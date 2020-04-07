Лидия Жгир: В Китае, на территориях без чрезвычайного положения, доступ в парки и к речкам был, а метро в Пекине не останавливали

8 апреля, 2020, 15:09

Антин Борковский

Украинка, которая отбыла в Китае карантин, в эфире телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о китайской ограничительной специфике и медицинской стратегии Поднебесной

Вы сделали огромную одиссею, попав из китайского карантина в карантин украинский. В силу того, что вы имеете опыт, и китайский, и украинский, я просил бы вас сравнить ситуации, где Украина, возможно, перегибает "карантинную палку"?

Мне кажется, в Украине сейчас заимствуют не совсем китайский, а скорее Уханский опыт. В Ухане и провинции Хубэй с 23 января было введено чрезвычайное положение, а на остальной территории Китае, где не было такой заболеваемости, ввели чрезвычайную ситуацию, карантин, но не вводили таких жестких мер, как в Ухане и других городах провинции Хубэй. Ограничения общественного транспорта является полным копированием чрезвычайного положения, введенного в Ухане, где было сразу отменено весь общественный транспорт. В Украине чрезвычайное положение не объявляли, но транспорт почему-то отменили.

А в Китае закрывали метро?

На большей территории Китая метро не закрывали. В Пекине, как и в большинстве крупных городов, метро работало каждый день без преград. В провинции Хубэй закрыли весь транспорт, но там было чрезвычайное положение, военное положение.

Как в Китае было, например, с ограничением доступа к паркам и, соответственно, к тем или иным упражнениям на свежем воздухе?

На территории, которая не была ограничена военным положением был доступ в парки, к общественным местам. Единственное, со временем ввели обязательное ношение масок всеми гражданами без ограничения. Но люди выходили. Было запрещено собираться на крупные мероприятия, но люди того не делали. Люди постоянно прогуливались возле рек, в парках. Это - общественное здоровье. Это - обязанность любого правительства обеспечить укрепление своего иммунитета за счет прогулок на свежем воздухе. Мне кажется, что это релевантно только при военном положении или чрезвычайном положении, но точно не в карантине, когда к этому нет очевидных оснований. Если применять эти методы принуждения в Украине, то мне кажется, что эффекта большого не будет. Даже если запретить в Украине открывать окна, люди все равно будут открывать окна и вешать из них флаги и будут делать это назло

С одной стороны мерить температуру это хорошо и полезно. Но результаты довольно условны. У человека может быть ОРВИ, или другие причины. Как было в Китае? Тестировали ли на улицах? Экспресс-тесты или ПЦР?

Начнем с масок. В начале карантина исчезли из продажи маски. Все их раскупили и состоялся такой же ажиотаж, как у нас в Украине. Люди реагируют в привычный для себя манере - скупают все. Экономика начинает реагировать. Начали расти цены. Перекупщики начали продавать это за большие деньги. Где-то на вторую неделю правительство ввело ответственность за необоснованное повышение цены на средства защиты на медицинские препараты и ажиотаж успокоился. Обязательный скрининг, входя в метро, при входе в крупные торговые центры и магазины. Торговые центры были закрыты, но продуктовые магазины в них работали. Если ты попадаешь в публичное место и тебя проверяют на температуру и у тебя она высокая, то тебя не пускают, рекомендуя ехать в больницу. Ты можешь обратиться в опорную больницу. Сначала их было в Пекине несколько, а потом их развернули до 20. Эти больницы были по всему Китаю, независимо от провинции. Ты мог туда обратиться, если у тебя имелись симптомы из списка. Перечень был очень четкий. Во-первых это лихорадка выше 37.7. Во-вторых, боль в груди или сдержанность дыхания. В-третьих, кашель любого формата, сухой или влажный неважно, или диарея. То есть лихорадка плюс что-то одно из остальных критериев. Если у тебя имеются эти симптомы, то можешь самостоятельно ехать в опорную больницу. Это приемное отделение в любой больнице, которое оснащено для приема больных COVID. Все врачи оборудованы костюмами, масками, перчатками. Там есть кондиционеры, оснащены дезинфектором.

То есть не было ощущения, что ты заходишь, извините, в "чумной барак", где тебя могут заразить дополнительно во время обследований?

Нет. Честно говоря, такого ощущения не было. Я была в такой клинике. У меня болело горло и мне надо было отдифференцировать потенциальный коронавирус. Все было достаточно приспособлено. Я чувствовала себя свободно. Это небольшое помещение, коридор и двери были открыты. Если у тебя нет желания стоять в середине, то можешь стоять на улице и тебя позовут. За безопасность врачей переживать не приходилось - они соответственно одеты и подготовлены. Тесты делаются буквально мгновенно. 30 минут и готов результат. Тебя лишнее время не задерживают. Дают результат на руки и отправляют наружу, чтобы ты там не ходил лишнее время. Таких клиник, со временем, появилось достаточно много и был четкий организационный момент - каждый гражданин понимал, какой у него алгоритм. Если появился один из перечисленных симптомов, следует сразу обращаться в эти клиники. Клиники не были переполнены. Больницы в Пекине не были переполнены. Проводили тестирование всем, у кого есть температура, без исключений. У меня был только один симптом и мне провели тест. Как для меня, как для иностранки, этот тест стоил что-то, а для китайских граждан он бесплатный - моя страховая компания все это покрыла. То есть проблем с тестированием не было. Это был ПЦР, который точно определяет результат.

Вот, собственно, интересный момент. В Украину попали не до конца точные экспресс-тесты и они уже начали работать. И часть диагнозов, установленных или подтвержденных с помощью экспресс-тестов были впоследствии опровергнуты с помощью ПЦР-тестов.

Вся литература, которую я читала, свидетельствует в пользу ПЦР-тестов. Это мазок из носа и это совсем другая система - забора крови там не было. Когда я уже собиралась в Украину начались разговоры о экспресс-тестах, мне говорили, что точность экспресс-тестов около 40%. Таким тестам я бы доверяла и очень жаль, что в Украине они массово закупаются. Я убеждена, что нужно вкладывать деньги в более точные методы диагностики.

По вашему мнению, какие причины столь высокой смертности в Италии и, плюс-минус, не такой высокой смертности в Китае?

Я в последнее время не очень уверена, что цифры заболеваемости, которые нам представляет Китай, соответствуют реальности.

Ну, так называемая "китайская статистика". В свое время была советская статистика, когда все счастливы, а на самом деле получалось немного по другому.

Им свойственно регулировать статистику, как нужно. Тем более основная вспышка заболеваемости была в провинции, которую сразу закрыли и объявили военное положение. То есть проверить информацию было очень сложно. Журналистских расследований в Китае, разумеется, на этот счет, не производится. Что произошло с врачом, который начал бить тревогу, что появилась новая болезнь? Я напомню, сначала его подвергли цензуре, раскритиковали, уволили, обещали закрыть в тюрьме, а потом он умер. Это все и много других факторов ставит под вопрос, были ли на самом деле цифры настолько низкими в Китае. Сейчас появляются неподтвержденные отчеты в медиа, что цифры были значительно, возможно даже в десятки раз, выше, чем это объявляют китайские власти. Некоторые граждане даже ссылаются на то, что крематории работали круглосуточно и раз в несколько дней в местные крематории, которых были восемь в Ухане, подвозилось по 5000 урн. Официально утверждают, что за сутки умирало максимально 1000 человек. Уже есть расхождения в цифрах, сколько людей на самом деле погибло.