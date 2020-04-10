Дарина Марчак: "Важно, чтобы Нацбанк воздерживался от эмиссии гривны"

11 апреля, 2020, 13:57

Руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики, рассказывает о ситуации с украинским бюджетом

Беседа состоялась в эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо.ТВ. Ведущий - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Есть ли сегодня в украинском бюджете деньги на зарплаты и пенсии?

Пока есть, но с бюджетом не все ладно, у нас происходит недобор средств в бюджет. Но пока недобор не столь масштабен, чтобы говорить о недостатке денег на зарплаты и пенсии.

А какой недобор примерно? Я слышал о 15-20 процентов.

По результатам трех месяцев недобор около 11%, это 28 миллиардов гривен. Но этот недобор не является равномерным. Наибольшим он был в январе, в феврале ситуация значительно улучшилась, а в марте ожидаемо немного ухудшилась, поскольку был введен карантин. Но в целом в марте недобор составляет где-то 10 миллиардов гривен, и это около 10% от плана.

Итак, недобор есть, но он не угрожает зарплатам и пенсиям. И есть хорошая новость, что Национальный банк Украины недавно перевел в бюджет большую сумму, где-то около 50 миллиардов гривен. Откуда взялись эти деньги у Национального банка?

Это часть прибыли, которую Национальный банк получает. Нацбанк держит в своем портфеле долговые инструменты, в том числе правительства Украины. И по этим долговым инструментам начисляются проценты, которые являются выплатами Минфина, но в то же время это является доходом Национального банка. Поэтому сейчас если это вопрос о том, можно ли говорить, что это эмиссия, то в данном случае это не она. И очень важно, чтобы Нацбанк и дальше удерживался от эмиссии гривни, от печати гривни на поддержку экономики.

А почему он должен воздерживаться? Мы слышали о разных странах, Америке, которая там заливает деньгами свои рынки. Почему бы НБУ просто не напечатать деньги и не раздать людям в это кризисное время?

Есть техническая юридическая причина: Национальный банк не должен по закону делать такие операции. Вообще Национальный банк является независимым учреждением и он не должен удовлетворять пожелания правительства.

И есть логическая причина у нас было по крайней мере две экономических кризиса, которые были вызваны печатаньем гривни. Это ситуация гиперинфляции в 1992-1994 годах, когда Верховная Рада просто говорилу Нацбанку печатать деньги. И тогда карбованец обесценивался быстрее, чем мы успевали на него что-то покупать. Вторая ситуация была в 2012-2013 годах. Тогда девальвации еще не было, но Национальный банк уже активно печатал гривню, чтобы финансировать расходы бюджета. И это вылилось в девальвацию 2014 года. Это была одна из причин девальвации.

Ключевая причина, почему так происходит, потому что в период кризиса мы с вами, бизнес и граждане, если есть средства, не доверяем национальной валюте и идем покупать доллар.

Мы все видели, что происходило в начале марта. Вы только что сами говорили, что Нацбанк тратил по миллиарду долларов в поддержку курса гривни. И именно это - этот синдром. И поэтому велика вероятность того, что в случае, если нам всем сейчас в период кризиса дать деньги, в ситуации, когда магазины закрыты, мы не можем сходить в кино или выпить кофе и мы все сидим дома, то нашей естественной реакцией будет бежать и покупать валюту других стран.

Да, 100%, думаю, что многие люди так и сделали б. А если нельзя печатать деньги, то возможно их можно одолжить? Возьмем на время кризиса у кого-то в долг, а потом отдадим, когда у нас все будет хорошо.

