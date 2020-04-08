Секс, кино и коты? - 5 книг о делах во время карантина
Дж. Генк Рейнвотер. Как пасти котов. - М .: Фабула, 2020
Эта книга о том, кто, как и коты, лишены стадного инстинкта, - программистах, а также о том, как научиться ими управлять для достижения амбициозных целей в IT-индустрии. "Лидерство требует от вас целого ряда новых навыков, и не только программистских тонкостей, - пишет автор в разделе "Как вести за собой стадо". - Вы определите ключевые сферы, требующие вашего пристального внимания. В противном случае вы увидите, как вас ведут в неправильном направлении, а ваша команда разбегается, словно испуганные кошки. Я не хочу, чтобы вы цитировали лорда Байрона и были среди "немногих, чей дух плывет над разбитым счастьем".
Кроме этого, в книге немало советов для программистов о том, как работать (и сотрудничать) в коллективе. В частности, в разделах "Как управлять руководителем", "Как проводить советы", "Как сотрудничать со своим начальником" и даже "Как дать пинка своему любимцу", автор раскрывает все тонкости работы с программистами. Таким образом, эта книга - не фальшивая наука об управлении, а скорее выражение мнения, что создание замечательного программного обеспечения является искусством, усвоенным на опыте, который всегда был лучшим преподавателем. Все, что вы найдете здесь, - синтез идей, которые были усвоены от этого постоянного и верного учителя.
Алан и Барбара Пизы. Почему мужчины хотят секса, а женщины нуждаются в любви. - М .: КМ-Букс, 2019
Книги этих авторов продаются по всему миру миллионными тиражами, и сейчас в одной из них рассказывается о том, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Например, что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу, или что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин?
Также авторы дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены. Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов.
Из книги в частности можно узнать, на чем базируются различия в психологии и поведении мужчин и женщин; почему мужчины и женщины так по-разному относятся к сексу и любви; какие есть пути достижения взаимопонимания в отношениях и решения коммуникационных проблем; какие есть способы успешного поиска идеального партнера; какие мужские качества ценят женщины и что на самом деле нужно мужчинам; почему секс - прекрасное средство от головной боли как раз и навсегда изменить свою личную жизнь.
Эдвард Росс. Киношно. - М .: Ридна мова, 2019
В книге "Киношно" художник Эдвард Росс зовет нас в увлекательное путешествие историей кинематографа, используя комиксовую форму, чтобы приоткрыть завесу магии и техники, из которых состоят наши любимые фильмы. Исследуя все - от цензуры до декораций - Росс выводит на свет фильмы и фильмотворцев, которые дают жизнь этой провокационной и причудливой разновидности коммуникации: от пионеров раннего кинематографа до инноваторов, которые экспериментируют с формой кино сегодня, от "Путешествия на луну" до "Начала" и дальше.
"Киношно" - это остроумная глубокая рефлексия прочной власти кино, что легко и живо ведет нас к тем звездам и историям, которые уже более века формируют наши жизни.
Марина Могилко. Как стать блоггером с миллионной аудиторией. - BookChef, 2020
Кардинальные изменения в жизни у автора этой книги произошли с изучением английского языка. Она поняла, что английский язык нужно учить, чтобы достигать целей, стать экспертом в выбранной области, читать книги и развиваться, путешествовать и общаться.
"В детстве я всегда тяготела ко всему иностранному, - рассказывает автор. - Впервые я побывала за границей в 12 лет - в Финляндии. Поездка длилась один день, но она показалась мне путешествием в параллельный мир: я провела полдня в местных магазинчиках, удивляясь товарам и пищи, которых раньше никогда не видела. Денег хватило только на рукчу с блестками и резинку, но еще были мои первые зарубежные покупки трофеи, которые я гордо носила в школу".
Также в этой книге - о всех возможностях, которые открываются перед вами, когда вы знаете английский (обучение в иностранных университетах, прохождение курсов мировых экспертов, работа переводчиком, дизайнером, копирайтером и жизни в разных уголках мира). И конечно, автор написала о важности личного бренда и о том, почему "если вас не существует в социальных сетях, то вас не существует вообще". Интересно и доступно объяснены инструменты для популяризации блога, которые вы можете использовать сразу после прочтения этой книги.
Сьюзен Дэвид. Эмоциональная ловкость. Как начать радоваться изменениям и получать удовольствие от работы и жизни. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019
Автор этой книги - психолог, доктор философских наук - в течение 20 лет изучала эмоции человека, а ее консультациями пользуются такие серьезные организации, как ООН, Всемирный экономический форум, Ernst & Young (британская аудиторско-консалтинговая компания) и другие.
В книге много хорошо подобранных реальных примеров из жизни. Они помогут вам понять, как лучше реагировать на неизбежные взлеты и падения. Вы узнаете, как принять негатив и двигаться вперед. Эта книга поможет вам нащупать ценности, важные именно для вас. А потом идти к вашей цели не потому, что так надо или вам ее внушили, а потому, что вы сами так хотите. Для многих эта книга стала глотком свежего воздуха. Они научились превращать свой негатив в положительный опыт, смогли улучшить взаимоотношения и получать удовольствие от жизни.
Книга заинтересовала тех, кто сдерживал или игнорировал свои эмоции, и тех, кто выплескивал их наружу. Она заставила читателей задуматься о собственном поведении, ведь автор доказывает, что независимо от того, насколько вы умны или креативные, если вы игнорируете или неправильно воспринимаете свои эмоции, вы теряете возможность полностью реализовать свой потенциал.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
-