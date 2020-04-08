Секс, кино и коты? - 5 книг о делах во время карантина

10 апреля, 2020, 09:38

Игорь Бондарь-Терещенко

Книги этого обзора лучше всего подходят для нынешних сложных времен. Их авторы советуют, как не падать духом и не зацикливаться на плохих новостях и эмоциях. И даже в привычных бытовых делах советуют видеть новые оттенки жизни в вынужденной самоизоляции

Дж. Генк Рейнвотер. Как пасти котов. - М .: Фабула, 2020

Эта книга о том, кто, как и коты, лишены стадного инстинкта, - программистах, а также о том, как научиться ими управлять для достижения амбициозных целей в IT-индустрии. "Лидерство требует от вас целого ряда новых навыков, и не только программистских тонкостей, - пишет автор в разделе "Как вести за собой стадо". - Вы определите ключевые сферы, требующие вашего пристального внимания. В противном случае вы увидите, как вас ведут в неправильном направлении, а ваша команда разбегается, словно испуганные кошки. Я не хочу, чтобы вы цитировали лорда Байрона и были среди "немногих, чей дух плывет над разбитым счастьем".

Кроме этого, в книге немало советов для программистов о том, как работать (и сотрудничать) в коллективе. В частности, в разделах "Как управлять руководителем", "Как проводить советы", "Как сотрудничать со своим начальником" и даже "Как дать пинка своему любимцу", автор раскрывает все тонкости работы с программистами. Таким образом, эта книга - не фальшивая наука об управлении, а скорее выражение мнения, что создание замечательного программного обеспечения является искусством, усвоенным на опыте, который всегда был лучшим преподавателем. Все, что вы найдете здесь, - синтез идей, которые были усвоены от этого постоянного и верного учителя.





Алан и Барбара Пизы. Почему мужчины хотят секса, а женщины нуждаются в любви. - М .: КМ-Букс, 2019

Книги этих авторов продаются по всему миру миллионными тиражами, и сейчас в одной из них рассказывается о том, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Например, что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу, или что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин?

Также авторы дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены. Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов.

Из книги в частности можно узнать, на чем базируются различия в психологии и поведении мужчин и женщин; почему мужчины и женщины так по-разному относятся к сексу и любви; какие есть пути достижения взаимопонимания в отношениях и решения коммуникационных проблем; какие есть способы успешного поиска идеального партнера; какие мужские качества ценят женщины и что на самом деле нужно мужчинам; почему секс - прекрасное средство от головной боли как раз и навсегда изменить свою личную жизнь.





Эдвард Росс. Киношно. - М .: Ридна мова, 2019

В книге "Киношно" художник Эдвард Росс зовет нас в увлекательное путешествие историей кинематографа, используя комиксовую форму, чтобы приоткрыть завесу магии и техники, из которых состоят наши любимые фильмы. Исследуя все - от цензуры до декораций - Росс выводит на свет фильмы и фильмотворцев, которые дают жизнь этой провокационной и причудливой разновидности коммуникации: от пионеров раннего кинематографа до инноваторов, которые экспериментируют с формой кино сегодня, от "Путешествия на луну" до "Начала" и дальше.



"Киношно" - это остроумная глубокая рефлексия прочной власти кино, что легко и живо ведет нас к тем звездам и историям, которые уже более века формируют наши жизни.

Марина Могилко. Как стать блоггером с миллионной аудиторией. - BookChef, 2020

Кардинальные изменения в жизни у автора этой книги произошли с изучением английского языка. Она поняла, что английский язык нужно учить, чтобы достигать целей, стать экспертом в выбранной области, читать книги и развиваться, путешествовать и общаться.

"В детстве я всегда тяготела ко всему иностранному, - рассказывает автор. - Впервые я побывала за границей в 12 лет - в Финляндии. Поездка длилась один день, но она показалась мне путешествием в параллельный мир: я провела полдня в местных магазинчиках, удивляясь товарам и пищи, которых раньше никогда не видела. Денег хватило только на рукчу с блестками и резинку, но еще были мои первые зарубежные покупки трофеи, которые я гордо носила в школу".



Также в этой книге - о всех возможностях, которые открываются перед вами, когда вы знаете английский (обучение в иностранных университетах, прохождение курсов мировых экспертов, работа переводчиком, дизайнером, копирайтером и жизни в разных уголках мира). И конечно, автор написала о важности личного бренда и о том, почему "если вас не существует в социальных сетях, то вас не существует вообще". Интересно и доступно объяснены инструменты для популяризации блога, которые вы можете использовать сразу после прочтения этой книги.

Сьюзен Дэвид. Эмоциональная ловкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - в течение 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst & Young (британская аудиторско-консалтинговая компания) и другие.

В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились превращать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни.

Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции, и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативные, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.