно благодаря своей "неразборчивости" викинги познакомились с красной морковью даже раньше подданных католических монархов. В Италии она появилась только в 12 веке. Оттуда попала во Францию, Германию, Польшу. В Англию же добралась уже в 15 веке. В Китай красные корнеплоды попали во времена господства в стране монголов, которые сами позаимствовали их из Персии. Примерно в это же время морковь распространилась и в Индии - которая все это время была ближайшей соседкой "морковной родины".

Понятно, что познакомиться и даже распробовать сочный корень - еще не означало научиться его выращивать. Жена английского короля Генриха VIII Екатерина Арагонская, скажем, вынуждена была отправлять гонцов на континент, потому что на родине ее мужа не было специалистов, способных выращивать морковь "по правилам". Речь шла, однако, не об Испании, откуда происходила Екатерина, а о Нидерландах, которые в те времена превратились в главный центр европейского огородничества.

Настоящей "морковной столицей" Нидерландов был городок Горн. Главным достижением его селекционеров было выведение нового сорта моркови, более богатого бета-каротином. Благодаря этому свойству ее корень имел яркий оранжевый цвет. Со временем появилась подхалимская версия, по которой местные садоводы сознательно пытались вывести именно оранжевый корнеплод - ведь это был "родовой" цвет Вильгельма Нассау, принца Оранского, предводителя Нидерландов в борьбе за независимость против Испании. Филипп Монморанси, граф Горна, также был одним из лидеров этой борьбы и был даже казнен испанцами за неповиновение.

На самом деле это не более, чем легенда. Первый оранжевый сорт моркови в Горне появился еще до начала восстания. Нельзя, конечно, исключать, что "патриотический" цвет способствовал распространению оранжевой моркови и в самих Нидерландах и за ее пределами - но вряд ли это главная причина ее популярности. Голландцы и фламандцы просто выбирали большие по размеру, сочные, сладкие корнеплоды, а их цвет был только неким бонусом.

Впрочем, и в независимых Нидерландах селекционная работа с морковью продолжалась. Появлялись все новые и новые сорта оранжевых корнеплодов, приспособленные для различных нужд - от подачи на стол док кормления скота. В 19 веке эстафету подхватили французы. Известный селекционер Луи Вильморин создал собственные сорта - "нант" и "шантане". Научились выращивать даже корнеплоды разной формы - от "шара" до "веретена". Не менее важным была и способность оранжевой моркови путешествовать на дальние расстояния и долгое время не портиться при хранении. Благодаря всем этим свойствам к концу позапрошлого столетия она просто "вытеснила" все остальные - по крайней мере из массового производства - в Европе и Америке.

фото: GettyImages

И только несколько десятилетий назад, с распространением идей органического земледелия и здорового питания на рынки начала возвращаться разноцветная морковь - не в последнюю очередь благодаря тем же селекционерам. Гурманы могут сегодня приобрести не только белые, желтые, фиолетовые или почти черные корнеплоды. Есть даже сорта моркови фиолетовые снаружи и оранжевые внутри. И теперь, даже во время карантина, мы можем фантазировать и экспериментировать на кухне так, как не могли себе позволить ни повара римских императоров, ни садоводы арабских халифов.

Цветные приключения продолжаются. Продолжение следует ...