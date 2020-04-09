Андрей Пионтковский: Цель Кремля - снятие санкций. Это может сделать только Зеленский, заявив: "я договорился"

9 апреля, 2020, 07:03

Антин Борковский

Знаковый российский политолог, деятель оппозиции (из Вашингтона) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о деструкции путинского режима и роли Зеленского в снятии санкций с Кремля

Карантинная мгла накрыла весь континент, от Лиссабона до Владивостока, но наибольшее оживление происходит, насколько я понимаю, в Кремле и околокремлевских кругах. Надвигающаяся катастрофа может быть фатальной для режима, но с другой стороны, кремлевский режим пытается использовать ситуацию в своих целях. В общем мы видим большой "разброд и шатания" и в самом Кремле, и в голове Путина, как следует из его последнего обращения к народу.

Вы абсолютно правы. Большой политический кризис, я думаю самый большой за 20 лет путинского режима, уже на самой верхушке, в бункере. Оттуда приходят противоречивые решения, указания. Лучшая иллюстрация - последнее обращение Путина. Оно оказалось еще более пустым и беспомощным чем предыдущее. Краткое содержание - "За все отвечают губернаторы. Объявляются месячные каникулы и больше меня не беспокойте". Вот очень близкое к тексту изложение. Это вызвало уже волну возмущения во всех социальных сетях. Эти его бесконечные попытки, жалкие и фальшивые, предоставить гуманитарную помощь сначала Италии, а теперь и США, я не знаю у вас это уже освещалось, - это же скандал, потому что оказалось, что та гуманитарная помощь, которую он оказал Трампу, оказалась продажей, коммерческой продажей тех же масок и ИВЛ, которых и так катастрофически не хватает России. Это настоящее мародерство, как в годы Голодомора Советский Союз продавал зерно на Запад. То же самое повторяется.

Вы наверное один из самых глубоких аналитиков происходящего в путинской России. Если можно, какие параллели проводятся между событиями 20-летней давности и современными? Тогда Россию накрыл дефолт и в результате "спецопераций" к власти пришел Путин. Что будет сейчас я не берусь прогнозировать, но тогда цена на нефть также была рекордно низкой.

Вы знаете, этот рекорд сейчас уже превзойден. Фактически сейчас цена на российскую нефть отрицательная. Стоимость доставки, добавленная к себестоимости, уже выводит производство нефти в отрицательную деятельность. Это очень серьезный кризис и он усугубляется еще и тем, что это проблема, с которой столкнулись все, от США до Европы - при введении карантина останавливается весь мелкий и средний бизнес и часть большого. Но если обязанность платить бюджетникам на себя берет государство, то кто будет платить малому и среднему бизнесу?! Он же просто падает. Растет безработица. И вот на эти цели США выделяет 2 трлн долларов. Я не знаю, как этот вопрос решается у вас. Это, наверное, предмет очень горячей дискуссии. У нас же, в этом выступлении Путина, когда он фактически объявил, что миллионов 20-30, наверное, не будут на протяжении апреля получать зарплату, потому что бизнес тех работодателей у которых они работают, или упал, или упадет в будущем. То есть он готовит ко Дню победобесия не парады на Красной площади, а выступление миллионов голодных, озлобленных людей на улицах российских городов. Это гораздо хуже чем в 1999 году.

Ну, это возможно будет 1918-й или 1919-й, поскольку, как вы правильно отметили в начале нашего разговора, центральная власть, в лице Путина, решила быстренько перебросить ответственность на губернаторов, двое из которых внезапно уволились. А такой мощный субъект федерации, как, например, Татарстан или республика Якутия, могут принять те или иные меры, которые позволят им выживать и которые могут в конечном итоге разбалансировать заблокированную систему центральной власти.

Вы забыли упомянуть еще один очень интересный регион, который уже принял решительные меры - это Чечня. Чечня, без какого-либо согласования с центром, ввела полный запрет на въезд и выезд из Чеченской республики. То есть мечта Дудаева и Масхадова о полном отделении от России в конце концов реализовалась. Сейчас, когда дань победителям в чеченской войне Кадырову и его армии перестанет поступать из Москвы, я думаю он найдет в мусульманском мире источники содержания независимости своей республики.

