Весна - и быть благой вести! Благовещение: значение великого праздника и его особенности в этом году

7 апреля, 2020, 07:05

Татьяна Зинченко

Благовещение Пресвятой Богородицы - один и крупнейших и самых светлых праздников православных. Что оно символизирует и чем особенное, какие имеет традиции и что вкусного приготовить для семьи в этот день - в праздничной подборке Еспресо-TV

Слава Богу, дождались Благовещения!

Благовещение - один из трех самых почитаемых православных праздников - наряду с Пасхой и Рождеством. Дата его празднования - неизменна ежегодно 7 апреля. Как неизменны и слова наших предков, которые звучали так: "Дал Господь - дождались Благовещения!". Это означало, что многое пришлось пережить за этот год, или не только год: морозы, ограничения и прочее. Но пришло Благовещения, а с ним - и весна, поэтому будут огороды, будет урожай и будет тепло. Жизнь начинала набирать ярких красок несмотря на ни на что.

Одним из символов Благовещения есть белые голуби на голубом небе, которые олицетворяют благую весть, что нам сейчас особенно актуально. В общем Благовещение, которое входит в двенадцати крупнейших церковных праздников, для нас, украинский, во многом особенное. Это третья встреча весны, после Сретения и Сорока Мучеников, окончательная победа весны над зимой, начало нового земледельческого года.

Этот праздник вдохновлял художников на мировые шедевры иконописи, писателей - на нетленные произведения, музыкантов - на самые известные музыкальные композиции. Потому Благовещение - день, с которого началось все самое лучшее: первое упоминание о Христе, весна и благодать Господняя на плодородной земле.

У Господа нет невозможного

Благовещение празднуется за девять месяцев до Рождества Христова. Название происходит от словосочетания "благая весть", ибо в этот день Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и возвестил лучшую на земле весть: о том, что она станет Матерью Божией, непорочно начав сына от Святого Духа.

"Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Зачнешь во чреве, и родишь сына и наречешь ему Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и царству его будет конца ".

День, с которого началось все самое лучшее

Праздник появился у нас с принятием христианства. Но, как многие другие больших праздников, он вбирает в себя и определенные традиции с древних, языческих, времен.

Наши далекие предки и этот праздник связывали с временами года, с землей. Они с этого дня начинали полевые работы, потому что раньше "беспокоить" землю, которая еще слабая после зимы, нельзя.

Верили, что на Благовещение открывалась земля и из нее выползали змеи, ужи и другие пресмыкающиеся.

В этот день в древности также "призвали весну" - разводили костер, танцевали, пели веснянки, прыгали через огонь. Считалось, что это защитит от болезней и нежелательных глаз.

Верования, обычаи, традиции

Благовещение приходится на Великий пост, поэтому верующие празднуют его довольно скромно: готовят постные блюда, но допускается рыба и немного вина. Однако существует особая традиция этого дня - печь и освящать просфоры. Их освящают на богослужении и по кусочку едят всей семьей натощак. Для того, чтобы водилось хозяйство, дают частичку и домашней скотине. Христиане верят, что просфоры имеют такую же целебную силу, как святая вода. Особого рецепта для выпечки просфор нет, - простое дрожжевое тесто, без всякой сдобы. Просфоры держали дома как оберег.

Благовещение - праздник земли

Христианские каноны также связывают Благовищение с пробуждением земли. Бог благословляет на Благовещение землю, "вкладывает в нее голову, чтобы ее разогреть, и от того пробуждается всякая живности, что спала в земле - муравьи, лягушки, гады". Поэтому после Благовещения время дружно браться за огороды, сады, поля - сеять, сажать, растить.

На Благовещение даже птица гнезда не вьет. Чего не желательно делать в праздник

Как и на все большие праздники, на Благовещение не желательно заниматься тяжелой работой в поле, во дворе и домашней работой, а еду лучше приготовить заранее, потому что и огонь затрагивать этот день нежелательно.

Нежелательно брать или давать в долг и выносить что-то из дома, чтобы был достаток.

Не надо обрезать деревья и работать на земле.

Нельзя стричься, накручивать волосы и т.д.: "птица гнезда не вьет, девица косу не плетет". Волосы - символ судьбы, поэтому девушки учитывали эту примету особо.

Нельзя надевать новую одежду, чтобы быстро не износилась.

Не ссориться и не сквернословить. Считалось, что отношения этого дня спроектируются на весь год.

Приметы, или Что заметил народ

Проверено: какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.

Гроза на Благовещение свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.

На Благовещение очень тепло - на Пасху будет холодно.

Если не видно ласточек, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.

Хорошая погода - будет хороший урожай.

Дождь - осенью будет очень богатый урожай грибов.

Еще дождь на Благовещение - к хорошему урожаю ржи.

Если будут туман, иней и ветер, то урожая в этом году не ждать.

Если на Благовещение уже сидят аисты на гнездах, весна будет теплая.

Если снег - лето не будет урожайным.

Если летают ласточки - скоро будет теплеть и вообще весна будет теплой.

