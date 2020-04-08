Имбирь. Деньги, сказки и любовь

9 апреля, 2020, 09:36

Чем дольше длится карантин, тем больше хочется найти лекарства, которое бы наконец освободили мир от назойливой болезни

Многие украинцы лихорадочно перебирают в поисках панацеи рецепты "народной медицины" и объявляют спасителем человечества то одно, то другое чудо-растение. Сразу поднимая на него цену в магазинах. Рекорд пока удерживает имбирь - за килограмм пряных корешков некоторые требует уже шестьсот, а иногда даже тысячу гривен. И это при том, что оснований верить в их способность остановить коронавирус, еще меньше, чем в то, что сушеный имбирь способен ... притягивать деньги.

Такое поверье действительно существует. Возможно, в память о далеких временах, когда этими пряностями и действительно рассчитывались за товары. Однако в биографии этих корешков это была далеко не первая запись. А вот с первой записью - о рождении - у них получается изрядная путаница. Ибо мы не знаем наверняка откуда именно происходит имбирь. Большинство ученых считают родиной острова Меланезии - Новую Гвинею или соседней с ней архипелаг Бисмарка. Впрочем, часть исследователей называет родиной имбиря нынешний Южный Китай, откуда племена австронезийцев переселились на острова. И принесли с собой одомашненные ними растения.

Впрочем, независимо от того, был имбирь местной меланезийских культурой или его "переселили" с материка, в жизни туземцев он занимал почетное место. Они употребляли в пищу не только его корни (как это делаем сейчас мы), но и листья. Из листьев и стеблей также плели ковры, а еще окуривали сожжен имбирем дома, изгоняя таким образом "злых духов". Имбирь непременно брали с собой переселенцы, отправлялись на своих лодках искать новые земли, потому что он помогал от тошноты (а также от цинги - но об этом первоначальные мореплаватели могли и не догадываться). Поэтому со временем его начали выращивали на всех островах Тихого Океана - до Гавайев.

Китайцы познакомились с имбирем (даже если придерживаться "меланезийской версии" его происхождения) очень рано. И ценили его не только и не столько как пряность, а прежде всего как лекарство. Имбирь действительно согревает и облегчает пищеварение.

Китайцы верили, что употребление его корня способствует рождению в семье мальчиков, употребляли его как средство для улучшения памяти и омолаживающее средство. В селах сушеный имбирь вешали как амулет над дверью дома, чтобы он отгонял духов, защищал новорожденных и поглощал плохие мысли. Имбирным дымом окуривали умерших.

Неудивительно, что имбирь уважал и популяризировал сам Конфуций, который с чрезвычайным уважением относился к любым традиций, даже если они кому-то казались лишь предрассудками. Мудрец считал, что имбирь очищает душу и упорядочивает мысли, поэтому советовал употреблять его даже тогда, когда человек отказывается от другой пищи.

Уже в 4 тысячелетии до нашей эры имбирь выращивали на Яве и Суматре, а оттуда его позаимствовали жители Шри-Ланки и Индии. Не мешая на то, что индийцы выращивали и собственные пряности, "гость с Востока" пришелся им по вкусу. И вполне возможно, что именно его примеру стали выращивать и другую, похожую на имбирь, хотя и не такую ценную культуру - куркуму. Мы не можем знать наверняка, приправлял ли свои блюда имбирем жители древнейших городов Индии, Хараппы и Мохенджо-Даро. Но его вспоминает уже "Рамаяна". Тексты Аюрведы расписывают лечебные свойства имбиря очень подробно, предостерегая употреблять его осторожно и учитывать индивидуальные особенности организма. Не забыла о нем даже "Камасутра" ..

Именно в Индии имбирь получил и привычное для нас имя. На юге страны словом "инчи" обозначали любое корни, а на севере название "инчивер" была переиначена на "сингабера" - откуда и арабский "занджабиль", и греческий "зингиберис", и украинский "имбирь" (первоначально произносилось как "инбир").