Как быть, например, с блокированием Москвы как таковой?

Объявить об изоляции всей Московской области - это просто бросить некий вызов остальной России, мол, "мы здесь в Москве будем каким-то образом спасаться, а вы там как хотите". Это просто артикулировать огромный цивилизационный разрыв. Вот в Италии говорят о Севере и Юге. У нас этим индустриальным, цивилизационным Севером России является Москва, а таким отсталым Югом - остальная страна. Эти попытки, которые мы рассмотрели, могут привести к серьезным политическим последствиям и станут спусковым крючком распада России.

Аркадий Бабченко сделал довольно смелое предположение, которое не лишено логики. В целом он описал схему так, что, возможно Путин сейчас заляжет на каком-то алтайском болоте, зароется поглубже в скафандре, а в это время начнут вылезать всевозможные фрики, начиная от Жириновского и заканчивая Прилепиным. Это продлится месяц-два, чтобы в определенное время, конечно если выживет, появился Путин с очередным стабилизирующим подходом.

Я думаю уже не появится. А вот о том, что править бал будут фрики типа Жириновского и Прилепина - это так. Даже не прилепины, а совершенно новые. Вы говорили о 18-19 годе, помните, какие типажи вынырнули тогда из глубин. Вспомним такого персонажа как Махно. Вот таких харизматиков сейчас в России появится по несколько в каждом регионе, ведь накопился огромный социальный взрывчатый материал и к нему сейчас подносят эту спичку полугодовых бесплатных каникул.

Как вы очень правильно отметили, в целом ситуация взрывоопасна. Денег особо нет. Держаться у русского народа тоже нет ни терпения, ни физической, ни экономической возможности. Соответственно усиливается визг в сторону "западных врагов", - говорится о снятии санкций.

Вы знаете, ключ от снятия санкций находится в Киеве. Как только Ермак, пока что управляющий внешней политикой, и Зеленский подпишут соглашение о совместном органе с ОРДЛО, как только они заявят, что есть прогресс в процессе воссоединения территориальной целостности, а на самом деле присоединения Украины к ОРДЛО, то это будет интерпретировано на Западе как "Все, вопрос решен. За что мы ввели санкции против России? За агрессию против Украины. А вот господин Зеленский и господин Ермак так прекрасно обо всем с Путиным договорились, так чего мы должны быть большими украинцами чем Зеленский и Ермак?" Поэтому так форсируется этот процесс присоединения Украины к ОРДЛО. Он теперь имеет не только характер восстановления власти Кремля в Украине, но и этот международный аспект.

То есть украинский вопрос для Кремля жизненный, поэтому они сейчас настолько сильно газуют?

Сейчас ими движет не желание каких-то новых территорий. Это для них всегда было вторичным. Гораздо важнее для них было покорение Украины. И это уже отходит. Это важная цель, но вторичная. Основная цель - снятие санкций. И снять санкции, вы же понимаете, это может сделать только Зеленский, заявив Западу: "Да. Мы нашли общий язык". Помните, Трамп ему советовал идти к Путину и договариваться. Вот Трамп и ждет звонка от Зеленского - "Все я договорился", - и санкции автоматически снимаются. Поэтому такое стремление в этом процессе присоединения к ОРДЛО, поэтому так взбесило их в Москве, что 27 числа, из-за коронавируса сорвалось подписание этого позорного пакта Ермака-Козака. Я писал в своей статье "Умри, Родион", видимо многие ее читал, что этот болван, представитель ОРДЛО в Минске Родион Мирошник проговорился. Он кричал на жалких "украинских" экспертов, которые изображают что-то там в кремлевских студиях, что - "если вы не подпишете это соглашение, у вас не будет ни одного шанса на прекращение военного конфликта". То есть он признал, что военный конфликт все время порождается Россией, то есть - "мы будем продолжать вас убивать". Вы же заметили в последние дни обострение обстрелов. Это террористическое государство и его послание таково: "Мы будем продолжать убивать ваших военнослужащих и мирных жителей, пока вы не скажете Трампу, что санкции нужно снимать". Вот суть кремлевской политики сегодня.