Считают, что на Благовещение весна окончательно одолевает зиму, об этом говорили: "Благослов зиму рушит". И "Как Благовещения встретишь, так год и проведешь". После праздника цветут первые весенние цветы: подснежники, первоцвет, сон-трава. Подснежники издавна считались символом счастья, надежды и красоты.

Очень хорошей приметой этого дня считалось увидеть белую птицу, например голубя. Каждый под этим приметой понимал что-то свое - мир, мечту, вдохновения, здоровья - у Бога нет ничего невозможного! Поэтому Благовещения - чрезвычайно уважаемый праздник.

Пусть вкусным будет это Благовещения!

У православных все еще продолжается Великий Пост, однако на Благовещение разрешается сделать определенные послабления. Можно принять немного красного вина - ну вот и замечательно! А еще - испечь особый вкусности, который любит семья (особенно на карантине семья ждет от вас "вкусной заботы") или приготовить рыбу.

Предлагает заглянуть в записную книжку наших кулинарных учительниц - что они там готовят на праздники?

Вот Оксана Дорош - кулинарная блогера и практик, делится красивым и простым рецептом пикантной скумбрии.

Нужно:

морожена скумбрия - 2 шт.

лук репчатый - 2-3 шт.

вода - 200 мл.

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ч.л.

приправа "10 овощей" - 1 ч.л.

молотый кориандр - 1 ч.л.

масло - 70 г.

уксус - 50 мл.

лавровый лист

черный перец горошком

Рыбу очистить от внутренностей (кожу не снимать), нарезать порционными кусочками и выложить в кастрюлю одним слоем. Можно между рыбой положить кружочки лука. Ингредиенты для маринада довести до кипения. Залить рыбу, варить 5-7 минут на малом огне.

Охладить и хранить в маринаде.

Шоколадный кекс от Тани Козак, кулинарной мастерицы из Почаева - постный, но очень вкусный и нарядный, испеките!

нужно:

мука - 200 г, вода горячая - 240 мл

масло - 120 мл

сахар - 200 г

какао - 100 г, соль, чайная ложка разрыхлителя

Орехи грецкие просушить и измельчить. Вишню брать замороженную или в собственном соку. Ее можно заменить на изюм, чернослив, курагу, нарезать тонкими полосками.

Воду с сахаром размешиваем до растворения сахара, охлаждаем до комнатной температуры, добавляем масло. Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито и соединить с жидкостью. С помощью миксера хорошо взбить. Добавить вишню и орехи. Перемешать и вылить в форму, застеленную пергаментом (форма для выпечки хлеба или кекса, ничем не смазывать пергамент). Выпекать при температуре 180 градусов около часа. Готовый горячий кекс через 5-10 минут вытащить из формы и обязательно оставить до полного остывания. Потому что он очень нежный и горячий хрупкий, и будет трудно его нарезать перед подачей на стол. При желании можно посыпать сахарной пудрой.

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Луковые булочки для семьи предлагает Марина Гармаш - кулинарный блогер из Запорожской области.

нужно:

репчатый лук - 100 гр;

вода - 0, 5 л;

соль - 1 ч. л.;

сахар - 1 ст. л.;

масло - 5 ст. л (3 ст. л. в начале замеса, 2 ст. л. в конце замеса теста)

прессованные дрожжи - 25 г;

мука - 5 - 6 ст.

Для смазки:

яйцо - 1 шт.

Репчатый лук очистить и измельчить с помощью блендера, мясорубки или натереть на терке. В глубокую миску насыпать измельченный лук, добавьте соль и сахар, масло -3 ст.л., влить пол-литра кипятка, перемешать. Дать жидкости с луком остыть до теплого состояния, добавить прессованные дрожжи и просеянную муку, его может уйти больше или меньше. В конце замеса добавить 2 ст. л. масла. Тесто накрыть полотенцем, оставить на 1,5 часа для подхода. За это время два раза обомните его. На большой противень постелите пергамент или смажьте противень маслом. Разделите тесто на несколько частей. Формировать булочки можно на свой вкус. Ладони слегка смажьте маслом, зажмите небольшой кусочек теста в правой руке, между большим и указательным пальцем. Затем отщипываем пальчиками круглые заготовочки для луковых булочек и сразу же выкладывайте их на противень. Затем оставьте на 15 минут для расстойки. Отдельно взбейте яйцо и смажьте булочки с помощью кисточки.

Если вы придерживаетесь поста, замените яйцо на масло, крепкую заварку чая. Такие булочки можно посыпать крупной морской солью, маком, кунжутом белым или черным, манкой или овсяными хлопьями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 25 - 30 минут. Готовая выпечка хороша как в холодном, так и в теплом виде. К борщу они - идеальные!

"Еще не было такого, чтобы мы чего-то не переживали", - говорили наши предки в особо сложные времена. Эта весна для нас особенно сложная по известным причинам. Но как бы ни было, в природе победила весна. Небесная Покровительница получила Благую весть и исполнилась светлой и прекрасной Надеждой. Ею Она крепла, Ее сердце становилось любовью и добром. Так и мы с весной должны крепнуть и заполнять свои сердца любовью, потому что, как видно из древних легенд, - так повелось, и так исполняются надежды. Добавляйте света в сердца, и Благая весть обязательное победит! Светлого праздника Благовещения!