Жгучими пряностями вскоре заинтересовались соседи индийцев - персы и арабы. А в тех их стали покупать финикийцы. В отличие от многих других товаров, имбирь при перевозке не портился, наоборот становился еще более острым, а затем - пользовался большим спросом на Ближнем Востоке. Финикийцам понравилась и еще одна особенность пряных корешков. Имбирь можно было делить на куски и при этом каждый кусок сохранял его свойства. Благодаря этому он мог быть отличным средством обмена и накопления - так же как золото или серебро. И финикийцы начали использовать имбирь как деньги - именно этим, кстати, объясняют странную на первый взгляд для торгового народа отсутствие в них чеканной монеты.

Греки в это время монету уже чеканили, а вот имбирь был для них чем-то очень далеким и дорогим. Позволить его себе могли только очень состоятельные люди. Поэтому пироги с имбирем были для греков символом богатства. И одновременно ... рвотным средством. По крайней мере так о них писали авторы классической эпохи.

Впрочем, стоило Александру Великому покорить Персию, как греки также привыкли к вкусу индийских пряностей. И торговля имбирем приобрела еще большего масштаба - разве что главным рынком был уже не финикийский Тир, а египетская Александрия.

Главным потребителем драгоценного товара вскоре стал Рим. Римлянам нравился не только жгучий вкус имбиря и его удивительную лечебные свойства. Слухи приписывали узелковая корешкам силу мощного афродизиака - "эликсира любви". Греческие и римские врачи эту репутацию имбиря поддерживали, а также советовали его при расстройствах желудка, заболеваниях глаз и простудах - как согревающее средство. Плиний Старший считал его еще и замечательной противоядием.

В римскую эпоху уже не было необходимости возить пряное корни из Индии - его начали выращивать ближе к Средиземному морю - в Восточной Африке и, возможно, в Аравии (хотя в целом местный климат был для него не слишком благоприятным). Диоскорид не без удивления отмечал, что туземцы употребляют его так же часто, как римляне лук. Это не значит, что его стали ценить меньше. Арабы вообще считали имбирь символом даже не земного, а райского наслаждения - Коран упоминает имбирные фонтаны в Эдеме. Но с образованием Арабского халифата, под властью которого оказались земли от Испании на западе до Средней Азии на востоке, специями, среди которых был, конечно, и имбирь, заняли видное место в и в повседневной жизни его подданных.

Пряностями приправлял не только пищу, но и напитки - в определенной степени они заменили в напитках запрещен исламом алкоголь. Применяли имбирь и в медицинских целях. Его, скажем, вспоминал Авиценна в "Каноне врачебной науки" - как средство для лечения горла и органов пищеварения, противоядие и, конечно, как афродизиак. Ибн аль-Джаззар настойчиво советовал употреблять его тем, кто испытывал проблемы с потенцией. А уже персидские и арабские сказки, известные нам прежде всего по сборнику "Тысяча и одна ночь", о способности имбиря разжигать страсть вообще рассказывали чуть ли не как о виагру.

Западная Европа тем временем сидела на постной диете. И слушала другие сказки - рассказы арабских купцов о невероятных трудностях, с которыми они добывают пряности в дальних краях. По этим преданиям имбирь рос в землях "пещерных людей", которые не позволяли лакомиться им никому из иностранцев. Именно поэтому за "чудом добытые пряности" от европейцев требовали просто заоблачных денег. И те платили. Потому что в их воображении имбирь был если и не растением из Эдемского сада, то хотя походил со Святой Земли.

Первые сообщения о применении имбиря в средневековой Франции датируют 9 веком. Тогда же эти пряности попали и в Германии. Впрочем, применяли их в действительно гомеопатических дозах. И по большим праздникам. Добавляя, скажем, к рождественскому или пасхального печенья - первых имбирных пряников. Немцы их называли (и называют) "лебкюхен". Французская легенда связывает появление этого лакомства с армянским монахом Григорием Никопольским, который в 992 году якобы переселился в эту страну и учил местных жителей печь пряники. Другим способом использования специй было смешивание небольшого количества молотого имбиря с солью - полученную таким образом "ароматическую соль" благородные дамы нюхали, наслаждаясь пряным запахом и мечтая о рыцаря на белом коне ..