На самом деле это если не единственная, то самая очевидная из стратегий. Но здесь есть отдельные вопросы. Для того, чтобы взять у кого в долг, нужен кто-то, кто готов давать нам в долг. И здесь у нас ключевое ограничение. Потому что сейчас правительство для того, чтобы профинансировать увеличение социальных расходов, поддержку бизнеса, поддержку по безработице, помощь пенсионерам, дополнительные выплаты, которые правительство на этой неделе приняло, для этого всего в ситуации, когда у нас падают поступления, нам нужны дополнительные средства. Эти дополнительные средства мы можем взять в двух источниках фактически. Или это приватизация государственного имущества, или это долг. А по долгу вопрос. Во-первых, потому что внутренний украинский бизнес, те предприятия, банки, которые обычно покупали долг у Министерства финансов, пока не готовы его покупать. По разным причинам. И примером этого является то, что в марте Минфин должен был провести 5 аукционов, из которых два Минфин отменил. Потому что не было спроса.

Ну, а приватизации, как мы знаем, нет, потому что коронавирус. И во время коронавируса только так называемая малая приватизация проводится. Крупные стратегические объекты не выставляют на продажу.

Немного закончу по долгам. Сейчас внешние частные инвесторы тоже очень осторожны. Они скептически смотрят на новые рынки и вкладывают только в безопасные инструменты, которыми являются гособлигации США. Поэтому ключевым для нас является сотрудничество с международными финансовыми учреждениями. Только если мы будем работать с ними, мы действительно сможем занимать средства для финансирования наших внутренних расходов.

Что бы вы посоветовали простым людям? Как лучше организовать свой личный бюджет?

Мне кажется, что сейчас все примерно в одинаковой ситуации. С одной стороны падают доходы, а с другой также падают возможности для расходов. Я смотрю по своей семье. Мы ничего, кроме защитных масок и продуктов питания, не покупаем. Я думаю, что так делают очень многие семьи. Это отдельный плюс...

Сейчас государство сфокусировано на помощи пенсионерам. Но на самом деле не они сейчас являются наиболее незащищенными, а те люди, которые потеряли или могут потерять работу. И я надеюсь, что правительство с одной стороны будет помогать людям сохранять рабочие места, помогать действительно выплатами. А с другой стороны правительство поможет, Национальный банк поможет банкам кредитовать население на текущие расходы в случае, если у людей есть потребность в дополнительном финансировании.

А что будут делать депутаты с нашим бюджетом?

Действительно правительством предлагалось значительно увеличить расходы бюджета. Но при этом так называемым нераспределенной пакетом, стабилизационного фонда в почти 100 миллиардов гривен (по информации на 4 апреля, - ред.) В этом есть определенная логика. Стабфонд - это инструмент, чтобы давать деньги в данный момент том, кто в них больше нуждается. И с одной стороны это может стать решением вопроса и по расходам для безработных и по расходам для Пенсионного фонда, и в других направлениях. Но в то же время это создает определенные коррупционные риски, потому что нам с вами будет трудно отследить, как в стране эти средства расходуются, действительно ли на тех, кому они больше всего нужны.

Но изменения нужны в бюджете или можно оставить так, как есть сейчас?

Нужны изменения, потому что сейчас уже происходит невыполнение бюджета. То, о чем мы говорили в начале - 11% по результатам 3 месяцев. И тенденция будет продолжаться и вероятно ухудшаться.

И макропрогноз поменяли. Мы рассчитывали на рост экономики в этом году, а правительство уже говорит, что будет падение. Кажется, на 4 или 5 процентов.

Да, почти на 4 процента. Ситуация меняется. С одной стороны, увеличится инфляция, и это немного "поможет" в выполнении бюджета. В кавычках, потому что инфляция съедает наши сбережения, она не помогает на самом деле людям становиться богаче.

Вы упоминали о Международном валютном фонде. Это последний, но очень важный вопрос. Нужен ли нам транш МВФ, будет ли он и когда?

Когда он будет: правительство обещает, что вот-вот. Транш чрезвычайно нужен. Потому что, как я говорила, правительство не сможет профинансировать расходы. Или увеличение дефицита, или даже с бюджетом на нынешнем уровне без того, чтобы нам помогали международные институты. Это ключевой фактор того, что мы вообще выживем как страна с финансовой точки зрения.