С началом Крестовых походов имбиря на Западе стало больше. Его уже можно было даже изучать ученым. Гильдегарда Бингенской, скажем, оставила большое количество рекомендаций по применению лекарств с пряного корня - но и она советовала использовать его скорее как наружное средство, потому что была уверена, что чрезмерное употребление имбиря как пищи может повредить здоровью. Впрочем, даже приобрести значительное количество ценных пряностей по той эпохи мог себе позволить не каждый обладатель, что уж говорить о поедание их за обедом.

Цены немного упали за несколько веков, но и тогда за полкилограмма имбиря приходилось отдавать целого барана. Правда, за это время в монархов стало денег, которые они взимали из своих подданных, и имбирь начал превращаться в обычную приправу к блюдам королевской кухни. Его добавляли к мясу и овощам, клали к выпечке, смешивали с вином. Использовали как старый, так и высушенный имбирь, ломтиками и в виде порошка. Европейцы стали заметно более разборчивыми - и уже хорошо отличали не только корни, выращенное в Африке, от индийского продукта, но и могли сравнивать между собой различные сорта индийского имбиря - например малабарский с бенгальским.

Наибольшим сладкоежкой начале 16 века считали английского короля Генриха VIII, по преданию ел с имбирем почти все, тратя на еду баснословные суммы. Поиск денег, необходимых для удовлетворения монаршего аппетита, наконец стал одной из причин его ссоры с Папой Римским и перехода на сторону Реформации. Ведь с переходом церкви под королевскую власть Генрих VIII получил в свое полное распоряжение все ее имущество вместе с огромными доходами. Впрочем, аппетит у короля был не только к пище - мало кому удалось за свою жизнь изменить шесть жен. Возможно и здесь не обошлось без имбиря, если вспомнить Авиценну и "Камасутру" ...

С другой стороны, правление Генриха VIII совпало с началом эпохи Великих географических открытий. Европейцы наконец получили прямой доступ к пряностей из Индии и Юго-Восточной Азии. И цены на них покатились вниз. Одним из первых подешевел имбирь. А с открытием Нового Света выяснилось, что пряный корень европейцы могут выращивать и сами - Франсиско де Мендоса привез его в американских колоний, где он прекрасно прижился. А по качеству ямайский имбирь оказался даже лучше индийского, не говоря уже об африканском. Королевская приправа становилась доступной - и не только для шляхты, но и для среднего класса.

Прошло совсем немного времени - и имбирь вошел в кухню чуть ли не всех европейских народов. С начала 17 столетия его стали добавлять и к украинскому борщу, хотя в отличие от американских помидоров, красного перца и подсолнечника в наших краях имбирь выращивать тогда еще не научились.

Впрочем, с легкой руки Генриха VIII едва ли не самыми любителями имбиря в Европе остались англичане. А благодаря его дочери - королеве Елизавете I - на свет появилось воплощение этой любви, имбирный человечек. Придумали его для развлечения придворных королевы, но персонаж, рожденный ради только одного праздника, настолько понравился ее подданным, что зажил собственной жизнью, войдя в конце концов даже к народным сказкам. Германия (видимо на правах родины "лебкюхен") ответила своими сказками, героем которых стал имбирный домик. А затем эстафету подхватили другие - уже не вспоминая о том, с чего начиналась история имбирного печенья и пряников.

В 17 веке в Европе произошла настоящая "кулинарная революция" - французы, а затем и другие народы континента начали беречь свои вкусовые рецепторы и к блюдам стали добавлять гораздо меньше специй. Впрочем, имбирь к тому времени уже ассоциировался уже не столько с пряностями, сколько со сладостями. Единственным исключением стало имбирное пиво, которое приобрело особую популярность в викторианскую эпоху, уже в 19 веке. А еще через сотню лет пряное корни вернулось к меню европейских ресторанов уже с блюдами японской кухни. В какой маринованный имбирь рядом с зеленой горчицей васаби является непременным слагаемым в суши и сашими. Ну, конечно, и о лечебных свойствах имбиря вспомнили с распространением популярности на Западе китайской медицины.

Имбирь и действительно полезным для общего укрепления организма. Однако вирусные инфекции, к сожалению, преодолеть не способен. Поэтому во времена ажиотажа он полезнее не для больных ... а для продавцов пряностей. Им он действительно способен притягивать деньги - в этом поверье подтверждается на все сто процентов.